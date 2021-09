​Business report ​Puneți-vă centurile, pilotează PNL. Metoda legală prin care plătești mult mai puțin pentru RCA. Numiri controversate. Experiment: Cum poți intra la restaurant cu certificatul verde al altuia. Sezonul răzgâiaților

Puneți-vă centurile, pilotează PNL ● Metoda legală care îți permite să plătești mult mai puțin pentru RCA ● Experiment. Cum poți intra la restaurant cu un certificat verde care nu îți aparține ● Valeriu Gheorghiță, în emisiunea Piața Victoriei: “Nu avem de unde să știm unde ne vom opri” ● Nomazii digitali vor putea primi permis de ședere temporară în România, au votat senatorii ● De la 1 octombrie, românii nerezidenți pot intra în Marea Britanie numai cu pașaportul ● Numiri controversate: Fostul colaborator al lui Dan Voiculescu a fost numit la șefia Companiei de Autostrăzi ● PNRR-ul României – aprobat oficial: datele esențiale ● Apocalipsa Brexit zguduie UK aducând imagini ce amintesc de comunism ● Sezonul răzgâiaților ● ​Dune 2021: o adaptare fidelă, dar împotmolită ● Șefii Poliției și DSP București, chemați să explice condiții de avizare a Congresului PNL.





Puneți-vă centurile, pilotează PNL. Sunt un fan al documentarelor despre accidente de avion. Un lucru pe care l-am învățat după multe ore de ronțăit subiectul este că aproape întotdeauna o prăbușire e provocată de suprapunerea a două probleme, fiecare din ele cu un impact limitat, dar care împreună produc un efect decisiv. De exemplu: o eroare infimă de proiectare nu prăbușește un avion. Dar într-o zi oarecare, într-un hangar anume, o reparație este făcută greșit, iar eroarea de proiectare devine relevantă și fatală.

Extinzând teoria în alte domenii, cam toate nenorocirile au loc conform paradigmei următoare: problemă latentă, strategică, istorică + o criză tactică, temporară, violentă.

Urmează trei ani de crize. Dar pentru a le înțelege trebuie să vedem problema istorică a guvernării actuale, adică terenul pe care aceste crize vor rodi furie și apoi ură, scrie Barbu Mateescu în PressOne





Pentru ca asiguratul să poată solicita o ofertă mai bună, este nevoie ca trei oferte pe care le obține de pe piață să depășeacă nivelul mai sus amintit. În acest caz, prevede legea, orice șofer se poate adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a cere o ofertă la un preț egal cu Tariful de referință+ 36%. Atenție, acest preț este calculat pentru o mașină din categoria B0 (adică fără daune, dar și fără bonus) și este anualizat. În cazul în care vă încadrați într-una dintre categoriile de bonus (asemeni cu circa 95% dintre șoferi) prețul va beneifica de reducerea aferentă. Dacă, dimpotrivă, sunteți în categia malus în urma unor daune înregistrate , la prețul de mai sus va fi adăugată penalizarea aferentă, scrie economica.net





Experiment. Cum poți intra la restaurant cu un certificat verde care nu îți aparține. Duminica splendidă de 26 septembrie, cu temperaturi de vară, a scos lumea din casă. Terasele care împrejmuiesc piața barocă numită de timișorenii vechi „Piața Domului”, iar de majoritatea mai nouă „Piața Unirii”, sunt ticsite.

Suntem un grup de trei, doi vaccinați și un nevaccinat. Ne așezăm pe o terasă la cafea. Suntem întrebați de certificate: eu îi arăt tinerei care servește un certificat printat al unei cunoștințe, o persoană cu 30 de ani mai tânără, împrumutat anume pentru experiment. Prietena nevaccinată arată certificatul meu. Certificatele ne sunt scanate cu telefonul, ni se mulțumește și ni se ia comanda.

La bistroul vecin, îl întreb pe băiatul care vine înarmat cu un mic scanner de mână, ce vede când scanează codul QR al certificatelor. Practic, vede toate datele înscrise pe certificat: numele, vârsta, când și cu ce fel de ser a fost vaccinată persoana. Dar mai departe nu poate verifica nimic. Nu are de unde să știe dacă persoana din document e cea de față.

„Mergem pe încredere. Pe mine nu mă îndreptățește nimic să cer documente de identitate. Și nici nu vreau. Nu sunt poliție, nu sunt bancă", ne spune tânărul. „E un fel de a arunca pisica în ograda HoReCa, adică să căutăm noi clienți vaccinați. Pe clienți îi deranjează, dacă insiști să ceri certificatele, se ridică și pleacă", scrie Europa Liberă.





