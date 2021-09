​Business report Ponta s-a angajat consilier juridic la propriul partid. Românca lăudată de Steve Jobs, pe calea primului miliard. Revoluția în Sănătate se amână. Tudor Chirilă: “România Educată e doar un proiect de imagine”

​Avocado, cocaină și ulei de palmier ● Victor Ponta s-a angajat consilier juridic la propriul partid ● Românca lăudată de Steve Jobs, pe calea primului miliard ● Banii din PNDL au fost furați, copiii lui Cuza învață în școli vechi de 100 de ani ● Revoluția în Sănătate se amână ● Tudor Chirilă, despre “România Educată”: “E doar un proiect de imagine ● Condițiile pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID ● Falimentul City Insurance, un Lehman Brothers dâmbovițean ● Avem un festival nou de film fantastic ● Cum e mai bine să plătim creditul: în rate egale sau descrescătoare? ● Ce despăgubiri ar putea plăti distribuitorii de gaz şi energie electrică clienţilor dacă nu citesc la timp contoarele ● „Contrastul”, brand de Capitală: „Șmecherii au existat dintotdeauna aici” ● Preţul energiei electrice dn Germania a trecut, în premieră, de 100 €/MWh ● Ghici cine crește mai mult: prețurile sau salariile? ● Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav: În ce condiții poate fi depășită limita de 45 de zile pe an?



Avocado, cocaină și ulei de palmier. București, România. Zgomotul înțepător de bormașină îi săgetează capul, îi cască ochii adânc și îi întipărește pe față o expresie de teroare. Îi ia câteva secunde bune ca să priceapă ce se întâmplă și-și încununează realizarea cu o serie de sudălmi rostogolite pe buze. A fost o noapte albă, cum se spune, și la naiba dacă putea să găsească o expresie mai potrivită. Totul a început aseară la 9 în apartamentul prietenei ei, Lorena, cu o sticlă de vin rose și cu vizita lui Hipo, dealerul de nădejde al Ameliei. N-o fi el cea mai amuzantă companie din lume, dar niciodată n-o păcălește la gram și nu îi aduce decât marfă testată și aprobată de el. Unde mai găsești asemenea comoară de om în Bucureștiul de azi, unde cu 400 de lei îți vând a șasea parte dintr-un gram pe care-l mai și îndoaie cu speed.

Tumaco, Columbia.Tumaco este un oraș portuar din departamentul Nariño, de pe coasta columbiană a Pacificului. În martie 2020, când a început pandemia iar școlile și-au închis porțile, Lidia Cruz l-a auzit prima oară pe băiatul ei, care își petrecea acum timpul pe terenul de fotbal, vorbindu-i despre un grup de bărbați care dădeau târcoale terenului: „Mamă, bărbații ăștia ne-au arătat armele și banii lor!”. Conform ziarului „El Tiempo”, Cruz povestește că, în orașul ei, zeci de grupuri armate se luptă pentru controlul afacerii cu cocaină și sunt în căutare de noi recruți. Continuarea, pe iscoada.com





Salarii de mii de euro din bani publici la Pro România. Victor Ponta s-a angajat consilier juridic. Victor Ponta s-a angajat la propriul partid în poziția de consilier juridic. Câștigă lunar câteva mii de euro din banii publici primiți ca subvenție. Președintele Pro România și-a răsplătit cu salarii de mii de euro foști și actuali colaboratori, printre care și Geanina Pușcașu.

Modul în care partidele folosesc banii primiți din subvenția încasată de la bugetul de stat rămâne în continuare lipsit de transparență. Informațiile ajung cu întârziere în spațiul public, iar partidele nu răspund solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public.

Modul în care partidele folosesc banii primiți din subvenția încasată de la bugetul de stat rămâne în continuare lipsit de transparență. Informațiile ajung cu întârziere în spațiul public, iar partidele nu răspund solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public.

În spatele lipsei de transparență, liderii politici utilizează banii publici cum doresc. Controlul Autorității Electorale Permanente nu sancționează un astfel de comportament în privința finanțelor partidului, scrie Europa Libera





Românca lăudată de Steve Jobs, pe calea primului miliard. Alina Vandenberghe a plecat din România în SUA acum 13 ani, înarmată cu o diplomă universitară românească și cu dorința de a lucra în domeniul aplicațiilor de mobile, care abia începeau să apară. Pornind de jos, de la nivelul de intern la Thomson Reuters, primea un an mai târziu șansa incredibilă de a lucra la o aplicație de știri pentru un produs secret al Apple.

Atât de secret, încât prototipul era legat de o masă într-o cameră din subsolul clădirii Thomson Reuters, iar Alina și un dezvoltator iOS au trebuit să semneze un NDA („non disclosure agreement”, contract de confidențialitate, n. red.), ținând ascuns proiectul inclusiv față de propriul ei manager direct. Alina urma să dezvolte partea de experiență a utilizatorului, cu feedback primit de la Steve Jobs însuși.

