Business report: ​​De ce ne pleacă tinerii din țară. Ce trebuie să știe cei care se tratează acasă de Covid. Liberul arbitru lipsește din discursul public pe tema vaccinării. În Negrești-Oaș tinerii vorbesc între ei în franceză. Reintrăm în zodia populismului bugetar?

​De ce ne pleacă tinerii din țară ● Avertismentul rectorului Universității Babeș-Bolyai: „Liberul arbitru lipsește din discursul public pe tema vaccinării” ● Ce trebuie să știe românii care se tratează acasă de Covid ● Reintră România în zodia populismului bugetar? ● De ce este atât de important salariul minim în Germania? ● Fenomen dramatic: 53% din elevi au medii peste 8,50 – deși 40% sunt considerați analfabeți funcțional ● „Pe străzile din Negrești-Oaș tinerii vorbesc între ei în franceză” ● Agitație pe piața RCA: Două firme de asigurare pleacă, alte trei vor să intre ● Delirul lui Rasputin al Moldovei, la Mănăstirea Durău: „Dacă te-ai vaccinat, ești mort!” ● Ce are ea și nu am eu? Sex work și vicii de perspectivă ● Criptomonedele – 4 teme de gandire ● Hotelierii se plâng că nu şi-au primit nici compensaţiile de la stat pe 2020 ● Piețele imobiliare din întreaga lume încep să fiarbă ● Pandemia ne-a trimis să cumpărăm mâncarea online și a început să ne placă.





​De ce ne pleacă tinerii din țară. Are 17 ani și e voluntară la FILIT, festivalul de literatură din Iași, alături de mulți alți tineri de liceu și de câțiva studenți. E implicată în cam tot ce înseamnă decizii la liceu, dar și în voluntariat de tot felul. Și nu e singura – la fel ca ea sunt zeci de mii de tineri din România, interesați să schimbe în bine lucrurile din jurul lor, să se ofere voluntari, să ajute.

Are 17 ani și peste un an va pleca din țară – probabil în țările nordice sau în Olanda. A văzut deja Europa, ca mulți tineri de vârsta ei, și știe ce i-a plăcut. Depinde unde va găsi o facultate bună, care să-i convină, dar mai ales un oraș în care să se simtă în largul ei. Învață suficient de bine încât să prindă una dintre numeroasele burse care trimit anual, peste hotare, peste 8000 de studenți. În total, peste 38.000 de studenți români învățau în străinătate în 2019, iar scurta pauză de aproape doi ani nu a schimbat lucrurile prea mult, .

Are 17 ani și e voluntară la FILIT, festivalul de literatură din Iași, alături de mulți alți tineri de liceu și de câțiva studenți. E implicată în cam tot ce înseamnă decizii la liceu, dar și în voluntariat de tot felul. Și nu e singura – la fel ca ea sunt zeci de mii de tineri din România, interesați să schimbe în bine lucrurile din jurul lor, să se ofere voluntari, să ajute.Are 17 ani și peste un an va pleca din țară – probabil în țările nordice sau în Olanda. A văzut deja Europa, ca mulți tineri de vârsta ei, și știe ce i-a plăcut. Depinde unde va găsi o facultate bună, care să-i convină, dar mai ales un oraș în care să se simtă în largul ei. Învață suficient de bine încât să prindă una dintre numeroasele burse care trimit anual, peste hotare, peste 8000 de studenți. În total, peste 38.000 de studenți români învățau în străinătate în 2019, iar scurta pauză de aproape doi ani nu a schimbat lucrurile prea mult, scrie PressOne





Avertismentul rectorului Universității Babeș-Bolyai: „Liberul arbitru lipsește din discursul public pe tema vaccinării”. Pentru că nu au nicio pregătire sau consiliere psihologică, autoritățile nu știu că „pedepsele” (constrângerile) trebuie astfel date încât să nu invalideze liberul arbitru, trezind astfel o reacție aproape irațională la oameni, spune Daniel David, președintele Asociației Psihologilor din România și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-un interviu pentru Libertatea

