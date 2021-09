​Business report: Fosta primăriţă UDMR judecată pentru 858 de şpăgi a fost achitată. Boc i-a adus un ultim omagiu lui Patzaichin, vâslind într-o canoe pe un lac din Cluj. Cât a pierdut în nouă luni un cuplu care și-a luat un apartament de 70.000 de euro

​Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS ● Boc i-a adus un ultim omagiu lui Patzaichin, vâslind într-o canoe pe un lac din Cluj ● Fosta primăriţă UDMR din Sălacea, judecată pentru 858 de şpăgi, a fost achitată pe motiv că faptele nu există ● Economia, sub asaltul scumpirii energiei ● COVID întrerupe lanţurile de distribuţie în Asia de Sud-Est ● Declaraţia unică: peste 50.000 de persoane fizice amendate pentru că n-au plătit la timp dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale din 2019 ● Chiar dacă restant la întreținere e chiriașul, proprietarul va fi cel executat silit ● Deprecierea leului: Cât a pierdut în nouă luni un cuplu care cumpără un apartament de 70.000 de euro ● Rulează un nou episod din scandalul politic. Vrem, nu vrem, noi vom plăti costul spectacolului ● Cearta dintre PNL și USR PLUS este despre bani nu despre principii ● Alianța Vestului începe cu Sănătatea.





​Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS. După anunțul demisiilor miniștrilor USR PLUS din cabinetul Cîțu, apar primele informații cu privire la persoanele care ar putea asigura interimatul în următoarea perioadă. Potrivit unor surse politice citate de Digi 24, premierul Florin Cîțu va fi cel care va prelua interimar portofoliul de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, condus până acum de Cristian Ghinea.





Boc i-a adus un ultim omagiu lui Patzaichin, vâslind într-o canoe pe un lac din Cluj. Primarul Clujului, Emil Boc, i-a adus luni, 6 septembrie, un ultim omagiu marelui campion al României, Ivan Patzaichin, care a încetat ieri din viață.

Emil Boc a a participat la o acțiune în memoria lui Ivan Patzaichin, organizată de Asociația Caiac Smile, la care au mai participat și vicecampionul paralimpic la judo Alex Bologa, dar și beneficiarii unui proiect sportiv destinat tinerilor, în special celor cu nevoi speciale.

Primarul Clujului s-a urcat într-o canoe și a vâslit pentru de câteva minute pe lacul din cartierul Gheorghieni,.



Fosta primăriţă UDMR din Sălacea, judecată pentru 858 de şpăgi, a fost achitată pe motiv că faptele nu există. Cum au motivat judecătorii verdictul. Fosta primăriţă UDMR a comunei Sălacea, Porsztner Sarolta, judecată pentru 858 de infracţiuni de luare de mită, a fost achitată definitiv, vineri, la Curtea de Apel Oradea, unde instanţa a constatat că faptele care i se impută nu există. Aceeaşi soluţie a fost pronunţată şi în cazul complicelui femeii, casierul Primăriei, Sándor Jószef Endre.

Toţi angajaţii “cotizau”. Porsztner Sarolta şi Sándor Jószef Endre au fost trimişi în judecată în vara anului 2017 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care îi imputau femeii că a acceptat să le acorde subalternilor din Primărie sporuri, cu condiţia ca fiecare să îi plătească lunar 10% din sumă, adică 25-30 de lei pe persoană, banii fiind strânşi de la angajaţi de casier care, apoi, îi înmâna sumele primite.

