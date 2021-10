De ce vin din Sri Lanka în România, deși în Orientul Mijlociu ar primi mai mulți bani persoanele care au muncă specializată. Unii se gândesc să-și aducă familiile aici

Harshana Jayasooriya



„În Orientul Mijlociu cei din Sri Lanka merg să muncească acolo din anii ‘90. De exemplu eu m-am născut în 1992, iar tatăl meu lucra în Orientul Mijlociu din acel an”, amintește el.







De ce România





În Orientul Mijlociu salariile sunt mai mari, dar sunt unele diferențe.

Acolo, de exemplu, un chef câștigă 2.000 de dolari. În România maximul la care ajunge este 1.200 dolari. Adică sunt plătiți mai bine pe muncile specializate. În schimb, pe zona de cameriste, ajutor de bucătar etc. salariile sunt mai mici. O cameristă poate câștiga acolo 250 dolari, în timp ce în România poate ajunge la 450 dolari.





Clipuri de promovare

• Pentru mulți am reînnoit contractele.





Mulți muncitori din Sri Lanka vor să vină în România

„Sri Lanka îi dă României forță de muncă din 2012. De atunci până acum s-au produs multe schimbări. Prima dată s-a început cu bone, menajere, persoane care să gătească pentru anumite familii, grădinari. În 2012 – 2014 au fost aduse doar persoane din aceste categorii”, povestește el.Din 2015, spune el, au început să vină persoane care să lucreze în diverse sectoare din economie, precum în Horeca, construcții, fabrici, ferme.• Pentru cei care vor să știe ce salarii primesc angajații asiatici din România în funcție de domeniu pot citi: Cât câștigă muncitorii asiatici aduși în România: de la cameristă și ajutor de bucătar, la sudor și faianțar „Oamenii din Orientul Mijlociu sunt mult mai diferiți de cei din România, din Europa în general. Asiaticii își doresc mai mult să vină în Europa să muncească aici. Europenii au o abordare mai umană decât cei din Orientul Mijlociu.”, afirmă Jayasooriya.• De exemplu, dacă trimit o bonă în Orientul Mijlociu, trebuie să muncească 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Nu pot pleca timp de un an. Așa ceva nu se întâmplă în Europa.„Muncitorii din Sri Lanka sunt foarte fericiți aici cu salariile primite, cu felul în care angajatorii se comportă cu ei și sunt mult mai relaxați”, spune Jayasooriya.„De fiecare dată când vin aici, merg să văd angajații pe care i-am adus. Îi întrebăm despre experiența pe care o au cu clienții. Fac clipuri, merg acasă, și le arăt celor care vor să vină: experiența muncitorilor care sunt deja în România”, explică el.De asemenea, spune Jayasooriya, le dă contactele oamenilor care au ajuns deja în România celor noi, care au trecut de faza de testare.• Înainte să vină aici, află mai multe despre România.„Anul trecut unii angajați și-au schimbat job-ul, dar au rămas. Acum, multe persoane din Sri Lanka, din cauza pandemiei, vor să vină în România”, a mai declarat el.• Din cauza pandemiei, mulți tineri din Sri Lanka se gândesc să se mute în Europa.• Unii muncitori se gândesc să-și aducă familiile în România. Se duc la angajator și le zic: Uite, am o soție, mă ajuți să o aduc aici, în România?