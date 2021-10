​Business report ​​Cum a reușit Finlanda să vaccineze majoritatea populației. Falimentul City Insurance, fața mai puțin cunoscută. Măsurile Guvernului nu vor avea impact major asupra facturilor. Evaziunea de la coada vacii

​Cum a reușit Finlanda să vaccineze majoritatea populației ● Cum s-a schimbat viața în România după 1990 ● OMS deschide ”dosarul România-Covid – campioana mondială la numărul de decese raportat la populație” ● OTP Bank, încălcări repetate ale legii consumatorului şi legilor bancare ● Dumitru Chisăliță : Compensările și plafonările de preț nu vor avea impact major asupra facturilor ● Mii de copii amărâți lăsați fără mâncare de primarii care nu fac licitații de lene. Nesimțirea anului ● Evaziune de milioane de euro la coada vacii ● Românii, conspiraționiști și înainte de COVID ● Cioloș, pandemia, democrația și mefiența ● Profesorul Ioan Stanomir spune care este principala explicație pentru înstrăinarea poporului român de cei care guvernează ● Falimentul City Insurance, fața mai puțin cunoscută ● Prezența unui salariat într-o altă țară poate obliga firma din România la stabilirea unui sediu permanent și plata unor impozite în acel stat ● Vasile Dîncu: Iohannis va trebui să renunțe la Cîțu ● Profesori și elevi, prinși între conspirații și haosul din educație.







​Cum a reușit Finlanda să vaccineze majoritatea populației: acces la informație și transparență. În prezent, aproximativ 74% dintre cetățenii finlandezi cu vârsta de peste 12 ani sunt vaccinați complet și 84% cu o cel puțin o doză. Despre cum a reușit Finlanda să ajungă la aceste cifre și care au fost factorii determinanți în campania de vaccinare, am discutat cu E.S. Dna. Marjut Akola (foto), ambasadoarea Finlandei la București. Acest interviu face parte din proiectul editorial #VacciNations prin care ne propunem să arătăm cum alte națiuni au reușit să transforme într-un succes campania de vaccinare, în timp ce România s-a transformat într-un ilustru exemplu de "așa nu", scrie Wall-Street.ro





Cum s-a schimbat viața în România după 1990. România contrastelor sau cele două părți ale paharului. Jumătatea plină. Ce a mers: Povestea din spatele datelor brute e că am câștigat, în ultimii 30 de ani, 5 ani de viață. Pandemia ne-a luat, însă, din acest progres. Raportat strict la anul 2019 (deci nu 1990), speranța de viață din România a scăzut cu 1,4 ani în 2020, potrivit estimărilor Eurostat.

Revenind la bilanțul ultimelor trei decenii, în țara noastră mor de 4 ori mai puțini bebeluși decât în 1990.

Nu doar că acești copii au mult mai multe șanse să trăiască, dar e mai probabil ca ei să ajungă să aibă o viață mai bună decât părinții lor. Asta pentru că de 2,5 ori mai mulți copii cu vârstă de mers la școală sunt înscriși acum la școală.

La capitolul dezvoltare, PIB-ul pe cap de locuitor, raportat la puterea de cumpărare, e mai mult decât dublu. În valori absolute, produsul intern brut al României a crescut de mai bine de 6 ori în primii 30 de ani de democrație,.



OMS deschide "dosarul România-Covid – campioana mondială la numărul de decese raportat la populație". Un grup de experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au avut luni o lungă și aplicată discuție cu autoritățile române – în speță cu troica reprezentată de INSP, CNCAV și Ministerul Sănătății – în efortul de-a stabili cum a ajuns România pe primul loc în lume la numărul de decese Covid raportat la populație. Discuția a fost inițiată de către OMS Central și ea va fi fi continuată în următoarele luni cu noua șefă a Biroului OMS în România, dna. Heather Papowitz. OMS nu se va limita la monitorizarea situației, ci va contribui și la gestionarea crizei pe care autoritățile române par să o fi scăpat de sub control. Trebuie menționat că noul reprezentant al OMS în România este expert în gestionarea cirzelor sanitare, scrie cursdeguvernare.ro

