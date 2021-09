Un angajat din trei are un salariu minim mai mic decât cel stabilit pentru 2022(ministru)

Aproximativ unul din trei angajaţi din economie are în prezent contract de muncă cu salariu mai mic decât valoarea salariului minim anunţată pentru anul viitor, a arătat marţi ministrul Muncii, Raluca Turcan, într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. "Este prima dată în istoria recentă când nivelul salariului minim pentru anul următor este stabilit din timp, adică la sfârşitul lunii septembrie şi, odată cu el, un mecanism predictibil de creştere pentru anii următori. În prezent, sunt 1.970.000 salariaţi cu contracte de muncă active şi normă întreagă cu salariul mai mic de 2.550 lei (34,7% din numărul de salariaţi activi)", a menţionat Raluca Turcan.





Dintre aceştia, aproximativ 1.290.000 de salariaţi beneficiază de salariul minim de 2.300 lei, respectiv 2.350 lei pentru studii superioare. Impactul bugetar al creşterii salariului minim în 2022 este de 1,8 miliarde de lei, sumă reprezentând venituri suplimentare la bugetul de stat din contribuţii şi impozit, a mai adăugat Turcan



Potrivit acesteia, salariul minim net va fi majorat cu 10% de la 1 ianuarie 2022, până la 1.524 de lei, ceea ce înseamnă o creşterecu 138 de lei faţă de valoarea actuală, a explicat Raluca Turcan."Formula de stabilire a salariului minim pe care am discutat-o astăzi (marţi, n.r.) cu sindicatele şi patronatele în cadrul Consiliului Naţional Tripartit este fundamentată pe indicatori economici, este predictibilă şi va aduce o creştere de 10% a salariului minim net, de la 1 ianuarie 2022. Astfel, începând de anul viitor salariul minim net va fi de 1.524 lei, cu 138 de lei mai mult decât este în prezent, iar nivelul salariului minim brut va ajunge la 2.550 lei, ceea ce reprezintă o creştere de 10,9%", a precizat Raluca Turcan.Ministrul Muncii a susţinut că formula de calcul utilizată pentru stabilirea salariului minim pentru anul viitor ia în calcul ponderea salariului minim brut în câştigul mediu brut prognozat pentru anul viitor."Formula de calcul pe care am prezentat-o astăzi ia în considerare: rata inflaţiei de 5,0% prognozată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză; 2,1% creşterea reală a productivităţii muncii pe persoană pentru anul 2020 conform datelor EUROSTAT; creşterea câştigului mediu brut. Astfel, ponderea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei) în câştigul salarial mediu brut prognozat pentru anul 2022 de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (5.889 lei la sfârşit de an 2022, în creştere cu 6,68% faţă de începutul de an 2022) este de 43,3%; o parte din creşterea economică prognozată 2021/2022, plin aplicarea unui coeficient de corecţie de 2%", a notat Raluca Turcan.La rândul său, premierul Florin Cîţu a anunţat marţi, la reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, că Guvernul propune o creştere brută a salariului minim de aproape 11%, respectiv o creştere netă de 10%, de la 1 ianuarie 2022, şi o formulă de calcul care să fie aplicată începând cu aceeaşi dată şi pentru anii următori.