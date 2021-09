​Business report ​Romgaz dublează prețul gazelor către Elcen. RCA de la stat pentru șoferi? Octavian Berceanu, telefon de amenințare în timpul unui interviu. Apocalipsa după UNTOLD. Comision din şpagă, inovaţia în materie de corupţie.

Comision din şpagă, inovaţia în materie de corupţie ● Romgaz a dublat prețul gazelor către Elcen ● RCA de la stat pentru șoferi? Una dintre cele opt firme rămase pe piață cere singură să renunțe la RCA ● Papa Francisc, după ce cardinalii s-au întrunit ca să-i caute succesor: „Pregăteau conclavul. Răbdare, sunt bine!” ● Propagandă pe bani publici la TV. Publicul nu știe când se uită la o emisiune plătită de partide ● Octavian Berceanu, telefon de amenințare în timpul unui interviu pentru PressOne ● Serge Celebidachi: “Tata a trăit cu dorul de România și de familie. Cravata galbenă asta simbolizează.” ● Apocalipsa după UNTOLD. Pista de atletism distrusă, iar gazonul de un milion de euro e înlocuit cu unul de 180.000 ● Singurul loc de muncă permis femeilor din Afganistan: spălatul toaletelor ● De ce sunt importante alegerile din Germania pentru România ● Crahul City Insurance: în acest moment instituţia ASF trebuie sigilată, membrii boardului şi toţi angajaţii suspendaţi ● Disponibilizații de la CEH tot fără banii de concediu ● Congresul Internațional de Istorie a Presei va avea loc la Galaţi ● ​Cum se va schimba România odată ce Generația Y va ajunge la putere.





Comision din şpagă, o inovaţie în materie de corupţie. Cât ajunge mita pentru angajare la o companie naţională. Procurorii anticorupţie au folosit un investigator sub acoperire pentru a-i prinde pe angajaţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime, în frunte cu directorul general, care puseseră pe picioare o adevărată "afacere" cu şpăgi pentru angajarea pe diverse posturi.Curtea de Galaţi a decis pe 17 septembrie ca procesul în care a fost inculpat Luigi Marius Ciubrei, fostul director general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi, să fie rejudecat. Ciubrei fusese condamnat iniţial de Tribunalul Galaţi la şase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Constantin Tarău, un complice al acestuia, a primit patru ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită. Daniela Mariana Sărluceanu şi Mădălin Mihai Sărluceanu, cei care au oferit mita, au fost condamnaţi la câte un an şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită. Un alt inculpat din dosar, Sandu Cotav, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare, scrie Adevarul





Romgaz a dublat prețul gazelor către Elcen, se putea și mai rău. Costul căldurii crește în București cu 60%, scumpirea la populație e în pixul lui Nicușor Dan. Romgaz va livra către centralele din București gaze la un preț dublu față de cel de acum, preț care este totuși bun în condițiile în care cotația gazului pe piețe a explodat. Costul de producție al gigacaloriei ar crește cu circa 60%, iar prețul final, plătit de populație, puternic subvenționat și acum, cu 20%. Primarul Capitalei trebuie să decidă dacă va majora subvenția, pe care nici acum, mai mică fiind, nu o poate plăti la timp, sau va accepta scumpirea apei calde și căldurii pentru bucureștenii racordați la termoficare. După o perioadă de negocieri dure, Romgaz, cel mai mare producător de gaze al țării, controlat de stat, și Electrocentrale București (Elcen), producătorul de energie electrică și termică al Bucureștiului, au bătut palma pe prețul gazului pentru următorul an, care începe de la 1 octombrie. Potrivit unor surse convergente din piața de energie, Romgaz a fost de acord să livreze gaze către centralele electrotermice ale Elcen la prețul de 151 lei/MWh,.



