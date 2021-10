​Business report Va fi Dacian Cioloș un premier de sacrificiu? Florin Georgescu împotriva capitaliştilor fără capital. Windows 11: Îl instalezi sau mai aștepți? Brukenthal, istoria fake și extremiștii. Ghidul asiguratului RCA cu risc ridicat

Interviu cu profesorul Daniel David: “Tezele de doctorat ale celor care ocupă funcții publice ar trebui verificate cu prioritate” ● Va fi Dacian Cioloș un premier de sacrificiu? ● Florin Georgescu împotriva capitaliştilor fără capital ● Windows 11: Îl instalezi sau mai aștepți? ● Analfabetismul funcțional și bâlbele politicienilor au ucis campania de vaccinare ● Șeful CJ Arad și un consilier local au ascuns împrumuturi de 220.000 de lei de la Falcă ● Brukenthal, istoria fake și extremiștii ● Măsuri disperate ale autorităților în plin val 4 al pandemiei ● Falimentul City Insurance- primele documente ● Fără plumb. Din august 2021, în lume nu mai există benzină cu plumb. Ultima picătură s-a vândut în Algeria ● Prețurile ridicate la RCA - ghidul asiguratului cu risc ridicat ● Ajutor încălzire locuință 2021: Ce acte vor fi necesare și cum va putea fi cerut de la 1 noiembrie ● Gata, nu mai avem excedent comercial nici la mașini și echipamente pentru transport !





Interviu cu profesorul Daniel David, rectorul UBB: "Tezele de doctorat ale celor care ocupă funcții publice ar trebui verificate cu prioritate". Profesorul universitar Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai", critică ordinul de ministru prin care toate universitățile din România, care au acordat titluri de doctor după 1990, sunt obligate să verifice un număr de peste 63.000 de teze de doctorat. Acesta susține că plagiatele în tezele de doctorat reprezintă „o rușine pentru mediul academic românesc", însă soluția aleasă de ministrul Educației Sorin Cîmpeanu – de a fi verificate toate tezele – este „o decizie pe hârtie și pentru imagine", care nu rezolvă această problemă, scrie PressOne.





Analiză: Va fi Dacian Cioloș un premier de sacrificiu? Dacian Cioloș este premierul de sacrificiu, consideră jurnalistul Sebastian Zachmann, realizator Insider Politic la Prima TV, care crede că acesta nu va fi votat de Parlament sau își va depune mandatul, așa încât a doua nominalizare a șefului statului să fie tot Florin Cîțu:

"Această mișcare vine cu o bătaie mai lungă, cu un interes tot în slujba PNL-ului pentru că Dacian Cioloș a fost nominalizat în această seară ca să pice la votul din Parlament. În mod normal nu ar avea cum să treacă de votul legislativului, în condițiile în care PSD s-a pronunțat fie pentru un guvern de specialiști, fie pentru alegeri anticipate iar PNL n-are absolut nici un interes să-l voteze pe Dacian Cioloș în fruntea Guvernului. Liberalii vor un om de-al lor, indiferent că acesta va fi Florin Cîțu sau altcineva din partid. Iar doar cu voturile UDMR și AUR , Dacian Cioloș nu poate strânge o majoritate parlamentară. Așa că mă aștept să pice cu brio la votul din Parlament ca ulterior, ca să închidem cercul, Klaus Iohannis să-l nominalizeze tot pe Florin Cîțu premier.", analizează Sebastian Zachmann, citat de RFI





Florin Georgescu împotriva capitaliştilor fără capital. Ipoteza pe care prof. Florin Georgescu îşi propune să o demonstreze printr-un impresionant efort econometric şi care reprezintă firul roşu al lucrării sale, este aceea că în România capitalistă a secolului XXI nu există capital românesc. Pentru mulţi, acesta era, însă, un secret al lui Polichinelle (cel puţin cu privire la capitalul privat din ramurile economice critice) meritul cărţii pe care o recenzăm fiind acela de a aduce şi cifre întru susţinerea ştiinţifică a observaţiei empirice, măsurând totodată dimensiunile fenomenului menţionat.

