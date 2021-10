​Business report ​Favorizarea plagiatorului. Filmări cu o „gardă” la UPU. Unicatul. ”Sunt primar, dar magie contabilă nu există”. Cele mai importante 11 lucruri de știut despre compensarea facturilor

Favorizarea plagiatorului: trei blaturi făcute în instanță de ministerul condus de Sorin Cîmpeanu cu plagiatorii VIP ● Filmări cu o „gardă” la UPU. De ce doctorii au ajuns să spună „La sfârşitul zilei, misiunea noastră a fost aproape inutilă”? ● Unicatul. Un Renault Type CB Coupe de Ville din 1912 a fost singura mașină de pe nava Titanic în timpul unicei sale călătorii transatlantice ● ​Cum păstrăm România pe harta remodelării economiei UE ● Raport de admitere la proiectul care instituie obligativitatea certificatului verde la locul de muncă ● Şeful ARB susţine că actuala criză a preţurilor la energie putea fi măcar diminuată ● Un armistițiu și un pact ● Compensarea facturilor la curent și gaze: Cele mai importante 11 lucruri de știut ● Fritz: „Sunt primar și îmi asum, dar magie contabilă nu există” .





Favorizarea plagiatorului: trei blaturi făcute în instanță de ministerul condus de Sorin Cîmpeanu cu plagiatorii VIP. Ministerul Educației riscă să piardă în instanță trei procese deschise de trei plagiatori VIP pentru că instituția condusă de Sorin Cîmpeanu nu a făcut niciun demers legal, în niciunul dintre dosare, pentru a apăra interesele statului.

Protagoniștii celor trei procese sunt Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al României, Codruț Olaru, procuror CSM și general de armată, și Florian Bodog, senator PSD și fost ministru al Sănătății.

Toți trei au fost acuzați de plagiat și toți trei au dat în judecată Ministerul Educației.

Bogdan Licu cere în instanță ca Ministerul Educației să îi recunoască o cerere de renunțare la doctorat făcută în 2018 și să i se retragă titlul de doctor, la care dorește să renunțe benevol.

Codruț Olaru cere instanței să anuleze procedura de înregistrare a unei sesizări de plagiat în baza căreia CNATDCU a emis, anul acesta, un verdict de plagiat.

Florian Bodog contestă în instanță procedura de retragere a titlului de doctor prin ordin de ministru, după ce CNATDCU a decis definitiv că acesta a plagiat, scrie PressOne





Filmări cu o „gardă” la UPU. De ce doctorii au ajuns să spună „La sfârşitul zilei, misiunea noastră a fost aproape inutilă”?

Cătălin Damian este medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgență din București. L-am urmat o zi întreagă, de acasă la spital, încercând să vă oferim imaginea pandemiei prin ochii celei mai încercate profesii. Niciun medic nu este pregătit să facă față, zi de zi, acestui raport anormal - mai multe vieți pierdute decât salvate. Asta îi supune unui stres teribil.Oricât de mulţi români s-ar mai îmbolnăvi, numărul medicilor care-i vor trata va rămâne acelaşi. Privită din Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Universitar din Capitală, această perspectivă pare înfiorătoare. „Unitatea e deja colmatată”, spune doctorul urgentist Cătălin Damian.

Când ajunge la spital, abia revenit din „luna de miere", o colegă îi spune că sunt 11 pacienți care trebuie duşi la morgă. Pentru că, așa cum au mărturisit mai mulți medici ATI, în faza aceasta a pandemiei, mai rar se eliberează un pat de urgențe prin vindecare decât prin deces. Oamenii mor și alții le iau locul, scrie Libertatea





Unicatul. Un Renault Type CB Coupe de Ville din 1912 a fost singura mașină de pe nava Titanic în timpul unicei sale călătorii transatlantice. Prezența acestui exemplar la bord trădează apetitul aristocraților americani din acea epocă pentru mașinile de lux produse în Europa.Îmi aduc aminte de ziua aceea ca și cum ar fi fost ieri. Era o zi ploioasă de noiembrie, în 1997. Aveam 12 ani și îmi petreceam cea mai mare parte a timpului cu Alex, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din copilărie. Ploaia ne împiedica să petrecem timpul afară, așa că Alex a venit cu o idee: să mergem la film la cinematograful Excelsior, aflat la doi pași de casă.

Singura problemă era că nu aveam bani de bilet, lucru cât se poate de firesc într-un an în care inflația a fost de 155%. Nu aveam bani, dar eram băieți descurcăreți: cinematograful Excelsior avea o ieșire suplimentară prin spate. Aveam nevoie de un singur bilet cumpărat, pentru că acela dintre noi care intra regulamentar în cinematograf avea grijă să deschidă ușa din spate la scurt timp după începerea filmului. Era întuneric beznă și nu-și dădea nimeni seama de acest truc.

