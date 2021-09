​Business report: ​Ce europeni au pensii speciale. Scandalul statuii Brukenthal. PNRR va creşte datoria publică a ţării. Cele mai mari dezastre din ultimii 50 de an. Concediu carantină: La întoarcerea dintr-o țară cu risc, statul decontează doar cinci zile

Ce europeni au pensii speciale și de ce România este un caz aparte ● Efectele în lanț ale inflației, explicate de profesorul Silviu Cerna ● Scandalul statuii Brukenthal: Cine se află în spatele finanțării monumentului din Sibiu ● Concediu carantină: La întoarcerea dintr-o țară cu risc, statul decontează doar cinci zile. CNAS: Restul sunt neplătite ● Nu ești cal, n-ai paraziți? Nu-ți trebuie ivermectină ● Italia vrea să revizuiască modul de calcul al facturilor la electricitate ● Mircea Coșea:PNRR va creşte datoria publică a ţării ● Invitații nu au voie cu telefoane și bani la nunta Simonei Halep. Iohannis, așteptat la eveniment ● Gazele naturale vor atinge cele mai mari preţuri din ultimii 13 ani ● Alegeri în Germania: Când oamenii săraci nu mai ies la vot ● România vs căsătoriile LGBTQ: Povestea cuplului Coman - Hamilton ● Cele mai mari dezastre naturale sau umane din lume din ultimii 50 de ani ● 8 mașini electrice, 16 jurnaliști, 9 zile. O nebunie logistică. Totul pentru ca tu să afli cifrele de autonomie ale acestor mașini în condiții reale ● Angajarea celor ce primesc ajutor social va depinde uneori de revenirea la școală. Refuzul va duce la pierderea banilor.





Ce europeni au pensii speciale și de ce România este un caz aparte. Pensiile speciale n-au fost inventate în România. De fapt, la nivelul Uniunii Europene, o singură țară – Suedia – nu are deloc pensii speciale. Diferențele sunt mari de la o țară la alta, la fel și categoriile profesionale care pot primi un astfel de beneficiu. De ce este însă România altfel? Pentru că o serie de excepții și anomalii permit ceea ce analiștii numesc abuzuri ale acestui sistem de pensii speciale.

Confruntate cu declinul demografic, statele europene care au fost generoase până acum cu unele categorii de viitori pensionari încep să regândească acest sistem. Situația este complicată în toată Europa din cauza faptului că numărul salariaților este în scădere, în timp ce numărul pensionarilor crește. Cu alte cuvinte, pentru cei mai mulți pensia riscă să devină doar una simbolică. Și totuși, există încă destule categorii „speciale” de pensionari care nu suferă din această cauză, scrie Panorama





Efectele în lanț ale inflației, explicate de profesorul Silviu Cerna: „BNR trebuie să intervină”. Într-un moment în care inflația pare scăpată de sub control, Banca Națională a României (BNR) trebuie să renunțe la orientarea actuală a politicii monetare și să intervină, spune, într-un interviu pentru Libertatea, profesorul Silviu Cerna, economist și fost membru în Consiliul de Administrație al BNR. „Sunt încrezător că Banca Națională va găsi soluția pentru a tempera dinamica inflației”, a declarat, săptămâna trecută, premierul Florin Cîțu. Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,3%, a transmis vineri Institutul Național de Statistică. Cele mai mari creșteri sunt la energie, ulei și gaze (de peste 20%). Profesorul Silviu Cerna crede însă că responsabilitatea este împărțită. Pentru ca BNR să-și poată folosi pârghiile, deficitul bugetar ar trebui redus, iar acest lucru intră în atribuțiile Guvernului și Parlamentului, .

. Din afara zonei euro, la care aspiră deja din anticamera ERM II, Croația (0,43% de la 0,45%) și Bulgaria (staționară la 0,14%) au performat mult mai bine decât noi. Elocventă este media UE27, care a coborât din nou în domeniul negativ, de la +0,02% în iulie la -0,08% în august. Practic, noi împrumutăm bani la cote record de dobândă, alții rambursează cam ce au primit pentru că sunt mult mai bine cotați, scrie cursdeguvernare.ro





