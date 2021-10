Criza energetică a Chinei poate afecta întreaga lume de sărbători: de la iPhone și mașini, la mâncare - VIDEO

„Asta arată ca un alt șoc stagflaționist pentru producție, nu doar pentru China, ci pentru lume”, a declarat Craig Botham, economist șef pe China la Panthenon Macroeconomics.





Câteva exemple cu ce se poate întâmpla dacă criza energetică din China va continua

Deteriorarea pieței semiconductorilor ar putea da bătăi de cap producătorilor de mașini, care deja și-au văzut producția lovită de criza cipurilor.







Întreruperi de energie în China

Rezultatul crizei energetice a Chinei începe să se accentueze pe tot globul, urmând să lovească pe toată lumea, de la Toyota, la oierii australieni și producătorii de cutii de carton, scrie Bloomberg, citată de South China Morning Post. Practic, nu va fi afectată doar China, care este cel mai mare exportator, dar și întregul lanț de aprovizionare.Momentul nu putea fi mai prost, industria de transport confruntându-se deja cu linii de aprovizionare aglomerate și cu întârzieri în ceea ce privește livrările de haine și jucării pentru sărbătorile de la finalul anului.„Dacă lipsa de energie electrică și reducerea producției continuă, acestea vor cauza probleme la nivel mondial în ceea ce privește oferta, în special dacă vor începe să afecteze produsele de export”, spune Louis Kuijs, economist la Oxford Economics.Economiștii deja au avertizat că urmează o creștere mai lentă a Chinei. La Citigroup, un indice de vulnerabilitate indică faptul că exportatorii de mărfuri sunt în special expuși riscului unei economii chineze slabe. Vecinii precum Taiwan și Coreea sunt sensibile, la fel și exportatorii de metale precum Australia și Chile, iar partenerii comerciali cheie, precum Germania, sunt expuși.În ceea ce privește consumatorii, întrebarea este dacă producătorii vor reuși să absoarbă costurile mai mari sau le vor pasa către clienții finali.Deja unele industrii sunt sub presiune, iar daunele ar putea să se extindă rapid spre alte sectoare, conform Bloomberg.Să luăm în considerare hârtia, de exemplu. Producția de cutii din carton și materiale de împachetat era deja tensionată din cauza cererii mari din pandemie. Acum, întreruperile de curent din China au lovit și mai tare, ducând la o posibilă reducere a aprovizionării cu 10-15% pentru septembrie și octombrie, conform Rabobank. Asta deja va creea complicații afacerilor care deja suferă de lipsa de hârtie de pe plan global.Lanțul de aprovizionare cu mâncare este, de asemenea, expus riscului din cauza că această criză energetică face ca sezonul de recoltare să fie mai dificil pentru cel mai mare producător agricol din lume. Prețurile produselor deja au urcat foarte mult, iar acum apar îngrijorări că situația se va agrava pe măsură ce China se luptă să gestioneze culturile: de la porumb la soia, de la arahide la bumbac.În ultimele săptămâni, câteva fabrici au fost forțate să reducă producția pentru a conserva electricitate, precum procesatorii de soia care zdrobesc boabele pentru a produce mâncare pentru animale sau ulei pentru gătit.Prețurile fertilizatorilor a urca mult, lovind fermierii care deja se confruntau cu creșteri ale costurilor.În sectorul lactatelor, întreruperile de curent ar putea perturba funcționarea mașinilor de muls, în timp ce furnizorii de carne de porc se vor confrunta cu presiune în ceea ce privește depozitele frigorifice.Industria IT va fi lovită puternic, având în vedere că acolo se produc multe gadgeturi, de la iPhone, la console de jocuri și este centrul ambalarea semiconductorilor utilizați în mașini și diverse aparate.Unele companii deja sunt afectate. Pegatron, un partener cheie al Apple, spunea săptămâna trecută că a început să adopte măsuri de economisire a energiei, în timp ce ASE Technology Holding și-a oprit producția câteva zile. Dacă problema energiei se înrăutățește, va lovi producția înainte de sezonul cumpărăturilor.Giganții industriei, inclusiv Dell Technologies și Sony Group nu își pot permite un alt șoc de aprovizionare, după tulburările provocate de pandemie care au dus la o penurie globală de cipuri ce se va extinde până în 2022 și mai departe.16 din cele 31 de jurisdicții din China raționalizează electricitate pentru a atinge obiectivele anuale ale Beijingului de reducere a emisiilor de carbon, conform unui material de la final de septembrie apărut în South China Morning Post. Prețul cărbunelui, utilizat pentru generarea de energie electrică a crescut tot anul și a atins noi maxime în ultimele săptămâni.Acel articol spunea că a crescut criza aprovizionării cu energie, fiind întreruperi ale curentului în peste jumătate din țară.Întreruperea curentului este obișnuită în China și de obicei este limitată la industrie, dar frecvența acestora a crescut în a doua parte a anului trecut, iar acum a fost extinsă la gospodării.În august, Comisia Națională de Dezvoltare și Reformă a criticat intensitatea consumului de energie din nouă provincii: Guangdong, Jiangsu, Yunnan, Fujian, Shaanxi, Guangxi, Ningxia, Qinghai și Xinjiang. Motivul e legat de faptul că acestea au crescut consumul în loc să-l reducă.Alte 10 provincii nu au reușit să-și îndeplinească obiectivele de reducere a intensității consumului de energie.Totul a pornit de anul trecut, când președintele Xi Jinping a anunțat că China va deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2060, iar la începutul acestui an Beijingul a arătat modalitățile prin care se poate întâmpla asta.Mulți experți spun că tăierile nu sunt doar rezultatul politicii chinezești anti-poluare, ci și datorită lipsei de cărbune, dovadă stând creșterea prețurilor la cărbune.“Prețul cărbunelui este prea mare. În al doilea rând, calitatea cărbunelui chinezesc este prea slabă pentru a genera destulă putere. În plus, unele regiuni au început să facă provizii pentru iarnă, ceea ce a agravat deficitul”, spunea în septembrie Yunhe Hou, profesor asociat la Universitatea din Hong Kong.Prețurile au urcat cu circa 40% în august, la 170 dolari/tonă.