RCA de la stat pentru șoferii români? Una dintre cele doar opt firme rămase pe piață cere singură să renunțe la RCA. Austriecii de la Uniqa Asigurări, firmă care desfășoară o retragere ordonată de pe piața din România în ultimii 5-6 ani, au cerut să suspende vânzările d de RCA. Solicitarea a ajuns la ASF și urmează să fie analizată de specialiștii din sectorul asigurări și apoi votată în cadrul Consiliului. Legea sau normele nu prevăd criterii clare de evaluare a unei astfel de solicitări. Impactul direct asupra pieței va fi unul minimal, însă valoarea de semnal a gestului concurentului tradițional al Vienna Insurance Group( cel mai mare acționar din asigurări în România) este una importantă. Prin astfel de gesturi, capitalul străin arată că nu vrea să vândă RCA, fapt care confirmă necesitatea înfințării unui asigurător de stat pentru acest segment, așa cum de altfel oferă posibilitatea și legea 132/2017, a RCA. În România, peste 6 milioane de șoferi sunt obligați să cumpere anual RCA.

Cei de la Uniqa s-au speriat, spun surse din piață, în momentul în care au început să vândă automat asigurări RCA pentru camioane, în contextul în care City Insurance (liderul din domeniu și firma cu cel mai mic preț) a rămas fără licență, Euroins evită în mod tradițional acest segment, iar celelalte firme au majorat tarifele, într-o mișcare la indigo cu ce au făcut după falimentele Astra și Carpatica,

Schema gândită de Guvern pentru compensarea scumpirilor la energie pe facturile populației, curent electric și gaze, va însemna un cost la buget de peste 1 miliard de lei, iar Guvernul intenționează să recupereze banii alocați în acest sens de la companiile din sectorul energetic la care este acționar, prin încasarea unui dividend suplimentar, a anunțat ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Costul estimat la peste un miliard de lei nu include și eventuale cheltuieli cu aplicarea Legii consumatorului vulnerabil, o altă schemă de ajutor, dar care va fi disponibilă doar unor categorii ale populației cu venituri reduse. "Rămâne de văzut care va fi impactul bugetar total, pentru că avem și o lege a consumatorului vulnerabil. Peste 1 milard de lei pentru această subvenționare la gaze și electricitate (schema pregătită de Guvern pentru subvenționarea prețului, n.r.)", a declarat ministrul, citat de profit.ro

. „Sunt încă în viaţă. Deşi unele persoane m-au vrut mort”, a glumit papa Francisc, fiind întrebat în legătură cu starea sa de sănătate, în cadrul unei întâlniri informale din12 septembrie cu aproximativ cincizeci de iezuiţi slovaci. Declaraţiile sale au fost publicate marţi de revistă iezuită „La Civilta Cattolica”. „Ştiu că au existat chiar întâlniri între prelaţi care au considerat că starea papei era mai gravă decât se anunţase. Ei pregăteau conclavul. Răbdare! Slavă Domnului, sunt bine!”, a afirmat cu ironie Papa Francisc, în vârstă de 84 de ani. Papa Francisc a declarat, în timpul întâlnirii cu grupul de iezuiţi, că nu a vrut să se opereze, însă a fost convins de un asistent medical. „Asistenţii medicali înţeleg uneori mai bine situaţia decât medicii, deoarece ei se află în contact direct cu pacienţii”, a afirmat Suveranul Pontif, scrie Libertatea





Propagandă pe bani publici la TV. Publicul nu știe când se uită la o emisiune plătită de partide. Un telespectator care s-a uitat în 2021 la televiziunile din România nu își poate da seama când a urmărit o transmisiune plătită de un partid. Se poate constata o linie editorială a postului, dar fără o informare directă pentru telespectator.

Europa Liberă a dezvăluit că aproape 25 de milioane de lei (5 milioane de euro) din subvenția încasată au fost utilizați de partide pentru promovarea în presă și propagandă.

Dacă PSD a refuzat să dezvăluie cu cine a încheiat contractele, informațiile publice arată că suma cheltuită este de peste 15 milioane de lei în doar șase luni.

PNL a prezentat și destinatarii sumelor, 1,3 milioane de lei plecând lunar din conturile partidului pentru promovare în presă și propagandă. Pe listă se află firme apropiate de Realitatea Plus, B1 TV, RTV, Newsweek sau PS News.

Octavian Berceanu, telefon de amenințare în timpul unui interviu pentru PressOne: „Există Dumnezeu. Răul ți se întoarce împotrivă”. La doar șase luni de la numirea sa în funcția de comisar general al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu a fost revocat din funcție de către premierul Florin Cîțu. A aflat de demitere de la un prieten, care a văzut anunțul în Monitorul Oficial.