La Ministerul Sănătății, în fruntea căruia s-a aflat Ioana Mihăilă, ar urma să ajungă actualul ministru al Muncii, Raluca Turcan, sau Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Ministerul Economiei va fi condus interimar de ministrul Energiei, Virgil Popescu, după plecarea lui Claudiu Năsui. De altfel, cele două ministere au fost unite până în luna decembrie, când s-a format cabinetul Cîțu. Portofoliul Transporturilor, deținut până acum de Cătălin Drulă, ar urma să fie preluat de actualul ministru al Finanțelor, Dan Vîlceanu , scrie Libertatea Economia mondială se află sub asaltul creșterii tarifelor la produsele energetice, în special ale gazului natural și energiei electrice. De altfel, scumpirea energiei, în general, inhibă revenirea economiei ducând inflația la niveluri record.O analiză Bloomberg arată influența creșterii tarifelor la energie asupra inflației:În Japonia, rata inflației rămâne negativă, singura economie dezvoltată aflată în această situație, dar tarifele energetice sunt la plus 5,9%.În luna iulie, în Franța, inflația era de 1,2%, iar tarifele la energie aveau o creștere cu 12,5%. Interesant este că inflația calculată fără influența energiei este exact la nivelul zero.În Italia, rata inflației este de 1,9%, iar prețul energiei a crescut cu 18,7%. De menționat că prețurile de consum, fără energie, au avut o creștere cu numai 0,6%, scrie RFI Asia de Sud-Est a devenit un jucător global în lanţurile de distribuţie la nivel mondial în ultimele decenii iar ţări precum Vietnam, Thailanda şi Malaezia sunt centre majore de producţie. Astăzi, regiunea s-a transformat într-o zonă vitală pentru fabricarea de automobile, computere, produse electronice şi ţesături, dar şi alte tipuri de mărfuri. Întreruperile îndelungate ale proceselor de producţie, cauzate de măsurile anti-COVID, ameninţă acum şi lanţurile de distribuţie. Regiunea a fost recent afectată de o nouă creştere a ratei de infectări, cauzată în mare parte de varianta delta, forma mult mai contagioasă a virusului. Restricţiile necesare pentru a controla răspândirea virusului au dus la închiderea fabricilor în mai multe state.Manufacturile din regiune au fost grav afectate şi au rămas "închise în toată luna august", potrivit unui sondaj realizat la aproximativ 2100 de fabrici, scrie DW În primul an de aplicare, numărul celor amendaţi e de patru ori mai mareÎn primul an al "revoluţiei fiscale" a declaraţiei unice, numărul persoanelor fizice amendate se apropie se cel al contribuabililor care şi-au plătit la timp dările aferente veniturilor extrasalariale din 2018, arată datetele obţinute de Economica.net de la ANAF. Aproape 222.000 de persoane fizice au primit amenzi pentru neachitarea la termen a dărilor stabilite prin declaraţia unică, pentru veniturile extrasalariale realizate în anul 2018, reiese din informaţiile obţinute de Economica.net de la Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Spre comparaţie, peste 260.000 de persoane fizice au plătit, la timp, dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale încasate în anul 2018, arată datele obţinute de Economica.net de la ANAF. Un an mai târziu scade semnificativ numărul oamenilor amendaţi pentru neplata la timp a dărilor stabilite prin declaraţia unică în 2019, arată analiza Economica.net Nu de puține ori, la încetarea relației cu proprietarii, chiriașii lasă în urmă datorii la cheltuielile de întreținere. Răspunzător pentru ele este, conform legii, proprietarul, care poate fi chiar executat silit de către reprezentanții asociației de proprietari pentru recuperarea lor.Pentru acumularea datoriilor chiriașilor către asociația de proprietari, conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, acțiunea de recuperare se va îndrepta împotriva proprietarului, nu a chiriașului, iar asociația poate cere inclusiv executarea silită a acestuia.Deși chiriașul este cel care s-a folosit efectiv de apartament și a beneficiat de utilitățile diverșilor furnizori de servicii, Legea 196/2018 a prevăzut, în mod expres, că, în cazul închirierii, obligația de plată revine proprietarului: ”[î]n cazul închirierii (...) obligația de plată a cotelor de întreținere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective contravaloarea acestora, în condițiile