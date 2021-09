​Business report „Băieții deștepți” ai calamităților. Exploatarea minorilor pe litoral. Misterul firmelor cu acțiuni la purtător. Președintele Germaniei, întâmpinat la Chișinău cu onoruri militare și fake news. Ritmul trecerii la „verde”: câștigătorii, morții și răniții

​Exploatarea minorilor pe litoral: „Dormeam 11 în cameră. Ziua liberă o ai dacă vrea șeful” ● „Băieții deștepți” ai calamităților. Au politizat până și ploile ● City Insurance, liderul RCA care a trăit periculos sub doi președinți ASF ● Cum s-a schimbat profilul copiilor bolnavi de Covid. „E o luptă să găsești un loc la terapie intensivă"● Procesul Secureanu. Managerul judecat pentru corupție a spus că lipsesc martorii și s-a dat amânare. Ei așteptau afară ● Polițiști reținuți la Chișinău: Cereau bani pentru a permite încălcarea regulilor anti-Covid la îmbarcarea în avioane ● Cum au ajuns britanicii la mâna şoferilor români de camioane. „Înainte ne tratau ca pe sclavi, acum se roagă de noi” ● Misterul firmelor cu acțiuni la purtător. Statul vrea să radieze 200 de societăți cu patroni anonimi ● Mircea Coșea / Ritmul trecerii la „verde”: câștigătorii, morții și răniții ● Ambrozia, buruiana invazivă care te poate îmbolnăvi de astm ● Președintele Germaniei a fost întâmpinat la Chișinău cu onoruri militare și fake news ● Studiu la Socola: cum este afectat creierul de pandemie?





​Exploatarea minorilor pe litoral: „Dormeam 11 în cameră. Ziua liberă o ai dacă vrea șeful”. Petrică a fost cu tine la mare vara aceasta, fără să știi. S-a urcat în tren dintr-un oraș mic din județul Bacău și a venit să lucreze la un restaurant în Vama Veche, să câștige experiență și niște bani de buzunar. Te înțeleg, nu l-ai văzut. E normal, pentru că Petrică e invizibil. Și ca el sunt sute de minori exploatați de patroni de litoral, pentru care nici societatea și nicio autoritate nu-și asumă vreo responsabilitate.

. Când Petrică își spune povestea la PressOne și relatează despre cum s-a purtat patronul cu el, reprezentanții HORECA susțin că „drepturile minorilor sunt respectate la fel ca cele ale fiecărui angajat.”, scrie PressOne

Petrică a fost cu tine la mare vara aceasta, fără să știi. S-a urcat în tren dintr-un oraș mic din județul Bacău și a venit să lucreze la un restaurant în Vama Veche, să câștige experiență și niște bani de buzunar. Te înțeleg, nu l-ai văzut. E normal, pentru că Petrică e invizibil. Și ca el sunt sute de minori exploatați de patroni de litoral, pentru care nici societatea și nicio autoritate nu-și asumă vreo responsabilitate.



* În schimb, primarul PSD din Țigănași a cerut 3 milioane de lei și a primit doar 73.000 de lei

* La Strunga, alt pesedist s-a ales cu doar 4.000 de lei, nici să repari acoperișul unui șopron

* Cei trei primari PNL cu sumele cele mai mari, în milioane sau sute de mii de euro, sunt oamenii de încredere ai președintelui CJ Costel Alexe.

Detaliii, în ReporterIS. * La Comarna, primarul PNL a primit bani să repare toate cele cinci poduri din comună, deși anul acesta n-au fost viituri* În schimb, primarul PSD din Țigănași a cerut 3 milioane de lei și a primit doar 73.000 de lei* La Strunga, alt pesedist s-a ales cu doar 4.000 de lei, nici să repari acoperișul unui șopron* Cei trei primari PNL cu sumele cele mai mari, în milioane sau sute de mii de euro, sunt oamenii de încredere ai președintelui CJ Costel Alexe.