RoCharge: Electric road trip. 8 mașini electrice, 16 jurnaliști, 9 zile. O nebunie logistică. Totul pentru ca tu să afli cifrele de autonomie ale acestor mașini în condiții reale. Îți fac o destănuire. Problema pe care o au testele auto în absolut orice publicație auto din lume (da, implicit pe Autocritica, nu prea putem să schimbăm ceva la capitolul ăsta) este că testerul – jurnalistul, adică – analizează lucrurile din perspectiva proprie. Și chiar dacă experiența ajută major – pentru că know how-ul vine din sute, poate mii de mașini testate, iar omul care scrie știe să raporteze fiecare mașină la publicul său țintă – e posibil ca lucrurile subiective care țin de un anumit model – adică tot ce nu-i cifră, practic – să transforme un review într-un text care te îndepărtează de mașini care sunt pe gustul tău sau te apropie de mașini pe care le vei urî. E ceea ce englezii denumesc „a glitch in the matrix” – o chestie pe care nu o poți evita din simplul motiv că suntem diferiți și avem gusturi diferite.

Angajarea celor ce primesc ajutor social va depinde uneori de revenirea la școală. Refuzul va duce la pierderea banilor. Ministerul Muncii vrea să modifice, prin intermediul unui proiect de ordonanță ce este la avizarea Consiliului Economic și Social (CES), o serie de reguli legate de angajarea persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale, cu scopul de a preveni dependența de acest tip de venit. Ținând cont de faptul că mulți dintre cei ce primesc ajutor social nu au studiile de bază finalizate, una dintre măsurile propuse de autorități este condiționarea angajării acestora de înscrierea și parcurgerea cursurilor unui program educațional numit "A doua șansă". Dacă vor refuza să participe la cursuri, beneficiarii de ajutor social vor rămâne fără banii de la stat. „Angajarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social este condiționată de înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional «A doua șansă» (...), recomandate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională", scrie, mai exact, în proiectul de OUG de la CES, potrivit avocatnet.ro

​Extinderea scumpirilor energiei în toată Europa răstoarnă topurile prețurilor. Valul marilor scumpiri energetice din toată Europa a dus la o mare volatilitate a piețelor, care a răsturnat topul prețurilor. Prețurile țărilor din jumătatea nordică a continentului erau acum o lună mult mai mici decât cele din țările jumătății sudice. Acestea din urmă aproape au fost ajunse din urmă sau, în unele cazuri, chiar depășite de cele dintâi, marți. Scumpirile amenință să continue peste iarnă, în toată Europa. Prețurile valabile marți la electricitatea spot (cu livrare în ziua următoare) și-au concentrat creșterea pe o plajă mai îngustă decât cea din urmă cu o lună. Prețul spot din Germania a urcat trecând de 143 euro / MWh, aproape de cel din România, unde se înregistra al doilea cel mai ridicat nivel acum o lună. Franța, Țările de Jos (Olanda) și Elveția au prețuri sensibil mai mari (145 – 150 euro / MWh) decât Bulgaria (135,41 euro / MWh) și Grecia (135,83 euro / MWh), scrie cursdeguvernare.ro