După câteva luni de dezvoltare, în aprilie 2010 aplicația Alinei era arătată și lăudată în fața lumii de CEO-ul Apple odată cu lansarea acelui nou produs: primul iPad. Elementul cheie care i-a plăcut lui Jobs? Simplitatea în folosire,



Banii din PNDL au fost furați, copiii lui Cuza învață în școli vechi de 100 de ani. 9% absorbție în 7 ani. Grădinița e din 1940, cade varul de pe pereți. Localnicii din comuna Al.I. Cuza trebuie să-și țină copiii acasă anul acesta pentru că nu sunt locuri.

Banii din PNDL au fost furați, copiii lui Cuza învață în școli vechi de 100 de ani. 9% absorbție în 7 ani. Grădinița e din 1940, cade varul de pe pereți. Localnicii din comuna Al.I. Cuza trebuie să-și țină copiii acasă anul acesta pentru că nu sunt locuri.

Proiectele erau din 2015-2017, dar în septembrie 2021 nici măcar n-au fost începute. Al.I. Cuza are cea mai mică absorbție PNDL din județ, doar 9%. Fostul primar PSD a avut 4 mandate, fără să facă nimic. Ipoteza noii administrații: au umflat prețurile de proiectare și apoi au oprit investițiile. Abia acum, după 6 ani, se organizează licitațiile de execuție. În 7 ani de PNDL, abia au terminat o școală cu două săli de clasă!, scrie ReporterIS





Revoluția în Sănătate se amână: CNAS a rămas la fel de anchilozată în vechile mecanisme politice. Programul de guvernare prevedea mai multe măsuri în ceea ce privește asigurările de sănătate, inclusiv o dezbatere privind spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Niciuna dintre măsurile anunțate n-a fost nici măcar demarată, în ciuda promisiunilor. În schimb, USR-PLUS s-a lăudat cu faptul că a organizat „concursuri pe bune“ pentru șefiile caselor județene.

O privire atentă arată că, de fapt, acestea nu au adus nicio schimbare, presa locală relatând inclusiv existența obișnuitelor înțelegeri politice dintre partenerii de guvernare.

În ianuarie 2012, guvernul Boc a încercat să spargă monopolul CNAS, după modelul din Germania sau Elveția.

A retras proiectul privind reforma în sănătate după puternice proteste de stradă și opoziția declarată a lui Raed Arafat.

În esență, proiectul din 2012 dădea asiguratului dreptul de a-și alege asiguratorul de sănătate, scrie Newsweek





Tudor Chirilă, despre “România Educată”: “E doar un proiect de imagine”. Tudor Chirilă a fost invitatul Adrianei Nedelea, luni, în emisiunea Piața Victoriei, alături de două dintre elevele care au protestat în fața Guvernului în prima zi de școală pentru o educație mai bună.

Ariana Dudună, președinta Asociației Elevilor din Constanța și Cristina Micolaiciuc, elevă în Baia Mare au dezbătut, în studioul Europa FM, problemele din Educație.

“Vedem o decădere constantă a actului educațional,a interesului pentru educație, a măsurilor luate pentru combaterea abandonului școlar și am mers în Piața Victoriei pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la aceste probleme. Am prezentat și o serie de măsuri, pe care le considrăm necesare, trei au fost principale: asigurarea unei mese calde pentru elevi, asigurarea unor programe de ore remediale și asigurarea unor reparații capitale pentru unitățile de învățâmânt de la bugetul de stat”, a explicat Ariana Dudună.

Școala e paralelă cu viața, crede Tudor Chirilă:

"La sfârșitul școlii nu au competențe pentru a face alegeri în cunnoștință de cauză, alegeri profesionale, alegeri de viață, nu sunt învățați să gândească, nu li se permite să dialogheze, nu există toleranța pentru cel rămas în urmă, dimpotrivă, sunt invitați la meditații nefiscalizate", potrivit Europa FM





Care sunt condițiile pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a anunţat luni seară, la Digi24, că platforma de vaccinare este în lucru pentru a permite programarea dozei trei. Săptămâna trecută, președintele CNCAV spunea că administrarea suprarapelului începe în octombrie. Valeriu Gheorghiţă a precizat că efectuarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID va începe cu pacienţii imunodeprimaţi, cei oncologici, pacienţii cu HIV și vârstnicii, în cazul cărora e posibil ca imunitatea căpătată după primele două doze să nu fie suficient de mare. În cazul restului populaţiei, scopul administrării celei de-a treia doze, considerată „booster", este de a creşte răspunsul imun la virus, susţine Gheorghiţă. Platforma este în lucru pentru a permite programarea dozei trei. Condiţiile pentru efectuarea acestei doze este să fi trecut cel puţin 6 luni de la a doua doză şi să nu fi trecut prin boală, scrie Libertatea





