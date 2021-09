Mediul de business, scrisoare către Iohannis: Instituția Președinției are datoria de a readuce stabilitatea și încrederea în clasa politică, punând în frunte interesele României

Așteptările antreprenorilor români și ale mediului de afaceri, la a căror îndeplinire am investit, la rândul nostru, enorm de mult timp și energie au fost:- Implementarea cu profesionalism a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru o Românie prosperă,- Simplificare administrativă pentru o Românie competitivă,- Digitalizarea administrației pentru o Românie modernă,- Modernizarea sistemului de învățământ pentru o Românie cu adevărat educată,- Gestionarea eficientă a pandemiei pentru o Românie însănătoșită.A trecut deja aproape un an din cei 4 până la noul ciclu electoral, și nu doar că nu au fost făcute progrese prea mari, dar și ce a fost început urmează a fi blocat de lupte politice sterile și pierzătoare pentru români și România.În decembrie anul trecut, la învestirea noului Guvern ați declarat următoarele: ”Cetățenilor români li s-au promis restructurarea Statului, reforme importante în Sănătate, Educație, în marile sisteme publice, reducerea birocrației dar și combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei, respectul pentru contribuabili. Toate aceste lucruri vor fi livrate, trebuie să fie livrate.”AstăziDomnule Președinte, motivul pentru care vă adresăm această scrisoare este acela că instituția Președinției are datoria de a readuce stabilitatea și încrederea în clasa politică, exercitând rolul constituțional de mediator între puterile politice, punând în frunte interesele României. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii acestei țări de la dumneavoastră, asta ne dorim și noi, antreprenorii români.