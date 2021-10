Cristian Popa, BNR: Trebuie să strângem cureaua / În loc să punem piciorul pe frână s-a preferat să se toarne gaz pe foc

”Când când la 4 lei încasați mai cheltui încă un leu, care se adaugă datoriilor pe care le ai deja, cred că mai trebuie să strâgi cureaua. Dacă nu faci asta atunci când crești cu 7-8% atunci când o s-o faci? Știm că nu e ușor, că ar fi trist să se taie iar de la investiții, dar e nevoie de disciplină. Am văzut și cea mai recentă corecție bugetară, care și ea e evident prociclică. Venituri bugetare suplimentare semnificative, pe fondul revenirii mai puternice a economiei, s-au dus în totalitate în cheltuieli, acestea crescând nominal mai mult decât veniturile, în loc să meargă către reducerea deficitului”, a spus marți Cristian Popa, membru în CA al BNR, în cadrul unei conferințe organozată de Financial Intelligence.







Atunci când vin alegerile, disciplina fiscală scade, cum sublinia dl. Guvernator. Dar dacă noi nu practicum această disciplină nici când nu avem alegeri, atunci unde vom ajunge?

În loc să punem piciorul pe frână s-a preferat gaz pe foc.

Până la această rectificare le spuneam investitorilo că avem o strategie fiscal credibilă. Acum prefer să tac în speranța că poate nu mă întreabă.

În acest mix de politici ar trebui să fie un tandem, să nu tragem în direcții diferite.

Nici criza politică nu ajută. Noi am spus și în minuta CA al BNR: creșterea relativ pronunțată consemnată de cursul de schimb leu/euro la mijlocul lui august, în condițiile restrângerii diferențialului ratelor dobânzilor pe termen scurt – ca urmare a noilor majorări ale ratelor dobânzilor-cheie efectuate de către două bănci centrale din regiune –, iar, mai apoi, a venit pe fondul tensionării mediului politic intern.

PNRR cere reforme. Pentru reforme trebuie majoritate politică și asumare. Dacă nu ai niciuna, e normal să te întrebui cum vom lua banii din PNRR?

Peste jumătate din creșterea prețurilor vin din creșterea prețurilor la energie. Suntem hotărâți să luptăm cu această inflație.