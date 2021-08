​Business report ​​Își va trăda SUA aliații? Menajeria cosmică. Marea problemă în economie și buget. Haos pe piaţa gazului. Scumpirea pâinii, imposibil de evitat. Cine a avut de câştigat de pe urma crizei din Afganistan. Falia din USR PLUS

​Își va trăda SUA aliații? ● Menajeria cosmică. 10 specii de animale care au zburat în spațiu ● Marea problemă în economie și buget: numărul mic de lucrători raportat la populația rezidentă ● Cât de wow o duc românii (II). România, țara care nu face sport ● „Scumpirea pâinii este imposibil de evitat”. Industria cere autorităţilor o schemă de ajutor de stat pentru susţinerea preţului la energie ● Cine a avut de câştigat de pe urma crizei din Afganistan. „Talibanii nu ar fi acolo dacă nu beneficiau de ajutorul lor” ● Zece luni în „noul“ București. Ce au făcut primarii din Capitală ● Al doilea eșec al celui mai bogat israelian pe piața imobiliară din România ● Haos pe piaţa gazului: facturile ar putea creşte şi cu 80%. Importurile duduie, producţia internă este pe minus ● Falia din USR PLUS: Cum se atacă taberele Barna, Cioloș și Coliban ● Locul de muncă al părinților. Dispare ultima dintre relicvele sistemului comunist de învățământ.





​Își va trăda SUA aliații? Despre retragerea americana precipitata si prost planificata din Afganistan s-a vorbit si s-a scris enorm de mult. Si pe buna dreptate. Exista un larg consens ca retragerea putea fi una mai graduala, mai bine organizata si cu mai multa empatie pentru toti aceia care au sprijinit fortele NATO in toti acesti doua zeci de ani. Insa din pacate, analizele critice fac prea de multe ori pasi in plus de dragul senzationalului, sub imperiul emotiilor, din ignoranta sau cu rea credinta, ducand opinia publica in directii eronate si chiar periculoase. Iar astfel de abordari sunt cu atat mai de neinteles cand vin de la jurnalisti sau analisti cu experienta. Un exemplu reprezentativ este furnizat de editorialistul Financial Times Gideon Rachman specializat in politica externa si care are un pedigree impresionant, care, in loc sa combata falsele teorii venind din marile tari iliberale, se transforma intr-o portavoce a lor. Astfel, in articolul sau intitulat “Credibilitatea lui Joe Biden a fost facuta tandari in Afganistan” (Joe Biden’s credibility has been shredded in Afghanistan), . Despre retragerea americana precipitata si prost planificata din Afganistan s-a vorbit si s-a scris enorm de mult. Si pe buna dreptate. Exista un larg consens ca retragerea putea fi una mai graduala, mai bine organizata si cu mai multa empatie pentru toti aceia care au sprijinit fortele NATO in toti acesti doua zeci de ani. Insa din pacate, analizele critice fac prea de multe ori pasi in plus de dragul senzationalului, sub imperiul emotiilor, din ignoranta sau cu rea credinta, ducand opinia publica in directii eronate si chiar periculoase. Iar astfel de abordari sunt cu atat mai de neinteles cand vin de la jurnalisti sau analisti cu experienta. Un exemplu reprezentativ este furnizat de editorialistul Financial Times Gideon Rachman specializat in politica externa si care are un pedigree impresionant, care, in loc sa combata falsele teorii venind din marile tari iliberale, se transforma intr-o portavoce a lor. Astfel, in articolul sau intitulat “Credibilitatea lui Joe Biden a fost facuta tandari in Afganistan” (Joe Biden’s credibility has been shredded in Afghanistan), scrie Radu Crăciun pe blogul personal

scrie Mindcraftstories.ro Două luni mai târziu, la 21 noiembrie, s-au încumetat să zboare cu balonul și primii oameni: Jean-François Pilâtre de Rozier, fizician și chimist, și marchizul d’Arlandes, ofițer. Zborul, care s-a întins pe nouă kilometri, a durat 25 de minute și s-a încheiat, de asemenea, fără incidente,





Marea problemă în economie și buget: numărul mic de lucrători raportat la populația rezidentă. Observații în context european. România are una dintre cele mai reduse ponderi ale persoanelor care lucrează raportat la populația rezidentă, dintre țările din regiune, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu doar 44,4%, ne situăm sub media UE (46,8%, rezultată din 209.093 mii lucrători din 446.825 mii locuitori, la recalcularea datelor după Brexit).