stabilite prin contractul de închiriere (...)”, potrivit avocatnet.ro Monedele naționale ale țărilor din estul și centrul Europei se află într-un trend ascendent în raport cu euro, în timp ce leul s-a depreciat constant în ultimii ani. „Nu avem motive de îngrijorare”, spune premierul, însă economiștii nu sunt atât de optimiști.Un apartament cu două camere scos la vânzare cu 70.000 de euro costă la începutul lunii septembrie cu patru salarii minime pe economie mai mult decât la începutul anului 2021.Diferența dintre cele nouă luni este reprezentată de deprecierea leului în raport cu moneda europeană, luată ca referință pe piața imobiliară atât pentru vânzări, cât și pentru chirii. Și nu doar imobiliarele se raportează la euro, ci și mașinile, facturile la telefonie sau la internet, în contextul în care salariile din România se plătesc în lei. Toate sunt mai scumpe azi decât erau acum nouă luni doar prin raportarea la moneda europeană, fără a lua în calcul alte scumpiri ale pieței.Trendul descendent al leului îi îngrijorează cu economiști. Nu neapărat fluctuațiile ultimelor zile sunt îngrijorătoare, ci faptul că moneda națională se depreciază constant în raport cu euro de cel puțin cinci ani. Revenind la exemplul apartamentului de 70.000 de euro, dacă ne-am raporta la valoarea sa în lei din 2016, doar din diferența de curs valutar s-ar putea cumpăra o Dacia Logan nouă (7.000 de euro), la prețul minim actual al acestui model. În septembrie 2016 un euro costă 4,45 lei, cu 50 de bani mai puțin decât în septembrie 2021 , scrie Europa Libera i...Prima săptămână de toamnă a culminat cu două veşti triste pentru societatea românească: acesta a fost văduvită de două dintre cele mai importante valori ale sale: Ivan Patzaichin şi Ion Caramitru. Lumea sportului a pierdut un campion inegalabil, care a câştigat medalia de aur la Munchen cu pagaia ruptă şi nu şi-a arătat apoi la televizor mâinile bătucite de muncă, aşa cum fac azi junii medaliaţi la Tokyo. Lumea artei dar şi societatea civilă a pierdut un actor mare, un bun manager, cel care a redat Teatrului Naţional strălucirea de odinioară. Iar pierderile pentru poporul român nu se opresc aici.În tot acest timp, pe ecranele televizoarelor rulează deja de mai bine de o săptămână o tragicomedie, un adevărat afront la adresa poporului român. De ce spun asta? Pentru că totul e pe banii cetăţenilor, a contribuabililor., scrie FinEco24News.ro Cu cât o demonstrație de forță este mai intensă, cu atât șansele ca aceasta să fie doar o bulă de săpun, sunt mai mari. Cum să spun mai direct și clar. Situația actuală este cât se poate de acră și inutilă. Nu știu de ce am fi avut alte așteptări de la două partide care timp de 4 ani au fost într-o competiție continuă. Era de așteptat ca actuala formulă a coaliției să fie de fapt o struțo-cămilă politică nefuncțională. USR PLUS este născut și crescut în opoziție, prin urmare așa e învățat să funcționeze, prin combatere. PNL, a lăsat frâiele partidului în mâinile unui om care nu are nici un fel de experiență politică și căruia nu-i pasă cu adevărat de guvernare. Altfel ar fi găsit soluții pentru rezolvarea conflictelor și nu ar fi provocat o criză politică în plină pandemie și criză sanitară.Ambele partide declară cu vehemență că-și doresc să guverneze și că vor stabilitate. Dar nimeni nu urmărește cu adevărat bunăstarea cetățenilor, scrie project-e.ro Direcțiile de sănătate publică din trei județe din vestul țării – Arad, Timiș și Hunedoara – au constituit Alianța Vestului pentru Sănătate Publică, un proiect-pilot ce va permite accesarea rapidă și eficientă a fondurilor europene destinate sismului medical. De asemenea, spun inițiatorii, colaborarea lor va oferi un model de bune practici, dar și de regionalizare.Alianța și-a propus elaborarea și implementarea unei Strategii de Sănătate pe Regiunea Vest, printr-un program pilot de dezvoltare regională pentru sectorul sanitar, pe șase componente strategice.După o lună de la înființare, primul pas a fost bifat, s-a asigurat conectarea direcțiilor de sănătate, astfel încât ele funcționează pe infrastructura Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu cloud asigurat de această instituție, prin intermediul filialelor județene ale STS, potrivit Cursdeguvernare.ro.