City Insurance, liderul RCA care a trăit periculos sub doi președinți ASF. Deciziile și indeciziile care i-au pavat drumul spre fotoliul de lider. Când au apărut primele suspiciuni și cum a fost descoperită frauda anunțată de ASF? City Insurance, fostul lider al asigurărilor căruia ASF i-a retras recent licența și a hotărât să îi ceară falimentul, a trăit pe muchie încă de la începutul creșterii spectaculoase, în 2016. O serie de decizii mai puțin curajoase ale Consiliului ASF și ale președinților săi, indecizia unor Direcții importante din instituție , o lungă perioadă de tăcere sub conducerea penultimului președinte, decizii judecătorești uneori surprinzătoare dar și un context extraordinar de favorabil companiei au condus către un rezultat istoric(City a fost de departe cea mai mare companie de asigurări in istoria României) încheiat cu o prăbușirea zgomotoasă. Prezentarea unor presupuse falsuri menite să o ajute să își demonstreze capacitatea de a achita daunele este doar partea penală a cazului City Insurance, de care se ocupă deja procurorii de la Parchetul General și DIICOT. Până acolo, însă, au existat alte momente care, gestionate altfel, ar fi putut schimba istoria.,



Cum s-a schimbat profilul copiilor bolnavi de Covid. „E o luptă să găsești un loc la terapie intensivă". 310 de minori infectați cu Covid sunt internați în spitalele din România. 20 sunt la terapie intensivă și un bebeluș de două luni a murit la Suceava. Sunt spitale unde numărul internaților depășește numărul de locuri disponibile și județe care nu au locuri de terapie intensivă pentru copii.

Medicii infecționiști spun că profilul copilului bolnav de Covid s-a schimbat în ultimele zile. Dacă până acum, cei infectați erau preponderent sugari cu vârste de până la 3 ani, acum ajung la camerele de gardă și copiii de școală. Simptomele sunt diferite puțin față de anul trecut.

Specialiștii au observat o schimbare radicală față de 2020, când formele de îmbolnăviri erau preponderent digestive și aveau o vindecare rapidă și fără surprize, chiar dacă erau forme medii. În această toamnă, boala se manifestă clar ca o afecțiune respiratorie. Afectarea pulmonară apare în 80-90 la sută din cazuri. Tabloul este creionat de medicii la la Spitalul din Câmpina unde sunt tratate cazuri ușoare și grave. Aici, copiii stau în medie, 4-5 zile, dar au avut nevoie și de 8-9 zile, City Insurance, fostul lider al asigurărilor căruia ASF i-a retras recent licența și a hotărât să îi ceară falimentul, a trăit pe muchie încă de la începutul creșterii spectaculoase, în 2016. O serie de decizii mai puțin curajoase ale Consiliului ASF și ale președinților săi, indecizia unor Direcții importante din instituție , o lungă perioadă de tăcere sub conducerea penultimului președinte, decizii judecătorești uneori surprinzătoare dar și un context extraordinar de favorabil companiei au condus către un rezultat istoric(City a fost de departe cea mai mare companie de asigurări in istoria României) încheiat cu o prăbușirea zgomotoasă. Prezentarea unor presupuse falsuri menite să o ajute să își demonstreze capacitatea de a achita daunele este doar partea penală a cazului City Insurance, de care se ocupă deja procurorii de la Parchetul General și DIICOT. Până acolo, însă, au existat alte momente care, gestionate altfel, ar fi putut schimba istoria., scrie economica.net. 310 de minori infectați cu Covid sunt internați în spitalele din România. 20 sunt la terapie intensivă și un bebeluș de două luni a murit la Suceava. Sunt spitale unde numărul internaților depășește numărul de locuri disponibile și județe care nu au locuri de terapie intensivă pentru copii.Medicii infecționiști spun că profilul copilului bolnav de Covid s-a schimbat în ultimele zile. Dacă până acum, cei infectați erau preponderent sugari cu vârste de până la 3 ani, acum ajung la camerele de gardă și copiii de școală. Simptomele sunt diferite puțin față de anul trecut.Specialiștii au observat o schimbare radicală față de 2020, când formele de îmbolnăviri erau preponderent digestive și aveau o vindecare rapidă și fără surprize, chiar dacă erau forme medii. În această toamnă, boala se manifestă clar ca o afecțiune respiratorie. Afectarea pulmonară apare în 80-90 la sută din cazuri. Tabloul este creionat de medicii la la Spitalul din Câmpina unde sunt tratate cazuri ușoare și grave. Aici, copiii stau în medie, 4-5 zile, dar au avut nevoie și de 8-9 zile, scrie Europa Libera.

