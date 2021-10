​​Containergeddon: Subiectul fierbinte despre care nu vorbește aproape nimeni în România. Cum gestionează criza containerelor companiile de la noi în apropierea Black Friday și a sărbătorilor de iarnă

Experiența unui tânăr cuplu

Andrei și Alina au decis să se multe recent împreună și au ieșit la cumpărături pentru a-și mobila apartamentul închiriat. S-au gândit să ia magazinele de mobilier la pas. S-au urcat în mașină și primul loc în care au ajuns a fost la IKEA.Au intrat în magazin și au început să se uite. Prima dată s-au oprit la o canapea. Alina „s-a aruncat” pe ea și i-a spus lui Andrei să se așeze și el. Li se părea confortabilă. Se uită la preț și tot acolo au observat că scrie: ”Articol indisponibil”.Se uită apoi la o altă canapea, la fel: Articol indisponibil.Li se pare ciudat, așa că se duc spre „măsuțe" pe care să-și pună cafeaua dimineața. Același mesaj sare în evidență.Andrei nu-și poate stăpâni curiozitatea și întreabă o angajată: De ce scrie că sunt indisponibile? Nu le aveți?Angajata dă ușor din umeri și spune: Da, e o criza a containerelor. Nu știm când vor sosi.Mai mult nu le-a spus, probabil nici ea nu știa în detaliu motivul.Situația este mult mai complexă, dar o simplificăm cât de mult putem.Odată cu pandemia, țările luat măsura carantinei pe care am trăit-o cu toții anul trecut. Producția a scăzut, în anumite cazuri fiind oprită. Pentru că multe fabrici au fost închise temporar, multe containere au rămas în porturi.Pentru a reduce costurile, unii transportatori au scăzut numărul de vase care circulă pe mare.Asta nu doar că a pus frână importurilor și exporturilor, dar a însemnat și faptul că nu au mai fost ridicate containerele goale.Apoi, Asia fiind prima lovită de pandemie, a fost și prima care a început să-și revină. Deci China a început exporturile mai repede decât restul lumii, în timp ce alte țări aveau restricții, o forță de muncă redusă și producție mică, spunea chiar compania Hillebrand.Drept consecință, aproape toate containerele s-au dus către Europa și America de Nord, dar nu au revenit înapoi la fel de repede. Containerele au început să se adune în porturi. În același timp, vămile s-au aglomerat agravând problema.O altă problemă care a dus aici este și faptul că multe nave erau carantinate 14 zile la sosirea în porturi, deci întârziere în transport.Pe lângă asta, în Europa, de exemplu, așa cum se știe, nu prea sunt șoferi. Din acest motiv, multe containere au rămas pline sau au fost golite cu o mare întârziere. Să nu uităm că la început șoferii erau carantinați la sosirea în țară (e și cazul României, de exemplu), alte țări europene fiind ceva mai inteligente, rezolvând problema după o perioadă.Un cumul de factori a dus la o „furtună perfectă”.Prețul containerelor fiind în creștere, din cauza cererii foarte mari, unii proprietari le păstrează până ating un anumit preț. Fac speculă. Dacă acum sunt pe la 20.000 euro pentru un transport, mulți vor să le dea pe la 25.000 euro.Allview (Visual Fan – listată la BVB), producător român de telefoane și alte dispozitive (precum televizoare) spune că problema creșterii prețurilor componentelor a fost o provocare constantă pentru industria IT&C, ale cărei efecte le-am prevenit cu succes în anii anteriori, dar extinderea crizei aprovizionării, din ultimii ani, pe fondul situației de sănătate publică COVID-19, a accentuat aceste provocări.„Încă din primele faze ale crizei, din martie-aprile 2020, am fost nevoiți să facem față reducerii capacităţilor de producție ale furnizorilor și creșterii cererii de produse, toate acestea cumulate ducând la presiune asupra lanţurilor de aprovizionare”, a declaratpentru HotNews.ro, precizând că există un deficit cunoscut la nivelul containerelor, cu care ne confruntăm de o perioadă semnificativă.Au găsit o soluție rapidă prin parteneriatele pe care le au cu furnizorii de multă vreme.