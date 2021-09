​Business report ​„De la 1 noiembrie prețul dumneavoastră la gaze va fi 0,25481 lei/kw”. Ode la nunta băiatului lui Adrian Năstase. Analiza reformelor făcute/amânate de guvernul Cîțu. Minciuna tăierii subvenției. Cum văd tinerii actuala criză politică

„De la 1 noiembrie prețul dumneavoastră la gaze va fi 0,25481 lei pe kilowatt”. Mărirea este de 38% ● Presa română, ode la nunta băiatului lui Adrian Năstase ● O succintă analiză a reformelor făcute/amânate de guvernul Cîțu ● Un dezastru PNDL: 600 de elevi n-au școală după 6 ani de proiect. Primarul se ascunde ● A pleca sau a rămâne: Trauma victimelor inundațiilor din Germania ● Neacordarea unui împrumut bancar, pe motiv că solicitantul lucrează într-un anumit domeniu, e discriminare ● „Dezamăgire, limbaj de lemn, cerc vicios”. Cum văd tinerii criza politică din România ● Minciuna tăierii subvenției. Premierul Cîțu dă aproape 90 de milioane de lei partidelor la rectificare ● Interviu cu fostul primar din La Paz: povestea și soluțiile unui edil de capitală sud-americană ● ​Harta interactivă a vaccinării în România ● Marea Britanie creşte taxele ● Economia revine, dar pe o structură mai slabă: -5,2% la industrie, cu expandarea comerțului. Prețul - adâncirea deficitelor externe ● Primele cărți de identitate electronice din România, eliberate miercuri la Cluj-Napoca.





„De la 1 noiembrie prețul dumneavoastră la gaze va fi 0,25481 lei pe kilowatt”. Mărirea este de 38%! În noile acte adiționale trimise clienților de Engie România li se propune un preț pe kilowatt oră mărit cu 38% pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 30 iunie 2022. Compania explică și spune că toți furnizorii din România procedează la fel.

. Modificarea prețului gazelor naturale intervine pe fondul condițiilor de achiziție a gazului atât în România, cât și în Europa, care au înregistrat, din aprilie până în prezent, o creștere fără precedent pentru perioada de livrare octombrie 2021 – martie 2022, depășind valoarea de 0,210 lei/kWh”, scrie în notificarea pe care Engie România a trimis-o către clienții săi. „Toți furnizorii din România au procedat la fel”, li se spune la telefon celor care sună în centrala Engie pentru explicații. Compania a trimis acte adiționale cu prețul de 0,25481 lei cu TVA, scrie Libertatea





Presa română, ode la nunta băiatului lui Adrian Năstase. Invitații de marcă, elogiați și ei. Nunta lui Mihnea Năstase, fiul lui Adrian Năstase, fost lider PSD, premier și, ulterior, pușcăriaș la Rahova, a fost amplu elogiată în presa română. Ținuta Gabrielei Firea a beneficiat de articole separate. În plus, majoritatea celor care au relatat această nuntă au evitat să facă vreo legătură între faptele de corupție pentru care a fost condamnat Adrian Năstase și opulența afișată la nuntă.

„Imagini de la nunta de vis. Fiul cel mic al lui Adrian Năstase și mireasa lui ”au fugit” de la biserică într-un Cadillac decapotabil”, titrează Evenimentul Zilei.

„Mihnea se poate considera unul dintre cei mai norocoși bărbați din România. Soția sa este numită și „Prințesa Constanței” întrucât este extrem de frumoasă și foarte inteligentă, activând atât în domeniul afacerilor, cât și al politicii”, mai scrie EvZ.

Rețete și vedete scrie că invitații la nuntă au fost rugați să păstreze discreția, dar presa este plină de fotografii de la eveniment, . Nunta lui Mihnea Năstase, fiul lui Adrian Năstase, fost lider PSD, premier și, ulterior, pușcăriaș la Rahova, a fost amplu elogiată în presa română. Ținuta Gabrielei Firea a beneficiat de articole separate. În plus, majoritatea celor care au relatat această nuntă au evitat să facă vreo legătură între faptele de corupție pentru care a fost condamnat Adrian Năstase și opulența afișată la nuntă.„Imagini de la nunta de vis. Fiul cel mic al lui Adrian Năstase și mireasa lui ”au fugit” de la biserică într-un Cadillac decapotabil”, titrează Evenimentul Zilei.„Mihnea se poate considera unul dintre cei mai norocoși bărbați din România. Soția sa este numită și „Prințesa Constanței” întrucât este extrem de frumoasă și foarte inteligentă, activând atât în domeniul afacerilor, cât și al politicii”, mai scrie EvZ.Rețete și vedete scrie că invitații la nuntă au fost rugați să păstreze discreția, dar presa este plină de fotografii de la eveniment, scrie Newsweek





O succintă analiză a reformelor făcute/amânate de guvernul Cîțu. Demisiile din această dimineață ale miniștrilor USR-Plus încheie un capitol pentru un guvern care a preluat administrarea României în decembrie 2020, având în frunte un premier cu profil tehnocrat și un program politic reformator. Așteptările erau mari, deși situația sanitară era complicată, iar economia se afla în dificultate din cauza pandemiei care a lovit în anul 2020. Exista însă o așteptare optimistă dată în special de realitatea că reformele necesare în economie se puteau realiza în următorii patru ani lipsiți de presiunea electorală.