Cu toate că-n cele șase luni a intensificat de până la 10 ori numărul controalelor privind deșeurile ilegale, unul dintre principalii factori de poluare a aerului, decizia de a fi revocat din funcție n-a ținut cont de asta. Ci de jocul politic.

Într-un interviu video pentru PressOne, Octavian Berceanu vorbește despre o serie de proiecte începute, precum digitalizarea instituției, care au șanse minime de a mai fi realizate, acum că a fost demis.

În timpul interviului, primește un telefon de amenințare. Era al șaselea apel în cinci minute,.



Serge Celebidachi: “Tata a trăit cu dorul de România și de familie. Cravata galbenă asta simbolizează.” O știre din lumea filmului a făcut înconjurul presei internaționale și al celei autohtone în acest weekend: celebrul actor John Malkovich va interpreta rolul dirijorului român Sergiu Celibidache într-un film intitulat “Cravata Galbenă” (The Yellow Tie), regizat chiar de fiul muzicianului, Serge Celebidachi.

Filmul va reda povestea de viață a faimosului dirijor, din copilărie până spre vârsta de 70 de ani. Dacă primul nume anunțat pentru acest proiect a făcut deja vâlvă, regizorul ne spune că actorul care îl va interpreta pe Celibidache tânăr va fi o surpriză și mai mare, referindu-se la un actor foarte cunoscut la nivel internațional.

Serge Celebidachi a acordat un interviu pentru Cultura la dubă, în care a vorbit pe larg despre proiectul filmului său, dar și despre relația personală cu tatăl lui și legătura lui Sergiu Celibidache cu România..



Apocalipsa după UNTOLD. Pista de atletism distrusă, iar gazonul de un milion de euro e înlocuit cu unul de 180.000. An după an daunele materiale provocate de cel mai mare festival de muzică electronică din România, UNTOLD, transformă cel mai mare și mai modern stadion din Transilvania, Cluj Arena, într-o grandioasă structură de ciment și fier.

Gazonul se reface, pista de atletism nu e o prioritate

Suprafața de joc, gazonul, este distrus iremediabil, după fiecare ediție a festivalului, înlocuit de organizatori cu variante low cost oferite cu generozitate de companiile clujene care obțin contractul pentru această lucrare. Dar, dacă gazonul se poate înlocui, pista de atletism a stadionului este în acest moment inutilizabilă.

De la prima ediție UNTOLD și până azi, pista de atletism a fost deteriorată constant și peticită atât cât să arate cât de cât acceptabil. Practic în acest moment nu se poate organiza vreo competiție atletică pe stadionul Cluj Arena,.

Singurul loc de muncă permis femeilor din Afganistan: spălatul toaletelor. Judecătoarele afgane se ascund îngrozite de răzbunarea condamnaților, acum eliberați de talibani. Pe de altă parte, femeile din Kabul au primit ordin să nu mai meargă la serviciu. Singurele locuri de muncă permise de talibani: spălatul toaletelor din bazare.

Trăgând de faldurile rochiei tradiționale cu hijab, două fetițe se împing și râd pentru a încerca să-i atragă atenția mamei în timp ce femeia prăjește ceapa pe aragaz.

Împreună cu sora lor de 6 luni, fetele nu au nici cea mai mică bănuială despre pericolul care le pândește de când talibanii au preluat puterea în Afganistan.

Revenirea economică în V. Să nu ne îmbătăm cu cifre. Atrag atenția asupra faptului că trebuie să fim atenți la cifre, că nu trebuie să ne îmbătam cu cifrele despre revenirea economică în V. Prima observație despre revenirea economică în V

2008: creștere economică 7%, deficit bugetar 7%, deficit comercial 8% (toate procente din PIB, cifre aproximative)

2021: creștere economică 7%, deficit bugetar 7%, deficit comercial 8%.

Ce a urmat după 2008, știm. Dar acum conștientizăm ce avem în față?

Mizeria aruncată în ventilatorul economiei în perioada în care economia „duduia”, ne-a explodat în față în 2010 (că în 2009 nu se putea, erau alegeri prezidențiale…). De ce credem că dacă acum acționăm la fel vom avea rezultate diferite?

A doua observație. De data aceasta nu doar despre revenirea economică în V, ci și despre PIB. În 2021 avem același PIB ca în 2019, după revenirea in V finanțată prin împrumuturi. Însă, în 2019 deficitul era de 3%, în 2021 deficitul este de 7% PIB. De unde diferența?, .