Valeriu Gheorghiță, în emisiunea Piața Victoriei: "Nu avem de unde să știm unde ne vom opri". Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță a fost invitatul Adrianei Nedelea, la emisiunea Piața Victoriei, în contextul cifrelor alarmante raportate luni, pe 27 septembrie, mai ales în Capitală, dar și cel al debutului vaccinării cu cea de-a treia doză, marți, pe 28 septembrie. Întrebat de Adriana Nedelea dacă îl sperie rata de pozitivare, medicul a precizat că se așteaptă la 7-8000 de cazuri raportate marți, pe 28 septembrie: "Ne îngrijorează, nu avem de unde să știm unde ne vom opri, care va fi momentul la care vom ajunge la acea fază de platou, faptul că în ultimele 24 de ore am avut o rată de pozitivare a testelor de aproape 20 la sută înseamnă enorm, înseamnă un potențial foarte mare de a genera multe cazuri de aici înainte, mâine, probabil că vor fi peste 7-8.000 de cazuri, poate chiar mai mult. Suntem pe o pantă ascendentă, suntem pe o creștere exponențială, varianta Delta este dominantă, generează majoritatea cazurilor pe care le avem azi diagnosticate", a precizat Valeriu Gheorghiță la Europa FM

La fel proprietarii care au restanțe la încasarea chiriilor, la fel cârciumarii onești care au tras cu dinții de orice leuț să poată plăti la timp salariile, dările la stat (pe alea, dacă nu le plătești, vine poprirea și prăvălia stă) și utilitățile (pe alea, dacă nu le plătești, se ia curentul și prăvălia stă). Apropo de utilități, factura la curent pentru restaurantul nostru de la mare e pe la 40.000 de lei pentru sezonul încheiat acum, aproape că mă bucur că n-am putut deschide înainte de 15 Iulie. Și da, s-au făcut și bani mulți pe litoral, scrie project-e.ro





​Dune 2021: o adaptare fidelă, dar împotmolită. Despre Dune-ul lui Denis Villeneuve s-a proclamat că ar fi filmul de al cărui succes depinde viitorul unui anume fel de cinema. Am dubii. Cam cât filmul de masive.

Cu filmul Dune, regizorul canadian Villeneuve încearcă să-i mulțumească pe eternii nemulțumiți (fanii seriei și universului Dune, cum s-ar zice în limbajul de lemn al junketului cultural Made in USA), să-și confirme statutul de auteur de film SF intelectual și stilat și să restaureze, (post?) pandemic, ritualul mersului la cinematograf pentru a vedea o piesă de Cinema cu C mare. În mod surprinzător, reușește toate aceste chestiuni.

În mod pervers, ratează fix filmul și-l ratează fix din cauza „respectului pentru carte", care se manifestă printr-o lipsă totală de idei, perspective și mize noi. De care nici nu ar fi fost nevoie, dacă măcar o parte din ideile, mizele, ideologiile și perspectivele din romanul lui Frank Herbert ar fi fost sensibil și inteligibil puse pe ecran. Dar nu-i cazul, scrie mindcraftstories.ro





Șefii Poliției și DSP București, chemați să explice condiții de avizare a Congresului PNL. Șefii Direcției Generale a Poliției Municipiului București și ai Direcției de Sănătate Publică au fost convocați de membrii PSD din comisiile de Apărare și Sănătate din Camera Deputaților pentru a explica în ce condiții a fost avizat Congresul PNL din weekend-ul trecut.

PSD profită de dublul standard utilizat de PNL în aplicarea sancțiunilor pentru populație și ignorarea restricțiilor de către membrii partidului în cadrul Congresului organizat la ROMEXPO în weekend, astfel că membrii PSD din comisiile de Apărare și Sănătate cer acum explicații de la poliție și DSP pe marginea condițiilor de avizare a desfășurării evenimentului în cauză,

scrie Investigatoria.ro

Economica.net amintea săptămâna trecută, într-un material în premieră pentru perioada de după falimentul City Insurance, că șoferii au o metodă legală care îi ferește de majorările importante ale prețului RCA, după căderea liderului pieței. City Insurance, spuneam atunci, nu avea doar 3 milioane de clienți șoferi amatori (adică aproape jumătate din total), dar și sute de mii de camioane folosite la transport marfă asigurate RCA. Această din urmă categorie de clienți deja profită de calea legală amintită, pe care o pot folosi, atunci când va fi cazul, și șoferii amatori.Şi România va putea să devină mai atractivă pentru nomazii digitali, precum alte state europene, după ce o propunere legislativă ce prevede oferirea permiselor de şedere celor care vor să lucreze din ţara noastră pentru alte companii din afară a fost adoptată aseară de Senat.Propunerea legislativă va urma, dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, să ofere nomazilor digitali posibilitatea de a obţine viză de şedere temporară, dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii.Nomadul digital este definit ca fiind cetăţeanul străin care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care îşi poate desfăşura activitatea cu ajutorul tehnologiei, precum şi cel care desfăşoară activităţi de la distanţă pentru o companie pe care o deține în afara ţării noastre.Viza de şedere temporară va fi acordată cetăţenilor străini care se află în România cu scopul de a locui/călători, în timp ce primesc venituri dintr-un contract de muncă la o companie străină sau din activităţi la o companie străină pe care o dețin, dacă vor face dovada că îndeplinesc câteva condiţii, printre care aceea de a fi avut venituri egale cu de trei ori salariul mediu brut lunar din România timp de şase luni anterior depunerii cererii pentru viză şi vor avea în continuare acele venituri pe întreaga perioadă înscrisă pe viză, scrie avocatnet.ro Începând cu 1 octombrie 2021, în contextul ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, românii nerezidenți în Marea Britanie vor putea intra în această țară doar cu pașaportul, potrivit unei informări publicate sâmbătă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Prin urmare, nu va mai fi posibilă intrarea în țară în baza cărții de identitate.Astfel, conform informării menționate, din 1 octombrie 2021, toți cetățenii europeni nerezidenți în Marea Britanie vor putea intra în această țară exclusiv în baza pașaportului valabil, fie că este vorba despre un pașaport simplu electronic sau unul simplu temporar. Așadar, accesul românilor nu va mai fi permis doar în baza cărții de identitate.Cu titlu de excepție, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care intră sub incidența Programului de Înregistrare a Cetățenilor UE, EU Settlement Scheme (EUSS), vor putea să călătorească în Regatul Unit, până la data de 31 decembrie 2025, folosind cartea națională de identitate valabilă, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată ca document de călătorie în contul personal UK Visas and Immigration, creat pentru înscrierea în EUSS, scrie avocatnet.ro