OTP Bank, încălcări repetate ale legii consumatorului şi legilor bancare. După doi ani de activitate în calitate de Preşedinte al Comitetului Executiv – CEO al Băncii (OTP Bank), László Diósi a luat decizia de a se retrage din activitatea profesională, fiind o decizie bine-gândită şi asumată, anunţau câteva publicaţii de la Chişinău, la începutul acestei luni. „Preşedintele Consiliului Băncii, Zoltán Major, şi-a exprimat recunoştinţa pentru activitatea desfăşurată şi aportul incontestabil la dezvoltarea băncii, împreună cu cele mai bune gânduri şi urări de sănătate.", anunţa bani.md. Cu numai câteva zile înainte, la final de septembrie, Diósi anunţa la Chişinău trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a băncii, cu un program amplu de digitalizare şi modernizare a infrastructurii IT, lansarea de soluţii financiare online şi schimbarea reţelei cu bancomate de ultimă generaţie, scrie Gândul.ro. „Fiecare bancă are propria politică. Investim în tehnologie, dezvoltarea culturii interne şi de personal. Ne asumăm jobul de consilier financiar al clienţilor noştri; ar trebui să îi sfătuim şi să fim un fel de «medic de familie» din punct de vedere financiar. Aşa văd rolul băncii. Anul trecut, am creat o fundaţie specială pentru educaţia financiară. La urma urmei, mulţi oameni încă nu îşi fac bugete; ei nu analizează veniturile şi cheltuielile", spunea Diósi cu câteva zile înainte de a aşa-zisa retragere „bine-gândită", scrie Adevărul.





Senatorii aprobă compensări și plafonări de preț la gaze și energie. Dumitru Chisăliță : măsurile nu vor avea impact major asupra facturilor. Dumitru Chisăliță spune că mixul de măsuri aprobat arată în primul rând un interes mai mare al politicienilor pentru facturile la electricitate decât pentru cele la gaze deși pentru români iarna care vine va crea mai multe probleme legate de încălzire. Concret, amendamentele aprobate permit amânarea plăţii facturilor cu 6 luni doar pentru consumatorii vulnerabili, plafonarea profitului furnizorilor şi creşterea sumei compensate de stat la plata facturilor de gaze şi energie electrică. Un alt amendament votat de Senat se referă la plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, pentru clienţii casnici, la cel mult 1 leu kWh, iar pentru gaze la 0,37 lei/kWh. La un calcul simplu, spune președintele Asociației Energie Inteligentă, facturile vor fi mult mai mari decât cele de anul trecut, cel puțin cele la gaze.De asemenea, avertizează Dumitru Chisăliță, mixul de măsuri aprobate riscă să determine furnizorii să nu mai achiziționeze gaze și electricitate de pe piață și să genereze grave probleme legate de aprovizionarea cu energie și gaze. De ce? Pentru că niciunul nu va accepta ”să vândă” sub prețul pieței iar statul român nu poate acoperi diferențele. Așadar, politicienii au arătat că vin cu o mulțime de măsuri în ajutorul românilor când, în realitate, populația este expusă acum unui dublu risc : să nu plătească mai puțin dar și să sufere de pe urma unei penurii,

Mii de copii amărâți lăsați fără mâncare de primarii care nu fac licitații de lene. Nesimțirea anului. O ticăloșie: copii extrem de săraci din mediul privat sunt privați de un drept oferit de Guvern pentru că primarilor nu le pasă și nu organizează o banală selecție simplificată pe SICAP

* Miza financiară este foarte mare: 1.000 de porții cu mâncare înseamnă o afacere de 600.000 de lei în trei luni pentru o firmă de catering

* Din cauza mizei, primarii se împotmolesc în interese și tergiversează licitațiile

* O masă caldă, cu carne în fiecare zi, înseamnă enorm pentru copiii din comunele alese în programul-pilot al Guvernului

* O singură comună din județul Iași a demarat programul, celorlalți primari pur și simplu nu le pasă

* Banii oricum se termină în decembrie, tipic românesc: nici n-apucă să înceapă că s-a și terminat

* Bătaie de joc și la Iași: Școala Normală era inclusă în program cu 700 de elevi, dar Primăria n-a organizat licitația pentru hrană

* Suntem ca la Flămânzi 1907: demnitarii dorm, copiii rabdă de foame

* România e în TOP 3 abandon școlar la nivel european, ponderea cea mai mare fiind în mediul rural,