Există o incultură psihologică, fiecare om gândind/crezând în sinea lui că este și psiholog, iar asta face și decidenții să se comporte în baza unei psihologii de simț comun, la nivelul unui vecin care crede că dacă a trăit multe, înțelege cum funcționează mintea umană”, . Pentru că nu au nicio pregătire sau consiliere psihologică, autoritățile nu știu că „pedepsele” (constrângerile) trebuie astfel date încât să nu invalideze liberul arbitru, trezind astfel o reacție aproape irațională la oameni, spune Daniel David, președintele Asociației Psihologilor din România și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-un interviu pentru LibertateaExistă o incultură psihologică, fiecare om gândind/crezând în sinea lui că este și psiholog, iar asta face și decidenții să se comporte în baza unei psihologii de simț comun, la nivelul unui vecin care crede că dacă a trăit multe, înțelege cum funcționează mintea umană”, spune Daniel David în Libertatea





Ce trebuie să știe românii care se tratează acasă de Covid. Mulți bolnavi de Covid refuză să ajungă la spital deși sunt în stare gravă. La unii, ambulanțele ajung doar să mai constate decesul. Tratamentul la domiciliu este o soluție, dar doar pentru cazurile ușoare sau medii și doar sub supraveghere permanentă.

Doamna Maria are 89 de ani și, când s-a îmbolnăvit de Covid, în valul trei, era nevaccinată. Era izolată în casă din cauza unei operații nereușite la șold și avea contact doar cu fiica cu care locuia. Nevaccinată și ea.

Boala a început cu simptome de răceală. Timp de 3 zile, temperatura a ajuns la 38,5º și a avut frisoane. Apoi a apărut amețeala, atât de puternică încât femeia a căzut în baie de două ori. Rudele au pus simptomele pe seama vârstei, mai ales că, timp de două zile, testele de Covid din salivă ieșeau negative. Apoi, starea i s-a înrăutățit. Nu a mai acceptat mâncare și apă, . Mulți bolnavi de Covid refuză să ajungă la spital deși sunt în stare gravă. La unii, ambulanțele ajung doar să mai constate decesul. Tratamentul la domiciliu este o soluție, dar doar pentru cazurile ușoare sau medii și doar sub supraveghere permanentă.Doamna Maria are 89 de ani și, când s-a îmbolnăvit de Covid, în valul trei, era nevaccinată. Era izolată în casă din cauza unei operații nereușite la șold și avea contact doar cu fiica cu care locuia. Nevaccinată și ea.Boala a început cu simptome de răceală. Timp de 3 zile, temperatura a ajuns la 38,5º și a avut frisoane. Apoi a apărut amețeala, atât de puternică încât femeia a căzut în baie de două ori. Rudele au pus simptomele pe seama vârstei, mai ales că, timp de două zile, testele de Covid din salivă ieșeau negative. Apoi, starea i s-a înrăutățit. Nu a mai acceptat mâncare și apă, scrie Europa Liberă





Reintră România în zodia populismului bugetar? În pline negocieri pentru formarea unui nou guvern, PSD aduce în discuție o listă de măsuri care ar trebui să fie preluate în programul de guvernare al noului Executiv. Deocamdată, este greu de spus dacă viitorul Guvern va avea nevoie de susținerea PSD, dar, o analiză prin prismă economică a propunerilor poate fi făcută.

Așadar, lista PSD începe cu patru măsuri care au ca scop reducerea facturilor populației la energie electrică și gaze naturale. Atrage atenția faptul că propunerile sunt extrem de generoase. Respectiv, se promite o scădere cu 43% a facturii la energie electrică și cu 23% la gaze naturale. Acest lucru ar trebui să se întâmple prin plafonarea prețurilor, pe o perioadă de șase luni, la un nivel raportat înainte de momentul în care prețurile au început să crească.

În continuare, se propune o compensare a facturilor consumatorilor casnici și a IMM-urilor la nivelul lunii decembrie 2020. Nu este clar dacă va fi nevoie de aplicarea ambelor măsuri, adică dacă plafonarea va fi suficientă pentru o revenire la prețul din decembrie 2020 sau va fi necesară și plata unor compensații, .



De ce este atât de important salariul minim în Germania? Pe lista statelor cu un salariu minim figurează şi Germania. În cadrul negocierilor pentru formarea unei noi coaliţii de guvernare se ia în calcul majorarea acestuia, fără a mai consulta comisia independentă de experţi. Chiar de la introducerea primelor salarii minime, la sfârşitul secolului al XIX-lea, acestea au fost foarte controversate. După cum sugerează şi numele, salariul minim reprezintă suma cea mai mică pe care angajatorul este obligat să o plătească angajatului. Multe state din lume au prevederi clare în acest sens, deşi deseori există multe excepţii de la reguli.