“Acestea ne-au permis să găsim o soluție rapidă pentru a minimiza impactul negativ al volatilității în privința aprovizionării și livrării de componente sau marfă: am decis să dublăm în avans perioada de contractare pentru întregul flux de aprovizionare, de la 2-3 luni, la 6-12 luni și am fost prevăzători, având la dispoziție capitalul necesar pentru această investiție”, a afirmat Peticilă.• De exemplu, produsele pe care le comercializăm în Q4 2021 au fost previzionate și contractate la finalul anului 2020, când prețurile componentelor se mențineau la un nivel constant și, astfel, am reușit să preîntâmpinăm modificarea costurilor de producție, să ne menținem produsele la prețuri competitive și să diminuăm efectele crizei containerelor.“Pe parcursul anului 2021, am întâmpinat o serie de provocări survenite din diverse fluctuații ale pieței și chiar dacă trendul general a fost unul de majorare a prețului componentelor, în special din cauza crizei de semiconductoare, Allview a reușit să mențină prețurile produselor la un nivel mediu”, a mai afirmat el.În ultima perioadă, spune Peticilă, prețurile de aprovizionare au intrat pe o linie constantă, înregistrând chiar o tendință de scădere, ce ar fi putut să creeze premisele reducerii prețurilor finale ale produselor din industria IT în prima jumătate a lui 2022, “însă toate aceste probleme cu care ne confruntăm (creșterea continuă a costurilor de transport, criza containerelor și mai nou, criza energetică) au condus la presiuni asupra întregului lanț de aprovizionare și astfel, s-au diminuat o parte dintre efectele pozitive amintite mai sus”.„Din aceste motive, putem previziona o tendință de menținere, poate chiar o reducere ușoară a prețurilor produselor electronice în perioada Q1 – Q2 2022”, a mai arătat CEO-ul Allview., a declarat pentru HotNews.ro că este o perioadă cu multiple provocări pentru retail.„Suntem cu toții afectați de această situație. Deși plănuim strategia companiei pe o perioadă destul de mare de timp, acum suntem nevoiți să ne gândim și pe o perioadă mai lungă și planning-ul trebuie să fie făcut cu atât mai mult în avans”, a spus el.• Planificăm, deci, mai în amănunt, căutăm mai bine produsele care se potrivesc specificului nostru și cererii din partea clienților noștri și suntem mai atenți la costuri și la termenii de livrare.„Totodată, luăm în considerare achiziția unor cantități mai mari, deși avem și produse de sezon care se vând bine doar într-o anumită perioadă”, a explicat el.Potrivit acestuia, piața de eCommerce din România este foarte competitivă și, cu atât mai mult, segmentul de electronice și electrocasnice.„Luând în calcul acest lucru și dorindu-ne, de fiecare dată, să oferim clienților noștri produsele de care au nevoie la cele mai bune costuri, vom căuta permanent soluții sa avem prețuri cel puțin la fel de competitive”, a precizat reprezentantul evoMAG.La rândul său,, spune că a reusit, împreună cu partenerii, să asigure o disponibilitate bună a produselor și să suporte parțial creșterile de cost.„Principalele dificultăți pe lanțul de aprovizionare sunt determinate, pe de o parte, de transport (containere etc.), dar și de lipsa acuta de componente pe piață. Depunem toate eforturile să asiguram stocurile necesare perioadei de final de an și să oferim cele mai bune reduceri clienților noștri”, a precizat Filip., afirmă că sezonul de shopping care debutează în luna noiembrie se pregătește cu mult timp înainte și “noi avem o experiență îndelungată și relații strategice cu furnizorii, care ne-au ajutat foarte mult în contextul actual, în care, la fel ca toți ceilalți jucători, resimțim impactul problemelor existente pe lanțul de aprovizionare”.„De asemenea, ne-au ajutat și investițiile pe care le-am făcut în ultimii ani în extinderea depozitelor care însumează 230.000 de metri pătrați, astfel încât am avut unde să păstrăm stocurile suplimentare de produse pentru sezonul de cumpărături”, a precizat Pircan.Conform declarațiilor sale, spre deosebire de alți ani, de data aceasta au planificat cu mult mai devreme sezonul de shopping.