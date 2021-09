​Business report Ce trebuie să știi dacă vrei să te muți de la un asigurator la altul, când ai deja o poliță RCA. Putem rămâne fără gazele din Marea Neagră. România sufocantă: povestea de coșmar a unui român revenit în patria-mumă. Jurnal de alergic

​Ce trebuie să știi dacă vrei să te muți de la un asigurator la altul, când ai deja o poliță RCA valabilă ● România poate rămâne fără gazele din Marea Neagră: e posibil să le extragă rușii și ucrainenii ● Plafonarea prețurilor, sabia cu două tăișuri ● Discursul despre starea Uniunii: Pe ce cale o ia UE?● Decanul Cristian Preda, despre salvarea profesorului afgan: „Îi spunea colegului meu că se teme pentru viața lui și a familiei sale” ● Jurnal de alergic: am încercat să scap de ambrozia din cartier și am eșuat lamentabil ● Cancerul din PIB: 3% doar din ”cohorta de pacienți” a unui singur an ● România sufocantă: povestea de coșmar a unui român revenit în patria-mumă. „Ștampila de pe fruntea mortului” ● Quo vadis, București? ● Din această săptămână, părinții infectați cu COVID-19 pot fi tratați în secțiile de pediatrie unde se află internați și copiii lor ● Când devine funcțional sistemul prin care primim înapoi banii pentru fiecare sticlă și PET ● Hai-hui pe urmele Bitcoin, prin lumea largă





​Ce trebuie să știi dacă vrei să te muți de la un asigurator la altul, când ai deja o poliță RCA valabilă. Oricând, cel care are deja o asigurare auto valabilă (RCA, pe scurt) se poate duce să încheie o alta cu un alt asigurător. În caz de asigurări multiple, cele cu date de intrare în vigoare anterioare pot fi reziliate, la cerere, iar asigurații își pot primi înapoi restul de primă.

. „Urmăream și eu, și colegii mei de la facultate, ca toți cetățenii europeni, ce se întâmpla în Afganistan în zilele de dinaintea retragerii haotice a trupelor și a personalului diplomatic din această țară și evident că în acele zile am stat de vorbă și cu colegi universitari din diverse părți ale lumii, din Europa înainte de toate. La un moment dat, unul dintre colegii noștri, profesorul Radu Carp, care este directorul departamentului de Relații Internaționale, a primit un mesaj de la profesorul afgan Zaker Hussain Ershad, care se prezenta și, pe un ton foarte îngrijorat, îi spunea colegului meu că e în pericol, fiind unul dintre cei care în ultimii ani a afirmat valorile libertății, egalității în drepturi. Profesorul Ershad îi spunea colegului meu că se teme pentru viața lui și a familiei sale. E căsătorit, are cinci copii și avea deja informații că este una dintre țintele talibanilor. „, ne-a mărturisit profesorul Cristian Preda pentru Investigatoria





Jurnal de alergic: am încercat să scap de ambrozia din cartier și am eșuat lamentabil. La doi ani după ce PressOne a scris pentru prima oară despre ambrozie, am vrut să văd ce schimbări au avut loc în București pe tema asta, ținând cont că, între timp, au venit și niște oameni noi la butoane. Am descoperit destul de repede, pe propria piele, că nu s-a schimbat nimic. Așa că am încercat să rezolv problema măcar pentru mine, la nivel local.

Ambrozia – cea mai lungă relație pe care am avut-o vreodată

Prima mea întâlnire cu alergia la ambrozie a avut loc în 2018. Nu s-a manifestat agresiv, am avut niște mâncărimi ocazionale la ochi, poate am strănutat de câteva ori, cred că mi-a curs și nasul la un moment dat. Cert e că n-am simțit o nevoie acută de a investiga problema. Chiar dacă începusem să aud despre ambrozie și alergia altora la ea, nu mi-am pus problema că tocmai eu, Răzvan, aș putea suferi de așa ceva.

La doi ani după ce PressOne a scris pentru prima oară despre ambrozie, am vrut să văd ce schimbări au avut loc în București pe tema asta, ținând cont că, între timp, au venit și niște oameni noi la butoane. Am descoperit destul de repede, pe propria piele, că nu s-a schimbat nimic. Așa că am încercat să rezolv problema măcar pentru mine, la nivel local.

Ambrozia – cea mai lungă relație pe care am avut-o vreodată

Prima mea întâlnire cu alergia la ambrozie a avut loc în 2018. Nu s-a manifestat agresiv, am avut niște mâncărimi ocazionale la ochi, poate am strănutat de câteva ori, cred că mi-a curs și nasul la un moment dat. Cert e că n-am simțit o nevoie acută de a investiga problema. Chiar dacă începusem să aud despre ambrozie și alergia altora la ea, nu mi-am pus problema că tocmai eu, Răzvan, aș putea suferi de așa ceva.