În Germania, un salariu minim la nivel federal a fost introdus la 1 ianuarie 2015, de guvernul condus de cancelara conservatoare Angela Merkel. Decizia a fost luată în urma presiunilor partenerilor social-democraţi din coaliţia de guvernare.

Prevederea înlocuia practic diferite salarii negociate în diverse branşe şi stabilea la acel moment un salariu minim brut de 8,50 de euro pe oră pentru angajaţii din toată Germania. De atunci, venitul minim legal a crescut uşor, din luna iulie a acestui an fiind stabilit la 9,60 de euro pe oră. Sunt planificate încă două majorări, astfel încât în iulie 2022, toţi cei care lucrează legal se pot aştepta să primească minim 10,45 de euro brut pentru o oră de lucru, În pline negocieri pentru formarea unui nou guvern, PSD aduce în discuție o listă de măsuri care ar trebui să fie preluate în programul de guvernare al noului Executiv. Deocamdată, este greu de spus dacă viitorul Guvern va avea nevoie de susținerea PSD, dar, o analiză prin prismă economică a propunerilor poate fi făcută.Așadar, lista PSD începe cu patru măsuri care au ca scop reducerea facturilor populației la energie electrică și gaze naturale. Atrage atenția faptul că propunerile sunt extrem de generoase. Respectiv, se promite o scădere cu 43% a facturii la energie electrică și cu 23% la gaze naturale. Acest lucru ar trebui să se întâmple prin plafonarea prețurilor, pe o perioadă de șase luni, la un nivel raportat înainte de momentul în care prețurile au început să crească.În continuare, se propune o compensare a facturilor consumatorilor casnici și a IMM-urilor la nivelul lunii decembrie 2020. Nu este clar dacă va fi nevoie de aplicarea ambelor măsuri, adică dacă plafonarea va fi suficientă pentru o revenire la prețul din decembrie 2020 sau va fi necesară și plata unor compensații, scrie RFI Pe lista statelor cu un salariu minim figurează şi Germania. În cadrul negocierilor pentru formarea unei noi coaliţii de guvernare se ia în calcul majorarea acestuia, fără a mai consulta comisia independentă de experţi. Chiar de la introducerea primelor salarii minime, la sfârşitul secolului al XIX-lea, acestea au fost foarte controversate. După cum sugerează şi numele, salariul minim reprezintă suma cea mai mică pe care angajatorul este obligat să o plătească angajatului. Multe state din lume au prevederi clare în acest sens, deşi deseori există multe excepţii de la reguli.În Germania, un salariu minim la nivel federal a fost introdus la 1 ianuarie 2015, de guvernul condus de cancelara conservatoare Angela Merkel. Decizia a fost luată în urma presiunilor partenerilor social-democraţi din coaliţia de guvernare.Prevederea înlocuia practic diferite salarii negociate în diverse branşe şi stabilea la acel moment un salariu minim brut de 8,50 de euro pe oră pentru angajaţii din toată Germania. De atunci, venitul minim legal a crescut uşor, din luna iulie a acestui an fiind stabilit la 9,60 de euro pe oră. Sunt planificate încă două majorări, astfel încât în iulie 2022, toţi cei care lucrează legal se pot aştepta să primească minim 10,45 de euro brut pentru o oră de lucru, scrie DW





Fenomen dramatic la evaluarea școlară: 53% din elevi au medii peste 8,50 – deși 40% sunt considerați analfabeți funcțional și 40% nu trec BAC-ul. Intrarea în vacață școlară forțată aduce în prim plan o anomalie profundă, constatată în perioada de pandemie și provocată de fractura interacțiunii dintre profesori și elevi:peste 53% din elevi au avut în ultimul an școlar medii peste 8,50 asta în contextul unui an de pandemie, cu o perioadă de online și în chiar cea mai mare acumulare a golurilor educaționale, unanim recunoscută de către autorități, asociații ale părinților și ale elevilor, ONG-uri.