Autorul susţine că reforma sau, în orice caz, "terapia de şoc", ar fi început în anul 1996, când ar fi fost adoptată şi doctrina "statului minimal". Atât una cât şi alta ar explica de ce capitalismul românesc s-a născut ca formă fără fond, şocul făcând vraişte în vechiul capital de stat, iar retragerea statului din economie permiţând apariţia unor "îmbogăţiţi ai tranziţiei" care au "privatizat profiturile" (în sensul că tot câştigul s-a dus pe consumul voluptoriu al acelor pseudocapitalişti) şi au "socializat riscul" (în sensul că efectele decapitalizării societăţilor comerciale private, consecutivă refuzului de a reinvesti profitul sau al neglijenţei în valorificarea creanţelor, s-au diseminat în întreaga societate, afectând creşterea economică şi erodând avuţia naţională), scrie Adrian Severin în Bursa.





Windows 11: Îl instalezi sau mai aștepți? Windows 11 arată mai bine și te-ar putea face mai productiv, dar cam atât. Microsoft a șocat puțin acum câteva luni când a anunțat că Windows 10 nu va fi, așa cum susținea atunci când l-a lansat, ultima versiune a sistemului de operare care a monopolizat piața PC-urilor.

Anunțul a fost așa de brusc încât au apărut opinii care sugerau că este doar o manevră de marketing și că, de fapt, gigantul tech va lansa doar un Windows 10 updatat și numerotat altfel. Sau că vrea să grăbească obsolescența forțată a milioane de PC-uri care sunt încă relativ performante.

Ei bine, acum Windows 11 s-a lansat (relativ) oficial, adică Microsoft îl pune la dispoziție tuturor celor interesați pe site-ul companiei și începe să-i „amenințe" pe restul utilizatorilor, din Windows Update. Deci, ce primești dacă instalezi noul Windows?, se întreabă mincraftstories.ro.





Fără plumb. Din august 2021, în lume nu mai există benzină cu plumb. Ultima picătură s-a vândut în Algeria. Cum a apărut tetraetilul de plumb și cât au luptat organizațiile pentru eliminarea lui? De-a lungul istoriei, omenirea a inventat o sumedenie de lucruri și tehnologii care au revoluționat viața. De la tipar la telefon, de la becul electric și până la computere, toate aceste invenții s-au dovedit a fi utile pentru societate. Dar alte invenții, care inițial păreau soluții perfecte pentru nevoile omenirii din acel moment, s-au dovedit a fi greșeli majore care au afectat întreaga planetă.

Iar benzina cu plumb face parte din a doua categorie. Cum a fost inventată și cine a inventat-o? De ce a părut soluția optimă în acel moment, dar mai ales de ce organizațiile și statele au decis să nu o mai folosească? Sunt câteva întrebări la care vei găsi răspunsuri .



Cum a apărut tetraetilul de plumb și cât au luptat organizațiile pentru eliminarea lui? De-a lungul istoriei, omenirea a inventat o sumedenie de lucruri și tehnologii care au revoluționat viața. De la tipar la telefon, de la becul electric și până la computere, toate aceste invenții s-au dovedit a fi utile pentru societate. Dar alte invenții, care inițial păreau soluții perfecte pentru nevoile omenirii din acel moment, s-au dovedit a fi greșeli majore care au afectat întreaga planetă. Iar benzina cu plumb face parte din a doua categorie. Cum a fost inventată și cine a inventat-o? De ce a părut soluția optimă în acel moment, dar mai ales de ce organizațiile și statele au decis să nu o mai folosească? Sunt câteva întrebări la care vei găsi răspunsuri pe autocritica.ro

