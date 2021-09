Raiffeisen Bank a depus luni dimineață contestație în procesul cu ANPC / Miza procesului sunt peste 10 milioane de euro, fiind afectați circa 14.000 de clienți

​Surse din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 au declarat pentru HotNews.ro că în această dimineață s-a depus o contestație din partea Raiffeisen Bank în procesul cu ANPC, banca fiind acuzată de practici comerciale incorecte. Ea pierdut în faza inițială procesul, dar reprezentanții instituției de credit au anunțat că vor contesta decizia instanței. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a amendat Raiffeisen Bank cu 100.000 de lei pentru practică comercială incorectă şi a decis suspendarea activităţii băncii referitoare la acest comportament, precum şi restituirea comisioanelor încasate ilegal de la clienţi, aceasta din urmă fiind o măsură aplicată în premieră în România, a informat atunci ANPC. Potrivit instituției, sumele reţinute incorect de Raiffeisen Bank ar putea depăşi 10 milioane de euro.





Reprezentanții băncii au susținut după acordarea amenzii și decizia suspendării că banca a implementat din anul 2014 ordinul emis de ANPC privind o metodă de calcul a dobânzii în cazul restructurării creditelor și că în prezent Raiffeisen Bank calculează sumele care ar trebui restituite clienţilor ce ar fi putut fi afectaţi de acea modalitate de restructurare a creditelor."Ordinul ANPC a fost implementat înca din 2014, respectiv banca nu mai foloseşte modalitatea de restructurare a creditelor menţionată în respectivul act administrativ. În plus, banca a început să analizeze în mod proactiv impactul asupra clienţilor, atât pozitiv, cât şi negativ, astfel încât pentru clienţii care ar fi putut fi impactaţi negativ să calculăm şi restituim sumele. Calculul este unul relativ complex, iar banca s-a preocupat să găsească soluţii de automatizare a procesului, între timp procesarea desfăşurându-se manual. Bineînţeles ANPC a fost informată privind desfăşurarea acestui proces", potrivit unui comunicatului Raiffeisen Bank citat de Agerpres. "În context, considerăm că noul Ordin al Preşedintelui ANPC nu este o măsură necesara, pentru ca vizează o practică ce în prezent nu mai există şi, totodată, se referă la măsuri pe care banca le implementează deja. De asemenea, banca a acţionat prudenţial şi a provizionat aceste sume în exerciţiul financiar anterior. În acelaşi timp, vom analiza în detaliu conţinutul procesului verbal şi respectiv al ordinului şi vom contesta în instanţă acele prevederi care exced, în opinia noastră, cadrul legal aplicabil", se mai spune în comunicatul Raiffeisen Bank.Amenda de 100.000 de lei a fost aplicată Raiffeisen Bank după ce banca nu a respectat o decizie definitivă a justiţiei, care a decis în februarie 2020 că Raiffeisen a comis o practică comercială incorectă atunci când a mărit unilateral dobânzile clienţilor care solicitau restructurarea creditelor.Potrivit reprezentanţilor ANPC, aproximativ 14.000 de clienţi beneficiari de credite au fost afectaţi de practica comercială incorectă a Raiffeisen Bank.ANPC precizează că Raiffeisen Bank nu a pus în practică decizia instanţei de judecată timp de aproape 1 an şi 7 luni de la emiterea acesteia.Iniţial, în iulie 2014, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a emis un ordin prin care a dispus încetarea practicii comerciale incorecte ce constă în decizia unilaterală de a mări, la momentul restructurării creditelor, marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în marjele de dobândă a comisionului de administrare la care banca a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii, subliniază Autoritatea.Ulterior, în februarie 2020, instanţa de judecată a emis hotărârea definitivă prin care practica băncii a fost stabilită ca fiind o practică contrară diligenţelor profesionale, notează ANPC.Astfel, instanţa de judecată a constatat că operatorul economic a profitat de dificultăţile financiare ale consumatorilor care nu aveau posibilitatea de plată a ratelor creditului, astfel încât cu ocazia restructurării, după o perioadă scurtă în care ratele aveau o valoare redusă, banca a mărit nejustificat dobânzile percepute, determinând consumatorii să încheie actele adiţionale şi prin crearea aparenţei unui beneficiu constând în renunţarea Raiffeisen Bank la încasarea comisionului de administrare, în realitate costul creditului nefiind diminuat din moment ce reducerea determinată de renunţarea la comisionul de administrare a fost depăşită de majorarea produsă de modificarea dobânzii, potrivit reprezentanţilor ANPC."Dat fiind că, în urma monitorizării procesului de remediere a efectelor negative din punct de vedere financiar, pentru consumatori, generate şi constatate, în 2014, de practica comercială incorectă a băncii, aceasta - în timpul scurs de la termenul pronunţării sentinţei definitive a instanţei, respectiv 6.02.2020, de aproximativ 1 an şi 7 luni - nu a dat curs obligaţiei stabilite, consumatorii fiind prejudiciaţi, pe de o parte, prin faptul ca sumele reţinute incorect, din comisioane, nu au fost încă restituite şi pe de altă parte, nu s-au efectuat şi aplicat recalculările dobânzilor pentru creditele restructurate, ANPC a aplicat o amendă contravenţională de 100.000 lei, la care se adăugă propunerea aplicării sancţiunii complementare de suspendare a activităţii băncii cu privire la practica comercială incorectă ce constă în decizia unilaterală a băncii ca la momentul restructurării creditelor, să mărească marjele din componenţa dobânzii, prin introducerea în acestea a comisionului de administrare la care aceasta a renunţat expres prin actele adiţionale semnate cu clienţii şi de restituire a sumelor încasate incorect către consumatori până la încetarea practicii comerciale incorecte (măsură aplicată în premieră, în România) şi a sancţiunii complementare de restituire a contravalorii comisionului de administrare camuflat sub forma unei componente a marjei de dobândă, în termen de maximum 15 zile", mai arăta comunicatul ANPC.