Falimentul City Insurance, un Lehman Brothers dâmbovițean. Giganții mondiali care au auditat compania ani la rândul și-au retras concluziile. Când va lua ASF decizia finală? Trei mari companii de audit au verificat situația financiară a City Insurance în cei patru ani în care asigurătorul a funcționat și a încasat bani cu ajutorul unui fals descoperit de ASF abia în 2021. Două dintre companiile respective au fost chemate la Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a arăta cum a fost posibil acest lucru și, spun sursele Economic.net, și-au retras oficial concluziile. Mișcarea le va ajuta inclusiv în contextul în care pe numele City Insurance și ale conducătorilor și acționarilor săi au fost formulate deja plângeri penale. Consiliul ASF se va întâlni curând, posibil chiar săptămâna aceasta, pentru a vota ridicarea licenței City Insurance și formularea unei cereri de faliment. În acest moment se lucrează la documentație și argumentație, proces care durează având în vedere și deosebita abilitate a City Insurance de a convinge instanțele din România, scrie Economica.net

La Dumbrăvița, în județul Timiș, (și online) are loc The Galactic Imaginarium Film Festival, un festival de filme fantastice. Am vorbit cu Darius Hupov, directorul TGIFF, despre cum e să faci un festival de nișă.Cronologic vorbind, The Galactic Imaginarium Film Festival este al treilea festival dedicat filmelor fantastice din România. Ediția a doua are loc săptămâna asta (15-19 septembrie), în județul Timiș. Am vorbit cu Darius Hupov despre filmele din această ediție, invitații festivalului, scena locală de SF, fantasy, groază și mister și despre producția unui festival de film. De ce Dumbrăvița?”Motivele sunt multiple. În primul rând, organizatorul evenimentului, Asociația pentru Educație Complementară (APEC), are sediul în Dumbravița, Timiș, unde își desfășoară preponderent activitatea în ultimii cinci ani, organizând, între altele, Festivalul părinților – Concordia Familiae și Festivalul de film TGIFF. Am avut sprijinul Primăriei locale de îndată ce am anunțat proiectul festivalului de film”, scrie mindcraftstories.ro