Deficitul comercial al României a fost de -1,73 miliarde euro în luna august 2021, potrivit datelor comunicate de INS. Din păcate, pe trendul început în lunile trecute, singurul excedent sectorial pe care îl mai aveam, la mașini și echipamente pentru transport, a dispărut complet, rezultatul cumulat de la începutul anului în schimburile cu exteriorul devenind negativ (-57,1 milioane euro). Diferența dintre importuri și exporturi s-a majorat după primele opt luni ale anului curent până la 14.602,3 milioane euro sau 6,1% din PIB prognozat pentru anul în curs. În contextul în care atât exporturile cât și importurile au fost în scădere semnificativă sezonieră (perioada concediilor de vară), avansul livrărilor către străinătate a fost mai mare decât al intrărilor de mărfuri (+23,3% față de +21,1%), scrie cursdeguvernare.ro





​Bloomberg: Gazprom a majorat preţul gazelor exportate în Europa. Gazprom a majorat preţul orientativ pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenţă faţă de volumele pe care le poate livra, în condiţiile înrăutăţirii crizei energetice din Europa, transmite Bloomberg.

Gazprom a majorat preţul orientativ pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenţă faţă de volumele pe care le poate livra, în condiţiile înrăutăţirii crizei energetice din Europa, transmite Bloomberg. Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a reiterat cel mai mare furnizor de gaze al Europei. Doar după reumplerea propriilor capacităţi de stocare până a finalul lui octombrie, compania va analiza potenţiala creştere a exporturilor către Europa continentală, se arată în notele separate ale analiştilor de la Wood & Co. şi BCS Global Markets, după un webinar cu şefii Gazprom, scrie Bloomberg. Gazprom a majorat preţul orientativ pentru acest an al exporturilor sale de gaze naturale către Europa şi Turcia la un interval de 295 - 330 dolari per 1.000 metri cubi, a scris Ildar Davletshin, şeful diviziei de cercetare din Rusia al Wood & Co, scrie Adevărul.