Ponderea nu reflectă nicidecum performanțele elevilor, cât timp doar 28% din absolvenții participanți la bacalaureat au obținut medii de cel puțin 8,50, iar statisticile și studiile arată că 40% din absolvenți sunt analfabeți funcțional, Intrarea în vacață școlară forțată aduce în prim plan o anomalie profundă, constatată în perioada de pandemie și provocată de fractura interacțiunii dintre profesori și elevi:peste 53% din elevi au avut în ultimul an școlar medii peste 8,50 asta în contextul unui an de pandemie, cu o perioadă de online și în chiar cea mai mare acumulare a golurilor educaționale, unanim recunoscută de către autorități, asociații ale părinților și ale elevilor, ONG-uri.Ponderea nu reflectă nicidecum performanțele elevilor, cât timp doar 28% din absolvenții participanți la bacalaureat au obținut medii de cel puțin 8,50, iar statisticile și studiile arată că 40% din absolvenți sunt analfabeți funcțional, scrie Curs de Guvernare





„Pe străzile din Negrești-Oaș tinerii vorbesc între ei în franceză”. Vara asta ne-am întors în Oaș după 10 ani. După 15 august, de la Sfânta Maria, au început să duduie de mașini cu numere străine ulițele betonate de oameni pe banii lor. Ne-a încercat și pe noi emoția întoarcerii acasă. E molipsitoare bucuria. Ca și tristețea. Unii dintre oamenii pe care i-am cunoscut acum 10 ani, care ne-au primit cu atâta căldură în casele lor departe de casă de la Paris, nu mai sunt. S-au dus și au rămas acasă, mărturii ale viselor lor, case la roșu înghițite de iederă. Unii dintre copiii pe care îi știam noi plictisiți în vacanță și nerăbdători să se întoarcă acasă la Paris sunt acum studenți. Ambiția s-a transmis de la o generație la alta și, pentru unii, competiția s-a mutat în educație. Pe străzile din Negrești-Oaș tinerii vorbesc între ei în franceză, pe când bătrânii își sorb nepoții și strănepoții din priviri, dar nu înțeleg o boabă din ce spun. Cele mai multe construcții începute acum zece ani și mai bine s-au terminat. Casele bătrânești au dispărut aproape cu totul. Satul arată ca o suburbie a unui oraș occidental. Ce nu se vede, dar se aude aproape în orice casă am intrat, este că viața „afară” s-a așezat. Oșenii și-au cumpărat case pe pământ la Paris, le-au spart, le-au renovat, au umplut grădinile de flori. „Acolo la Paris se știe care sunt case de români. Numai la noi vezi case așa de îngrijite și grădini care dau pe-afară de flori.”,. . Vara asta ne-am întors în Oaș după 10 ani. După 15 august, de la Sfânta Maria, au început să duduie de mașini cu numere străine ulițele betonate de oameni pe banii lor. Ne-a încercat și pe noi emoția întoarcerii acasă. E molipsitoare bucuria. Ca și tristețea. Unii dintre oamenii pe care i-am cunoscut acum 10 ani, care ne-au primit cu atâta căldură în casele lor departe de casă de la Paris, nu mai sunt. S-au dus și au rămas acasă, mărturii ale viselor lor, case la roșu înghițite de iederă. Unii dintre copiii pe care îi știam noi plictisiți în vacanță și nerăbdători să se întoarcă acasă la Paris sunt acum studenți. Ambiția s-a transmis de la o generație la alta și, pentru unii, competiția s-a mutat în educație. Pe străzile din Negrești-Oaș tinerii vorbesc între ei în franceză, pe când bătrânii își sorb nepoții și strănepoții din priviri, dar nu înțeleg o boabă din ce spun. Cele mai multe construcții începute acum zece ani și mai bine s-au terminat. Casele bătrânești au dispărut aproape cu totul. Satul arată ca o suburbie a unui oraș occidental. Ce nu se vede, dar se aude aproape în orice casă am intrat, este că viața „afară” s-a așezat. Oșenii și-au cumpărat case pe pământ la Paris, le-au spart, le-au renovat, au umplut grădinile de flori. „Acolo la Paris se știe care sunt case de români. Numai la noi vezi case așa de îngrijite și grădini care dau pe-afară de flori.”, scrie Scena9



