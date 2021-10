​Business report: ​Guvernul Cîțu, record la alocări clientelare de bani. Îndreptățire și recunoștință. Biserica ortodoxă trebuie să decidă dacă e și creștină. ​Cu pixul pe Tratatul de la Maastricht. Capcanele plafonării prețurilor

Guvernul Cîțu a bătut recordul la alocările clientelare de fonduri. PNL a primit 65% din miliardul distribuit ● „În fața tragediei naționale, Biserica noastră ortodoxă trebuie să decidă dacă e și creștină”● Azi intră în vigoare amenzile de zeci de mii de lei pentru angajatorii care nu plătesc salariile la timp ● Procurorul general al României: „Noi nu ne facem meseria uitându-ne la televizor, după ce-a mai spus un arhiepiscop sau un altul” ● Îndreptățire și recunoștință ● Capcana creditului furnizor: Blocaj de 320 de miliarde de lei în economie ● Un milion de dolari blocați, sub cheie. Ce au descoperit reporterii GSP la arena „Arcul de Triumf” ● Capcanele plafonării prețurilor ● Opinie: Moaștele făcătoare de minuni față în față cu ravagiile pandemiei ● ​Cu pixul pe Tratatul de la Maastricht: UE propune să nu ne mai întoarcem la plafoanele de 60% grad de îndatorare și 3% deficit ● Concediul medical și indemnizația în cazul COVID-19 se dau fără stagiu de cotizare.

Conform OUG nr. 117/2021, angajatorii care nu achită la timp salariile și depășesc termenul stabilit cu mai mult de o lună pot fi sancționați de acum cu amendă de la 5.000 de lei până la 10.000 de lei pentru fiecare salariat care nu și-a primit remunerația. Sunt exceptați angajatorii care află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, scrie avocatnet.ro . Procurorul general al României anunță la PressOne că a formulat o propunere către ministerul Justiției, la care s-ar fi lucrat toată vara și prin care ar putea fi sancționate derapajele, propagarea de informații false în pandemie sau instigările, după model francez. Ulterior Gabriela Scutea revine și precizează că documentul este încă în lucru.După mai bine de un an și jumătate de pandemie și în plin val 4, lideri de opinie din diferite zone ale societății îndeamnă în continuare la boicotarea vaccinului anti Covid sau a sistemului medical în sine, fără a suporta vreo consecință legală. PressOne a încercat să afle de ce. În acest demers ne-am întâlnit însă cu Franz Kafka, cuibărit într-un birou de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie PressOne

Atunci de ce sunt opiniile noastre despre ei așa de critice? Mi-am dat răspunsul la întrebarea asta citind o altă postare a cuiva care comenta pe pagina de Facebook a unui primar de sector, din generația tânără care a reușit să câștige câteva primării în București. Acel comentator era foarte mulțumit de activitatea noului primar și îi mulțumea într-un comentariu pentru ce face pentru ei. A urmat o avalanșă de mesaje critice la adresa acelui comentator, a căror temă principală era: “De ce să-i mulțumești? Nu era treaba lui? NU de aia l-am votat și îl plătim?”, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal.

Am citit de curând câteva postări pe Facebook în care mulți oameni se plângeau de performanța Poștei Române. Eu sunt un utilizator frecvent al serviciilor ei pentru că cumpăr tot felul de lucruri online, iar unele sunt livrate cu poșta, nu cu curieri, așa că am avut de-a face cu multe din serviciile poștale, inlcusiv cu celebrele oficii poștale vamale din București. Ca atare, opiniile foarte critice ale comentatorilor despre serviciile Poștei nu m-au surprins, pentru că le împărtășeam. Ce m-a surprins, însă, au fost opiniile foarte critice despre personalul Poștei, descris în ce mai mare parte ca o adunare de tăntici înțepate și plictisite care umilesc oamenii la ghișee. Asta contrastează puternic cu experiențele mele din toate oficiile poștale pe unde am fost. E drept că am dat peste persoane care s-ar potrivi bine acestei descrieri, dar ele au fost, de la mare distanță, excepția, nicidecum regula. În cea mai mare parte funcționarii poștali au fost, ce-i drept femei, dar și persoane amabile, dornice să ajute, făcând ce puteau ele mai bine ca să se descurce cu un sistem absolut cretin, nișe procese ultra-complicate și instrumente de lucru care și-au trăit de mult traiul. Fără bunul lor simț, serviciile poștale ar putea fi mult, mult mai rele. Și sunt sigur că nu fac asta nici pentru bani nici pentru alte stimulente, o fac pentru că sunt oameni care servesc alți oameni.