De reținut, în trei state din fostul bloc estic – Cehia (51%), Bulgaria (50,5%) și Slovenia (50,3%) – mai mult de jumătate dintre rezidenți desfășoară o activitate prin care se întrețin, împreună cu familia lor. Implicit, susțin consumul și alimentează prin taxe și impozite bugetul statului, ceea ce permite derularea politicilor sociale și a investițiilor publice,



Cât de wow o duc românii (II). România, țara care nu face sport. În ultimele luni, România a fost țara în care premierul n-a știut să spună cât costă o pâine, ministrul de finanțe habar n-are cât e salariul minim pe economie, iar ministrul muncii crede că soluția ieșirii din sărăcie este un job în plus. De asemenea, guvernul se laudă constant că a luat cele mai bune măsuri economice (și se vede), iar viitorul patriei se anunță wow.

Cu toate astea, mulți români, nu neapărat „săraci”, nu-și permit decât să supraviețuiască. Să-și plătească chiria sau rata, să aprovizioneze frigiderul și, acolo unde e cazul, să-și țină copiii hrăniți și în școală.

Dacă citești studiile care estimează an de an coșul minim pentru un trai decent, observi că pentru activitățile de recreere sau sport rămân deseori bani prea puțini, deși acestea-s esențiale pentru menținerea sănătății fizice și psihice.

Astfel, în episodul doi al seriei „Cât de wow o duc românii”, încercăm să aflăm cât de mult sport se face în România și ce-i împiedică pe români să se miște mai mult, . . România are una dintre cele mai reduse ponderi ale persoanelor care lucrează raportat la populația rezidentă, dintre țările din regiune, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu doar 44,4%, ne situăm sub media UE (46,8%, rezultată din 209.093 mii lucrători din 446.825 mii locuitori, la recalcularea datelor după Brexit).De reținut, în trei state din fostul bloc estic – Cehia (51%), Bulgaria (50,5%) și Slovenia (50,3%) – mai mult de jumătate dintre rezidenți desfășoară o activitate prin care se întrețin, împreună cu familia lor. Implicit, susțin consumul și alimentează prin taxe și impozite bugetul statului, ceea ce permite derularea politicilor sociale și a investițiilor publice, scrie cursdeguvernare.ro În ultimele luni, România a fost țara în care premierul n-a știut să spună cât costă o pâine, ministrul de finanțe habar n-are cât e salariul minim pe economie, iar ministrul muncii crede că soluția ieșirii din sărăcie este un job în plus. De asemenea, guvernul se laudă constant că a luat cele mai bune măsuri economice (și se vede), iar viitorul patriei se anunță wow.Cu toate astea, mulți români, nu neapărat „săraci”, nu-și permit decât să supraviețuiască. Să-și plătească chiria sau rata, să aprovizioneze frigiderul și, acolo unde e cazul, să-și țină copiii hrăniți și în școală.Dacă citești studiile care estimează an de an coșul minim pentru un trai decent, observi că pentru activitățile de recreere sau sport rămân deseori bani prea puțini, deși acestea-s esențiale pentru menținerea sănătății fizice și psihice.Astfel, în episodul doi al seriei „Cât de wow o duc românii”, încercăm să aflăm cât de mult sport se face în România și ce-i împiedică pe români să se miște mai mult, scrie PressOne