„Tratamentul-minune” al acestui sezon este un antiparazitar pentru care nu există dovezi serioase că ar funcționa împotriva coronavirusului. Primele știri despre posibilitatea ca ivermectina să fie un tratament împotriva COVID-19 au apărut destul de rapid după începerea pandemiei. Era o perioadă în care cercetătorii căutau medicamente deja aprobate pentru alte afecțiuni care să poată fi, cumva, reconvertite pentru a lupta împotriva noii boli. Iar ivermectina este, într-un fel, un asemenea medicament. Pe 3 aprilie 2020, scriam în Coronavirus Science Report despre un studiu australian care spunea că ivermectina inhibă replicarea virusului SARS-CoV-2 in vitro, adică în teste de laborator. Același studiu spunea însă că acest lucru s-a întâmplat și cu alți viruși, însă rezultatele n-au putut fi replicate când s-a trecut la testele pe animale. De ce se întâmplă asta? Nu e foarte clar, organismele sunt lucruri complexe și nu e neapărat obligatoriu ca o substanță să funcționeze la fel într-un mediu mai complex decât o eprubetă, scrie mindcraftstories.ro Italia analizează o posibilă revizuire a modului în care sunt calculate facturile la electricitate, au declarant, marţi, pentru Reuters, două surse din apropierea acestui dosar. Afirmaţiile vin după ce, luni, Ministrul italian pentru Tranziţia Ecologică, Roberto Cingolani, a transmis că preţurile cu amănuntul la electricitate ar urma să crească cu 40% în următorul trimestru, influenţate de preţurile internaţionale mai mari la gaze naturale şi scumpirea certificatelor de emisii, transmite Agerpres. Sursa citată menţionează că, o astfel de majorare de preţuri, dacă va fi confirmată de Autoritatea de reglementare care stabileşte preţurile la electricitate pe piaţa reglementată odată la trei luni, ar veni după o creştere de 9,9% în al doilea trimestru. Creşterea din perioada aprilie-iunie ar fi fost de aproximativ 20%, dacă autorităţile de la Roma nu ar fi injectat resurse în valoare de 1,2 miliarde de euro pentru a diminua aşa-numitele „costuri de sistem", scrie Adevarul Preţurile locuinţelor din România vor creşte către preţurile locuinţelor din ţările Uniunii Europene, a transmis, marţi, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Cristian Erbaşu. Acesta a menţionat că, preţurile locuintelor se vor micşora doar la apariţia unei crize economice dure. La finalul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Naţionale a Constructorului, reprezentantul FPSC a transmis: „În condiţii normale, în condiţiile în care nu vom avea o criză, dacă ne vom reveni din punct de vedere economic, este evident că preţurile apartamentelor vor tinde spre preţurile din Uniunea Europeană. Diferenţa dintre noi şi ei este de la simplu la dublu, cum şi în construcţii, ceea ce se construieşte în România, să zicem la nivel de apartamente, în momentul de faţă 600 de euro pe metru pătrat, în Polonia se construieşte cu 1.000-1.200 de euro. Nu mai vorbim în ţările din Vest, unde se construieşte cu peste 2.000-2.500 de euro. Aceleaşi apartamente se vând în România cu 1.000-1.200 (de euro pe metru pătrat construit, n.r.). Acolo (în Polonia, n.r.) se vând cu peste 2.000, iar în Vest se vând cu undeva la 5.000 de euro pe metru pătrat. Deci în direcţia asta ne ducem", a afirmat Cristian Erbaşu, potrivit Adevarul El a precizat că o influenţă importantă asupra acestei dinamici o are inflaţia în accelerare"Este o evoluţie firească, dar trebuie să ne gândim la faptul că datorită inflaţiei, PIB-ul creşte. Aşa că, raportat la o sumă mai mare care este reprezentată de influenţa inflaţiei asupra PIB-ului, datoria poate să rămână sub 50%. După părerea mea, trendul este însă încă activ, adică datoria va continua să crească.Teama mea este că datoria publică în raport cu PIB-ul va ajunge aproape de 60% dacă se va aproba PNRR-ul, pentru că noi acolo avem o parte importantă de împrumut care se va adăuga la acest procent. Dar datele, aşa cum apar, nu trebuie să ne înşele: nu este vorba despre o încetinire a ritmului de îndatorare", a spus, ieri, Mircea Coşea, ziarului Bursa Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (locul 11 WTA) se va căsători cu Toni Iuruc (42 de ani), cu care s-a logodit la începutul lunii iunie. Invitații au primit câteva interdicții. Cununia civilă dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programată miercuri, de la ora 16:00, la Constanța. Petrecerea se va ține la clubul Fratelli din Mamaia, patronat de nașul de nuntă, Dani Caramihai.Simona, care peste două săptămâni va împlini 30 de ani, a trimis 300 de invitații, în principal pentru rude și prieteni, dar și pentru o serie de nume