Procesul Secureanu. Managerul judecat pentru corupție a spus că lipsesc martorii și s-a dat amânare. Ei așteptau afară. La termenul de marți, 28 septembrie, fosta contabilă a Spitalului Malaxa, martora Nicoleta Ciobanu, a povestit că termenul anterior a fost amânat pentru lipsa lor, deși așteptau pe hol să fie chemate. Ea a adăugat că Florin Secureanu le-a văzut, dar apoi, conform grefierei care le-a comunicat amânarea, inculpatul a fost cel care a spus că n-au venit. Fostul manager de spital s-a apărat spunând că nici jandarmul nu a găsit martorii.Echipa de investigații a Gazetei Sporturilor a publicat o serie de articole încheiate cu reținerea lui Florin Secureanu în decembrie 2016. Elemente din anchete se regăsesc în ambele rechizitorii. Dosarul Secureanu 1, trecut de al 50-lea termen, disjuns dintr-un dosar-mamă în urma căruia 7 persoane au fost condamnate la un total de 15 ani de închisoare. Acestea și-au recunoscut faptele, Secureanu nu. El și alți 2 oameni de afaceri sunt judecați separat, însă instanța nu a dat o primă decizie de peste 3 ani. Dosarul Secureanu 2, trimis în judecată toamna trecută, în care se administrează încă probe pentru cercetarea judecătorească și sunt citați martori pentru audiere. Acest dosar se referă la 5 infracțiuni de abuz în serviciu. Una dintre ele este acuzația că și-a ridicat casa din cartierul Floreasca folosind materiale din spital. Dosarul cu numărul 2 a ajuns, marți, 28 septembrie, la al 9-lea termen. Pentru a le da posibilitatea avocaților lui Florin Secureanu să depună documente și înscrisuri, judecătoarea de la Tribunalul București a amânat din nou, pentru ca martorii să nu fie audiați de două ori, scrie Libertatea. La termenul de marți, 28 septembrie, fosta contabilă a Spitalului Malaxa, martora Nicoleta Ciobanu, a povestit că termenul anterior a fost amânat pentru lipsa lor, deși așteptau pe hol să fie chemate. Ea a adăugat că Florin Secureanu le-a văzut, dar apoi, conform grefierei care le-a comunicat amânarea, inculpatul a fost cel care a spus că n-au venit. Fostul manager de spital s-a apărat spunând că nici jandarmul nu a găsit martorii.Echipa de investigații a Gazetei Sporturilor a publicat o serie de articole încheiate cu reținerea lui Florin Secureanu în decembrie 2016. Elemente din anchete se regăsesc în ambele rechizitorii. Dosarul Secureanu 1, trecut de al 50-lea termen, disjuns dintr-un dosar-mamă în urma căruia 7 persoane au fost condamnate la un total de 15 ani de închisoare. Acestea și-au recunoscut faptele, Secureanu nu. El și alți 2 oameni de afaceri sunt judecați separat, însă instanța nu a dat o primă decizie de peste 3 ani. Dosarul Secureanu 2, trimis în judecată toamna trecută, în care se administrează încă probe pentru cercetarea judecătorească și sunt citați martori pentru audiere. Acest dosar se referă la 5 infracțiuni de abuz în serviciu. Una dintre ele este acuzația că și-a ridicat casa din cartierul Floreasca folosind materiale din spital. Dosarul cu numărul 2 a ajuns, marți, 28 septembrie, la al 9-lea termen. Pentru a le da posibilitatea avocaților lui Florin Secureanu să depună documente și înscrisuri, judecătoarea de la Tribunalul București a amânat din nou, pentru ca martorii să nu fie audiați de două ori,





Polițiști reținuți la Chișinău: Cereau bani pentru a permite încălcarea regulilor anti-Covid la îmbarcarea în avioane. Au avut loc percheziții de amploare pe Aeroportul Internațional Chișinău, într-un dosar dosar de corupție.

Mai mulți polițiști de frontieră cereau bani pentru a permite încălcarea regulilor anti-Covid la îmbarcarea în avioane.

În imaginile video, filmate în Aeroportul Internațional Chișinău, apar polițiști de frontieră, care cer mită de la călători moldoveni, dar și străini, pentru a le permite să-și continue călătoria, după ce aceștia ar fi recunoscut că nu au certificatul de vaccinare sau un test negativ. Polițiștii aveau un preț fix, de 1.000 de lei moldovenești adică aproximativ 50 de euro, dar uneori, polițiști negociau prețul, . . Au avut loc percheziții de amploare pe Aeroportul Internațional Chișinău, într-un dosar dosar de corupție.Mai mulți polițiști de frontieră cereau bani pentru a permite încălcarea regulilor anti-Covid la îmbarcarea în avioane.În imaginile video, filmate în Aeroportul Internațional Chișinău, apar polițiști de frontieră, care cer mită de la călători moldoveni, dar și străini, pentru a le permite să-și continue călătoria, după ce aceștia ar fi recunoscut că nu au certificatul de vaccinare sau un test negativ. Polițiștii aveau un preț fix, de 1.000 de lei moldovenești adică aproximativ 50 de euro, dar uneori, polițiști negociau prețul, scrie Europa FM





