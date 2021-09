Daniel Dăianu, despre energie: Guvernul trebuie să ia niște măsuri care să permită României să treacă această iarnă cu daune cât mai mici

• Trebuie să înțelegi că trebuie să ai Plan B și Plan C. E mult mai ușor să ai Plan B și Plan C dacă ai rezerve.



„În ceea ce privește energia, aș spune ceva, ceea ce nu înțeleg cei care sar în sus și spun:

. Domnule, aici ce nu se înțelege, este că în momente extraordinare, folosești mijloace extraordinare. Aici nu este vorba de a plafona prețurile pe termen mediu, pe termen lung. Nu este vorba de așa ceva”, spune el.Potrivit acestuia, e vorba de a adopta măsuri pentru a câștiga timp.• Europa în întregime intră în iarnă fără a avea rezerve. Nu are rezerve. Nu am stocat.• Noi vorbim despre rezerve, în general: armata trebuie să aibă rezerve. Unde sunt rezervele strategice ale UE? Unde sunt?• Sigur, găsim explicații: asiaticii consumă mai mult, americanii nu mai vor să livreze pentru că și ei au probleme și ne-au avertizat. Livrările cu gaz lichefiat se vor reduce. Am văzut în pandemie că am fost luați nepregătiți. Acum suntem luați nepregătiți și în ceea ce privește această creștere masivă.• Nu mai spun că și piața. Da, dar să nu uităm că există bursă, dar și prețuri administrate. Există un cartel al țițeiului care a cauzat această stagflație cu decenii în urmă când au crescut brutal prețurile la țiței.„Cred că trebuie să se înțeleagă că trebuie să trecem în toată Europa această iarnă. Trebuie să iei măsuri care să țină barca pe linia de plutire: și economică și socială. Te poți confrunta cu tulburări. De aceea există căutări frenetice la nivelurile guvernamentale din UE”, a explicat Daniel Dăianu.Comisia Europeană a fost luată pe nepregătite, spune el.„Este stupefiant să vezi că guverne naționale ale statelor membre solicită Comisiei Europene un răspuns. CE nu trebuia să fie pusă în situația să i se solicite o viziune, un pachet, niște reguli. Așa s-a întâmplat și în pandemie, când nu știam ce să facem, când britanicii au redus livrările cu Astra Zeneca”, precizează profesorul.„Este esențial să câștigăm timp. Guvernul acum asta trebuie să facă, să ia niște măsuri care să permită României să treacă această iarnă cu daune cât mai mici așa cum ar fi trebuit și în pandemie să luăm măsuri speciale, să ajutăm întreprinderi, oamenii, să salvăm locuri de muncă. În 2022, la nivelul UE, trebuie să se regândească întreaga strategie”, precizează Dăianu.• Noi nu avem o strategie de energie la nivelul UE. Este fals. Există niște reguli care și acelea sunt așa cum sunt, de funcționare a pieței interne care rămâne foarte segmentată. Diverse țări, mai mari sau mai mici, au acorduri cu state care pot să livreze. Nu există o politică comună la nivelul UE.„Trebuie să câștigăm timp, aceste luni. Să intrăm în primăvara viitoare cu rezerve. Așa cum ai tampoane la Trezorerie, așa cum Banca Națională are rezervele valutare ale țării, așa trebuie să gândim, să avem aceste rezerve strategice care înseamnă și mâncare și energie”, spune el.În ceea ce privește securitatea energetică, el cred că este iluzoriu să crezi că poți realiza independență energetică, ci doar securitate energetică.• Independența energetică am putea să o realizăm doar dacă am obține din energia solară și vânt și am putea să stocăm, ba chiar să exportăm foarte mult.„Securitate da (poți să ai n.r.), să ai rezerve, să exploatezi resurse naturale. Nu sunt un fan al energiei nucleare, înțeleg că e un mare risc, dar nu avem ce să facem. Va trebui să ducem mai departe, oricum avem 2 reactoare, să mergem și cu celelalte 2, adică să ne diversificăm resursele”, a explicat Daniel Dăianu.