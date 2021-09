Bărbații din China trec prin bisturiu pentru a-și îmbunătăți șansele în viață, deși Beijingul este împotriva aspectului efeminat

Are 27 de ani și este cercetător. Dorește procedura medica pentru a-și transforma înfățișarea din „inginer tocilar” în ceva ce crede că-i va crește șansele în viață.





Rețelele de socializare au un impact important asupra fenomentului

Rose Han, din grupul de investiții BeauCare Clinics, spune că bărbații care sunt funcționari publici optează pentru proceduri deoarece își fac griji că arată obosiți sau bătrâni, lucru care poate însemna că îți poți pierde promovarea așteptată.





Ce operații sunt căutate





Beijingul este împotriva bărbaților „efeminați”





Revenind la povestea de la începutul materialului, AFP scrie: După ore bune în care a fost operat, Xia și-a examinat fața într-o oglindă. „Se simte puțin diferit, dar nu este chiar ce așteptam”, recunoaște el, crezând că „aspectul perfect poate dura ceva timp”.



Îngrijorat că aparențele ar putea fi o piedică în fața oportunităților din societatea competitivă a Chinei, Xia Shurong a decis să „treacă prin bisturiul” chirurgului estetician pentru a-și remodela nasul, scrie AFP, într-un amplu materialStandardele frumuseții în China pot fi exigente, de la presiunea asupra tonului pielii, a formei ochilor și a nasului, până la aspectul controversat de „carne proaspătă” – o sintagmă la modă pentru a descrie bărbații tineri cu trăsături delicate.„Simt că ar trebui să fiu „carne proaspătă” la vârsta mea, dar deja arăt ca un unchi de vârstă mijlocie”, a explicat Xia.AFP l-a întâlnit pe Xia în Beijing când se pregătea pentru chirurgie. Deja a cheltuit 6.192 dolari pe o procedură de umplere a feței la începutul anului.„Am crescut în mediul rural, fața mea era neagră, pielea era într-o stare proastă și am crezut că aspectul meu nu arată bine în general”, spne el, precizând că avea de multă vreme în plan să-și refacă fața.„Mereu am avut sentimentul de inferioritate”, adaugă el.Popularitatea intensă a rețelelor de socializare chinezești, plină de tendințe în zona procedurilor cosmetice, tutoriale de înfrumusețare și sfaturi despre cum să devii frumos, a pus presiune pe mulți.Un număr ridicat de bărbați educați din China optează pentru proceduri estetice, unele chirurgicale.Potrivit iResearch, circa 17% dintre bărbații din zona „gulerelor albe” (care au muncă profesională, de birou, de conducere sau administrativă) din China au apelat la tratamente cosmetice, iar o vastă majoritate dintre bărbați au avut prima procedură înainte de a împlini vârsta de 30 de ani.Xia Zhengyi, doctorul care îl va opera pe Xia, spune că a observat o creștere a numărului de tineri care vin pentru proceduri.„Operația poate schimba expresia feței și oferi oamenilor sentimentul de intimitate, ceea ce e bine în relațiile cu alte persoane”, spune el.Majoritatea bărbaților de 20 și ceva de ani vor reconstrucția ochilor și nasului, potrivit aplicației de chirurgie So Young, care citează un sondaj realizat în rândul a 8,9 milioane de utilizatori activi lunar.„Nu e ca și cum îți cumperi o geantă Gucci – îți oferi ție o oportunitate. Încrederea îți va aduce schimbări pe plan profesional și personal”, spune Xia.Venitul mediu disponibil al Chinei a crescut, dublându-se față de 2020, conform datelor guvernamentale, iar bogăția a urcat în rândul clasei de mijloc, ceea ce a alimentat interesul pentru astfel de proceduri.Zhang Xioma și-a dat demisia de la o companie din IT pentru a deveni influencer pe rețelele de socializare, după ce a împărtășit propria experiență a chirurgiei cosmetice.„Puteți face mai multe în fața camerei dacă deveniți mai atrăgători”, a spus Zhang.El și-a făcut „urechi de elf” (Hotnews.ro a mai scris despre fenomen din China – click pe cuvintele urechi de elf ).Industria de chirurgie estetică din China valorează acum 30 miliarde dolari.Creșterea rapidă a cererii vine într-un moment când autoritățile sunt îngrijorate că națiunea se confruntă cu o criză a masculinității.Beijing a criticat înfățișarea de „carne proaspătă” și a propus mai multă educație fizică pentru băieții din clase pentru a încuraja o formă mai tradițională a masculinității în societate.La începutul lunii, reglementatorul audio-vizual a cerut televiziunilor să reziste în fața tentației de a arăta „o estetică anormală” precum bărbați efeminați pe micile ecrane.Sunt și probleme ce țin de siguranță și calitate – Asociația Națională a Consumatorilor a înregistrat peste 7.200 reclamații referitoare la industria cosmetică.Xioran, un influencer de 33 de ani, a murit în urma unei infecții după o liposucție, conform informațiile apărute pe agențiile de știri în iulie. Clinica unde și-a făcut procedura a fost închisă, conform Global Times.Surse:AFPSouth China Morning Post