Papa Francisc, operat la colon la începutul lunii iulie, a povestit cu ironie cum unii cardinali s-au reunit imediat în perspectiva unui conclav pentru a-i alege succesorul, informează Agerpres, care citează AFP şi Reuters.Ieri, toate bursele importante au afișat indici „în roșu”, adică în scădere. Turbulențele piețelor provin de la dificultățile financiare prin care trece una din cele mai mari companii chineze din domeniul imobiliar și construcții, precum și din cauza tradiționalului joc „de-a șoarecele și pisica” pe care Congresul american îl face cu administrația de la Washington în materie de aprobare a creșterii plafonului de îndatorare.Evergrande, companie chineză cotată la Bursele din Hong Kong și Shanghai, este un mastodont din domeniile imobiliar și construcții, sectoare esențiale pentru creșterea economică din China. Cele două domenii au o contribuție de 13% la produsul intern brut al Chinei. Compania are 200.000 de angajați și un impact pe orizontală estimat la 3,8 milioane de salariați.Ceea ce îngrijorează este că Evergrande are împrumuturi totale de 260 miliarde dolari. De aceea, unii comentatori cred că o cădere a companiei ar fi echivalentul unui Lehman Brothers chinezesc. Ceea ce poate părea ușor exagerat, dar, trebuie amintit că un eventual faliment ar avea un efect dur asupra băncilor chineze, scrie RFI. Rezultatul alegerilor de duminică va juca un rol semnificativ pentru păstrarea continuității atât pe axa București-Berlin, cât și pe verticala România-Uniunea Europeană. România și Germania au devenit și mai apropiate după ce românii și-au ales în 2014 un președinte care are ca limbă maternă germana. În afară de Germania, România este, probabil, singura țară din lume cu un șef de stat de naționalitate germană. O situație care a părut pe cât de plăcută, pe-atât de incomodă. Echilibrul dintre București și Berlin a fost bine păstrat și România nu a fost prea favorizată în drumul ei împleticit spre atingerea statului de drept, spre Schengen și Zona Euro.De fapt, din 2014, de când a câștigat Klaus Iohannis funcția de președinte, e pentru prima data când partidul care l-a propulsat are posibilitatea să rămână 4 ani în fruntea guvernului și să-și pună în aplicare planul de reforme. Cu un scurt intermezzo de un an (noiembrie 2015 - ianuarie 2017) în care s-a aflat la putere guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, în restul timpului, PSD a administrat țara, în stilul tradițional, apăsând mai mult pe frână decât pe accelerație, scrie DW. Gabi Bartic, specialist în Educație, a fost invitata profesorului Marcel Bartic, noul realizator al emisiunii Piața Victoriei, de la Europa FM, într-o discuție despre școala online.Dezbaterea vine în contextul unei situații epidemiologice care s-a agravat, la doar o săptamână de la începerea noului an școlar: avem peste 1000 de preșcolari și elevi confirmați cu Covid 19, peste 600 de profesori infectați, și ei, 795 de clase sau grupe cu activitatea față în față suspendată și 17.658 de copii care fac, deja, învătământ online.Cât de pregătiți suntem pentru școala on-line? Aceasta a fost tema de discuție lansată de profesorul Bartic pentru invitata sa, dar și pentru ascultătorii Europa FM. Chiar ministrul Educației a catalogat școala online drept un dezastru, referindu-se la ultimul an școlar, a amintit realizatorul emisiunii.Totuși, școala online nu ar trebui să fie un dezastru, este de părere Gabi Bartic: “Ca în orice meserie, profesorii trebuie să fie pregătiți să treacă în secolul ăsta, iar asta înseamnă inclusiv să stăpânești toate metodele ca să intri în contact cu copiii acolo unde trăiesc ei, or copiii noștri trăiesc în mediul digital, sunt nativi digital și dacă tu, profesor, nu ești pregătit să vorbești limba lor și să le stârnești curiozități, acolo, pe limba lor, atunci, da, școala către care ne îndreptăm este un dezastru.” , scrie Europa FM Ce a generat inflaţia din acest an, pe întreaga planetă, în creştere lună de lună? Şi ce a împins-o să acţioneze ca un perfid agent global? Perfid… pentru că, în toată lumea, scoate tot mai mulţi bani din buzunarele consumatorilor pentru aceleaşi bunuri fizice şi servicii pe care ei le cumpără. Multe voci ce nu