Așa am fentat sistemul și în acea zi de noiembrie, în care pe marele ecran rula Titanic, scrie Autocritica





"Sunt la o reuniune pentru pregătirea Conferinței Climatice COP26 și am constatat un interes semnificativ pentru tranziția energetică din România – un lucru bun având în vedere nebunia cu care ne confruntăm în aceste zile în România. Să ne gândim că economia depinde de felul în care, în următorii 3-4 ani, vom înțelege aceste transformări energetice și mizele. Dacă le vom înțelege și vom reuși să ne adaptăm vom culege roadele zeci de ani. Dacă nu vom înțelege ce avem de făcut, atunci s-ar putea să fim printre cei care vor suporta anumite costuri, și să nu fim în categoria celor deștepți, spune Răzvan Nicolescu, președinte, Asociația pentru Energie Curată şi Lupta Împotriva Schimbărilor Climatice, membru al Consiliului de Conducere al Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) la o conferință organizată de Curs de Guvernare

Comisiile reunite juridică şi de sănătate au acordat, marţi, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativă prin care personalul unor unităţi publice şi private este obligat să prezinte la locul de muncă certificatul digital privind COVID-19, potrivit Agerpres.Şedinţele celor două comisii, care s-au desfăşurat iniţial separat, au fost întrerupte de parlamentari de la AUR. Şedinţa a fost reluată, la ea participând fizic senatori PNL, USR şi UDMR. De asemenea, AUR a participat la şedinţa comună a celor două comisii cu un grup de deputaţi şi senatori.Potrivit formei iniţiatorilor, parlamentari de la PNL şi UDMR, propunerea legislativă stipulează că certificatul atestă îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: trecerea a cel puţin 10 zile de la vaccinarea cu schema completă împotriva virusului SARS-CoV-2; trecerea prin boală şi încadrarea între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu acest virus şi rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR (valabilitate 72 ore) sau antigen rapid (48 de ore), scrie Financial Intelligence. Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, a transmis, marţi, că actuala criză a preţurilor în energie putea fi măcar diminuată dacă ar fi existat o comunicare între decidenţi şi mediul de business. „Dacă am asculta mediul de business înainte să luăm decizii, probabil că nu am avea foarte multe surprize din perspectivă economică. Această criză a preţurilor în energie putea fi măcar diminuată dacă ar fi fost această comunicare între decidenţii fie europeni şi de oriunde ar fi şi mediul de business.”, a transmis oficialul ARB, informează Agerpres. Potrivit acestuia, industria bancară ar fi ştiut cu siguranţă să tragă anumite semnale, să facă anumite analize şi să transmită materiale pe care deja le deţinea. „Dacă vorbim despre intermedierea financiară, despre fondurile europene, eu sunt martor să avem materiale pregătite în acest sens de peste şapte ani, pe care încercăm să le promovăm peste tot. Există lipsa unei ştiinţe de a te folosi de cei care ştiu şi cei care fac, cei care sunt la firul ierbii. La ora actuală, noi, ca industrie bancară, suntem într-o poziţie avantajoasă acum comparativ cu trecutul”, spune Dănescu, potrivit Adevărul. Ieri, premierul desemnat, Nicoale Ciucă, a făcut apel la principalele partide politice românești să susțină un armistițiu prin care să se depășească blocajul în care clasa politică se află. Chiar dacă termenul este cazon (deloc surprinzător, nu-i așa?) el reflectă fidel situația din politica românească, în care, în ultimul timp, toată lumea se luptă cu toată lumea.Va avea ecou în rândul clasei politice invitația la armistițiu? Este posibil ca partidele să susțină un guvern mai degrabă al lui Nicolae Ciucă decât al PNL? Sunt chestiuni politice.Mult mai interesant este că propunerea de armistițiu din zona politică vine după ce în urmă cu o zi a fost propus un pact politic de către mediul de afaceri. Este clar că oamenii de business au senzația acută că se pierde timp și se pierd bani din cauza clasei politice , scrie RFI. . În sezonul rece 2021-2022, respectiv între noiembrie și martie, statul va compensa facturile lunare la energie electrică și gaze naturale ale consumatorilor casnici, cu condiția ca aceștia să se încadreze în anumite limite de consum. În acest context, prezentăm astăzi cele mai importante 11 întrebări și răspunsuri ce vizează mecanismul care se va aplica în curând, scrie avocatnet.ro Lovitură pentru Timișoara: din 26 octombrie, 50.000 de gospodării, spitalele, școlile rămân fără căldură și apă caldă. E.ON a întrerupt furnizarea de gaz către Colterm, compania de termoficare înglodată de zeci de ani în datorii și intrată în insolvență. Și negocierile cu alte companii au eșuat.Colterm atârnă de trei decenii de gâtul primăriei timișorene cu subvenții și datorii rostogolite de toate administrațiile locale postdecembriste. La sfârșitul lui 2020, când a venit echipa primarului Dominic Fritz, datoriile totale treceau de 300 de milioane lei, unul din marii creditori fiind E.ON cu peste 70 milioane lei datorii istorice.Și furnizorul de cărbune aștepta plata datoriei de 20 milioane lei. Contextul internațional a făcut ca în vară prețul gazului să explodeze, ceea ce a împins Colterm într-o situație ce pare fără ieșire.Citește interviul pe Europa Liberă.