Cum au ajuns britanicii la mâna şoferilor români de camioane. „Înainte ne tratau ca pe sclavi, acum se roagă de noi”. Şoferii români de camioane sunt marii câştigători ai Brexitului, în condiţiile în care Marea Britanie se confruntă cu uriaşe probleme pe piaţa muncii. Asta după ce mulţi şoferi au părăsit ţara din cauza Brexitului, iar acum magazinele şi depozitele nu mai pot fi aprovizionate. Există şi români care au de câştigat după Brexit. Şoferii români sunt la mare căutare, iar patronii englezi se roagă de ei să rămână în Marea Britanie. Iar pentru a fi mai convingători, patronii companiilor de transport britanice au început să le crească salariile, obligaţi de criza uriaşă a forţei de muncă. Clujeanul Valentin Bonda este unul dintre şoferii de TIR care au avut experienţe neplăcute cu britanicii. A petrecut câteva săptămâni în Marea Britanie, în urmă cu trei ani, dar a renunţat din cauză că nu se simţea apreciat, iar patronul firmei la care se angajase nu era serios. „Am avut o experienţă în Marea Britanie, dar nu mi-a plăcut deloc. Aş spune că a fost o experienţă mai degrabă negativă. Nu se ştiau purta cu angajaţii, erau aroganţi, iar din acest motiv am plecat rapid de acolo. Şi au plecat mulţi alţi colegi, români, polonezi şi alţi est-europeni. Am plecat în Belgia şi nu regret deloc, pentru că salariile sunt cel puţin la acelaşi nivel, dar oamenii sunt de altă calitate. Culmea e că acum e plin de anunţuri şi vin englezii şi se roagă de tine să mergi la ei, dar nu mai fac greşeala asta. Dacă nu au ştiut să ne aprecieze atunci...”, a spus el, Şoferii români de camioane sunt marii câştigători ai Brexitului, în condiţiile în care Marea Britanie se confruntă cu uriaşe probleme pe piaţa muncii. Asta după ce mulţi şoferi au părăsit ţara din cauza Brexitului, iar acum magazinele şi depozitele nu mai pot fi aprovizionate. Există şi români care au de câştigat după Brexit. Şoferii români sunt la mare căutare, iar patronii englezi se roagă de ei să rămână în Marea Britanie. Iar pentru a fi mai convingători, patronii companiilor de transport britanice au început să le crească salariile, obligaţi de criza uriaşă a forţei de muncă. Clujeanul Valentin Bonda este unul dintre şoferii de TIR care au avut experienţe neplăcute cu britanicii. A petrecut câteva săptămâni în Marea Britanie, în urmă cu trei ani, dar a renunţat din cauză că nu se simţea apreciat, iar patronul firmei la care se angajase nu era serios. „Am avut o experienţă în Marea Britanie, dar nu mi-a plăcut deloc. Aş spune că a fost o experienţă mai degrabă negativă. Nu se ştiau purta cu angajaţii, erau aroganţi, iar din acest motiv am plecat rapid de acolo. Şi au plecat mulţi alţi colegi, români, polonezi şi alţi est-europeni. Am plecat în Belgia şi nu regret deloc, pentru că salariile sunt cel puţin la acelaşi nivel, dar oamenii sunt de altă calitate. Culmea e că acum e plin de anunţuri şi vin englezii şi se roagă de tine să mergi la ei, dar nu mai fac greşeala asta. Dacă nu au ştiut să ne aprecieze atunci...”, a spus el, potrivit adevarul.ro





Misterul firmelor cu acțiuni la purtător. Statul vrea să radieze 200 de societăți cu patroni anonimi. Elementele de identificare ale titularului acţiunilor la purtător nu sunt menţionate în titlu, titularul acţiunii fiind posesorul acesteia. Astfel, dreptul de proprietate asupra acţiunii la purtător se transmite prin simpla predare materială a acestora.Supusă la presiuni din partea Uniunii Europene pentru a iniția o lege contra spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, România a adoptat, în iulie 2019, o lege în acest sens. Potrivit normei, în 18 luni de la adoptare, societățile cu acțiuni la purtător se radiază la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Termenul s-a împlinit pe 18 ianuarie 2021.