pot fi ignorate, din marile centre globale de analiză, susţin că actualul ciclu inflaţionist „a căzut din cer“! Având, deci, legătură cu focarul inflaţionist pe care îl prevăzuseră numeroşi economişti, în lucrări de referinţă, în care îşi exprimau teama că stimulentele consistente, multe ajunse în economia reală şi la populaţie pe căi neconvenţionale („banii din elicopter“) vor fi urmate de inflaţii puternice.Este posibil ca Milton Friedman, în 1969, să fi văzut sau să fi citit piesa scrisă în 1932 de celebrul dramaturg englez Ray Cooney, „Banii din cer“. Sau poate că, în planul creaţiei, marile spirite… s-au întâlnit. Cert este că, şi unul şi altul, şi-au imaginat un vis frumos trăit de oameni obişnuiţi, care s-au pomenit pe neaşteptate cu sume de bani căzute din cer. În ambele cazuri trezirea, în contrast cu visul, era duşul rece sugerat de cunoscutul dicton care circulă în studiile economiştilor: „masă gratuită nu există“, scrie ZF. Creşterea dramatică a pre­ţurilor gazelor şi electricităţii obligă guvernele din Europa să ia în discuţie acordarea a miliarde de euro sub formă de ajutoare pentru gospodării şi furnizori afectaţi pe fondul intensificării temerilor privind o adâncire a crizei energetice în iarnă, acestea urmând să se adauge datoriilor acumulate în criza generată de pandemie.Italia este aşteptată să anunţe un pachet de susţinere de ordinul miliardelor de euro pentru gospo­dării. Potrivit unei surse din cadrul ministerului italian al finanţelor, suma s-ar putea ridica la 4,5 miliarde de euro. Italia a cheltuit deja 1 mi­liard de euro intervenind direct pe piaţa energiei, scrie ZF. . SAFI, FNI, Bancorex, Bankcoop, Banca Religiilor, Banca Turco-Română, Banca de Investiţii şi Dezvoltare, Banca Română de Scont, Banca Populară Română, Metropol, Grup As, Astra, Carpatica Asigurări.Acum City Insurance. Prime subscrise de aproape 500 milioane de euro în 2020, 45% din piaţa RCA, 20% din piaţa asigurărilor. Liderul pieţei asigurărilor, aşa cum ar fi Banca Transilvania pe piaţa bancară. De acum două ore, în faliment. La doar patru ani după falimentul Astra Asigurări şi Carpatica, o companie care încasează prime de aproape 500 mil. euro şi plăteşte daune de 270 milioane de euro în 2020 se dovedeşte falimentară.Se spune că ar fi prezentat documente false privind existenţa unor conturi de câteva zeci de milioane de euro la o bancă elveţiană. De patru ani tot prezintăASF-ului aceste conturi şi abia acum ASF a descoperit. Dupa ce a aşteptat vreo şase luni un investitor iluzoriu despre care nimeni nu ştia nimic, vine dezastrul.Când vrei să deschizi un cont de 1 leu la o bancă, eşti întrebat unde lucrezi, cât câştigi, dacă ai legături cu sau eşti persoană publică. 50 de întrebări. Reguli de prudenţialitate, aşa cere BNR-ul, ţi se spune. Când primul asigurător din România, despre viabilitatea căruia existau semne de întrebare încă din 2017, vine şi prezintă că are într-un cont la o bancă elveţiană 50 milioane de euro, nu mai există prudenţialitatea BNR?, scrie ZF. . Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se va acorda, începând cu 1 noiembrie, în acord cu prevederile Legii consumatorului vulnerabil, ce a apărut acum câteva zile. Totuși, similar cu regulile de până acum, cererile pentru primirea acestui ajutor vor trebui depuse până pe 15 octombrie. În acest context, prezentăm azi procedura și actele necesare obținerii ajutorului pentru încălzire, așa cum apar ele în Legea consumatorului vulnerabil.Practic, ajutorul de încălzire este reglementat, până pe 1 noiembrie, prin OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, iar ulterior va fi reglementat prin Legea 226/2021.“Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure”, stabilește, mai întâi de toate, Legea consumatorului vulnerabil.OUG nr. 70/2011 stabilește acum (până pe 1 noiembrie, când va fi abrogată) că, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 800 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei. Valoarea acoperită de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar, potrivit avocatnet.ro . România a comandat, prin mecanismul european de achiziție, 120 de milioane de doze de vaccin anti-Covid. De peste șase ori populația rezidentă a României, adică suficiente pentru a imuniza de trei ori fiecare locuitor, inclusiv nou-născuții, cu câte două doze.DNA a anunțat marți că are în lucru un dosar penal in rem, cu privire la faptă, în care nu a fost nominalizat deocamdată niciun suspect, modul de achiziție a vaccinurilor din România. Investigația a început de la sesizarea din oficiu a procurorilor.Acuzația din dosarul DNA este de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.La anunțul DNA, fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a reacționat pe contul său de Facebook și acuză că toate deciziile de achiziție de vaccinuri au fost luate de premierul Florin Cîțu, în pofida avertismentelor ministrului USR PLUS, scrie Cursdeguvernare.ro Educaţie de calitate fără bani nu EXISTĂ! Pe bani puţini se poate face numai educaţie de proastă calitate ale cărei efecte le puteţi vedea prin România în orice loc şi la orice oră. Mizeria de pe stradă, comportamentul de bizon de pe şosele, dispreţul faţă de adevăratele valori (scara răsturnată a acestora), chiar şi numeroasele lecţii de prost gust date de analfabeţi funcţionali unor specialişti, cu precădere în online, toate sunt rezultante ale lipsei unei educaţii corecte, temeinic făcute, pe baza unor principii sănătoase. Un popor educat nu poate avea o rată de vaccinare de sub 30%, un popor educat nu poate să-şi saboteze cu bunăştiinţă (sau poate inconştienţă) viitorul, un popor educat nu poate vota la infinit nonvalori şi mediocrii cu apucături de dictatori, scrie FinEco24news Au trecut aproape două luni de când circa 1500 de angajați ai Complexului Energetic Hunedoara au fost disponibilizați, însă mulți dintre ei nu și-au primit nici acum sumele restante.CEH nu le-a plătit concediile. Sunt foarte multe cazuri în care oamenilor li s-au trecut pe ultima fișă de salariu toate sumele, însă nu le-au fost virați și banii aferenți concediului neefectuat. Pentru unii dintre ei, sumele restante ajung și la 3000 de lei.Conform unor surse din rândul celor care au părăsit sistemul, la finele lui iulie, de la CEH, nici luna aceasta fostul angajator nu le-a achitat sumele restante.Luna trecută, administratorul special al producătorului de energie, susținea că drepturile neachitate vor fi plătite atunci când societatea va avea bani, dar și că se fac eforturi pentru ca angajații rămași să-și primească banii la timp.Judecătorul sindic, cel care se ocupă de insolvența CEH a fost sesizat cu această problemă, însă până acum nu a oferit niciun răspuns, scrie Gazeta de Dimineață . Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați găzduiește anul acesta, pe 24 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Presei, ajuns la a XIV-a ediție. Organizată de Asociația Română de Istorie a Presei, în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice din România, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Serbia), Asociația Istoricilor din Republica Moldova și Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, prin Facultatea de Litere, cu sprijinul Consiliului Județului Galați, al Muzeului de Artă Vizuală din Galați, al Muzeului Brăilei "Carol I", al Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" din Galați și al Complexului Muzeal de Științele Naturii "Răsvan Angheluță" Galați, manifestarea de prestigiu are drept parteneri media Adevărul, Agerpres, Etv, Viața liberă, Centrul Media BucPress Cernăuți. Tema Congresului de anul acesta este PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1945-1989.Invitat special - prof. dr. emerit Peter Gross, de la Universitatea din Tennessee. La festivitatea de deschidere a lucrărilor congresului vor participa prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, rectorul Universității "Dunărea de Jos" din Galați, ÎPS dr. Casian Crăciun, arhiepiscop al Dunării de Jos, Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, și conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiţă, președintele Asociației Române de Istorie a Presei. Invitat special va fi prof. dr. emerit Peter Gross, de la Universitatea din Tennessee, SUA, care va conferenția pe tema "Rădăcinile marxiste ale mass-mediei și cenzurii ceaușiste", scrie Viata Libera