crede prof. David. Rata ridicată de analfabetism funcțional din România, mesajele divergente ale politicienilor și mesajele care nu încurajează liberul arbitru au fost câteva dintre cauzele care au contribuit la eșecul vaccinării în România, arată psihologul Daniel David, pentru Newsweek România. Până în prezent, doar 5,5 milioane de români s-au vaccinat împotriva COVID cu schema completă, iar, de la introducerea dozei a treia de vaccin, din 28 septembrie, 60 la sută din vaccinările zilnice sunt cu această doză booster.Mai mult, antivacciniștii rămân extrem de vocali în România, cel mai recent protest al acestora fiind duminică, fiind încurajați, la nivel parlamentar, de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Falcă, fostul primar al Aradului, susține în declarația de avere că liberalii Iustin Cionca și Decebal Ciprian Fordon i-au restituit împrumuturi de 220.000 de lei. Cionca și Fordon, însă, au ascuns împrumuturile luate. Iustin Cionca este președintele Consiliului Județean Arad iar Decebal Ciprian Fordon, consilier local. Cei doi liberali nu au menționat în declarațiile de avere că au împrumutat bani de la Gheorghe Falcă, dar nici că i-au restitut acestuia vreun ban. Gheorghe Falcă și-a luat apartament la Bruxelles. Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului și actual europarlamentar, este ginerele lui Gheorghe Seculici, unul din cei mai influenți politicieni din Banat. Din ultima declarație de avere depusă de Gheorghe Falcă reiese că acesta și-a cumpărat un apartament de 90 de metri pătrați în Bruxelles, capitala Belgiei. Acesta nu menționează care este valoarea apartamanetului, dar spune că a contractat un credit ipotecar de 256.500 de euro, scrie Newsweek. „Istoric". „Calea spre o revoluție fiscală la nivel mondial". Cu aceste cuvinte a fost salutată la sfârșitul săptămânii trecute semnarea acordului privind impozitarea minimă, la nivel global, cu 15% a profiturilor obținute de companiile multinaționale. Este un acord negociat timp de patru ani care a fost semnat de 136 de state, din cele 140 care au participat la negocieri. În ultima clipă, statele europene care aveau obiecții, Polonia, Ungaria, Estonia și Irlanda, au semnat și ele acordul. Au rămas în afara acordului doar Kenya, Pakistan, Sri Lanka și Nigeria, nemulțumite de nivelul prea ridicat al cifrei de afaceri de la care se aplică impozitarea globală. Negociatorii cred, însă, că statele care nu au semnat acordul au greșit, pentru că din această cauză vor pierde încasări bugetare cuprinse între 200 și 300 milioane dolari, scrie RFI Cu aceste cuvinte a fost salutată la sfârșitul săptămânii trecute semnarea acordului privind impozitarea minimă, la nivel global, cu 15% a profiturilor obținute de companiile multinaționale.Este un acord negociat timp de patru ani care a fost semnat de 136 de state, din cele 140 care au participat la negocieri. În ultima clipă, statele europene care aveau obiecții, Polonia, Ungaria, Estonia și Irlanda, au semnat și ele acordul. Povestea Baronului Brukenthal continuă să fie deformată de istorici naționaliști, de susținători ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și de alți ignoranți. Aceștia înghit pe nemestecate istoriile deformate, care se rostogolesc la nesfârșit pe rețele sociale, pe site-uri de informații, la diferite televiziuni. Această credulitate primitivă duce la gesturi barbare: un prim efect al minciunilor istorice legate de baronul sas a fost vandalizarea statuii sale din centrul Sibiului. Inaugurată acum o lună în prezența președintelui Klaus Iohannis, statuia care îl înfățișează pe Brukenthal este un omagiu târziu adus singurului guvernator sas al Transilvaniei, cel care a lăsat în urma lui unul dintre primele muzee ale Europei și o bibliotecă uriașă de cărți și manuscrise rare. Detractorii lui Brukenthal, poate, n-au aflat că baronul are o statuie și la Viena. În arhitectura Memorialului dedicat împărătesei Mariei Theresia, alături de alți optsprezece oameni importanți din anturajul ei, între care cei mai cunoscuți sunt Wolfgang Amadeus Mozart și Joseph Haydn, se află și Samuel von Brukenthal. Monumentul sugerează că lidera Imperiului Habsburgic se sprijinea pe mințile cele mai luminate din toate regiunile pe care le conducea iar Transilvania era prezentă prin baronul sas, care i-a lăsat Sibiului moștenirea sa materială și culturală, scrie DW. La alegerile parlamentare din Cehia, cei mai mulți cetățeni au votat pentru un nou început democratic. Acesta va fi dificil. Însă el reprezintă un semnal important pentru Europa, crede Keno Verseck. O alegere a destinului, o alegere între Vest și Est, o alegere între întoarcerea Cehiei la o Europă democratică sau alunecarea finală spre o Ungarie precum cea a lui Viktor Orban ori în brațele de fier ale Rusiei și Chinei. Cei mai cunoscuți comentatori cehi liberali au apelat la avertismente dramatice și prorocii de Casandra în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din țară. Acum, toți cei care, la fel ca ei, se temeau de ce e mai rău pentru Republica Cehă, pot răsufla ușurați. Lucrurile s-au desfășurat altfel decât au