Acum, putem vedea că realizările sunt modeste. Iar pentru ca descrierea funcționării guvernului pe parcursul acestui an să fie pe cât posibil obiectivă vom folosi analizele a două instituții: Consiliul Fiscal și Banca Națională a României.

Tabloul general are în centru creșterea economică. Este o temă pe care reprezentanții guvernului au evidențiat-o de fiecare dată când au avut ocazia. Într-adevăr, România va avea anul acesta o cifră de creștere peste media statelor dezvoltate, de aproximativ 7%. Ca de obicei, în ultimii ani, consumul este motorul principal al creșterii, dar și investițiile au o contribuție pozitivă. De asemenea, creditarea a cunoscut o creștere importantă: împrumuturile populației au atins un maxim istoric, iar cele ale firmelor se află la cel mai înalt nivel din anul 2009, . Demisiile din această dimineață ale miniștrilor USR-Plus încheie un capitol pentru un guvern care a preluat administrarea României în decembrie 2020, având în frunte un premier cu profil tehnocrat și un program politic reformator. Așteptările erau mari, deși situația sanitară era complicată, iar economia se afla în dificultate din cauza pandemiei care a lovit în anul 2020. Exista însă o așteptare optimistă dată în special de realitatea că reformele necesare în economie se puteau realiza în următorii patru ani lipsiți de presiunea electorală.Acum, putem vedea că realizările sunt modeste. Iar pentru ca descrierea funcționării guvernului pe parcursul acestui an să fie pe cât posibil obiectivă vom folosi analizele a două instituții: Consiliul Fiscal și Banca Națională a României.Tabloul general are în centru creșterea economică. Este o temă pe care reprezentanții guvernului au evidențiat-o de fiecare dată când au avut ocazia. Într-adevăr, România va avea anul acesta o cifră de creștere peste media statelor dezvoltate, de aproximativ 7%. Ca de obicei, în ultimii ani, consumul este motorul principal al creșterii, dar și investițiile au o contribuție pozitivă. De asemenea, creditarea a cunoscut o creștere importantă: împrumuturile populației au atins un maxim istoric, iar cele ale firmelor se află la cel mai înalt nivel din anul 2009, scrie RFI.





Un dezastru PNDL: 600 de elevi n-au școală după 6 ani de proiect. Vor învăța în stradă ca în Africa. Primarul se ascunde. Contractul de finanțare pentru o școală nouă în Golăiești, după Holboca, a fost semnat în 2016, construcția a început abia în 2020. Proiectul a fost subfinanțat, firma Juz Construct venind la ciupeală. PNDL a fost prost negociat de la început, dar sute de copii suferă din cauza unor autorități iresponsabile. Primarul PNL Costel Manoliu, ales în septembrie 2020, se ascunde de două zile de REPORTER DE IAȘI. Pe 13 septembrie, 600 de copii nu vor începe școala, pentru că nu au unde. Pe șantiere nu se mai lucrează de patru luni, constructorul cerând sume în plus. Conducerea Consiliului Județean nu se implică, dând sfaturi de la distanță. ISJ constată dezastrul pur birocratic: nu sunt clase, n-avem ce face. O comună întreagă nenorocită de politicieni.



A pleca sau a rămâne: Trauma victimelor inundațiilor din Germania. Poate să vină cine vrea, chiar și cancelara în persoană. În zonele inundate, oamenii au alte preocupări decât campania electorală. Și mare nevoie de soluții. Sabine Kinkartz relatează din Altenburg. Trei cruci desenate cu vopsea pecetluiesc soarta caselor din orășelul Altenburg din valea Ahr. Clădirile au fost atât de grav avariate de inundații încât trebuie demolate. Mai mult de zece case au fost deja rase de pe fața pământului de către excavatoare, iar alte 20 vor avea parte de un sfârșit similar. Deloc puține pentru un sat în care trăiau doar 500 de oameni înainte de catastrofă. Însă unii proprietari vor să amâne demolarea. ”Cine știe dacă vei mai primi o nouă autorizație de construcție în zonă”, spune un sătean. Având în vedere noile reglementări în materie de protecție a climei, s-ar putea să nu mai fie permisă ridicarea de case atât de aproape de râu, se tem oamenii.

În valea Ahr au tot avut loc inundații de-a lungul vremii, dar niciodată până acum nivelul apei n-a fost atât de mare încât să nu mai vezi decât acoperișurile clădirilor.

Aproximativ 95% din sat este grav avariat ori distrus, inclusiv azilul de bătrâni, școala primară și gimnaziul. S-a reușit în mare parte îndepărtarea noroiului și a molozului, dar conductele de apă, liniile de electricitate și cablurile de telecomunicații sunt distruse. Apa potabilă provine acum din rezervoare de plastic staționare. Electricitatea a fost restabilită pe unele străzi, fiind absolut necesară pentru a alimenta aparatele de dezumificare din casele puternic afectate de viituri,.