Șase luni mai târziu, 206 firme nu s-au conformat legii, ele urmând să fie lichidate pe cale judecătorească, la cererea ONRC, care a început să trimită notificări în acest sens. „Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale va notifica societățile în cauză cu privire la incidența dispozițiilor legale susmenționate și, ulterior, va proceda la promovarea acțiunilor de dizolvare judiciară a acestora”, ne-a transmis Oficiul în urma unei solicitări în baza legii privind liberul acces la informațiile de interes public.

Lista celor 206 firme cu acțiuni la purtător, listă transmisă de ONRC în baza legii liberului acces la informațiile de interes public .



Mircea Coșea / Ritmul trecerii la „verde”: câștigătorii, morții și răniții. Schimbările majore pe care le-a cunoscut epoca modernă în tehnică și tehnologie, denumite generic stadii ale revoluției industriale, s-au succedat într-o strictă logică a parcurgerii unor etape pregătitoare sau necesare creării condițiilor de implementare a noilor metode și instrumente.

Istoria arată că în marea majoritate a cazurilor, ritmul sau viteza de implementare nu a coincis cu așteptările sau speranța pe care societatea le avea la acea dată în legătură cu reducerea duratei de implementare. A fost aproape o regulă aceea a întârzierii, câteodată chiar cu câteva decenii, a orizontului de timp la care se credea că respectivele schimbări vor putea avea loc.

Introducerea în producție a războiului revoluționar de țesut Jacquard a fost întârziată cu mai mult de 20 de ani față de data la care țesătoriile engleze îl așteptau din simplul motiv că nu s-a putut asigura calificarea corespunzătoare a forței de muncă.

Mașina cu aburi a lui James Watt nu a putut respecta ritmul rapid de utilizare pe care îl doreau transportatorii deoarece siderurgia de atunci nu a reușit în timp util să fabrice șine de calitate.

Din aceste fapte istorice merită să se rețină un adevăr greu de contestat, acela că în atingerea unui obiectiv, ritmul cu care s-a stabilit să se acționeze poate fi un factor extrem de important

nu doar prin raportarea la un orizont de timp, dar și prin dificultățile sau efectele perverse pe care le poate genera, Elementele de identificare ale titularului acţiunilor la purtător nu sunt menţionate în titlu, titularul acţiunii fiind posesorul acesteia. Astfel, dreptul de proprietate asupra acţiunii la purtător se transmite prin simpla predare materială a acestora.Supusă la presiuni din partea Uniunii Europene pentru a iniția o lege contra spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, România a adoptat, în iulie 2019, o lege în acest sens. Potrivit normei, în 18 luni de la adoptare, societățile cu acțiuni la purtător se radiază la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Termenul s-a împlinit pe 18 ianuarie 2021.Șase luni mai târziu, 206 firme nu s-au conformat legii, ele urmând să fie lichidate pe cale judecătorească, la cererea ONRC, care a început să trimită notificări în acest sens. „Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale va notifica societățile în cauză cu privire la incidența dispozițiilor legale susmenționate și, ulterior, va proceda la promovarea acțiunilor de dizolvare judiciară a acestora”, ne-a transmis Oficiul în urma unei solicitări în baza legii privind liberul acces la informațiile de interes public.Lista celor 206 firme cu acțiuni la purtător, listă transmisă de ONRC în baza legii liberului acces la informațiile de interes public este prezentată de Europa Liberă Schimbările majore pe care le-a cunoscut epoca modernă în tehnică și tehnologie, denumite generic stadii ale revoluției industriale, s-au succedat într-o strictă logică a parcurgerii unor etape pregătitoare sau necesare creării condițiilor de implementare a noilor metode și instrumente.Istoria arată că în marea majoritate a cazurilor, ritmul sau viteza de implementare nu a coincis cu așteptările sau speranța pe care societatea le avea la acea dată în legătură cu reducerea duratei de implementare. A fost aproape o regulă aceea a întârzierii, câteodată chiar cu câteva decenii, a orizontului de timp la care se credea că respectivele schimbări vor putea avea loc.Introducerea în producție a războiului revoluționar de țesut Jacquard a fost întârziată cu mai mult de 20 de ani față de data la care țesătoriile engleze îl așteptau din simplul motiv că nu s-a putut asigura calificarea corespunzătoare a forței de muncă.Mașina cu aburi a lui James Watt nu a putut respecta ritmul rapid de utilizare pe care îl doreau transportatorii deoarece siderurgia de atunci nu a reușit în timp util să fabrice șine de calitate.Din aceste fapte istorice merită să se rețină un adevăr greu de contestat, acela că în atingerea unui obiectiv, ritmul cu care s-a stabilit să se acționeze poate fi un factor extrem de importantnu doar prin raportarea la un orizont de timp, dar și prin dificultățile sau efectele perverse pe care le poate genera, scrie profesorul Coșea în Cursdeguvernare.ro