Cum să fii alergic la polenul unei plante? În ignoranța mea nemărginită, aveam impresia că e doar o chestie pe care o vezi în filme, la personaje sensibile care umblă cu EpiPen-ul sau inhalatorul după ele, iar în lumea reală prea puțini sunt cei care suferă cu adevărat de așa ceva, scrie PressOne





Quo vadis, București? Bucureștiul este un oraș al paradoxurilor, cea mai dinamică capitală europeană în ultimii 20 de ani, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare decât al Bulgariei, orașul are o calitate a vieții mult sub cea a surorilor sale vest europene. Lipsa infrastructurii, a unui transport în comun performant, sigur și fiabil, aglomerarea urbană haotică, problemele legate de alimentarea cu apă caldă sau de igienizare a spațiilor publice trimit capitala României înapoi în timp. Sarcina autorităților, ca în mai toate domeniile, a fost preluată în acești ani de stagnare de organizații civice, de inițiative private care încearcă să suplinească lipsa de viziune a aleșilor. Oamenii care vor să se implice în identificarea și stabilirea unor căi de acțiune care să schimbe la față Bucureștiul, să recupereze anii pierduți fără proiecte majore, pentru o dezvoltare urbană durabilă, pentru un viitor mai bun. Samuel Stancu e unul dintre acești oameni, care a vrut să se implice, să adune alături de el alți oameni cu idei, vizionari, care nu vor ca viitorul să fie doar în mâinile unor aleși locali, scrie Buletin de București





Din această săptămână, părinții infectați cu COVID-19 pot fi tratați în secțiile de pediatrie unde se află internați și copiii lor. Spitalele din țara noastră ce au și secții de pediatrie pot asigura, începând cu această săptămână, asistenţa medicală pentru însoţitorii care sunt cazuri suspecte sau cazuri confirmate de COVID-19, potrivit unui ordin de luni al Ministerului Sănătății (MS).

Atunci când însoțitorii copiilor sunt confirmați cu COVID-19 (cu formele clinice de manifestare a bolii de mai sus) se transferă către secțiile sau compartimentele de specialitate, după caz, care acordă asistența medicală pacienților adulți, potrivit avocatnet.ro





Când devine funcțional sistemul prin care primim înapoi banii pentru fiecare sticlă și PET. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat la Europa FM, în emisiunea Piaţa Victoriei, că sistemul de garanţie-returnare prin care primim înapoi banii pentru fiecare sticlă şi PET, va fi funcțional până la sfârşitul anului viitor. "A fost o dezbatere extrem de aprinsă între actorii care vor participa la implementarea acestui sistem, agenții economici, producătorii, retailerii, cei care vor avea obligația să instaleze acele automate, cei care va trebui instaleze punctele de colectare manuală, cei care va trebui să construiască centrele de numărare, de reciclare. Hotărârea de Guvern a plecat din minister, este în avizare și în analiză la Consiliul Concurenței, la Ministerul de Finanțe, la ministerele de resort. Cel târziu la sfârșitul anului următor trebuie puse în funcțiune", a declarat ministrul la Europa FM





Hai-hui pe urmele Bitcoin, prin lumea largă: cine domină lumea criptomonedelor, unde se regăsesc cele mai multe Bitcoin ATM şi ce state au câştigat cel mai mult din astfel de investiţii. În următoarea analiză îmi propun să vedem în ce stadiu se află procesul de criptomonetizare a lumii. Probabil că cei mai mulţi dintre Dvs ştiu deja despre ceea ce finanţiştii şi analiştii economici consideră a fi o mişcare riscantă şi nepotrivită: adoptarea de către statul El Salvador a monedei Bicoin, criptoactiv care e aşezat la loc de frunte lângă dolarul american. Vorbim de un stat cu aproape 6,5 milioane de locuitori şi un PIB estimat la 27 miliarde de dolari americani, potrivit datelor Băncii Mondiale. Astfel companiile şi populaţia din micuţul stat american trebuie să accepte criptomoneda în tranzacțiile de zi cu zi. Măsura guvernamentală vine în contextul în care, potrivit unui sondaj realizat de UCA El Salvador şi publicat în august 2021, aproape 83% dintre participanți nu aveau încredere în Bitcoin ca mijloc legal de plată, scrie FinEco24News.