CNCD: Neacordarea unui împrumut bancar, pe motiv că solicitantul lucrează într-un anumit domeniu, e discriminare. Refuzul acordării unui credit pe motiv că solicitantul lucrează într-un anumit domeniu și fără nicio altă analiză a îndeplinirii altor condiții de acordare reprezintă o discriminare, după cum a stabilit Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). În Hotărârea CNCD nr. 919/2021 este analizat cazul unei persoane care a solicitat telefonic obținerea unui credit de la o bancă ce activează în România. Aceasta susține că, în momentul în care a precizat că lucrează în domeniul HoReCa, angajata băncii i-a transmis că ”din acest motiv, nu este un client eligibil pentru obținerea produsului solicitat”.

Altfel spus, simplul fapt că locul de muncă al solicitantului aparținea domeniului HoReCa a fost suficient pentru a determina refuzul acordării unui credit. Decizia s-a luat fără a se mai verifica îndeplinirea altor condițiilor necesare obținerii împrumutului (tipul contractului - pe durată determinată/nedeterminată, nivelul veniturilor și altele),



„Dezamăgire, limbaj de lemn, cerc vicios”. Cum văd tinerii criza politică din România. Tinerii sunt nepăsători față de politică, iar motivele țin și de proasta comunicare a autorităților statului și a partidelor, potrivit spuselor studenților cu care a discutat Europa Liberă. Informațiile nu ajung la tineri, iar limbajul este unul „de lemn”, ceea ce duce la un „cerc vicios”.

Persoanele cu vârsta între 18-24 de ani sunt o categorie cu o prezență slabă la vot și o detașare față de scena politică din România, potrivit spuselor mai multor studenți cu care a vorbit Europa Liberă. La alegerile parlamentare din 2020, prezența tinerilor la urne a fost de doar 29,6%, ceea ce înseamnă, în medie, pe județe, undeva în jurul a 10.000 de persoane.

Informațiile despre activitatea guvernului din România fie nu ajung la această categorie, fie provin adesea de pe rețelele de socializare sau de la site-urile de știri după ce au trecut prin mai multe filtre.

Pe de altă parte, nici politicienii nu au un interes pentru a crea pachete politice orientate către tinerii. După cum a spus unul dintre studenții cu care am vorbit, se ajunge la un „cerc vicios” care este dezamăgitor pentru tineri, .



Minciuna tăierii subvenției. Premierul Cîțu dă aproape 90 de milioane de lei partidelor la rectificare. Guvernul a decis să dea la rectificare aproape 90 de milioane de lei pentru subvenția partidelor, în condițiile în care ministrul de Finanțe și premierul au declarat că doresc reducerea subvenției.

Premierul Cîțu a modificat pe ultima sută de metri proiectul de rectificare bugetară, după ieșirea de la guvernare a USR PLUS. Partidele urmează să primească în acest an peste 250 de milioane de lei (50 de milioane de euro), deși toate declarațiile publice erau că urmează o tăiere a subvenției pentru partidele politice.

„A fost o solicitare de la AEP pentru a avea aceeași sumă ca anul trecut la subvenția partidelor, nu mai mare, nu mai mică, suma a fost aprobată", a declarat, astăzi, premierul Cîțu, la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobată rectificarea bugetară.

În bugetul trecut prin Parlament la începutul anului, toate partidele ar fi încasat în 2021 peste 160 de milioane de lei. Până la rectificare însă. Dacă suma alocată subvenției este egală cu cea de anul trecut, asta înseamnă că Guvernul a fost generos cu partidele care încasează subvenție: le-a mai dat 90 de milioane de lei,.



Interviu cu fostul primar din La Paz: povestea și soluțiile unui edil de capitală sud-americană. Administrația unei capitale atinsă de ”o corupție sud-americană”, atunci când nu vrei să te lași înghițit de mecanismul sofisticat de fraudă construit în zeci de ani de zile? Ronald MacLean-Abaroa a fost primul primar ales din La Paz, Bolivia, una din cele mai corupte țări după patru decenii de dictatură militară. Acolo, în Capitală, a pus pe picioare una dintre cele mai de succes campanii anticorupție din lume – fapt care i-a adus încă trei mandate de primar, cariera din aministrația locală împletindu-se cu cea guvernamentală, unde a ocupat cinci portofolii de ministru.

Sigur, era o altă lume acum 35 de ani: dar mecanismele administrației locale și, mai ales, coruperea lor, sunt universale – după cum se va vedea.

Ulterior s-a alăturat Băncii Mondiale în calitate de expert internațional în descentralizare, transferarea puterilor guvernamentale cetățenilor și strategii anticorupție. A lucrat și în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, la Craiova.

Mai jos, câteva din declarațiile lui Ronald MacLean-Abaroa pentru Alexandra Pele – .

