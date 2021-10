ASE și Babeș-Bolyai rămân cele mai bune universități românești dacă vrei să studiezi economie / Vezi clasamentul mondial al celor mai bune facultăți de economie

​Academia de Studii Economice continuă să fie cea mai bine instituție de învățământ superior din România cotată internațional după criteriul Economie și Management, potrivit clasamentului publicat miercuri în topul Times Higher Education 2022. La începutul lunii septembrie a fost dat publicității topul general, iar azi a fost publicat topul pe diferitele specializări. ASE e urmat (la mare distanță) în clasament de Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj) și Lucian Blaga (Sibiu). Reamintim că în clasamentul general, ASE București este singura universitate din România care a urcat circa 100 de locuri în clasament, de la 600+, la 500+.





Topul universităților din țară pentru specializarea economie-management îl vedeți în tabelul de mai jos:









În clasamentul mondial, cele mai bune universități în care să studiezi științele economice sunt:





1 University of Oxford- United Kingdom

=2 California Institute of Technology - United States

=2 Harvard University - United States

4 Stanford University- United States

=5 University of Cambridge- United Kingdom

=5 Massachusetts Institute of Technology- United States

8 University of California, Berkeley- United States

9 Yale University- United States

10 The University of Chicago- United States

11 Columbia University- United States

=13 Johns Hopkins University- United States

=13 University of Pennsylvania- United States

15 ETH Zurich- Switzerland

=16 Peking University- China

=16 Tsinghua University- China

=18 University of Toronto- Canada

=18 UCL- United Kingdom

20 University of California, Los Angeles- United States

21 National University of Singapore- Singapore

22 Cornell University- United States

23 Duke University- United States

=24 University of Michigan-Ann Arbor- United States





SUA domină acest clasament al primelor 25 al celor mai bune universități, deși cea mai bună rămâne Oxford (UK), câștigătorul marii rivalități al celor două școli economice- americane și britanice- care își dispută de ani buni supremația.