Isărescu: Bitcoin este o reacție de neîncredere față de băncile centrale. Nu este o criptomonedă. Este un criptoactiv speculativ

El a povestit despre proiectul e-krona al Băncii Centrale a Suediei.“L-am ascultat pe Stefan Ingves, care a prezentat, el, guvernatorul Băncii Suediei, primul model de bancă centrală din sistemul băncilor centrale din UE care vrea să se ducă spre cashless society, societatea fără numerar sau cu numerar mai puțin, și a inițiat e-krona. Un fel de leu electronic. Primul lucru pe care l-a subliniat a fost următorul: Nu înlocuim krona în esența ei. Rămâne monopol al statului, adică al băncii centrale, garantat de către stat și reglementat de către stat”, a spus Isărescu.Acestea sunt chestiuni esențiale, spune Isărescu.„Unul zice: A făcut Suedia o criptomonedă și seamănă cu Bitcoin.- Nu seamănă cu Bitcoin. Nu seamănă deloc. Bitcoin nu e reglementat de către nimeni, este o reacție, cum spune Daniel Dăianu, chiar de neîncredere față de băncile centrale. NU este reglementat, nu are garanțiile statului. NU este o criptomonedă. Este un criptoactiv speculativ.Asta am scris și noi și Banca Centrală Europeană”, a spus guvernatorul BNR.A revenit, apoi, la poveste:„Pe el îl cheamă Ingves și pe mine mă cheamă Isărescu. La Banca Centrală Europeană stăm după numele de familie. Înainte de a începe ședințele, mai vorbim, mai schimbăm impresii. Am vorbit în 2016-2017 despre cashless society. Mă duc la el, invitat când a sărbătorit 350 de ani de bancă centrală, dacă nu mă înșel, era coadă, dau mâna cu el și: Am venit în cashless society?- Lasă Mugure, că mai e de discutat.Mă văd cu un vice (îi zic n.r.): Ce e domnule? Ce mai e de discutat?- Păi avem probleme!- Care?- Bătrânii... nu vor. E greu să-i obișnuiești să renunțe la cash. Probabil că o să mai dureze.Mă duc, ma mai plimb pe-acolo: Ce problemă mai e?- Atacurile cibernetice. Ne termină dacă nu avem siguranță. Blochează plățile. Poate să fie un atacator stat, privat, nu e fără riscuri un sistem dintr-ăsta. N-am creat încă sistemul de protecție.Acum vorbește despre cashless society, dar gradual, nu forțează pe nimeni să renunțe la cash. Arată că, într-adevăr, în Suedia, treptat, numerarul este din ce în ce mai puțin și nu contrapune e-krona cu bancnota de numerar. Merg în paralel. Cum se va înlocui, dacă se va înlocui, e o chestiune mai rară”.