prezis mai toate sondajele. Controversatul premier ceh Andrej Babis și partidul său ANO au pierdut alegerile pentru Camera Deputaților, camera decisivă a Parlamentului ceh. Miliardarul Babis s-a remarcat în Republica Cehă în ultimii ani prin ale sale afaceri, conflicte de interese, minciuni. Și, nu în ultimul rând, cu demagogia sa politică, scrie DW Departamentul pentru Situații de Urgență a întocmit 4 ordine care stabilesc măsuri imediate pentru gestionarea pandemiei, având în vedere evoluția pandemiei, cauzată de tulpina Delta. În primul rând, directorii spitalelor care sunt în concedii, le vor întrerupe și vor reveni la serviciu. În plus, în următoarele 30 de zile, nu se mai acordă nici un fel de concediu, indiferent dacă e de odihnă, de studii sau fără plată. O a doua măsură îi vizează pe medicii rezidenți, din anul V, specialitatea medicină de urgență. Examenele pe care aceștia trebuiau să le dea în octombrie, vor fi amânate pentru luna decembrie. Până atunci, ei vor continua să muncească la spitalele unde sunt repartizați, scrie EuropaFM Economica.net a fost singura publicație care a încercat, folosind informații verificate din mai multe surse din piață și din supraveghere care au cunoscut bine situația, să redea evoluția City Insurance în raport cu ASF, de la boom-ul din 2016 până la prăbușirea răsunătoare din 2021. Constatam, printre altele, că primul președinte care a refuzat punerea City Insurance sub administrarea Fondului de Garantare a Asiguraților(FGA) a fost Mișu Negrițoiu , primul președinte care a dat liber City Insurance ridicându-i planul de redresare a fost Leonardo Badea (acum vic Constatam, printre altele, că primul președinte care a refuzat punerea City Insurance sub administrarea Fondului de Garantare a Asiguraților(FGA) a fost Mișu Negrițoiu , primul președinte care a dat liber City Insurance ridicându-i planul de redresare a fost Leonardo Badea (acum viceguvernator BNR), dar și că acțiunea de la care au apărut primele suspiciuni privind situația de la City a fost un control început în primăvara lui 2019, cu aprobarea finală a actualului vicepreședinte pe asigurări, Cristian Roșu. În textul de astăzi, continuăm demersul nostru și vă arătăm că acest control fusese propus înainte de venirea lui Roșu, într-un document oficial semnat de fostul director al Direcției Supravghere și Control, Florin Golovatic, și avizat de fostul vicepreședinte pe asigurări, Cornel Coca Constantinescu, prim vicepreședinte în perioada Mișu Negrițoiu, scrie Economica.net Încadrarea în categoria asiguraților cu risc ridicat în cazul RCA-ului înseamnă că cel puțin trei oferte de asigurare pentru 12 luni sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință aferent segmentului de risc din care face parte cel care își cumpără noua asigurare. Pe fondul unei explozii a prețurilor la RCA, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) pune acum la dispoziția celor care cred că se încadrează în această categorie o aplicație prin care să ceară atribuirea la un asigurator, cu un preț de asigurare mai mic decât ofertele primite.În termeni extrem de simpli, asiguratul cu risc ridicat este cel care are în față oferte de asigurare RCA pe 12 luni care sunt destul de scumpe - dar ce înseamnă, de fapt, un preț ridicat care să justifice încadrarea aceasta a celui care vrea să-și cumpere asigurare? Pentru că, la acest moment, numeroși dintre cei care își reînnoiesc curând asigurările sau au făcut-o recent au remarcat creșteri uriașe față de anul precedent, scrie avocarnet.ro . Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se va acorda, începând cu 1 noiembrie, în acord cu prevederile Legii consumatorului vulnerabil, ce a apărut acum câteva zile. Totuși, similar cu regulile de până acum, cererile pentru primirea acestui ajutor vor trebui depuse până pe 15 octombrie. În plus, printr-o hotărâre oficializată aseară, autoritățile stabilesc procedura și modelul actelor necesare obținerii ajutorului pentru încălzire după noile reguli.Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie a apărut acum câteva zile și se va aplica din 1 noiembrie. Printre altele, această lege va stabili, de la data amintită, cine are dreptul la ajutorul de încălzire și cum îl poate cere.Acum, prin HG 1.073/2021, publicată luni în Monitorul Oficial nr. 968, autoritățile au stabilit procedura de urmat atunci când se solicită acordarea ajutorului de încălzire și modelul actelor necesare, scrie avocatnet.ro. V-am obişnuit de când am început să postez pe acest blog cu topuri: topuri pe criterii clare, pe cifre cum s-ar spune, sau cu topuri alcătuite de prestigioase nume din panoplia presei internaţionale, pentru care promovarea compaaniilor cu adevărat performante este prioritară. Astăzi mă voi opri din nou asupra pieţei bancare şi voi apela la criteriile celor de la Global Finance. Şi iată care ar fi, în viziunea acestora, băncile cele mai bune în anaul 2021. M-am oprit pentru a focaliza ceva mai atent secvenţa regiunii noastre unde, după cum se poate vedea, de acestă dată Raiffeisen Bank International e cea care culege laurii, scrie FinEco24News