Agitație pe piața RCA: Două firme de asigurare pleacă, alte trei vor să intre. Cum se va schimba viața șoferilor români? Mișcări de tatonare, dar și acțiuni efective pe piața RCA din România, după falimentul City Insurance. O companie de asigurări este foarte aproape să revină pe piața locală sub un alt nume, în timp ce doi jucători mai mici activi mai ales în zona digitală fac primele demersuri pentru a debuta în România. Între timp, o companie mare și una mică au cerut ASF să le aprobe ieșirea de pe linia RCA. La cotitură stau două firme bulgărești de care multă lume a uitat, dar care au făcut valuri mari pentru a intra pe RCA, la un moment dat. Pentru șoferii români pot fi vești bune, dar pot fi și vești proaste pentru cei păgubiți în accidente, Mișcări de tatonare, dar și acțiuni efective pe piața RCA din România, după falimentul City Insurance. O companie de asigurări este foarte aproape să revină pe piața locală sub un alt nume, în timp ce doi jucători mai mici activi mai ales în zona digitală fac primele demersuri pentru a debuta în România. Între timp, o companie mare și una mică au cerut ASF să le aprobe ieșirea de pe linia RCA. La cotitură stau două firme bulgărești de care multă lume a uitat, dar care au făcut valuri mari pentru a intra pe RCA, la un moment dat. Pentru șoferii români pot fi vești bune, dar pot fi și vești proaste pentru cei păgubiți în accidente, scrie Economica.net





Delirul lui Rasputin al Moldovei în inima ortodoxiei, la Mănăstirea Durău: „Dacă te-ai vaccinat, ești mort!”.

* Protosinghelul Teodosie Paraschiv este duhovnicul Mănăstirii Durău, loc emblematic pentru Mitropolia Moldovei, unde Prea Fericitul Daniel voia să facă un Athos al României

* Predicile de liturghie ale călugărului cu grad înalt sunt stupefiante: vorbește ore întregi enoriașilor despre Guvernul Mondial creat de extratereștri, despre controlul oamenilor prin cipurile din vaccin și despre magneți la locul injecției

* El spune, duminică de duminică, sutelor de enoriași: „Te vaccinezi, ți-ai semnat condamnarea la moarte. Să nu vă otrăviți copiii!”

* REPORTER a intrat în posesia unor înregistrări halucinante: un preot ortodox cu discurs anti-occidental, care afirmă că în Occident sunt păgânii și că Dumnezeu este singurul care te protejează de Covid

* Teodosie Paraschiv își vinde cuvântările adunate într-un volum și un CD chiar la ușa bisericii, fără niciun bon fiscal

* La toate chioșcurile din curtea mănăstirii evaziunea e la ordinea zilei, nimic nu se fiscalizează

* Înregistrări audio și video în interiorul articolului. Cazul Tanacu a reînviat la scară mare

Citește articolul integral în ReporterIS



Ce are ea și nu am eu? Sex work și vicii de perspectivă. Când stigma asociată modului în care-ți câștigi traiul e atât de puternică încât atacurile la integritatea ta fizica și chiar existența ta sunt tolerate și justificate până și de cei care ar trebui să te protejeze și vindece – viața ta îți aparține numai pe jumătate. O introspecție în proximitatea lucrătoarelor sexuale propune o recentrare a sistemului optic prin care le privim.Acum șase ani lucram ca ospătăriță, pe timpul vacanței de vară, la o terasă din orașul meu natal. Eram la liceu. Munceam împinsă de dorința adolescentină pentru independența financiară care să mă elibereze, cât de puțin, de obligația de a cere voie să fac orice. Detestam controlul, sub orice formă. Încă îl detest. Mi se pare că nu e decât o manifestare a nesiguranțelor celor care-l practică; nimic mai mult.