Deși critică apropierea USR PLUS de AUR și PSD, premierul Florin Cîțu face sau aprobă mutări care-l arată cel puțin familiar cu oamenii fostei puteri, pe care-i și numește în posturi cheie.Oamenii care s-au aflat în apropierea lui Dan Voiculescu încep să apară tot mai des în guvernarea PNL. Dacă Sorin Cîmpeanu este ministrul Educației, iar Daniel Constantin este favorit să preia ministerul Agriculturii de la Adrian Oros, un alt nume avansat este cel al lui Bogdan Pascu.Ministrul Finanțelor Dan Vîlceanu (ex-PSD), numit interimar la Transporturi după plecarea USR PLUS de la guvernare, și om de încredere al premierului Cîțu, l-a numit recent în Consiliul de Administrație (CA) al Companiei de Autostrăzi pe Bogdan Pascu, de unde acesta a și fost ales președinte al CA.Pascu a fost deputat al Partidului Conservator (fostul Partid Umanist Român -PUR) în perioada 2004-2008 , scrie Europa Liberă Comisia Europeană a aprobat luni Planul de redresare și reziliență al României (PNRR), care va fi finanțat cu 14,24 miliarde euro subvenții și alte 14,94 miliarde euro împrumuturi.Planul României mai trebuie aprobat de Consiliul UE – o procedură care va fi finalizată în octombrie, în Ecofin.Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni la București, în cadrul seriei de vizite NextGenerationEU, unde a prezentat evaluarea Comisiei pe documentul românesc. Ursula von der Leyen a fost primită de președintele Iohannis și s-a întâlnit cu premierul Cîțu.Finanțarea oferită de Comisia Europeană – 29,18 miliarde euro – sprijină punerea în aplicare, până în 2026, a unor investiții susținute de România și a unor măsuri de reformă solicitate în mare parte de Comisie.În total, PNRR conține 107 proiecte (investiții) și 64 de reforme, iar în calendarul de implementare sunt de bifat 507 obiective de parcurs și ținte, scrie cursdeguvernare.ro . Apocalipsa Brexit loveşte din plin Marea Britanie. Rafturile goale din magazine, mașinile care stau la coadă kilometri întregi la benzinării, o priveliște cu care românii erau atât de obișnuiți înainte de 1989, este realitatea acum în ţara de peste Canalul Mânecii. Lipsesc doar adidaşii de porc şi creveţii vietnamenzi. Însă în UK nu produsele sau combustibilul sunt cele care lipsesc, ci camionul/şoferul care să îl conducă pe şosele şi care să ducă marfa de la furnizori la magazine. Cine suferă cel mai tare? Tot cetăţeanul de rând: mulţi plătesc tratarea cu uşurinţă a acestui subiect al BREXIT la momentul votului. Şi e doar începutul!Repornirea economiei după blocajele Covid-19 a creat tot felul de presiuni asupra producției și lanțurilor de aprovizionare. Unul dintre rezultatele cererii crescute într-un timp foarte scurt este deficitul de transport, care duce la creșterea prețurilor. Camioanele nu sunt singurele care creează probleme, scrie FinEco24News Ieri am închis sezonul pe litoralul românesc. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că de când fac meseria asta (nu mă refer la antreprenoriat, ci la bucătărie) n-am mai avut ocazia să întâlnesc atât de mulți mofturoși, melteni și răzgâiați într-o perioadă atât de scurtă. Știu că unii dintre voi mă înjură încă de la titlu, dar prea puțin îmi pasă de asta.Dacă-s capabil să ascult corul plângerilor (angajații se plâng că-i mică leafa și-i multă muncă, oaspeții se plâng că prețurile-s mari și angajații nu muncesc destul de mult și de bine), sunt capabil să mai iau și niște înjurături pentru că spun ce-mi trece prin minte și nu vreau să țin pe suflet.Am auzit (din presă, nu de la colegi) că sezonul ăsta a fost unul foarte bun pentru HORECA. Eu zic că furnizorii care încă mai au de încasat facturi din Iunie sunt de altă părere