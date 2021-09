Tot mai mulți angajatori din privat vor să ofere angajaților vouchere de vacanță. Industriile cele mai interesate de vouchere sunt FMCG, farma, IT&C, automobile și transport

​Contextul pandemic a produs schimbări fundamentale în structura forței de muncă din România. Conform unui barometru recent, o treime dintre români au declarat că nu și-au luat deloc concediu în 2020 și un sfert dintre ei se declară obosiți de maratoanele de conferințe virtuale, ceea ce a condus la creșterea interesului companiilor private către acordarea de vouchere de vacanță. ”Angajatorul poate oferi bani de vacanță prin mai multe opțiuni: primă de vacanță, care este considerată un venit suplimentar salariului, impozitat și taxat, ori opțiunea decontării ulterioare a cheltuielilor de concediu. Totuși, dacă acordă vouchere de vacanță, compania iese în avantaj, deoarece acest tip de beneficiu extrasalarial nu este supus impozitului pe venit și plății contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate”, spun reprezentanții unui jucător din această piață într-o discuție cu HotNews.ro.





În anul pandemiei pe teritoriul României s-au folosit vouchere în valoare de peste 500 de milioane de lei (100 de milioane de euro), potrivit datelor centralizate într-o analiză a Coaliției pentru Dezvoltarea României.







„Angajatorii din mediul privat pot acorda vouchere de vacanță salariaţilor lor în limita a 6 salarii minime brute (adică 13.800 de lei)/ angajat/ în decursul unui an fiscal pentru a beneficia de facilitățile fiscale aferente acestora. ”Acești factori au determinat creșterea exponențială a interesului clienților noștri din mediul privat de a accesa acest tip de beneficii – cu 50% mai mult față de aceeasi perioadă a anului trecut (ianuarie-iulie 2021 vs. ianuarie-iulie 2020)”, spune reprezentanta Up România.







Potrivit acesteia, valoarea medie pe care o acordă companiile per angajat este de 1700 de lei. Cele mai multe firme care au comandat vouchere de vacanță pentru propriii angajați sunt, în principal, din județele București-Ilfov (25%), Iași (16%) și Cluj (12%), restul împărțindu-se între celelalte orașe, mai spune sursa citată.







Operatorii din turism susţin că în sezonul din acest an a fost din plin resimţită lipsa voucherelor de vacanţă în turismul intern, chiar dacă anul 2021 a fost mult mai bun decât 2020 din punct de vedere al încasărilor. Hotelierii au ales să majoreze preţurile "la minimum", cu 10-15%, chiar dacă tarifele produselor şi serviciilor din România au crescut cu procente cuprinse între 10% şi 30% faţă de nivelurile de dinainte de pandemie. "Operatorii din turism au avut încasări mai bune decât anul precedent, dar în niciun caz la nivelul anului 2019. Pentru România a lipsit promovarea turistică externă, care trebuie asigurată de către stat, de către ministerul de resort. Pentru a avea turişti străini, promovarea trebuie pornită din timp, chiar şi în vremuri de criză. De asemenea, se simte lipsa voucherelor de vacanţă pentru acest an. Aceste vouchere ar fi sprijinit enorm turismul intern, şi aici nu mă refer neapărat la litoral, deoarece avem multe alte forme de turism şi alte regiuni care au nevoie de sprijin", a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al ANAT, Traian Bădulescu.





La rândul lui, Adrian Voican, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, într-o conferință de presă susțină că ar trebuie să fie promovată o lege a voucherelor îmbunătăţită pentru anul 2022: "Aşteptăm cu înfrigurare ca autorităţile să reia proiectul voucherelor de vacanţă, care au reprezentat un uriaş succes pentru catalizarea investiţiilor şi pentru dezvoltarea turismului în ultimii 15 ani. De asemenea, ar trebui să fie promovată o lege a voucherelor îmbunătăţită pentru anul 2022. Şi pentru că nu există soluţii peste noapte pentru a atrage lucrători în domeniu, este strict necesară o reducere a impozitelor pe salarii în domeniul turismului", a adăugat Voican într-o conferință de presă.







Conform analizei prezentate de Grupul de Lucru pentru Turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, introducerea și utilizarea voucherelor de vacanță a sprijinit industria ospitalității a ajutat la fiscalizarea acestui domeniu, precum și la deschiderea de noi locuri de muncă. Adoptarea muncii remote de către tot mai multe companii poate trezi interesul angajaților pentru a folosi voucherele de vacanță nu doar în perioada clasică de concedii. De exemplu, le pot utiliza pentru a munci o perioadă într-o altă regiune din România, mai spun reprezentanții Up România.







Cele mai importante avantaje pentru companii țin de facilitățile fiscale pe care le au angajatorii când oferă vouchere de vacanță. E vorba de 100% deductibilitate fiscală la calculul impozitului pe profit. În plus, scutirea de contribuții se alocă pentru o valoare destul de mare – până la 13,800 de lei/an/salariat. Odată cu pandemia, angajatorii au adoptat cardul de vacanță în locul tichetelor. Astfel, acest card este similar unui card bancar, cu o valabilitate de 4 ani, este ușor de folosit și presupune o alimentare facilă de către angajator.



Singurul dezavantaj care poate fi invocat de utilizatori ține de folosirea voucherelor de vacanță doar pentru achiziționarea de pachete turistice în România, cu minimum o noapte de cazare, într-o rețea de parteneri afiliați. În plus, nu toți operatorii de turism sunt deschiși să accepte voucherele de vacanță, prin urmare, angajații români trebuie să aleagă dintre opțiunile pentru vacanță care acceptă astfel de vouchere, mai spune reprezentantul Up România.







Industriile cele mai interesate să acorde astfel de vouchere sunt FMCG, farma, IT&C, automobile și transport.