Ca ospătăriță, am ajuns să cunosc oamenii destul de bine. Mă simțeam norocoasă că-i pot vedea cum se relaxează la amiază, cum se animă cu fiecare înghițitură de cafea dimineața, cum se reîntâlnesc cu familiile sau prietenii pe înserat și se distrează în toiul nopții. Mă holbam la ei și-mi imaginam cu ce se ocupau, despre ce vorbeau, ce fel de relații construiau. Nu prea mai rămânea, în mintea mea, loc să mă organizez pentru schimbat scrumiere, strâns farfurii sau pahare goale, întrebat dacă mai doresc ceva. Norocul meu este c-am avut parte de clienți foarte toleranți și răbdători. Și-apoi, c-am avut-o lângă mine pe Andra*, colega mea. După prima noastră tură, mi-a zis: „Ești lentă și pur și simplu nu te interesează”. Așa c-a început ea să-mi arate ce și cum să fac, * Protosinghelul Teodosie Paraschiv este duhovnicul Mănăstirii Durău, loc emblematic pentru Mitropolia Moldovei, unde Prea Fericitul Daniel voia să facă un Athos al României* Predicile de liturghie ale călugărului cu grad înalt sunt stupefiante: vorbește ore întregi enoriașilor despre Guvernul Mondial creat de extratereștri, despre controlul oamenilor prin cipurile din vaccin și despre magneți la locul injecției* El spune, duminică de duminică, sutelor de enoriași: „Te vaccinezi, ți-ai semnat condamnarea la moarte. Să nu vă otrăviți copiii!”* REPORTER a intrat în posesia unor înregistrări halucinante: un preot ortodox cu discurs anti-occidental, care afirmă că în Occident sunt păgânii și că Dumnezeu este singurul care te protejează de Covid* Teodosie Paraschiv își vinde cuvântările adunate într-un volum și un CD chiar la ușa bisericii, fără niciun bon fiscal* La toate chioșcurile din curtea mănăstirii evaziunea e la ordinea zilei, nimic nu se fiscalizează* Înregistrări audio și video în interiorul articolului. Cazul Tanacu a reînviat la scară mareCând stigma asociată modului în care-ți câștigi traiul e atât de puternică încât atacurile la integritatea ta fizica și chiar existența ta sunt tolerate și justificate până și de cei care ar trebui să te protejeze și vindece – viața ta îți aparține numai pe jumătate. O introspecție în proximitatea lucrătoarelor sexuale propune o recentrare a sistemului optic prin care le privim.Acum șase ani lucram ca ospătăriță, pe timpul vacanței de vară, la o terasă din orașul meu natal. Eram la liceu. Munceam împinsă de dorința adolescentină pentru independența financiară care să mă elibereze, cât de puțin, de obligația de a cere voie să fac orice. Detestam controlul, sub orice formă. Încă îl detest. Mi se pare că nu e decât o manifestare a nesiguranțelor celor care-l practică; nimic mai mult.Ca ospătăriță, am ajuns să cunosc oamenii destul de bine. Mă simțeam norocoasă că-i pot vedea cum se relaxează la amiază, cum se animă cu fiecare înghițitură de cafea dimineața, cum se reîntâlnesc cu familiile sau prietenii pe înserat și se distrează în toiul nopții. Mă holbam la ei și-mi imaginam cu ce se ocupau, despre ce vorbeau, ce fel de relații construiau. Nu prea mai rămânea, în mintea mea, loc să mă organizez pentru schimbat scrumiere, strâns farfurii sau pahare goale, întrebat dacă mai doresc ceva. Norocul meu este c-am avut parte de clienți foarte toleranți și răbdători. Și-apoi, c-am avut-o lângă mine pe Andra*, colega mea. După prima noastră tură, mi-a zis: „Ești lentă și pur și simplu nu te interesează”. Așa c-a început ea să-mi arate ce și cum să fac, scrie Iscoada.com





Instanţa supremă din Croaţia confirmă condamnarea la închisoare a directorului grupului ungar MOL. Curtea Supremă de Justiţie din Croaţia a confirmat luni o decizie anterioară a unui tribunal, care în primă instanţă a hotărât că directorul general al grupului energetic ungar MOL, Zsolt Hernadi, şi fostul premier croat, Ivo Sanader, sunt vinovaţi de corupţie, într-un dosar care afectează relaţiile bilaterale, informează AFP, potrivit Agerpres.