Evaziune de milioane de euro la coada vacii. Zeci de țărani din comune din nordul județului, preponderent din Ghidigeni, sunt acuzați că au făcut parte din mecanismul de deturnare a taxei pe valoare adăugată, pus în funcțiune de o societate de prelucrare a cărnii din Botoșani. În zece ani de zile, prin aproape 2.000 de facturi emise fictiv, patronii au evitat plata către stat a dărilor care însumează circa trei milioane de euro. Escrocheria a făcut obiectul unor anchete care au bătut pasul pe loc la autoritățile judiciare din Botoșani ani de zile. La inițiativa Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, Parchetul Tribunalului Galați a redeschis dosarul, pe care l-a trimis, zilele trecute, în judecată. Societatea "Dadycom" SRL este firma în jurul căreia s-a țesut, timp de zece ani, un mecanism pe cât de complex, pe atât de "rezistent" în timp, dar și profitabil. Bonus, a implicat atragerea unui număr foarte mare de participanți, care au pus umărul la derularea afacerilor ilegale, cărora reprezentanții societății se străduiau să le confere o aparență de legitimitate cât se poate de solidă. Printr-o schemă relativ simplă, dar perfect stăpânită de patroni, posesori de studii medii, și executată cu ajutorul samsarilor de vite din județul Galați, oameni simpli, cu câteva clase și săraci lipiți pământului, care nu știu nici economie și nici legi, s-a reușit punerea în aplicare a ceea ce procurorii numesc o rezoluție infracțională cu consecințe deosebit de grave. Mărfuri, respectiv, vite și carcase de vite, în valoare de peste 122 de milioane le lei, pentru care ar fi trebuit achitată taxă pe valoarea adăugată - TVA - în valoare de aproape 14 milioane de lei, au făcut obiectul tranzacțiilor deslușite de procurorii gălățeni pe durata unui an de anchetă, scrie Viața Liberă.

