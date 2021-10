Piața neagră a țigaretelor crește ușor în septembrie 2021 până 8,3% din totalul consumului, cu 0,6 p.p. mai mult față de luna iulie

„În septembrie 2021, piața neagră s-a menținut relativ constantă în majoritatea regiunilor țării. Cea mai mare creștere a comerțului ilegal cu țigarete s-a înregistrat în nord-est, regiunea continuând să fie cea mai afectată de contrabandă. O creștere de 2,1 p.p. până la 5,3% se înregistrează și în București. În regiunea sud, comerțul ilegal scade în septembrie cu 3,1 p.p. până la sub 2%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, „cheap whites” continuă să dețină cea mai mare pondere, de peste 60%, deși se află în scădere cu 5,8 p.p.. Ponderea produselor provenite din Moldova scade semnificativ cu 7,3 p.p. până la 5%, iar Ucraina și Serbia se situează la 0%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.„În 2020, BAT a devenit cel mai mare contribuabil din România, după ce a plătit circa 9,6 miliarde lei către bugetul de stat. Deoarece nivelul contrabandei a rămas unul scăzut, în 2021 contribuția noastră în economie a continuat să crească: în primele 9 luni am plătit cu aproape 1 miliard de lei mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2020. Ne dorim ca acest ritm să se mențină și de aceea este important ca autoritățile să continue acțiunile concrete pentru siguranța frontierelor României. La rândul nostru, vom sprijini în continuare eforturile autorităților pentru reducerea acestui fenomen care afectează deopotrivă consumatorii, companiile corecte și statul”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice al BAT pentru Europa Centrală și de Sud.„Sperăm ca această urcare ușoară din septembrie să nu se transforme într-o majorare semnificativă în lunile de iarnă, când de obicei contrabanda crește. În această perioadă derulăm în parteneriat cu autoritățile o nouă campanie publică anti-contrabandă, cu un mesaj puternic ancorat în actualitate, și anume „Contrabanda e boală grea!”. Ne dorim astfel ca publicul să înțeleagă că piața neagră înseamnă creșterea criminalității și pierderi de bani la buget. De asemenea, vom continua să susținem cele 44 de echipe canine mobile active în toate punctele vamale din România, specializate în depistarea drogurilor, a numerarului și a produselor din tutun. Suntem convinși că aceste campanii anuale demarate din 2010, precum și parteneriatele inițiate cu autoritățile încă din 2005, contribuie semnificativ la scăderea pieței negre. Vom continua și pe viitor să fim consecvenți și implicați în problemele cu care se confruntă societatea”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.„Combaterea traficului ilegal cu produse din tutun este o componentă cheie a programelor PMI de sustenabilitate la nivel global. Compania aplică, în toate țările în care este prezentă, o serie de proceduri în scopul combaterii comerțului ilicit, printre care monitorizarea volumelor pe lanțul de distribuție, campanii de informare, implementarea unor sisteme de trasabilitate. Acestea din urmă funcționează în 133 de țări și au presupus o investiție de 100 milioane de euro. Continuăm să sprijinim proiecte și inițiative anti-contrabandă, inclusiv în România, prin cea de-a treia rundă a programului PMI Impact, care este în curs de desfășurare. Ne dorim să fim în continuare un partener al autorităților și unul dintre cei mai mari investitori și angajatori pe plan local, într-un mediu de afaceri echitabil, cu un cadru de reglementare corect și predictibil”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.„Menținerea pieței negre la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani este și un rezultat al eforturilor permanente ale autorităților de aplicare a legii. Trebuie însă să fim conștienți că rețelele de crimă organizată încearcă să se replieze și să identifice noi modalități de operare, mai ales în condițiile în care România are 2.000 de km de graniță cu țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Ca urmare, este necesar ca autoritățile să continue în mod coordonat acțiunile de combatere a contrabandei, iar poltica fiscală și cadrul de reglementare să nu aducă surprize care să disturbe piața legală și să ofere oportunități contrabandiștilor.”, a declarat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.„Suntem hotărâți să continuăm acțiunile de combatere a contrabandei cu țigarete, în parteneriat cu celelalte instituții abilitate și cu mediul de afaceri, astfel încât acest nivel scăzut să se mențină pe viitor. De curând, funcționează în cadrul Vămii Române un nou centru de formare a echipelor canine, cu finanțare de la buget, de la OLAF, precum și cu sprijinul JTI și BAT. Ne dorim ca acest centru să fie acreditat de Organizația Mondială a Vămilor, astfel încât să avem și o recunoaștere internațională și să fim prinși în programele de formare pe care Organizația le desfășoară. Profesionalismul și eficiența echipelor canine ale Vămii Române sunt recunoscute la nivel național și internațional. Deja desfășurăm acțiuni de colaborare în ceea ce privește formarea și controlul, cu diverse instituții de aplicare a legii din țară și din străinătate.”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.„Combaterea contrabandei cu țigarete reprezintă o prioritate pentru Poliția de Frontieră, ceea ce înseamnă că am continuat să desfășurăm acțiuni susținute la frontierele țării. Astfel, în primele nouă luni, polițiștii de frontieră au reţinut în vederea confiscării, aproximativ 2,5 milioane pachete cu ţigări de contrabandă, cu o valoare aproximativă de 30 milioane lei, precum şi importante cantităţi de tutun. Vom continua să ne aflăm în prima linie în eforturile de combatere a contrabandei, acționând coordonat cu autoritățile cu competențe pe plan intern, precum și pe plan extern.”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.„Activitățile permanente ale Poliției Române, derulate împreună cu partenerii instituționali, cu sprijinul entităților private și al cetățenilor au făcut ca, în prezent, să vorbim de un fenomen al contrabandei mult diminuat față de anii anteriori. Rezultatul acestor operațiuni comune este că anul acesta, doar în primele 8 luni, polițiștii au scos de pe piața neagră peste 68 de tone de tutun și peste 65 de milioane de țigarete, cu 71% mai mult ca în aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care nivelul contrabandei este mai redus. Suntem angajați în continuare în lupta împotriva contrabandei cu țigarete, acțiunile pe această linie fiind o prioritate instituțională.”, a declarat comisar-șef de poliție Aurel Dobre, Director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice – Poliția RomânăProducătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea pe termen lung a unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Încadrarea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.În 2019, companiile de tutun au virat la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 1,6% din PIB. În 2020, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil pentru statul român.