În luna decembrie 2019, Zsolt Hernadi a fost găsit vinovat pentru că l-a mituit pe Ivo Sanader pentru a permite companiei ungare MOL să devină principalul factor de decizie la compania petrolieră croată INA, la care MOL este cel mai mare acţionar dar nu deţine pachetul majoritar de acţiuni. Zsolt Hernadi şi Ivo Sanader au primit pedepse de doi, respectiv şase ani de închisoare. Acea decizie nu era definitivă astfel că a putut fi contestată, scrie Financial Intelligence Un interviu recent acordat jurnalistului George Buhnici a atins printre altele si subiectul criptomonedelor. Cu acest prilej, explicatiile mele legate de motivul pentru care criptomonedele sunt de fapt criptoactive speculative, in care oricine poate investi cu conditia sa stie ce face, au declansat un sir de mesaje critice din partea apostolilor criptomonedelor care au urmarit interviul. Am sa perseverez. Cred ca marea eroare pe care o fac toti acesti entuziasti ai revolutiei digitale pe care o traversam este faptul ca privesc aceasta clasa de active ca pe o noua aplicatie tehnologica, un nou app, care va incepe sa ia din ce in ce mai multe like-uri, sfarsind prin a fi “descarcata” de din ce in ce mai multa lume. Ei ignora faptul ca criptomonedele nu pot trece de la statutul de criptoactiv speculativ la cel de “moneda consacrata” fara asigurarea faptului ca ele au o functie, o ratiune economica de existenta, scrie Radu Crăciun pe blogul personal Hotelierii se plâng că nu şi-au primit nici compensaţiile de la stat pe 2020 şi că noile restricţii vor afecta masiv industria ospitalităţii. "Restricţiile ne duc din nou la un nivel de activitate redus cu circa 70-75% faţă de 2019 şi asta trebuie cumva compensat prin scheme de sprijin sau prin facilităţi fiscale. Altfel, la al 4-lea şoc adus industriei e clar că ne va fi extrem de greu să rezistăm", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile. În opinia sa, restricţiile care se introduc luni vor afecta cu siguranţă încă o dată industria ospitalităţii, care "a suferit şi suferă extrem de mult încă de la declanşarea pandemiei". "Cred însă că problema cea mai mare nu este legată acum de restricţii (pentru că nevoia unor măsuri care să ajute din punct de vedere medical este evidentă), ci de compensaţiile cu care statul român vine pentru susţinerea economică. Noi nici măcar compensaţiile pentru 2020 nu le-am primit, despre 2021 ce să mai vorbim", a adăugat preşedintele FIHR, potrivit Adevărul. . SUA e în faţa unei crize a locuinţelor, ceea ce pune presiune pe preţuri. Unda de şoc cuprinde şi Europa. Dacă până acum erau destul de puţini cei care se uitau cu îngrijorare înspre pieţele imobiliare, se pare că problema legată de acestea începe să devină din ce în ce mai stringentă. Şi, din nou în centrul atenţiei e SUA şi nu China cum proabil mulţi s-ar fi aşteptat după cria evergrande. Piețele imobiliare din întreaga lume sunt în creștere şi declanșează discuții despre o posibilă bulă, spune Bogdan Maioreanu, analistul eToro pentru România.Vânzările de locuințe existente în SUA au crescut cu 7,0% în luna septembrie față de august. Comparativ cu anul trecut, vânzările au scăzut cu 2,3%, dar fiecare dintre cele patru regiuni majore din SUA a înregistrat creșteri ale vânzărilor de la o lună la alta. Față de acum un an, stocul de locuințe nevândute a scăzut cu 13% la 1,27 milioane de unități, echivalentul a 2,4 luni în ritmul actual al vânzărilor. Prețul median de vânzare al caselor existente a urcat cu 13,3% de la an la an, până la 352.800 de dolari, potrivit FinEco24News. Numărul românilor care și-au făcut cumpărăturile online s-a dublat în perioada pandemiei, arată datele Eurostat. Mâncarea și băutura nu se află în topul comenzilor online, însă în pandemie acestea au explodat. Românii preferă să își comande mai ales hainele și aparatura electronică și IT de pe internet. Totuși, în pandemie, unii retaileri și-au atins țintele de vânzări online de alimente foarte rapid, după primele patru luni din 2020. Piața de cumpărături online pentru alimente se ridică la 260 de milioane de euro în România. Potențialul de creștere este însă imens. Deocamdată, ea reprezintă doar 1% din totalul pieței alimentare, scrie Panorama. În cadrul Consiliului European de la Bruxelles, liderii UE au petrecut mai multe ore analizând aşa-numita „cutie cu instrumente” pentru a contracara creşterea preţurilor la energie. În final se pare că nu există o soluţie europeană care să poată fi implementată în perioada următoare pentru ca cetăţenii să nu fie nevoiţi să plătească iarna aceasta facturi mari la gaze şi energie, scrie într-o sinteză Politico, citată de Agerpres.Deşi au cerut Comisiei Europene „să analizeze cu celeritate măsuri pe termen mediu şi lung”, cum ar fi dezvoltarea unei rezerve strategice de gaze naturale, şefii de stat şi de guvern au recunoscut cu greu că, cel puţin pe termen scurt, guvernelor naţionale le revine să gestioneze pe cont propriu problema creşterii preţurilor, în special prin reducerea taxelor şi prin oferirea de subvenţii cetăţenilor care au nevoie, potrivit Cursdeguvernare.ro.