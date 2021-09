Sistemul bancar românesc îşi continuă concentrarea: primii 20 de jucători adună peste 97% din active. Clasamentul celor mai importante 20 de bănci

Perioada raportărilor rezultatelor financiare aferente primului semestru al anului bancar 2021 a cam luat sfârşit: cine a avut ceva de spus nu a ezitat să o facă, cine a tăcut până acum a rămas în liniştea mai mult sau mai puţin confortabilă cu care deja ne-a obişnuit, scrie Moise Norel pe blogul personal. Şi tot după cum v-am obişnuit, încerc un clasament al băncilor din punctul de vedere al activelor la mijlocul anului. Cele mai multe date provin de la băncile comerciale în cauză, o altă parte vin de la băncile mamă (unele sunt mult mai comunicative decât ”copiii” lor din România şi chiar răspund la întrebările trimise de la distanţă) iar pentru câteva, ca de obicei, am făcut estimări econometrice care, sper eu, vor fi şi de această dată la fel de precise ca până acum.





Ce aş remarca, după cum aţi văzut şi în titlu, creşte nivelul de concentrare a activelor în această perioadă pandemică: de la un 95,55% la mijlocul lui 2019 am ajuns astăzi la 97,23% la mijlocul lui 2021.

După CEC Bank urmează o prăpastie mare: ocupantele locurilor 8 şi 9, Alpha Bank şi OTP Bank se duelează deocamdată de la distanţă: trebuie remarcat însă că ecartul se topeşte destul de repede! Şi nu e departe nici Eximbank care, dacă s-ar face fuziunea bilanţieră cu banca Românească ar trece detaşat peste cele două! Din eşalonul al doilea al top 20 trebuie remarcată continuarea ascensiunii atât pentru Libra Internet Bank cât şi pentru Vista Bank. Prima a reuşit să se desprindă de First Bank, instituţie aflată în uşoară scădere. Cea de a doua va beneficia curând de cifre mult mai bune odată cu fuziunea bilanţieră cu Credit Agricole, instituţie bancară care ar fi, conform estimărilor mele, pe poziţia 21 cu 0,45-0,46% dintre activele sistemice. Aşadar, Vista Bank poate spera chiar la trecerea pragului de 1% după încheierea procesului de tip M&A.





Şi trebuie remarcat faptul că nu am luat în calcul anumite fuziuni şi achiziţii: spre exemplu, am estimat separat Eximbank şi Banca Românească! La fel, tratăm în continuare individual Idea Bank, chiar dacă există intenţia clară, asumată, de achiziţie din partea Băncii Transilvania.Dar să vedem cum îşi împart cele mai importante 20 de bănci din România totalul de aproape 586 de miliarde de lei active. Lider sistemic rămâne Banca Transilvania creşte în continuare şi îşi măreşte ecartul faţă de BCR, cea de a doua clasată, bancă aflată în uşoară coborâre la mijlocul anului curent. Următoarele clasate, BRD şi ING sunt oarecum la acelaşi nivel ca la finele lui 2020, chiar dacă prima are un mic plus iar cea de a doua un uşor minus. Pe de altă parte, Raiffeisen Bank reuşeşte să se apropie de ING şi să devină un concurent de luat în seamă. *Austriecii galbeni* au tranşat în favoarea lor definitiv, se pare, eternul duel cu cei de la UniCredit cu care ne obişnuisem de ceva vreme. Primele cinci bănci sistemice dau dovadă de o totală transparenţă şi publică în mod regulat datele financiare. UniCredit, cu politica sa opacă referitor la cifre, se pare că av avea de furcă pe viitor cu CEC Bank, instituţie financiară ce creşte foarte frumos sub tutela celui care a preluat de curând şi preşedinţia Asociaţiei Române a Băncilor!