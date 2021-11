Indicele Libor, inclus în contractele românilor cu credite în franci elvețieni, va fi înlocuit cu un alt indice / Ce înseamnă asta pentru cei circa 10.000 de români care mai au împrumuturi în CHF

La finalul lunii trecute, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un regulament al Comisiei privind desemnarea unei înlocuiri ale LIBOR CHF în cazul oricărui contract și al oricărui instrument financiar. Practic, de la data de 1 ianuarie 2022, referințele la ratele LIBOR CHF cu maturități la 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni, conținute în contractele și toate instrumentele financiare cu scadențe după 1 ianuarie 2022, care se raportează la LIBOR CHF, vor fi înlocuite automat cu ratele combinate SARON și ajustările de marjă corespunzătoare, se arată într-un comunicat transmis luni de BNR. Ce înseamnă asta pentru românii cu credite în franci?





Mai întâi să spunem că, potrivit celor mai recente date, numărul românilor care mai au credite în CHF active a scăzut simțitor, la mai puțin de 10.000.







Cum îi va afecta pe aceștia? Trebuie spus că noul indice va fi neutru în prima lună de aplicare (adică nu va mări dar nici nu va micșora rata la creditul pe care îl aveți), dar nimeni nu poate garanta că în viitor el nu va scădea sau va crește. Este un fel de dobândă variabilă care se mișcă fie în sus, fie în jos.







De ce a fost nevoie ca LIBOR să fie înlocuit? Pentru că a fost compromis











Discutiile nu sunt noi, tatonari au existat si in anii trecuti. In 2012, reprezentantii unora dintre cele mai mari banci din lume cautau solutii alternative pentru calculul costului finantarii si



Ce este LIBOR?

LIBOR este o rata indicativa medie a dobanzii la care unele banci considerate "de prim rang" isi acorda imprumuturi intre ele pe piata londoneza.



LIBOR este calculat pentru 15 scadente diferite si pentru 10 de monede diferite. Rata oficiala LIBOR (bbalibor) se anunta o data pe zi la aproximativ 11:45, ora Londrei, de catre Thomson Reuters in numele Asociatiei Bancherilor Britanici (BBA).



La inceputul anilor optzeci a existat o nevoie tot mai mare in randul institutiilor financiare din Londra pentru a gasi un punct de reper pentru dobanzile la credite.



Aceasta referinta era extrem de necesara pentru a se putea calcula preturile unor produse financiare, cum ar fi swap-urile si optiunile. Sub conducerea BBA o serie de masuri au fost luate incepand din 1984 care au condus in 1986 la publicarea ratelor dobanzilor prima LIBOR (bbalibor). Cum spuneam mai sus, LIBOR este o rata medie a dobanzii fixata de cateva banci (panel banks) care isi imprumuta fonduri una, alteia.



Libor a fost introdus de catre u n bancher grec, Minos Zombanakis (care a decedat in 2019, la 93 de ani) în 1969, cand a intermediat un credit sindicalizat de 80 de milioane de dolari pentru sahul Iranului. Încă de ceva vreme reglementatorul britanic sustine inlocuirea Libor cu un alt indice, calculat mai transparent.