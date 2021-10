CEO-ul unei firme care recrutează indieni pentru România: Muncitorilor le aducem bucătari din India / Motivele pentru care aceștia preferă România și nu Polonia, unde ar câștiga mai bine

Mâncarea și locuințele lor

• Prima serie de muncitori își termină acum contractele pentru că erau pe 2 ani. Toți vor să revină. Vor continua cu același angajator pentru că există un deficit al forței de muncă în România. Angajatorul se bucură pentru că deja i-a pregătit, angajații cunosc țara.







Salariile pe care le iau România sunt mai mici comparativ cu Polonia

Care este motivul pentru care preferă România și nu Polonia

Motivele pentru care vin să muncească aici

„Primii muncitori i-am adus pe 24 august 2019. Era vorba despre un grup de 20 de persoane, diferite profesii. Nu trimitem niciodată câte unul, pentru că nu ajută angajatorul. El are nevoie de grupuri: poate 10 zidari sau grupuri de câte 5”, a declarat Nikhil Mansharamani.• Ținem legătura cu ei. Avem un coordonator aici: el este interfața dintre noi, ca agenție, și angajator.• Orice problemă are un muncitor, discută cu acest coordonator, care creează dialogul dintre noi și muncitori. El îi ajută să se stabilească în țară, îi așteaptă în aeroport, îi duce la bancă, la biroul de imigrări. Dacă este o problemă cu mâncarea, caută un distribuitor mai bun.„Majoritatea persoanelor pe care i-am adus lucrează în domeniul construcțiilor și infrastructurii, este vorba despre construcția de clădiri și de drumuri”, a precizat Nikhil Mansharamani.În domeniul construcțiilor, muncitorii locuiesc în containere făcute special cu aer condiționat, cu sufragerie, Wi-Fi, tot ce e nevoie, potrivit acestuia.„În ceea ce privește mâncare, am identificat în România furnizori (în zona de catering n.r.) care vând mâncare unuia dintre clienții noștri. Alți clienți se ocupă chiar ei de asta, le aducem și bucătari din India care îi ajută să se ocupe de bucătărie. E foarte simplu pentru că muncitorii sunt la locul construcției, iar mâncarea este fie adusă de furnizori, fie este gătită acolo”, explică el.Angajații în general vor să continue să rămână aici, spune el.„Salariul minim în România, în construcții, este 3.000 de lei. Deci salariile din construcții sunt mai mari decât cele din Horeca și alte domenii. În alte țări ei au salarii similare cu cele din România, precum în Croația”, explică Mansharamani.Pe de altă parte, spune el, ei primesc mai mulți bani în Lituania și Polonia.„De exemplu, un muncitor care vine în Polonia poate pleca și își poate găsi de muncă în Germania. Asta pentru că a intrat într-o țară Schengen. Nu mai are nevoie de alt document pentru a călători”, a precizat CEO-ul ABC International.În Polonia, muncitorii primesc cu circa 40% mai mult decât în România, potrivit lui.„Motivul este legat de legislație. Este mult mai ușor pentru un muncitor să vină în România. În Polonia mulți sunt respingeri în ceea ce privește vizele, din partea ambasadei, nu știu din ce motiv. E foarte greu să aduci muncitori acolo”, a precizat Nikhil Mansharamani.• Dacă 100 de persoane vor să vină în România, din același număr poate 10 sau 20 de persoane ar putea intra în Polonia.Croația are un proces similar cu al României, în schimb.„Multe persoane vin la muncă dintr-un motiv specific: unul vrea să se căsătorească în 2 ani și are nevoie de bani, altul vrea să-și construiască o casă”, a mai arătat el.Potrivit acestuia, sunt multe persoane care doresc să aibă în România rezidență permanentă.Aducem oameni din India, Bangladesh, Nepal.El a precizat că încearcă să aducă oameni din locuri în care temperaturile care se apropie de cele din România. De exemplu, a trimis oameni din nordul Indiei, unde temperatura este aproape de zero sau -5 grade Celsius.Compania pe care o conduce a recrutat în ultimii doi ani peste 2.000 de muncitori pentru România.