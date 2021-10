Noile restricții din Valul IV al pandemiei vor duce la livrări record de Black Friday

Firmele de curierat se așteaptă la livrări record în ziua de 12 noiembrie, de Black Friday. Comenzile se vor dubla comparativ cu o zi obișnuită, iar la nivelul întregii luni vor crește cu 50% față de o perioadă normală de livrări, apreciază reprezentanții companiei DPD România. Numărul record de colete care vor fi livrate anul acesta de Black Friday va fi influențat decisiv de valul IV de pandemie, care a dus oricum la o creștere cu 30% a livrărilor. Ca să facă față livrărilor, compania a angajat în această perioadă 200 de curieri și-a crescut flota de mașini și a deschis patru noi depozite în țară.Anul acesta, Black Friday va fi organizat în România pe 12 noiembrie, iar reprezentanții firmelor de curierat spun că eCommerce-ul va exploda. Volumele de Black Friday 2021 vor fi cu 20% mai mari comparativ decât cele de anul trecut, când oricum pandemia de Covid-19 crescuse cu 45% ponderea eShopping-ului față de aceeași perioadă a lui 2019. Trendul se va menține toată luna, cu alte puncte de vârf în zilele de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, și vor continua toată luna decembrie, în perioada de pregătiri pentru Sărbătorile de iarnă.Ca să prevină întârzierile la colete, compania de curierat DPD România a mărit capacitatea hub-urilor din Bragadiru, Bacău și Oradea, cu noi echipamente și benzi de sortare. În plus, a deschis depozite noi la Galați, Mangalia, Câmpulung, Sighetul Marmației, precum și în alte localități mai mici. De asemenea, au fost înființate noi linii de transport, inclusiv către Bulgaria.„Pe lângă măsurile menționate, echipa noastră se bazează și pe sistemul de lockere și oficii din țară. De asemenea, am implementat Predict, un serviciu unic pe piața de curierat din România, care le spune cumpărătorilor ora exactă la care va ajunge curierul la ei la ușă. Pentru a descuraja contactul direct, am dotat toți curierii din orașe cu dispozitive care vor permite plata cu cardul. Recomandăm tuturor să fie selectivi și responsabili”, a declarat Karla Codrea, CEO DPD RomâniaLivrările internaționale vor crește și ele de Black Friday, cu aproximativ 20%, se așteaptă reprezentanții companiei, care cred că pragul maxim va fi atins cu ocazia Cyber Monday (corespondentul în online al Black Friday), care va avea loc pe plan mondial în data de 29 noiembrie.În ceea ce privește tendințele eCommerce-ului în România, reprezentanții firmelor de curierat spun că se observă o accelerare a comenzilor online în zonele rurale (creștere cu 20%). De asemenea, se constată că se comandă din ce în ce mai mult haine vintage.La rândul lor, marile magazine online pregătesc evenimentul de Black Friday cu luni în avans. Iar principalele preocupări se referă la capacitatea și funcționalitatea magazinelor online, discounturi, asigurarea unor stocuri care să acopere cererile foarte mari și asigurarea protocoalelor de siguranță.„Pe lângă gama variată de produse și discounturile generoase, ne-am asigurat că site-ul are performanța necesară unui volum crescut de căutări și de comenzi online. Evident că un eveniment cum este Black Friday presupune o presiune uriașă pe logistică, însă am realizat, încă de anul trecut, investitii care au crescut capacitatea de procesare a comenzilor online”, a precizat Cristina Popa, Board Member & E-commerce Director la retailerul care operează cea mai mare rețea de magazine și jucării din România.Livrările au crescut cu 30% în Valul IV de pandemieValul al patrulea al pandemiei a început să țină oamenii deoparte de magazine și să-i determine să prefere cumpărăturile online. S-a ajuns ajuns astfel la creșteri cu 30% a numărului de colete livrate, față de perioada dinainte de acest val, iar tendința de creștere se va menține ca urmare a noilor restricții care intră în vigoare de astăzi, luni, 25 octombrie.În topul produselor comandate au fost jucăriile, obiectele home-deco, hainele, electronicele, produsele de sănătate și wellness, produsele farmaceutice, cosmeticele și echipamentele sportive. 