Ambrozia, buruiana invazivă care te poate îmbolnăvi de astm. Sezonul alergiei la ambrozie începe, de obicei, la mijlocul lunii iulie și durează până la jumătatea lui octombrie. Aproape 500.000 de români sunt afectați de cea mai alergenă plantă de pe teritoriul țării. La începutul lui 2017, Miruna Comșa s-a mutat într-un cartier nou de locuințe, la casă, într-o comună din județul Ilfov. Avea, în sfârșit, peticul său de curte unde, când vremea era frumoasă, putea să lucreze în timpul săptămânii sau să-și cheme prietenii, în weekenduri. Entuziasmul însă nu a ținut prea mult.

Până să se mute la curte, se confruntase, de-a lungul timpului, cu episoade sezoniere de rinită, pe care le ținea în frâu cu decongestionante nazale. Nu o supărau însă foarte tare, iar tratamentul local ameliora destul de eficient disconfortul. Însă, undeva pe la sfârșitul primei veri petrecute în noua locuință, situată în imediata apropiere a unui teren viran, episoadele alergice au început să se înmulțească și să se acutizeze., scrie Mindcraftstories.ro

La începutul lui 2017, Miruna Comșa s-a mutat într-un cartier nou de locuințe, la casă, într-o comună din județul Ilfov. Avea, în sfârșit, peticul său de curte unde, când vremea era frumoasă, putea să lucreze în timpul săptămânii sau să-și cheme prietenii, în weekenduri. Entuziasmul însă nu a ținut prea mult.

Dăianu: Sunt riscuri mari de creştere a inflaţiei în acest an. Situaţia este foarte, foarte tumultoasă în Europa. Riscurile sunt în sus pentru inflaţia din acest an, întrucât situaţia este foarte, foarte tumultoasă în Europa şi ştirile care vin nu sunt liniştitoare, a declarat, miercuri, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o dezbatere de specialitate."Noi credem că riscurile sunt în sus pentru inflaţia pe acest an. Riscurile sunt în sus, întrucât situaţia este foarte, foarte tumultoasă în Europa şi ştirile care vin nu sunt liniştitoare. (...) Revenirea economică este însoţită de un puseu inflaţionist care nu este clar cât va dura, cât de persistent va fi acesta, deoarece există perturbări ale lanţurilor de producţie, există o criză a aprovizionării cu energie care se simte foarte dureros şi în economia noastră, întrucât şocul extern a fost cumulat cu rolul de reglementare a pieţei interne care are un efect cumulat păgubitor pentru numeroase afaceri, pentru cetăţeni, mai ales pentru cei cu veniturile modeste. De aceea vedem şi la nivelul Uniunii Europene o încercare febrilă de a se pune la punct nişte măsuri comune pentru Uniunea Europeană care să ne ajute să trecem această iarnă. Am şi spus că trebuie să câştigăm timp. Aceasta este marea deviză în lunile care vin, să câştigăm timp, astfel încât în Europa în general, în România, să avem stocuri mai mari, să avem rezerve, să vedem de ce resurse putem beneficia, astfel încât să rezistăm mai bine, întrucât nevoia de a combate impactul negativ al schimbărilor climatice obligă la o modificare radicală în modul în care ne aprovizionăm cu energie, care sunt resursele pe care le consumăm - şi aceasta implică o schimbare în preţurile relative, deci va fi şi un şoc pe termen lung care se va simţi mai acut, mai ales în ţările din Uniune unde cetăţenii au venituri modeste", a menţionat Daniel Dăianu, în cadrul evenimentului "România Economic Forum" Riscurile sunt în sus pentru inflaţia din acest an, întrucât situaţia este foarte, foarte tumultoasă în Europa şi ştirile care vin nu sunt liniştitoare, a declarat, miercuri, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o dezbatere de specialitate."Noi credem că riscurile sunt în sus pentru inflaţia pe acest an. Riscurile sunt în sus, întrucât situaţia este foarte, foarte tumultoasă în Europa şi ştirile care vin nu sunt liniştitoare. (...) Revenirea economică este însoţită de un puseu inflaţionist care nu este clar cât va dura, cât de persistent va fi acesta, deoarece există perturbări ale lanţurilor de producţie, există o criză a aprovizionării cu energie care se simte foarte dureros şi în economia noastră, întrucât şocul extern a fost cumulat cu rolul de reglementare a pieţei interne care are un efect cumulat păgubitor pentru numeroase afaceri, pentru cetăţeni, mai ales pentru cei cu veniturile modeste. De aceea vedem şi la nivelul Uniunii Europene o încercare febrilă de a se pune la punct nişte măsuri comune pentru Uniunea Europeană care să ne ajute să trecem această iarnă. Am şi spus că trebuie să câştigăm timp. Aceasta este marea deviză în lunile care vin, să câştigăm timp, astfel încât în Europa în general, în România, să avem stocuri mai mari, să avem rezerve, să vedem de ce resurse putem beneficia, astfel încât să rezistăm mai bine, întrucât nevoia de a combate impactul negativ al schimbărilor climatice obligă la o modificare radicală în modul în care ne aprovizionăm cu energie, care sunt resursele pe care le consumăm - şi aceasta implică o schimbare în preţurile relative, deci va fi şi un şoc pe termen lung care se va simţi mai acut, mai ales în ţările din Uniune unde cetăţenii au venituri modeste", a menţionat Daniel Dăianu, în cadrul evenimentului "România Economic Forum" , scrie adevarul.ro