Pentru a testa impactul zborului asupra oamenilor, cercetătorii au trimis în spațiul cosmic cimpanzei, câini, pești și chiar păianjeni. Etic sau nu, animalele continuă să străbată cosmosul și în zilele noastre, ca parte a acestor experimente.În toamna lui 1783, mai exact, pe 19 septembrie, era zarvă mare în Franța, la curtea regelui Ludovic al XVI-lea. Suveranul, alături de Marie Antoinette, celebra lui soție, și de alți 130.000 de francezi entuziaști, care încă se bucurau de gustul pâinii și nu al revoltelor, stăteau cu toții cu nasurile în sus, curioși să vadă minunea cu ochii lor: cum vor zbura deasupra curții regale a palatului Versailles o rață, o oaie și un cocoș, într-un balon cu aer cald.Participanții asistau, de fapt, la prima exploatare aeronautică a animalelor de către oameni. Experimentul, care fusese pus la cale de către frații Montgolfier, inventatorii balonului, a durat opt minute și a fost un succes. Oaia, rața și cocoșul au admirat suburbiile Parisului de la înălțime, cale de 3,2 kilometri.Industria de morărit şi panificaţie solicită o schemă de ajutor din partea statului pe fondul "creşterii nemaiîntâlnite a preţului la energie electrică", scumpirea pâinii fiind imposibil de evitat în următoarele luni. "Preţul grâului este acum 1.100 de lei/tonă adus la moară. Este cel mai mare preţ înregistrat în luna august din istorie. Am mai avut în anii 2003-2004 o asemenea problemă, dar a fost mai târziu, în lunile septembrie-octombrie, dar noi din 10 august suntem pe 1.100 de lei tona de grâu, ceea ce este foarte mult. Noi am avut un preţ mare la grâu şi până în noua recolta şi atunci nu am modificat preţul pâinii, pentru că am zis că vine grâu din noua recoltă care e mai ieftin şi ne echilibrăm, dar din păcate ne-am dezechilibrat total", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, Aurel Popescu. El susţine că preţul actual al grâului va influenţa şi preţul pâinii, materia primă reprezentând până la 50% din costuri, iar restul sunt utilităţile şi forţa de muncă. În acest context, Popescu afirmă că preţul pâinii va creşte semnificativ până în iarnă, scrie Adevărul Pakistanul a fost principalul susținător al talibanilor și a primit în același timp sprijin din partea Casei Albe, jucând duplicitar, arată o serie de analize realizate de cercetătorii de la Brookings Institution, de The New York Times și de Los Angeles Times. Revenirea talibanilor la Kabul înseamnă, de fapt, mai multă putere pentru pakistanezi, care au acționat doar după propriile interese. Talibanii s-au întors la Kabul chiar înainte de comemorarea a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie, evenimentul care a stat la baza întregului război. Eșecul războiului: cauze și efecte Presa străină și mai mulți oficiali au vorbit constant în ultimele zile despre cum SUA sunt marele vinovat pentru eșecul din Afganistan. Se vorbea însă despre un eșec de ani buni. Și nu cu degetul arătat doar spre Washington. Într-un memoriu trimis în 2009 Departamentului de Stat al SUA, obținut de The New York Times, generalul Karl Eikenberry atrăgea atenția asupra cauzelor care au făcut ca situația din Afganistan să ajungă în impas, scrie Libertatea . La nici un an de la alegerile locale, Capitala este paralizată în mare măsură de conflictele politice din tabăra foștilor aliați, PNL și USR-PLUS. Aparent surprinzător, cei mai relaxați sunt primarii care au făcut sau fac parte din tabăra PSD – Negoiță, Băluță, Popescu Piedone. Primarul Capitalei, independentul Nicușor Dan, a intrat în conflict cu USR-PLUS încă din toamna lui 2020, când a fost alături de Ludovic Orban în campania pentru alegerile parlamentare. În acest moment, are o relație rece sau chiar este în conflict cu:Guvernul Cîțu, întrucât premierul este supărat că-l sprijină și acum, public, pe Ludovic Orban. Cîțu i-a reproșat primarului general că nu s-a înscris în PNL.Organizația USR-PLUS din București, condusă de Vlad Voiculescu. Acesta din urmă nu a uitat că el ar fi putut fi candidat la Primărie și, probabil, își dorește să candideze în 2024.