răsunătoare. Printre acestea se numără președintele Klaus Iohannis, și foștii jucători de tenis Ilie Năstase și Ion Țiriac. Sunt șanse mari ca șeful statului să participe la eveniment, scrie gsp.ro.Simona Halep-Iuruc, așa cum se va numi sportiva după nuntă, a impus două reguli draconice la eveniment, conform sursei citate. În primul rând, le-a transmis invitaților că nu au voie să vină cu telefoane mobile sau alte dispozitive de înregistrat. Apoi, le-a interzis acestora să aducă cadouri sau daruri în bani, potrivit Newsweek În prezent, preţurile gazelor naturale pentru Europa sunt de cinci ori mai mari decât anul trecut, scrie Ziarului Financiar, după o analiză Bloomberg. Există o certitudine – până când Covid-19 nu va mai fi o pandemie, aproape toată lumea va fi, ori vaccinată, ori va fi trecut prin boală, ori amândouă, scrie Bloomberg.Până atunci, însă, va fi o iarnă scumpă. Iar cu timpul cicatricile lăsate în urmă în economia mondială de către coronavirus vor deveni mai evidente. Una este tendinţa corporaţiilor de a inversa mondializarea şi de a regionaliza lanţurile de producţie, acolo unde se poate. Acest lucru ar însemna mai multă bătaie de cap cu penuria de forţă de muncă şi preţuri mai mari. Şi poate şi un gram în plus de protecţionism, scrie RFI În Hochfeld, cel mai sărac cartier al orașului Duisburg, populat în bună parte și de români, oamenii nu mai așteaptă nimic de la clasa politică.Doar 20% din locuitorii din Duisburg-Hochfeld au mers la vot la ultimele alegeri. La cantina săracilor sunt cozi uriașe, oamenii au grija zilei de azi și de mâine, nu a apropiatelor alegeri pentru Bundestag.Mirze Edis nici nu mai știe câți kilometri a făcut la pas prin cartierul în care trăiește. Pentru candidatul Partidului Stângii din circumscripția electorală Duisburg la apropiatele alegeri parlamentare, activitate politică înseamnă comunicarea directă cu oamenii. Lejer îmbrăcat, Edis stă de vorbă pe stradă cu aproape oricine. Îi întreabă pe oameni cum le merge, ce îi nemulțumește. Comunică atât în germană, cât și în turcă, în funcție de interlocutor, scrie DW „Soluția trebuie să ne vină din afară”. Parlamentul European a cerut, marți, Comisiei Europene să sancționeze România pentru „eșecul său repetat” de a respecta drepturile familiei Coman-Hamilton. Bătălia cu statul român a lui Adrian Coman a făcut posibilă această decizie.Mesajul Parlamentului European pentru România, reflectat prin votul de marți privind drepturile persoanelor LGBTIQ, este clar. România trebuie să respecte dreptul la viața de familie și căsătoriile între persoanele LGBTI.Parlamentul European a atras României atenția asupra deciziei Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privindu-i pe soții Coman, al căror drept la viața de familie a fost încălcat.CJUE a decis, în 2018, recunoașterea căsătoriei celor doi soți. Povestea procesului lui Adrian Coman și al soțului său, Clai Hamilton, cu statul român începuse din 2013, când cei doi au dat în judecată instituțiile românești pentru nerespectarea drepturilor cuplului la liberă mișcare, scrie Europa Libera Milioane, sute de milioane, miliarde: aproape că nici nu știi să mai numeri. Iar factorul amețeală devine cu atât mai persistent cu cât e vorba de costuri: în cazul de față de costul dezastrelor cauzate de fenomene ale naturii sau de oameni. Nu-i vorbă, o parte din dezastrele naturale pot avea la bază cauze umane! Dacă în privința cutremurelor *contribuția* umană e destul de improbabilă, în privința uraganelor, cele mai costisitoare în istorie, aceasta este destul de semnificativă, spun specialiștii. În cele ce urmează voi detalia, cu ajutorul cifrelor furnizate de cei de la STATISTA, care au fost cele mai costisitoare dezastre naturale și umane. E vorba de un top 10 în care, printre uragane și cutremure, pe poziția a opta se intercalează și aproape neverosimilul 11 septembrie 2001 american, recent comemorat, scrie FinEco24News. Top-ul dobânzilor în UE. Rata dobânzii pe termen lung pentru România a crescut din nou în luna august 2021, până la un fulminant 3,72%, potrivit datelor publicate de Banca Centrală Europeană. Acest indicator critic pentru obligațiile asumate la contractarea de noi credite a urcat la cel mai mare nivel din ultimele 12 luni, după ce în februarie 2021 coborâse la doar 2,65%.De la doar 3,24% în luna iulie, evoluția dobânzilor la noile credite luate „a la long” este TOTAL PE CONTRASENS față de țările UE și nu s-a majorat în nicio altă țară membră UE decât cu totul marginal în Cehia (de la 1,72% la 1,74%) și Ungaria (de la 2,83% și 2,84%). Polonia a reușit, chiar o reducere marginală (de la 1,61% la 1,60%).