Studiu la Socola: cum este afectat creierul de pandemie? Medicii de la Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iaşi au analizat cazurile primite la unitatea medicală în ultimele 19 luni, în timpul pandemiei, şi au ajuns la concluzia că există o creştere foarte mare de pacienţi diagnosticaţi cu tulburări psihice. Conform acestora, faţă de perioada dinainte de martie 2020, mult mai mulţi ieşeni au avut nevoie de ajutor din partea medicilor pentru probleme de sănătate mintală. A fost vorba de creşteri semnificative ale problemelor precum anxietate, depresie, psihoză, tulburări de somn şi de alimentaţie, dar şi tulburări neurocognitive. Spre exemplu, reacţia acută la stresul generat de riscul infecţiei cu SARS-CoV-2 a determinat o creştere cu 58% a cazurilor de pacienţi care au venit în ambulatoriu cu anxietate, Medicii de la Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iaşi au analizat cazurile primite la unitatea medicală în ultimele 19 luni, în timpul pandemiei, şi au ajuns la concluzia că există o creştere foarte mare de pacienţi diagnosticaţi cu tulburări psihice. Conform acestora, faţă de perioada dinainte de martie 2020, mult mai mulţi ieşeni au avut nevoie de ajutor din partea medicilor pentru probleme de sănătate mintală. A fost vorba de creşteri semnificative ale problemelor precum anxietate, depresie, psihoză, tulburări de somn şi de alimentaţie, dar şi tulburări neurocognitive. Spre exemplu, reacţia acută la stresul generat de riscul infecţiei cu SARS-CoV-2 a determinat o creştere cu 58% a cazurilor de pacienţi care au venit în ambulatoriu cu anxietate, scrie Ziarul de Iași.





Rata de ocupare a populației scade și mai mult după noile criterii ale UE. Observații. Rata de ocupare a populației în vîrstă de 20-64 de ani s-a redus considerabil pentru România în acest an față de anul anterior, după ce au fost implementate noile reglementări europene în materie (Regulation 2019/1700).

La finele anului trecut, țara noastră îndeplinise obiectivul fixat la nivel național de 70% prin Strategia 2020 (pe baza fostelor criterii, în condițiile în care ținta de referință la nivelul UE a fost 75%).

Reducerea a fost cu mult mai pronunțată față de alte state din regiune după modificarea metodologiei UE, introdusă pentru a permite o mai bună comparabilitate între statele membre în condițiile economiei de piață. Iată cum s-a modificat situația, potrivit datelor Eurostat, scrie cursdeguvernare.



