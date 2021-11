Capitolul Finanțelor din programul de Guvernare abundă în ambiguități. În rest, mult copy/paste din PNRR în Anexă

Lucruri ambigue care nu sunt dezvoltate deloc, chiar de la începutul capitolului

Ceva parțial concret care a apărut și în alte documente guvernamentale în ultimii 2 ani: ca la titlurile dedicat populației, mai exact este vorba despre Tezaur (deși nu menționează asta), să se poată subscrie online.





La fiscalitate, cam la fel

• Reducerea TVA pentru deșeurile colectate selectiv.





Câteva termene de la capitolul Finanțelor

• consolidarea fiscală, creșterea transparenței bugetare și eficientizarea cheltuielilor publice;• mărirea flexibilității și eficienței bugetului prin perfecționarea întregului proces bugetar;• întărirea responsabilității fiscal-bugetare prin rescrierea legilor privind finanțele publice și responsabilitatea fiscal-bugetară;• ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar pe termen mediu, contribuind, în acest fel, la scăderea inflației, a ratelor dobânzilor, a deficitului comercial și de cont curent al balanței de plăți, precum și la stabilitatea cursului valutar al leului;• introducerea bugetării participative, bugetării multianuale pentru investițiile publice în infrastructură și a bugetării verzi pentru orientarea cheltuielilor publice ale României către obiectivele de schimbări climatice și mediu în conformitate cu reglementările adoptate la nivel european.Se continuă apoi cu alte cuvinte precum “maximizarea eficienței”, “simplificarea arhitecturii bugetului”, „maximizarea coerenței” sau „propuneri de modificări legislative”. Ce propuneri mai exact? Nimeni nu știe, poate e vorba de cele din PNRR.O ciudățenie este și faptul că anumite lucruri care nu ar trebui să se întâmple, după 2 ani de guvernare PNL, chipurile de corecții, ar vrea să le rezolve acum:„Revizuirea cadrului legislativ și instituțional actual al transferurilor financiare dintre bugetul de stat și bugetele locale în ceea ce priveşte sistemul de echilibrare, sume defalcate cu destinație specifică, subvenții din bugetele unor instituții din administrația publică centrală, în baza următoarelor principii:● să nu se creeze obligații în sarcina bugetelor locale fără sursă de finanțare predictibilă și acoperitoare pentru nevoi;● la fundamentarea necesarului de finanțare, acolo unde sunt aprobate standarde de cost (unități de asistență socio-medicală, cămine pentru vârstnici, centre pentru persoane cu handicap, etc.), sumele să fie în concordanță cu numărul de beneficiari;● creșterea competitivității agenților economici prin îmbunătățirea cadrului în care aceștia operează, prin reforme structurale ample și susținute, care să stimuleze competitivitatea economiei românești și să accelereze convergența reală a României cu economiile dezvoltate din Uniunea Europeană.Primul paragraf zice, printre altele: coaliția nu va majora sau introduce noi impozite și taxe.Tot în acel paragraf scrie că se dorește eliminarea distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale, asigurându-se corectitudinea și echitatea în sistem.E și asta vagă, nu este detaliată. Nu știm exact la ce se referă. Poate însemna taxare pentru unii.Un paragraf interesant care ar trebui dezvoltat de ei ar fi: Revizuirea distorsiunilor și lacunelor din legislația fiscală, asigurându-se corectitudinea și echitatea în sistem pe principiul neutralității taxării (în sensul în care, indiferent de forma exercitării activității generatoare de venit, să fie aplicată aceeași povară fiscală).În rest, se menționează că e nevoie de o reformă ANAF, relația stat-contribuabil, digitalizare etc. Acolo sunt ceva mai multe detalii, probabil primite chiar de la Fisc, din planurile instituției.De menționat totuși câteva idei interesante:• Reorganizarea trezoreriei: partea de operațiuni să se transfere către mediul privat, partea de datorie publică și de statistică să devină departament al Ministerul Finanţelor;/Reorganizarea trezoreriei: operațiunile vor fi reorganizate în parteneriat cu mediul privat, iar atribuțiile ce țin de datoria publică și de statistică vor fi preluate de către Ministerul Finanțelor prin intermediul unui departament dedicat;Majoritatea termenelor pe care le vedem la Anexa legată de Ministerul Finanțelor le găsim, aproximativ în aceeași formă, în PNRR.Redăm mai jos câteva din lucrurile care ar trebui să se întâmple anul viitor, conform programului de guvernare (majoritatea sunt în PNRR).Ponderea numărului de verificari documentare raportate la totalul actiunilor de control fiscal efectuate de administrația fiscală – 30% - termen: trimestrul IV 2022Intrarea în vigoare a modificarilor aduse cadrului legislativ necesare pentru a asigura sustenabilitatea pilonului II de pensii – termen: trimestrul I 2022Modificări aduse Codului Fiscal prin care se reduce gradual aria de aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microîntreprinderi – Trimestrul IV 2022 (probabil este vorba despre schimbarea pragului la microîntreprinderi, lucru pe care îl vedem și în PNRR)Analiza sistemului de impozitare din Romania in vederea elaborarii de recomandari pentru a asigura ca sistemul de impozitare contribuie la promovarea si pastrarea unei cresteri economice sustenabile – trimestrul IV 2022.Intrarea în vigoare a Hotararii de Guvern pentru aprobarea metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare – trimestrul II 2022Operationalizarea/aprobarea planului de acțiune comun între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspecția Muncii pentru a preveni și a limita fenomenul evaziunii privind munca la gri / negru – trimestrul I 2022Mâine vor fi audiați miniștrii cabinetului Ciucă în comisiile de specialitate din Parlament.