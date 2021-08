Ofertele de investiții sau economisire pentru populație ale băncilor și Ministerului Finanțelor din septembrie. O comparație între ele

*nu am folosit capitalizarea dobânzii pentru că nu știm dacă și cât va continua Tezaur





La Tezaur, statul oferă 4,15%/an la oferta pe 5 ani. Adică, după cei 5 ani ai avea 1.037,5 lei, adică 207,5 lei/an.





Este încă o perioadă incertă, e mai greu de prognozat inflația de către BNR, dar pentru finalul trimestrului III al anului viitor, Banca Centrală estimează o inflație de 3,4%, cu un interval de incertitudine de 1,6 puncte procentuale. Este important intervalul de incertitudine, mai ales în această perioadă, lucru confirmat de ce s-a întâmplat anul acesta, inflația ajungând la 5%, chiar dacă unii miniștri nu vor să o recunoască.Așadar, dacă ne uităm la prognoza BNR (incluzând și intervalul ce incertitudine), la o investiție de 5.000 de lei ar trebui să ai un câștig între 5.170 – 5.250 lei (așteptându-ne ca intervalul de incertitudine să fie în sus). Asta pentru a acoperi creșterea prețurilor. De ce? Pentru că ceea ce cumperi astăzi cu 5.000 de lei, vei cumpăra la finalul trimestrului III din 2022 cu 5.170 – 5.250 lei.Așa cum v-am obișnuit, să presupunem că o persoană are 5.000 de lei și se gândește facă investiția într-una dintre ofertele cu risc mic, la bănci sau cumpărând titluri Tezaur.(Dacă va apărea și Fidelis, așteptăm să vedem ce dobânzi vor fi)*Ofertele băncilor sunt scoase din comparatoarele FinZoom.ro și Conso.ro Cele mai bune oferte la bănci sunt dobânzi între 2,5 – 3,8%, iar la cei 5.000 de lei, câștigul real (după plata comisioanelor și impozitului pe venit) ar fi de 112,5 – 171 lei.Emisiunea pe 1 an a programului Tezaur, din septembrie 2021, are o dobândă de 3,25%, ceea ce ar înseamna un câștig de 162,5 lei (acesta este – nu se impozitează câștigul).Deci Tezaur nu acoperă inflația, iar la bănci trebuie să optezi pentru o ofertă bună (poți alege oferta în funcție de una dintre cele două comparatoare menționate mai sus).Ofertele cele mai bune la bănci arată dobânzi între 2,8 – 4,2%/an. După 3 ani, câștigul cumulat este de 378 – 567 lei (după comisioane și impozit).Ministerul Finanțelor are la Tezaur pe trei ani o dobândă de 3,75%, respectiv un câștig de 562,5 lei (după toți cei 3 ani). Primești anual 187,5 lei.La bănci se pot găsi oferte pe termen mai lung, precum conturile de economii, dar dobânzile sunt prea mici pentru a le menționa aici. O persoană ar putea să depună banii pe termen scurt și să profite, să spunem după 3 ani, de alte oferte ori poate va dori să facă alte tipuri de investiții.