Rata de ocupare a populației în vîrstă de 20-64 de ani s-a redus considerabil pentru România în acest an față de anul anterior, după ce au fost implementate noile reglementări europene în materie (Regulation 2019/1700).La finele anului trecut, țara noastră îndeplinise obiectivul fixat la nivel național de 70% prin Strategia 2020 (pe baza fostelor criterii, în condițiile în care ținta de referință la nivelul UE a fost 75%).Reducerea a fost cu mult mai pronunțată față de alte state din regiune după modificarea metodologiei UE, introdusă pentru a permite o mai bună comparabilitate între statele membre în condițiile economiei de piață. Iată cum s-a modificat situația, potrivit datelor Eurostat

Transportatorii au protestat miercuri în centrul Capitalei. Zeci de TIR-uri au fost aduse în fața Guvernului, în Piața Victoriei. „România este singurul stat european care impozitează diurna, în timp ce state din Europa de Est, precum Polonia, Lituania sau Ungaria, adoptă în mod constant măsuri de protecție a transportatorilor proprii”, susțin protestatarii. RFI a aflat detalii de la președinte Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu.Transportatorii sunt nemulţumiți de impozitarea diurnei, de măsurile de carantină care le sunt impuse șoferilor profesioniști și de scumpirea poliţelor RCA.”Transportatorii români sunt îngrijoraţi de faptul că procesul de aprobare în Parlament al noului proiect de lege privind amnistia fiscală este de lungă durată şi de multe ori unele proiecte de lege au fost retrase”, se arată în comunicatul UNTRR.În acelaşi timp, „proiectul de lege menţine riscul reîncadrării diurnei în baza constatărilor Inspecţiei Muncii, cu un impact negativ semnificativ asupra competitivităţii transportatorilor români în UE, deja grav afectată de noile prevederi ale legislaţiei europene aduse de Pachetul Mobilitate 1”, susţin reprezentanţii transportatorilor, potrivit RFI. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost nevoit să demonteze un fake news chiar în debutul vizitei oficiale pe care o întreprinde miercuri și joi la Chișinău.Cu puțin timp înainte ca avionul oficialului german să aterizeze pe aeroportul din Chișinău, în presă a apărut o informație conform căreia Moldova ar risca să piardă regimul liberalizat de vize cu UE din cauza numărului mare de șederi ilegale și a numărului considerabil de cereri nefondate de azil. Potrivit informației citate, Germania, Italia și Belgia ar discuta „intens despre declanșarea mecanismului de suspendare a regimului de vize cu UE” pentru moldoveni.Întrebat despre aceasta de către reporterul DW la conferința de presă comună a președinților Maia Sandu și Frank-Walter Steinmeier, președintele german a spus că, după ce a aterizat la Chișinău, a reușit să contacteze Ministerul federal de Interne, care l-a informat că este o știre falsă , scrie DW. Grinch care a luat forma pandemiei le dă de furcă şi lui Santa Claus şi spiriduşilor săi. Specialiştii spun că în sezonul de sărbătorilor de iarnă am putea avea nevoie de toată magia lui Moş Crăciun pentru a vedea rafturile magazinelor pline ca aşa cum ne-am obişnuit. Unde sunt cele mai mari probleme? Îmbrăcămintea și încălțămintea, în special, ar putea avea stocuri limitate din cauza problemelor de producție și transport. Iar aceasta este o problemă globală care nu are cum să nu afecteze și România. O idee ar fi să îi scriem Moşului din vreme, poate face el vreo minune şi mobilizează mai multe *echipaje* de reni!, scrie FinEco24News Am înțeles că gazul s-a scumpit de mai bine de patru ori la noi și urmează noi creșteri de tarife la utilități, cum ar fi curentul, adică fix cele care au servit statului să încaseze mai mulți bani din taxe ce n-au fost majorate explicit şi pe care Uniunea Europeană se pare că „le cultivă” ca să sterilizeze ce a risipit cu relaxarea cantitativă (quantitative easing – QE).Ca să detaliem cele spuse, nu înțeleg cum s-a majorat prețul la gaze din moment ce dacă ne uităm pe grafic observăm că e cam la fel ca în 2014 pe piața internațională și au fost perioade anterioare când s-a plasat și mai sus.Probabil că se ia o referință convenabilă sau prețul de la noi a evoluat altfel decât cel al pieței. Și poate că prețul gazelor livrate românilor conține niște “elemente” cu care tot a fost încărcat, nu se umblă la ele şi rezultă că respectivul produs se scumpește mereu, chiar şi atunci când se ieftineşte pe piața globală, scrie project-e.ro