Unde se poate ajunge. Importanța tiriștilor pentru cetățeni, pe înțelesul premierului și ministrului de Finanțe

UNTRR prezenta, la un moment dat, o broșură cu ce s-ar întâmpla în practică dacă nu ar mai funcționa transportul rutier. Este realizată în urma unui studiu făcut de Asociaţia Suedeză a Întreprinderilor de Transport Rutier (Sveriges Akeriforetag).





Prezentăm mai jos principalele concluzii din acea broșură.





Luni – Ziua 1 fără transport rutier de mărfuri

Numai scrisorile care sunt deja la poştă pot fi distribuite. Scrisorile sau pachetele noi nu mai pot fi expediate.





Marţi – Ziua 2 fără transport rutier de mărfuri

Farmaciile depind de livrările zilnice de produse. Anumite medicamente se vor epuiza din stoc. Pentru populaţia care depinde de medicamente care nu mai sunt în stoc în cantităţi mari, lipsa livrărilor poate avea consecinţe serioase. Există riscul ca cineva să nu-şi poată ţine promisiunea de a furniza clienţilor medicamentul lor în termen de 24 ore.







În sistemul public de transport oprirea livrării de piese de schimb poate avea drept rezultat întreruperea traficului.



La restaurante pot fi schimbări în meniu. Vor fi mai puţine alimente proaspete la alegere. Va fi necesar să se utilizeze ce se mai găseşte prin congelatoare. La hoteluri oaspeţii vor avea mai puţine lucruri de ales la masă.





Miercuri – Ziua 3 fără transport rutier de mărfuri

Joi – Ziua 4 fără transport rutier de mărfuri





Lipsa combustibilului forţează transportul public să se oprească. Autobuzele stau nemişcate, traficul aerian este oprit.

Cum ajung la noi aceste produse? Le luăm din magazine.Cum ajung la magazine? Ei bine, cu ajutorul transportatorilor.Fără ei, astăzi poate am sta la coadă la alimente, s-ar da cu rația. Medicamentele ar dispărea din farmacii. Dacă firmele vor continua să fie închise pe zi ce trece din cauza ANAF și abuzului pe care îl face (reîncadrarea diurnei și emiterea deciziilor de impunere pe ultimii 5 ani, lucru anormal), șoferii nu vor rămâne pe drumuri.Marile state europene au nevoie de cât mai mulți șoferi. Vor pleca în afară. Se vor angaja la transportatori străini.România atunci va pierde. Mergând mai departe, magazinele românești vor fi nevoite să apeleze la firme de transport străine. Evident, brânza, margarina, untul se vor scumpi.Ca să înțelegem mai bine situația, să ne uităm la ce se întâmplă chiar astăzi în Marea Britanie. Au rămas fără șoferi de camion. Au fost nevoiți să ceară ajutorul armatei. Guvernul acum pune soldați la volanul camioanelor-cisternă pentru a alimenta benzinăriile. Este presiune și pe supermarketuri. Alimentele nu se teleportează în magazine.Se poate ajunge la o penurie de alimente, mai ales dacă te lovește o criză, iar tu nu ai transportatori pentru că i-ai închis abuziv și că nu ai încercat să rezolvi problema. Când toți experții fiscali din țara asta îți spun că este greșit, chiar și Camera Consultanților Fiscali , ar trebui să rezolvi problema.Ce s-ar fi întâmplat dacă în lockdown nu ar fi lucrat transportatorii români? Ca o glumă, am fi rămas fără hârtie igienică. Un comediant britanic chiar spunea în 2020: Primul lucru la care s-au gândit oamenii când a început pandemia "it was the shit, not food".