Românii pot subscrie la Fidelis începând de luni. Ce alte oferte cu risc scăzut pentru populație mai sunt de la stat și de la bănci

*Reluam mare parte din materialul de la final de august, la care adăugăm datele pe Fidelis

*nu am folosit capitalizarea dobânzii pentru că nu știm dacă și cât vor continua Fidelis și Tezaur





Bănci, Fidelis sau Tezaur la 1 an

*Câștigurile la Tezaur și Fidelis nu sunt impozabile





Investiția pe 3 ani

Fidelis vine la 3 ani tot cu 3,75%, deci suma este similară. Da, acoperă rata prognozată a inflației. Dar cum am spus și la început, este doar o prognoză. Este multă incertitudine.





Investiția pe 5 ani: lei sau euro

• Fidelis prin BT Capital Partners, Banca Comercialã Românã și B.R.D. – Groupe Société Générale sau printr-un cont de tranzacționare deschis la un broker autorizat.





Perioada de subscriere la Fidelis începe de luni, 13 septembrie, și se va încheia pe 1 octombrie.

Subscrierea minimă la Fidelis este 5000 de lei, respectiv 1000 euro pentru cea în moneda europeană



La Tezaur: 28 septembrie este data limită pentru subscriere, cu excepția celor care subscriu prin Poșta Română. În cazul celor din urmă, în mediul urban data este 27 septembrie, iar în rural – 24 septembrie.



BNR estimează o inflație de 3,4% pentru finalul trimestrului III din 2022, acum având 5,25%. Așadar, acea scădere la 3,4% ar fi reprezentată de un efect de bază. Totuși, este încă multă incertitudine.Așadar, (după cum spuneam într-un material privindde la final de august, cu referire la septembrie) dacă ne uităm la prognoza BNR (incluzând și intervalul ce incertitudine), la o investiție de 5.000 de lei ar trebui să ai, în final, între 5.170 – 5.250 lei (așteptându-ne ca intervalul de incertitudine să fie în sus). Asta pentru a acoperi creșterea prețurilor. De ce? Pentru că ceea ce cumperi astăzi cu 5.000 de lei, vei cumpăra la finalul trimestrului III din 2022 cu 5.170 – 5.250 lei.Așa cum v-am obișnuit, să presupunem că o persoană are 5.000 de lei și se gândește facă investiția într-una dintre ofertele cu risc mic, la bănci sau cumpărând titluri Tezaur.*Ofertele băncilor sunt scoase din comparatoarele FinZoom.ro și Conso.ro Cele mai bune oferte la bănci sunt dobânzi între 2,5 – 3,8%, iar la cei 5.000 de lei, câștigul real (după plata comisioanelor și impozitului pe venit) ar fi de 112,5 – 171 lei.Emisiunea pe 1 an a programului Tezaur, din septembrie 2021, are o dobândă de 3,25%, ceea ce ar înseamna un câștig de 162,5 lei (acesta este – nu se impozitează câștigul).Deci Tezaur nu acoperă inflația, iar la bănci trebuie să optezi pentru o ofertă bună (poți alege oferta în funcție de una dintre cele două comparatoare menționate mai sus).Fidelis pe 1 an este similară cu Tezaur ca dobândă. Este o ofertă care nu merită. Bineînțeles, decât să ții banii într-un cont curent, e și asta ceva mai mult decât nimic.Ofertele cele mai bune la bănci arată dobânzi între 2,8 – 4,2%/an. După 3 ani, câștigul cumulat este de 378 – 567 lei (după comisioane și impozit).Ministerul Finanțelor are la Tezaur pe trei ani o dobândă de 3,75%, respectiv un câștig de 562,5 lei (după toți cei 3 ani). Primești anual 187,5 lei.La bănci se pot găsi oferte pe termen mai lung, precum conturile de economii, dar dobânzile sunt prea mici pentru a le menționa aici. O persoană ar putea să depună banii pe termen scurt și să profite, să spunem după 3 ani, de alte oferte ori poate va dori să facă alte tipuri de investiții.La Tezaur, statul oferă 4,15%/an la oferta pe 5 ani. Adică, după cei 5 ani ai avea 1.037,5 lei, adică 207,5 lei/an.Fidelis vine cu emisiune pe 5 ani în euro, cu o dobândă de 1,6%/an. Luând în considerare că este nevoie de o subscriere minimă de 1000 euro, după cei 5 ani poți avea, dacă nu vinzi titlurile, 80 de euro.Băncile nu au oferte bune pe euro. Dobânzile nici nu ajung la 1% pe un an, iar pe 3 ani o singură bancă oferă 1%.• Titlurile Tezaur pot fi achiziționate prin Trezorerie sau de la Poșta Română.Așa cum am scris și la final de august, cei care vor câștiguri mai mari, ieșind din zona de risc mic, pot investi pe piața de capital , dar înainte trebuie să învețe puțin despre ea. Acolo se pot găsi obligațiuni de stat, corporative, acțiuni etc. dar trebuie să studiezi înainte de a face pasul. Pentru a studia mai puțin, există fonduri de investiții (o gamă foarte mare, de la risc foarte mic la foarte mare care investesc în instrumente diverse), unde se poate subscrie chiar și cu 50 lei, cumpărând câteva unități de fond.