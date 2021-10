Patronatele din Concordia nu sunt de acord cu formula propusă de Guvern pentru creșterea salariului minim

„Concordia a propus o creștere salarială cu 8% anul acesta și un calendar de creșteri anuale, însă Guvernul a decis să mărească cu 10,9%, bazându-se pe o formulă cu care noi nu suntem de acord, pentru că ia in considerare de mai multe ori inflația si creșterea productivității. Măsura este necesară, dar ea trebuie să se bazeze pe o formulă corectă, care să poată fi reprodusă și în anii următori, pentru a crea o creștere sustenabilă și predictibilă”, spune Radu Burnete, director executiv Concordia, într-o declarație transmisă luni HotNews.ro.





Reamintim că patronatele din confederația Concordia au mai atras atenția că salariul salariul minim pe economie ar trebui majorat din luna ianuarie a anului viitor, şi nu mai înainte, deoarece companiile internaţionale şi româneşti au bugetele de salarii bătute în cuie şi nu pot face realocări de fonduri după cum doresc ele, a declarat pentru Agerpres directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, Radu Burnete, în urmă cu circa o săptămână.



"Aş puncta un lucru care nu ne place atât de mult din ce a zis premierul: domnul Cîţu spunea că va întreba patronatele dacă sunt de acord să mărească salariul minim din octombrie sau noiembrie. Asta poate suna destul de banal, care ar fi diferenţa între ianuarie şi noiembrie? Dar diferenţa este destul de mare, chiar dacă pare că e doar cu o lună sau două înainte, însă cele mai multe companii au deja bugetele făcute pentru acest an, sunt bătute în cuie, ele nu pot face realocări de capul lor, în special companiile internaţionale, dar şi cele locale. Şi cu cât e mai mare compania, cu atât e mai mare problema. Aici intervine o problemă, cu această lipsă de predictibilitate: te aşteptai să crească din ianuarie, acum creşte din noiembrie", a afirmat atunci Radu Burnete.



Prim-ministrul Florin Cîţu menţionase anterior că ia în considerare majorarea salariului minim brut, creşterea acestuia putând fi realizată de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie 2021.



Directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia a adăugat că societăţile comerciale au nevoie de la Guvern de un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani.



"Iată cum vedem noi lucrurile: dincolo de o creştere anuală - care are 2 procente în plus sau în minus, unde putem discuta şi unde există probabil câteva industrii care sunt afectate imediat - pentru noi alte două lucruri sunt mai importante: dinamica de creştere a acestui salariu pe termen mai lung, pentru că el vine în angrenajul creşterii tuturor salariilor; iar ceea ce ne-am dori noi şi am propus şi premierului şi sindicatelor e să avem un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani de zile, cu posibilitatea de a-l ajusta, în funcţie de inflaţie, de productivitate şi ce se mai întâmplă în economie. Acest lucru le-ar da o anumită predictibilitate şi companiilor, să vadă cam unde se duce acest salariu, şi inclusiv pe oameni cred că i-ar ajuta, ca să ştie care vor fi veniturile lor dacă sunt plătiţi la nivelul salariului minim. Deci pe noi ne interesează mai mult dinamica pe termen mediu şi lung decât neapărat o cifră într-un anumit an. Sigur că această cifră nu poate să fie oricât, dar pentru noi acest lucru e mai important în aceste discuţii", a declarat Radu Burnete.