În orice moment, proprietarul mașinii se poate duce să încheie o altă poliță pentru autovehicul, Legea nr. 132/2017 (Legea RCA) nefiind potrivnică acestui lucru. Doar că lucrurile nu se pot face începând cu denunțarea poliței actuale și urmând apoi cu încheierea uneia noi. Pentru ca mașina să rămână tot timpul asigurată, proprietarul va face, practic, o a doua asigurare peste cea existentă deja.„Asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unei singure polițe”, scrie în art. 9 din Legea RCA, unde sunt tratate asigurările multiple, scrie avocatnet.r o.România ar putea extrage din Marea Neagră cel puțin 200 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Doar că amână de ani de zile exploatarea, cu două mari riscuri: combustibilul să nu mai poată fi folosit, din cauza limitărilor impuse de UE, sau să fie tras de Rusia ori Ucraina. există riscul ca zăcămintele României să ajungă la vecini, a explicat la Newsweek LIVE Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică – HENRO.„Dacă nu începem exploatarea cât mai curând, cred că nici nu va mai renta să le scoatem. Gazul este considerat doar o resursă de tranziție. Dacă nu apuci să îl scoți în lași acolo.Dar mai e problemă. Gazul de sub Marea Neagră este greu de delimitat. Dacă începe să exploateze Rusia, Ucraina, în perimetrele lor de la mare, nu poți delimita pungile după granițele politice, scrie Newsweek Creșterea tarifelor la gaze naturale și energie electrică îi inspiră pe specialiști și pe simplii consumatori să caute soluții. Evident, anunțul premierului spaniol care a declarat că guvernul va plafona prețul gazului natural și, în același timp, va reduce câteva taxe aplicate asupra produselor energetice, i-a făcut și pe români să își dorească aceste măsuri.Doar că soluțiile posibile pentru temperarea prețurilor produselor energetice sunt mai multe și de diferite feluri. O variantă pe care și-o dorește toată lumea este creșterea capacității de producție. Marea problemă a acestei idei bune este că poată fi aplicată doar pe termen mediu și lung. De exemplu, centrala de la Iernut, construită de Romgaz, nu este nici acum pusă în funcțiune. La fel, în ceea ce privește gazele naturale din Marea Neagră, guvernele au reușit să îi încurce pe investitori, astfel că în acest moment gazele din zona offshore nu se exploatează. Deci, creșterea producției de energie electrică și de gaze naturale este o aspirație corectă, doar că pentru a se realiza este nevoie de timp, determinare și investiții, scrie RFI. În discursul despre situația din Uniune, președinta Comisiei Europene a stabilit obiective ambițioase, dar care nu pot fi îndeplinite cu state membre indecise. Poate e nevoie de pași mai mici, sugerează Bernd Riegert.UE se află în fața unor mari provocări, uneori șovăie, dar merge înainte curajoasă. Acesta este răspunsul dat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul ei anual despre starea Uniunii. Von der Leyen a lăudat spiritul de comunitate ce ar caracteriza țările membre, chiar dacă uneori acesta este exprimat ceva mai șovăielnic. Ea a dat cel puțin impresia că este decisă să facă față provocărilor. Simultan, von der Leyen a criticat voința politică deficitară a statelor membre în ceea ce privește protecția climei, sporirea cheltuielilor pentru apărare, extinderea acțiunilor preventive în domeniul sănătății, unde vorbele frumoase nu sunt urmate din păcate și de fapte. Ursula von der Leyen se confruntă cu aceleași probleme ca și predecesorii ei. Comisia Europeană nu este un guvern al UE, ci doar o instituție care vine cu propuneri, demarează inițiative și depinde după aceea de voința statelor membre și de majoritățile la vot în Parlamentul European, scrie DW Salvarea profesorului universitar Zaker Hussain Ershad și aducerea lui în România, în vederea unei colaborări profesionale cu Universitatea București a fost o operațiune extrem de complexă și chiar periculoasă. Profesorul universitar Cristian Preda, decan al Facultății de Științe Politice, a povestit în exclusivitate pentru INVESTIGATORIA cum au decurs acele zile de dinaintea aducerii în țară a cadrului universitar.Profesorul universitar Cristian Preda arată că, după luarea deciziei de a-l ajuta pe profesorul Zaker Hussain Ershad, a fost necesară o colaborare strânsă între cadrele Universității București și Ministerul de Externe. Totul a început cu un mesaj trimis profesorului Radu Carp.Astfel, Zaker Hussain Ershad, un profesor care a vorbit mult timp despre libertate în Afganistan, spunea că a devenit o țintă a talibanilor și că ar fi existat chiar informații cum că aceștia intenționează să îi facă rău atât lui, cât și familiei sale.. Cifrele șocante ale oncologiei în România. Nu, nu e vorba de o metaforă: e vorba chiar de boala numită cancer. Lipsa prevenției, a investițiilor în medicație eficientă și sistemul anchilozat de depistare a bolii produc două efecte devastatoare: pacienții ies din economie – de cele mai multe ori definitiv – iar la asta se adaugă costurile cu medicamentele scumpe, menite să încerce salvarea pe ultima sută de metri: dacă se mai adaugă și costurile familiei – mari, în România – cu îngrijirea bolnavului și medicația proprie – se ajunge la 3% din PIB pentru pacienții care intră în boală într-un singur an. ”Aproximativ 88% din pacienții români cu cancer care se aflau în tratament în 2019 au decedat într-un an de zile”, a declarat Adela Cojan, președinte interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit Curs de Guvernare „Am plâns de furie și neputință.” Scrisoarea dezolantă a unui român întors din Anglia după ce mama și fosta soție i-au murit în țară, la scurt timp una de cealaltă* Rezolvarea unor proceduri banale s-a transformat într-un calvar* Niciun politician n-a reformat România în 30 de ani și nu a eliminat birocrația* „Îmi iubesc țara, dar mi-e groază de instituțiile sale”, spune bărbatul, care s-a întors scârbit în Anglia* O poveste reală și tristă, scrisă la persoana I, despre România înapoiată, lipsită de compasiune. Citiți în ReporterIS