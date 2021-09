Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, chiar dacă miniștrii USR-PLUS și-au dat demisia: Cum sunt alocați acum banii pe ministere / De 4 ori mai mulți bani la Fondul din care se plătesc bani către primării

De unde s-a tăiat pentru a se aloca suma asta uriașă la Fondul de rezervă

Cum arată alocările (rectificarea) pe celelalte instituții în varianta actuală

Cu alte cuvinte, Fondul lui Cîțu crește de la 597 milioane lei (cât s-a alocat prin bugetul de stat), la aproape 2,5 miliarde lei după rectificare. Adică va fi de 4 ori mai mare decât la începutul anului.Așadar, pentru asta ne uităm la varianta 1 a proiectului rectificării. Analizând documentul, nu se mai alocă bani în plus pentru Contribuția României la bugetul UE și pentru transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat.Așadar, se iau din banii pentru UE și pentru firme, mai exact pentru ajutoarele de stat.*în paranteze sunt modificările față de varianta inițială. În cel de-al treilea document obținut de HotNews.ro, comparativ cu al doilea, nu apar alte noutăți în afară de cele două de mai sus: SGG și Acțiuni generaleAdministrația Prezidențială primește la fel 12,4 milioane leiConsiliul Concurenței primește acum 2 milioane lei (anterior se dorea 1,5 milioane lei)Ministerul Dezvoltării primește acum 2,39 miliarde lei (anterior era vorba de 2,24 miliarde lei). A crescut suma pentru că s-au alocat locuințelor sociale.Ministerul Finanțelor +168,8 milioane leiMinisterul Justiției +13 milioane leiMinisterul Afacerilor Interne + 29 milioane leiMinisterul Tineretului și Sportului primește acum 51,1 milioane lei (anterior se dădeau 23,1 milioane lei)Ministerul Agriculturii +150 milioane leiMinisterul Mediului +533,8 milioane leiMinisterul Transporturilor primește acum 660,6 milioane lei (anterior primea 625,6 milioane lei). Banii în plus ar fi pentru Metrorex.Ministerul Educației +210 milioane leiMinisterul Sănătății +3,72 miliarde leiMinisterul Culturii +12,3 milioane leiMinisterul Public primește acum 18,8 milioane lei (anterior suma era de 4,3 milioane lei)Agenția Națională de Integritate +8,75 milioane leiSRI +116,9 milioane leiSIE +17,2 milioane leiSTS +41,1 milioane leiMinisterul Economiei +40,6 milioane leiMinisterul Energiei +650,5 milioane leiAcademia Română +22,5 milioane leiANSVSA +134,1 milioane leiSocietatea Română de Radiodifuziune +20 milioane leiTVR +13 milioane leiMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene +760,7 milioane leiAutoritatea Electorală Permanentă primește acum 1,75 milioane lei (anterior era vorba despre 101,7 milioane lei). Practic au decis să nu mai subvenționeze cu 100 de milioane partidele politice.Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2,781 miliarde lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3,319 miliarde lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.Curtea de Conturi pierde 10 milioane leiSenatul pierde 1,9 milioane lei