​Business report Criza Cîțu și cum se mișcă miliardele de euro. Traseul în democrație al unui fost lucrător al Securității. Reportaj din interiorul SRI Iaşi. Clienți anunțați pe mail de dublarea prețului la energie. Semnele crizei

Cum la finele lunii în Partidul Național Liberal au loc alegeri pentru președinție, iar la președinție există 2 candidați, cel-care-nu-e-Ludovic-Orban trebuie să câștige. E vorba de Florin Cîțu. Dar Florin Cîțu e și prim-ministru. Nu poți să vii pe 25 ale lunii și să te aștepți să te voteze lumea din partid dacă cu o săptămână sau două înainte ai pierdut puterea. Deci Florin Cîțu trebuie să rămână prim-ministru. Totul se învârte în jurul lui Florin Cîțu.În momentul în care depinzi în totalitate de un om, depinzi în totalitate de defectele lui. Voi fi blând aici, pentru că oricum accesele de ură la adresa lui Florin Cîțu sunt destule și vor fi și mai multe în perioada care urmează. Deci blând fiind, observ că Florin Cîțu are doar două defecte relevante în situația de față: 1) are accese de impulsivitate; 2) nu are experiență politică. Merită observat că, în mare parte, așa suntem cam toți. Și ție, și mie ne sare muștarul rău de tot cam o dată la șase luni. N-am fost niciodată membru de partid și probabil că nici tu. Deci nu suntem, în contextul acestei situații, foarte diferiți de Cîțu, scrie Barbu Mateescu în PressOne