Sub 40 la sută dintre români aveau încredere în informațiile pe care le primeau despre vaccinuri și sub 50 la sută credeau că vaccinarea este cea mai sigură modalitate de a ne apăra în fața unor boli, în 2019. Sondajul arată că problema neîncrederii în imunizarea cu ser e veche. Sondajul, făcut la comanda Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) de către INSCOP, era făcut în contextul în care 65 de oameni muriseră din cauza epidemiei de rujeolă, dintre care cei mai mulți copii, nevaccinați, iar 199 de oameni care făcuseră gripă muriseră, un record negativ al sezonului gripal, iar în Parlament se discuta despre introducerea obligativității unor vaccinuri.Răspunsurile, reprezentative la nivel național, sunt relevante și în prezent, în contextul în care românii manifestă cea mai mare reticență la vaccinarea anti-COVID din Uniunea Europeană, iar la numărul de decese am ajuns săptămâna trecută pe primul loc în lume raportat la populație, scrie Newsweek Cioloș știe că factorul comun al crizelor afectând democrația și combaterea pandemiei e mefiența. Ea nu se combate prin ezitări, cenzură ori afișarea asumării de răspunderi cu realism clamat, ce nu insuflă încredere. După salutara sa prezență la butoanele guvernării, în 2016, Dacian Cioloș a fost masiv criticat ca om politic ezitant, incapabil să-și "asume" dârz și curajos "răspunderi" clare în lupta politică.În actualele crize combinate și mutual potențatoare, pentru care nici el, nici USR-PLUS nu poartă principala vină, Cioloș a crezut că a venit momentul să-și afișeze fără echivoc disponibilitatea de a guverna, "asumându-și", cum repetat a spus, "răspunderea" de a "guverna" și "a veni cu soluții".Sobrietatea cu care și-a manifestat hotărârea de a sfida și crizele, și majorități politice ostile, ca și realismul programatic afișat în tentativa de a le face față și a inspira, prin această determinare, încredere, au creat multora, sătui de ipocrizii, șmecherii și duplicități, o impresie bună.Toate acestea dau bine într-o atmosferă politică marcată adesea, precum scena românească, de viclenii, tranzacționisme, traseisme, clientelism, manevre bizantine, de machiaverlâcuri, conspiraționisme și multiple atacuri, toxice și dure, la persoană. Nu mai puțin atrăgător e sentimentul pe care-l degajă noul lider al USR că știe nu doar să lucreze în echipă, ba chiar să integreze foști adversari, ci și să înțeleagă impedimentele, și pariurile majore ale momentului., scrie DW. . În Spania nu au existat multă vreme ajutoare de stat sau vreun sprijin pentru oamenii tineri. Mai ales nu pentru studenţi. Între timp unii politicieni şi-au dat seama de asta şi vor să schimbe situaţia.Iván Rosero are 22 de ani şi nu se înţelege prea bine cu părinţii, în casa cărora locuieşte. Nu simte niciun imbold şi nici nu are banii necesari pentru a părăsi casa părintească. Urmează cursuri oferite de stat pentru a deveni tehnician video, dar nu câştigă încă niciun ban.În situaţii asemănătoare se află majoritatea tineretului în Spania. În medie, abia la 30 de ani oamenii devin independenţi din punct de vedere financiar şi încep să trăiască pe cont propriu. Spiritul de familie larg răspândit în societate a fost speculat multă vreme de politicieni şi angajatori pentru a face economie de bani. Cu timpul, tinerii au devenit comozi, dar acum lucurile urmează să se schimbe.Guvernul spaniol a anunţat că alocă în noul buget 100 de milioane de euro pentru măsuri pe piaţa muncii şi a spaţiului locativ, destinate special tinerilor, potrivit DW „Un Guvern monocolor care nu dispune de majoritate parlamentară este din start o soluție grevată de o ipotecă: sprijinul PSD. Dacă nu există alianță între USR și PNL, dacă nu există posibilitatea PNL să voteze acest cabinet, partidul arbitru este PSD. Și cred că aceasta este principala problemă, dupa un an de zile de la alegerile parlamentare, guvernarea asumată de PNL și USR și patronată de președintele Klaus Iohannis a reușit să aducă PSD în centrul vieții politice. Și dacă lucrurile merg așa cum probabil estimăm, s-ar putea ca președintele Iohannis să fie responsabil pentru o a doua revigorare a PSD”, a spus profesorul Ioan Stanomir la Europa FM.„Fără intervenția directă a președintelui Iohannis, Florin Cîțu nu ar fi câștigat alegerile din interiorul PNL, o spune Ludovic Orban care nu este nici el inocent pentru că în urmă cu ceva timp îl prezenta pe domnul Iohannis drept cel mai bun partener al domniei sale.Ipocrizia este una dintre principalele explicații pentru înstrăinarea poporului român de cei care guvernează. Pentru că domnul Orban critică azi măsurile domnului Cîțu, dar anul trecut, măsurile adoptate de domnul Orban ca prim-ministru erau poate și mai stranii de măsurile adoptate de Cîțu. […] Iohannis a fost cel care a făcut din Cîțu președintele PNL, a produs o fractură între PNL și USR, dar o fractură semnificativă în PNL, scrie EuropaFM . Așa cum Economica.net atenționa încă de dinainte de ridicarea licenței fostului lider al asigurărilor, cei 3 milioane de clienți RCA rămași fără asigurare și toți ceilalți șoferi expuși astfel riscului reprezintă doar o latură din efectele colapsului City Insurance. O față mai puțin cunoscută vine din portofoliul uriaș de asigurări de garanții pe care îl gestiona City, companie care ajunsese practic să controleze circa 90% din piața locală de profil, așa cum tot Economica.net avertiza.City Insurance nu era doar cel mai mare asigurător RCA din România ci, controlând chiar cote mult mai mari din piață, era și principalul