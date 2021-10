UPDATE Dragoș Pîslaru: Zero taxe pe salariul minim în contextul pandemiei ar fi pentru Horeca. Impact de 1,8 miliarde lei

„Impactul este, într-o primă fază, 1,8 miliarde lei. Nu-l văd ca pe un impact care să fie altceva decât un sprijin pe timp de pandemie prin care putem pilota și testa dacă măsura respectivă are impactul scontat, anume angajarea mai facilă de personal și menținerea în viață a acestui sector foarte important”, a afirmat el.





Proiect pilot înseamnă: Hai să aplicăm într-un sector, să vedem ce rezultate există. Este o simulare practică care arată dacă trebuie să extinzi acea măsură sau nu. Măsuri legate de neimpozitarea câștigurilor salariale sub o anumită zonă, există în alte țări. De exemplu în Marea Britanie sub 8.628 de lire pe an nu se plătește niciun fel de taxă. În Germania, până la 9.168 euro pe an este zero impozit. În Franța este 0% impozit până la 9.964 euro/an. În anumite țări au sisteme de globalizare a veniturilor.

Dacă după 2 ani e un impact pozitiv, atunci avem o dezbatere publică dacă o extindem.

Alte declarații:



Eliminarea facilităților din IT ar trebui să aibă prima dată un studiu de impact și o discuție cu industria respectivă.

Eu sunt adeptul condițiilor egale pentru toți. Orice excepție sau scutire o văd în perspectivă temporară.

“Noi am stat și am cumpănit cu privire la această măsură . Am redus aplicabilitatea acestei măsuri doar pentru un singur sector pilot. Înseamnă că am avut discuții cu Horeca, care în condițiile pandemiei și restricțiilor este puternic încercat și nu-și mai găsește forță de muncă”, a precizat Pîslaru.• Cea mai bună metodă pentru a testa o astfel de politică publică este să începem cu un sector în contextul pandemiei.