Noile reguli ale Chinei prin care copiii nu se vor putea juca cât timp doresc ar putea afecta industria locală de esports

„Petrec 15-24 de ore pe zi jucându-mă”, spune Zhang Kaifend, în vârstă de 19 ani, jucător profesionist de „Arena of Valor”, precizând că orele lungi sunt necesare pentru a rămâne competitiv, conform Reuters, citată de The Straits Times.China este cea mai mare piață de esports cu peste 5.000 de echipe, dar Guvernul a venit cu noi reguli prin care să țintească scăderea dependenței de jocuri, iar pentru cei care vor să aibă o carieră ca cea a lui Zhang poate fi foarte greu.Mulți tineri sunt supărați pe limita impusă, de 3 ore pe săptămână pentru jocuri, pentru cei sub 18 ani. Chiar și înainte de schimbări, minorii aveau restricții de o oră și jumătate în timpul săptămânii și 3 ore în weekend.Jucătorii de top sunt de obicei descoperiți în când sunt minori și se retrag la 20 și ceva de ani. Experții compară intensitatea antrenamentelor cu cele ale gimnaștilor olimpici.Unul dintre cei mai cunoscuți jucători de „League of Legends”, Wu Hanwei, cunoscut și sunt Xiye, a început să se joace de la 14 ani și s-a înscris într-un club la 16.„Noile reguli aproape că omoară șansele tinerilor de a deveni jucători profesioniști esports”, spune Chen Jiang, profesor la Peking University School.Astfel, noile reglementări slăbesc marile afaceri din esports în China, unde competițiile se desfășoară pe stadioane de miliarde de dolari și sunt transmise online către multe persoane.Numărul de fani esports sunt în jur de 400 de milioane în China, iar piața se ridica la circa 22,7 miliarde dolari, anul trecut, conform companiei de consultanță iResearch.Rogue Warriors, un club de 90 gameri care se antrenează într-o clădire de trei etaje care include dormitoare și cantină, au refuzat să comenteze impactul noilor reguli.Un membru executiv al unui alt club chinez spune că noile reguli vor avea drept consecință faptul că mulți tineri talentați nu vor fi descoperiți.„Jucătorii cei mai buni sunt de obicei înzestrați și nu se joacă foarte multe ore înainte de a intra într-un club. Alții pot fi foarte buni, dar au nevoie de multe antrenamente pentru a ajunge acolo”, spune un membru executiv al unui club, care a refuzat să-i fie publicat numele din cauza sensibilității problemei.Bineînțeles, dacă tinerii sunt susținuți de părinți, se vor putea juca cât doresc, dacă folosesc datele de identificare ale adulților.