jucător în zona asigurărilor de garanții financiare ori de bună execuție pentru lucrări de infrastructură și nu numai. Odată cu prăbușirea companiei, care s-a a dovedit a fi, practic, mai mult o carcasă decât o firmă de asigurări, rămân fără acoperire și lucrări care, în total, se ridică la miliarde de lei. Practic, dacă ceva se întâmplă în cazul lucărilor garantate de City în perioada până când antreprenorul își face altă asigurare sau aduce alte forme de garanție, CNAIR nu are altceva de făcut decât să se înscrie la FGA cu dauna (însă Fondul plătește doar maximum 500.000 de lei, conform legii) și să se înscrie la masa credală după falimentul City, cu șanse mici de a mai recupera ceva, ca în orice faliment, scrie Economica.net . Unii salariați care au trecut oarecum forțat la începutul pandemiei în telemuncă au ajuns să lucreze nu doar de oriunde din România, ci și din alte state ale globului, de cele mai multe ori fără a-și anunța angajatorul despre acest fapt. Această muncă din afara granițelor poate avea implicații fiscale majore pentru firmele angajatoare, mai ales dacă salariații prestează un anumit tip de activitate.Un risc important care trebuie luat în calcul de angajatorii care le permit salariaților din România să lucreze în alte țări ține de stabilirea fiscală a unui sediu permanent prin simpla aflare a salariatului respectiv pe teritoriul altui stat.“Un angajat din România care are anumite responsabilități de generare de business, de vânzare, de servicii și produse și care desfășoară activitatea de generare de busines din alt stat poate să creeze, pentru angajatorul său din România, un sediu permanent din punct de vedere fiscal în statul respectiv. Acest sediu permanent va fi un dezmembrământ al entității juridice, ce devine, astfel, impozabilă în statul în care este creat acest sediu permanent”, a declarat Mădălina Racovițan, Tax Partner, KPMG România în cadrul conferinței avocatnet.ro “Munca de la (mare) distanță” Soluția crizei, spune Vasile Dîncu, este la președintele Klaus Iohannis, care încă funcționează pe ideea de a merge în continuare cu Florin Cîțu. „Pe termen lung cred că președintele va fi obligat să renunțe la Cîțuși să accepte o altă formulă pe care coaliția PNL-USR PLUS-UDMR o va găsi.”Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, susține, într-un interviu pentru Europa Liberă, că social- democrații nu vor vota în niciun caz guvernul Cioloș, ca de altfel niciun guvern minoritar PNL.Cu toate că PSD este cel care a propus un guvern de tranziție, Dîncu consideră că nici acesta nu este o reală soluție: „unui guvern de specialiști îi va fi foarte greu să gestioneze această iarnă”, deoarece ar avea nevoie de o largă majoritate în parlament pentru că ar trebui să ia măsuri nepopulareUSR PLUS și PNL au refuzat negocierile cu PSD pentru că erau obsedate de refacerea alianței. ”Așa încât îi lăsăm să-și epuizeze această obsesie”, scrie Europa Liberă. Oceanul pe care îl traversează economia globală pare din ce în ce mai învolburat. Trăim într-o lume care se luptă în acest moment cu multiple crize: pandemie, inflație, energie, lanțuri de aprovizionare întrerupte, lipsa forței de muncă, penuria cipurilor, etc. Fondul Monetar Internațional, în cel mai recent raport privind stabilitatea financiară, a redus ușor perspectivele de creștere economică mondială pentru 2021 față de previziunile sale din iulie, dat fiind că ritmul de redresare a încetinit. FMI a avertizat că economiile lumii se redresează în ritmuri diferite în principal datorită "marelui decalaj" generat de disponibilitatea vaccinului împotriva Covid-19. FMI a menționat, de asemenea, progresele înregistrate de criptoactive, dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile pe care acestea le pot aduce atât piețelor financiare cât și investitorilor spune Bogdan Maioreanu, citat de FinEco24News Valul patru a crescut rapid și ne-a aruncat în cea mai gravă criză de la începutul pandemiei. De la „deschideți unitățile de învățământ!” s-a trecut la a cere închiderea lor, la o lună de la reluarea școlii. Mor oameni, profesori și elevi deopotrivă, iar autoritățile se ceartă în privința măsurilor care trebuie luate. Și așteaptă vacanța, care va începe pe 25 octombrie pentru toate instituțiile de învățământ primar.Urmează o „fotografie” a felului în care criza sanitară și valul patru afectează activitatea din școli. Am luat ca punct de referință județul Bistrița-Năsăud, unde inspectoratul școlar actualizează periodic cifrele legate de pandemie. Citiți continuarea pe PressOne Gluma sezonului: „E fals că România nu are experți în lupta contra Coronavirusului; numai în comentarii sunt vreo câteva zeci.”De când a început pandemia, pe Facebook, WhatsApp, Instagram și pe alte canale au apărut mii de părerii, opinii de experți, studii, rapoarte și articole științifice despre Coronavirus.În această perioadă expresia „oamenii de știință spun că” își găsește adesea locul în aceste informări mai mult sau mai puțin oficiale. Din păcate, în spatele ei se ascund nu doar informații corecte, ci și dezinformări, speculații sau manipulări.Se postează în masă articole apărute în jurnale științifice, dar acestea trebuie citite altfel decât articolele obișnuite, publicate de jurnaliști. În plus, nu toate studiile sunt făcute la fel de meticulos, deci nu toate au aceeași calitate științifică. Iată cum procedează cercetătorii pentru a deosebi studiile de încredere de cele făcute pe genunchi, în așa fel încât să nu tragă concluzii pripite, scrie mindcraftstories