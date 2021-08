​Business report ​Mașinile hibride: cum funcționează? Noile reguli valabile în Germania. ​Mărturia unui militar român din Afganistan. 20 de imagini spectaculoase de pe Marte. Cum arată cel mai scump apartament din Marmorosch Bucharest

Mașinile hibride: cum funcționează? Nu există un singur tip de mașină hibridă. Îți spunem astăzi câte sunt, când au apărut și ce fel de tehnologie folosesc ● După gaz și energie electrică, scumpirea căldurii este inevitabilă în București ● CNCD: Condiţia impusă la angajare ca un candidat să aibă domiciliul într-o anumită localitate e discriminatorie ● Vaccinat, vindecat sau testat: Noile reguli valabile în Germania ● ​Mărturia unui militar: În Afganistan, oricine te poate ucide, copii și femei au arme ascunse ● 20 de imagini spectaculoase de pe Marte ● România, imigrația și azilul afganilor ● Cum arată cel mai scump apartament din cel mai nou hotel de lux din București.





Mașinile hibride: cum funcționează? Nu există un singur tip de mașină hibridă. Îți spunem astăzi câte sunt, când au apărut și ce fel de tehnologie folosesc.Toyota Prius a fost, pentru o bună perioadă de timp, definiția hibridizării. Modelul producătorului japonez a reușit să devină celebru la nivel global și să dea tonul unor schimbări ireversibile la nivelul industriei. Dar apariția mașinilor cu sistem hibrid de propulsie nu a avut loc în 1997, anul lansării lui Prius, ci cu mult mai devreme.

Astăzi, tehnologia le-a permis constructorilor să experimenteze, iar pe piață găsești hibrizi în diferite forme și versiuni: hibrizi în serie, hibrizi în paralel, micro-hibrizi și nu numai.

După gaz și energie electrică, scumpirea căldurii este inevitabilă în București. Cifrele care-i dau fiori lui Nicușor Dan: crește prețul la populație sau secătuiește bugetul cu o subvenție mai mare? Prețul gazelor naturale a explodat, după cum se știe deja, iar afectați sunt și producătorii de energie termică ce livrează apă caldă și căldură în sistem centralizat. Situația din București va fi cel puțin delicată în această iarnă, și totul depinde de rezultatul negocierilor pe prețul gazelor, care au început deja. O scumpire de câteva zeci de procente a prețului gigacaloriei plătit de populație pare inevitabilă, iar singura soluție alternativă a primarului Capitalei este să crească subvenția, pe care însă o plătește cu greutate și acum. Pentru cei mai puțin familarizați cu situația sistemului de termoficare din București: cele patru centrale electrice de termoficare ale Elcen din București (CET Vest, Sud, Progresu și Grozăvești) ard gaze pentru a produce energia electrică și termică. Pe cea din urmă o livrează în sistemul de conducte ale Termoenergetica (fosta RADET) de unde ajunge în final, prin punctele termice, în caloriferele din apartamente și din clădirile administrative din oraș,



CNCD: Condiţia impusă la angajare ca un candidat să aibă domiciliul într-o anumită localitate e discriminatorie. Introducerea, într-un anunț de angajare, a unei condiții specifice legată de localitatea de domiciliu a candidaților este discriminatorie, potrivit Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Astfel, prin introducerea obligației de a avea domiciliul într-o anumită localitate, angajatorul nu face altceva decât să le îngrădească dreptul la muncă celor care vor să se angajeze și care nu o îndeplinesc.

Potrivit Hotărârii CNCD nr. 446/2021, o persoană a vrut să se angajeze ca îngrijitor la o școală dintr-o localitate de la periferia Bucureștiului, dar i s-a refuzat angajarea, deoarece nu îndeplinea una dintre condițiile ce apăreau în anunțul de angajare, respectiv nu avea domiciliul în localitatea respectivă.

Vaccinat, vindecat sau testat: Noile reguli valabile în Germania. În Germania, oamenii care au fost vaccinați de două ori, cei care pot prezenta un test negativ și cei care s-au vindecat de coronavirus pot circula în mare parte liber de acum înainte. Nevaccinații, sub presiune. Multă vreme, germanii au fost derutați de multitudinea de reguli de combatere a coronavirusului, care variau de la un land la altul. Situația se schimbă însă în mod semnificativ începând de luni, 23 august.

De acum înainte, oricine dorește să pătrundă în interiorul unui restaurant sau al unei cafenele, să meargă la cinematograf sau la piscină, trebuie să fie complet vaccinat (cu două doze), să dovedească faptul că s-a vindecat de coronavirus sau să aibă un test negativ la zi. Însă cum se pune în aplicare noul regulament? Pentru a afla acest lucru, am vizitat o brutărie dotată cu zonă de cafenea, luni, în cartierul Steglitz din Berlin. În brutăria Junge sunt doar câțiva clienți, mai cu seamă persoane în vârstă.

​Mărturia unui militar: În Afganistan, oricine te poate ucide, copii și femei au arme ascunse. Raul Simion a făcut parte din forțele românești pentru Operațiuni Speciale, Batalionul 53 Comando. A participat la patru minsiuni în Afganistan, din 2008 până în 2016, și a lucrat chiar cu armata afgană care a capitulat în fața talibanilor după retragerea NATO.

​Mărturia unui militar: În Afganistan, oricine te poate ucide, copii și femei au arme ascunse. Raul Simion a făcut parte din forțele românești pentru Operațiuni Speciale, Batalionul 53 Comando. A participat la patru minsiuni în Afganistan, din 2008 până în 2016, și a lucrat chiar cu armata afgană care a capitulat în fața talibanilor după retragerea NATO.

Militarul a povestit la Newsweek LIVE că, în patrulele prin localitățile afgane, trebuia să fie mereu în stare de alertă, pentru că orice persoană cu care se întâlnea putea deveni un atacator.„E un război care nu are legătură cu ce am învățat despre cel modern. Nici nu știi de unde de atacă, de sub ce fustă scoate o pușcă, poate o femeie de omoară, poate un copil", a povestit Raul Simion pentru Newsweek.ro