Orice debitor trebuie să știe că există două variante de plată a creditului contractat de la o bancă: prin metoda ratelor descrescătoare sau prin medota ratelor egale. Chiar dacă ambele moduri de restituire a unui împrumut sunt corecte și legale, există numeroase aspecte care le diferențiază și care se constituie ca avantaje pentru clienți în funcție de profilul și obiectivele proprii, dar și de capacitatea de rambursare a banilor.Astfel, este indicat ca decizia în privința alegerii variantei optime de rambursare să se raporteze la o analiză amănunțită a avantajelor și dezavantajelor fiecărei modalități de restituire a creditului. Cel mai important aspect ce trebuie luat în seamă este faptul că cele două metode de plată a unui credit se pliază pe două profiluri de debitori, diferențiate, în primul rând, de veniturile încasate în corelație directă cu valoarea împrumutului dorit. Spre exemplu, un client cu un salariu mai mic nu va putea accesa o sumă foarte mare în cazul în care alege să ramburseze banii în rate descrescătoare, scrie bankingnews.ro Spre exemplu, un client cu un salariu mai mic nu va putea accesa o sumă foarte mare în cazul în care alege să ramburseze banii în rate descrescătoare, scrie bankingnews.ro Vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, a transmis la Digi24 că există două proiecte puse în consultare publică pe site-ul instituţiei în care sunt prevăzute compensaţii plătite automat de distribuitorii de gaze naturale şi de cei de energie electrică către clienţi.Potrivit acestuia, pe partea de energie electrică sunt propuse trei noi categorii de compensaţii în cazul consumatorilor casnici, cărora nu li se citeşte contorul cel puţin o dată la şase luni. „În acest caz, distribuitorul va fi obligat să plăteascaă compensaţii de 100 lei dacă nu e respectat termenul.”, tranmite oficialul la Digi24. Cină uită istoria, riscă să o repete. Este poate cel mai verosimil dicton care își tot produce efectele de 30 de ani încoace. În multe privințe, oamenii din București au rămas la fel însă filosofia administrării orașului pare ca a suferit cele mai mari modificări în ultimii 100 de ani.Buletin de București a stat de vorbă cu Lelia Zamani, istoric, doctor in filologie cu o tema desprinsă din istoria bucureșteană a secolului al XIX-lea și muzeograf la Muzeul Municipiului București. Vezi interviul pe Buletin de Bucuresti. În Germania, preţurile la electricitate pentru anul următor aproape s-au dublat în 2021, odată cu relansarea cererii globale de energie, iar problemele în aprovizionarea cu gaze au dus cotaţiile la acest combustibil la nivel record. În paralel, rezervele de cărbune în porturile europene sunt la cel mai redus nivel de după 2016, pentru acest moment al anului, ceea ce a ajutat la escaladarea preţurilor la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.Având în vedere că Germania se bazează pe combustibili fosili pentru mai mult de o treime din producţia de electricitate, creşterea costurilor pe cea mai mare piaţă de energie electrică din Europa va conduce la majorarea facturilor pentru milioane de consumatori, scrie Newsweek Creșterea prețurilor le aduce aminte angajaților să facă o comparație, cea între inflație și eventuala creștere de salariu. Perioadele inflaționiste îi îndeamnă pe români să calculeze dacă puterea lor de cumpărare se menține sau scade.Iată ce spun cifrele statistice. În iulie, salariul mediu brut a fost de 5.780 lei, iar cel mediu net de 3.545 lei. Față de anul trecut, creșterea salariului mediu a fost cu 5,1%. Pentru comparație, rata inflației a fost în aceeași perioadă de 5%. Ceea ce înseamnă că, în medie, puterea de cumpărare a salariaților s-a menținut.Desigur, se pot face câteva observații. Pe de o parte, salariile plătite din fonduri publice sunt înghețate, ceea ce înseamnă că în sectorul public putem vorbi despre o scădere a puterii de cumpărare. Pe de altă parte, se poate spune că statistica este înșelătoare și că impactul creșterii prețurilor este mai mare pentru anumite categorii de populație, în special pentru cei cu venituri reduse. Este adevărat, dar datele statistice au relevanța lor, scrie RFI Ceea ce înseamnă că, în medie, puterea de cumpărare a salariaților s-a menținut.Desigur, se pot face câteva observații. Pe de o parte, salariile plătite din fonduri publice sunt înghețate, ceea ce înseamnă că în sectorul public putem vorbi despre o scădere a puterii de cumpărare. Pe de altă parte, se poate spune că statistica este înșelătoare și că impactul creșterii prețurilor este mai mare pentru anumite categorii de populație, în special pentru cei cu venituri reduse. Este adevărat, dar datele statistice au relevanța lor, scrie RFI Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de sănătate pot beneficia de un concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, prin intermediul căruia vor primi o indemnizație de 85% din valoarea veniturilor brute din ultimele șase luni. Legislația concediilor medicale prevede că acest tip de concediu poate fi acordat în limita a 45 de zile calendaristice pe an pentru copil.Acest concediu medical se acordă până la împlinirea vârstei de 7 ani sau până la vârsta de 18 ani pentru copilul cu afecțiuni grave sau a celui cu handicap cu afecțiuni intercurente. Cele 45 de zile se acordă pe codul numeric personal al copilului, indiferent că certificatul este solicitat de mama sau de tatăl copilului.Această limită de zile poate fi majorată, în cazul apariției anumitor afecțiuni. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat la finele lunii iulie 2021 un deficit de 9.057 milioane euro, cu aproape 70% peste nivelul din primele șapte luni ale anului precedent.Majorarea de peste 22% a deficitului pe partea de bunuri (de la -10.424 milioane euro la -12.745 milioane euro) a fost însoțită de o scădere (-5%) a soldului pozitiv la servicii (de la 5.334 milioane euro la 5.067 milioane euro).Astfel, pe segmentul combinat de bunuri şi servicii s-a consemnat un avans de 51% al deficitului extern (de la -5,09 miliarde euro la -7,69 miliarde euro). Majorarea înregistrată de soldul (tradițional pozitiv) la serviciile de transport (+5,2%) a fost atenuată de evoluția la serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor (-4%), scrie Cursdeguvernare Și nu este singurul care avertizează cu privire la problemele care vor apărea înainte de iarnă. Gigantul italian de utilități Enel SpA și compania austriacă de petrol și gaze OMV AG au emis avertismente similare. Rata globală a inflației în zona euro a urcat deja la 3%, nivelul maxim al deceniului, scrie fineco24news Contul curent al balanței de plăți a înregistrat la finele lunii iulie 2021 un deficit de 9.057 milioane euro, cu aproape 70% peste nivelul din primele șapte luni ale anului precedent.Majorarea de peste 22% a deficitului pe partea de bunuri (de la -10.424 milioane euro la -12.745 milioane euro) a fost însoțită de o scădere (-5%) a soldului pozitiv la servicii (de la 5.334 milioane euro la 5.067 milioane euro).Astfel, pe segmentul combinat de bunuri şi servicii s-a consemnat un avans de 51% al deficitului extern (de la -5,09 miliarde euro la -7,69 miliarde euro). Majorarea înregistrată de soldul (tradițional pozitiv) la serviciile de transport (+5,2%) a fost atenuată de evoluția la serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor (-4%), scrie Cursdeguvernare