În primăvară, USR-PLUS a refuzat inițial să voteze bugetul propus de actualul primar, scrie Newsweek Omul de afaceri Eyal Ofer, cel mai bogat israelian, marchează al doilea eșec pe piața imobiliară de la noi. După vânzarea clădiri de birouri Cathedral Plaza din centrul Bucureștiului către Ioannis Papalekas din cauza problemelor juridice, nici cea de-a doua clădire de birouri construită nu se mai află în portofoliul companiei.Cel mai bogat israelian și-a demarat investițiile imobiliare din România sub umbrela Willbrook, prin care a investit circa 100 de milioane de euro în clădirea de birouri Platinum Business & Convention Center, construită pe DN1, aproape de Centură, scrie Economica.net Consumatorii vulnerabili nu au nicio plasă de siguranţă în faţa scumpirilor imposibil de evitat la gaze naturale.Cuplarea preţului din producţia internă de gaze la preţul bursei de la Viena, acolo unde jocurile sunt făcute de Gazprom, fără stabilirea unui mecanism clar de pro­tec­ţie a consumatorilor vulnerabili, expune România, în prag de sezon rece, la o creştere a facturilor de circa 80%. În această furtună, producţia internă continuă să sca­dă, con­su­mul având o revenire peste aşteptări, lucru care nu dă timp pentru umplerea depozitelor pentru iarnă.„Noi în loc să inundăm piaţa cu gaz intern, am creat me­canismul perfect de scumpire“, spun oamenii din piaţă.Calculele ZF făcute pe baza datelor din rapoartele ANRE arată o situaţie alarmantă pe piaţa gazelor. Astfel, în primele cinci luni ale anului consumul intern a crescut cu aproa­pe 10%, importurile din Rusia s-au majorat cu pes­te 20%, exporturile de gaze din România, unde intră şi tran­zi­tul, au crescut de circa 20 de ori, iar producţia internă a scăzut, scrie ZF Trei candidați s-au înscris în competiția internă pentru funcția de președinte al USR PLUS: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Durău. Echipele prezentate de cei trei evidențiază o falie care continuă să existe între foștii membri USR și foștii membri PLUS.Președintele USR PLUS va fi ales de toți membrii partidului, iar Congresul este programat pentru începutul lunii octombrie. Campania internă din partid a început cu atacuri reciproce, cel mai virulent fiind outsider-ul Irineu Darău, senator USR PLUS, susținut de primarul Brașovului, Allen Coliban.Dan Barna și-a securizat prima șansă la victorie prin atragerea în echipa sa a miniștrilor și a numelor grele din partid, în special din fostul USR. Dacian Cioloș recunoaște că există o falie și că mulți membri care au aparținut fostului USR nu au dorit să se regăsească pe lista sa „de teamă să nu fie considerați trădători”. De aceea, pe lista apar foștii colegi din PLUS, scrie Europa Liberă Locul de muncă al părinților. Cunoașterea profesiei părinților nu are nicio relevanță pentru calitatea actului educațional. Prin 1987 copiii trebuiau să declare la școală locul de muncă al părinților.”Unde lucrează Mihai părinții tăi?”… întrebau profesorii. ”Mama lucrează la fabrica de pantofi și tata este șef la un restaurant… răspundeau copiiiVă vine să credeți sau nu, dar legenda spune că de multe ori copiii erau notați și evaluați în funcție de locul de muncă al părinților. Cei ai căror părinți aveau posibilitatea de a presta diverse servicii profesorilor sau să livreze produse alimentare și nu numai, erau văzuți mai bine.Tot legenda spune că practica declarării profesiei părinților a continuat și după 1989, chiar și după 2000, poate nu cu aceleași efecte asupra relației profesor – elev – părinte. Dar a continuat și după aceea. Niciodată nu am înțeles relevanța acestor informații în context educațional , scrie project-e.ro