​Business report ​Ikea trece la scumpiri. Buzău: Tuburi de oxigen, atașate autoturismelor din parcarea spitalului. Cu nasul pe sus. Fake News cu pana de curent. O distincție între vaccinați și nevaccinați care pune dificultăți la locul de muncă

Ikea scumpeşte produsele din cauza creşterii costurilor cu transportul ● Tuburi de oxigen, atașate autoturismelor cu suspecți de Covid-19 care așteaptă în parcarea Spitalului Județean Buzău ● Spitalul și Metroul. Cârtițele s-au apucat de cele mai mari proiecte de infrastructură ale Clujului ● Cu nasul pe sus ● Cum zguduie gândacii de supermarket brandurile europene ● Moldova își împrăștie corupții prin toată lumea ● Fake News cu pana de curent. Cum s-a transformat un exercițiu austriac într-o dezinformare masiv ● Criza de la Skoda pune în pericol economia cehă ● Patru furnizori de gaze cu circa 15.000 de clienți au renunțat la afacere ● O distincție legală între vaccinați și nevaccinați care pune actualmente dificultăți la locul de muncă ● Precizări CNPP pentru persoanele care solicită ieşirea la pensie ● Plata muncii în PIB – România părăsește ultima poziție în clasamentul regiunii.





Ikea scumpeşte produsele din cauza creşterii costurilor cu transportul. Ikea a anunţat miercuri că va majora preţurile din cauza dificultăţilor cu care se confruntă lanţurile de aprovizionare, care ar urma să se menţină şi în 2022, după ce compania a raportat o scădere a profitului anual din cauza costurilor mai ridicate cu transportul şi materiile prime.

În parcarea spitalului au fost montate câteva tuburi de oxigen legate la măști speciale care sunt utilizate chiar în mașini de pacienții care așteaptă rezultatul testului Covid-19. Noi măsuri vor fi dispuse de conducerea Spitalului Județean Buzău, pentru a face loc valului de bolnavi de Covid-19, potrivit Stiridebuzau.ro





Spitalul și Metroul. Cârtițele s-au apucat de cele mai mari proiecte de infrastructură ale Clujului. După trei decenii de mahmureală, Clujul se pregătește să devină un oraș al viitorului. Macaralele râd iarăși, proiectele mari de infrastructură, Spitalul și Metroul, par să fi depășit nivelul de simple dorințe, făcând pași importanți pe hârtie.

Ele se și întâlnesc pe un teren viran, aflat la 10 kilometri de centrul Clujului, în comuna Florești, pe care momentan pasc șase cai, iar cârtițele s-au apucat să-și facă propriul Tube. Aici, cândva, pacienții vor coborî în stația Sănătății și vor merge să se trateze într-un spital modern,.



Cu nasul pe sus. Nimic nu este întâmplător. Nici măcar faptul că o mașină nouă miroase a mașină nouă.Vopseaua strălucește sub razele soarelui. Te învârți de două trei ori pe lângă ea, timp în care nivelul endorfinei crește. E mașina ta cea nouă. Nu stai prea mult pe gânduri și deschizi portiera. Pășești cu atenție și, deodată, te lovește un miros. Nu-l poți descrie cu exactitate, dar știi că miroase a mașină nouă. Mașinile noi miros diferit în funcție de producător. Și e normal, pentru că fiecare constructor folosește materiale diferite, iar mirosul pe care tu îl simți după ce ai cumpărat mașina nouă este dat de multitudinea substanțelor chimice folosite: de la plasticul de pe bord până la materialul utilizat pentru a lipi diferite elemente din interior. Pentru ca toate simțurile să fie într-o armonie perfectă, Nissan ne oferă ocazia unei vizite virtuale în sânul diviziei care se ocupă de studierea mirosurilor de la interior. La o primă vedere, ai putea spune că-i un lucru ciudat, însă acesta e modul prin care Nissan a ales să acorde o atenție deosebită mașinilor pe care le fabrică, Nimic nu este întâmplător. Nici măcar faptul că o mașină nouă miroase a mașină nouă.Vopseaua strălucește sub razele soarelui. Te învârți de două trei ori pe lângă ea, timp în care nivelul endorfinei crește. E mașina ta cea nouă. Nu stai prea mult pe gânduri și deschizi portiera. Pășești cu atenție și, deodată, te lovește un miros. Nu-l poți descrie cu exactitate, dar știi că miroase a mașină nouă. Mașinile noi miros diferit în funcție de producător. Și e normal, pentru că fiecare constructor folosește materiale diferite, iar mirosul pe care tu îl simți după ce ai cumpărat mașina nouă este dat de multitudinea substanțelor chimice folosite: de la plasticul de pe bord până la materialul utilizat pentru a lipi diferite elemente din interior. Pentru ca toate simțurile să fie într-o armonie perfectă, Nissan ne oferă ocazia unei vizite virtuale în sânul diviziei care se ocupă de studierea mirosurilor de la interior. La o primă vedere, ai putea spune că-i un lucru ciudat, însă acesta e modul prin care Nissan a ales să acorde o atenție deosebită mașinilor pe care le fabrică, scrie Autocritica.ro După trei decenii de mahmureală, Clujul se pregătește să devină un oraș al viitorului. Macaralele râd iarăși, proiectele mari de infrastructură, Spitalul și Metroul, par să fi depășit nivelul de simple dorințe, făcând pași importanți pe hârtie.Ele se și întâlnesc pe un teren viran, aflat la 10 kilometri de centrul Clujului, în comuna Florești, pe care momentan pasc șase cai, iar cârtițele s-au apucat să-și facă propriul Tube. Aici, cândva, pacienții vor coborî în stația Sănătății și vor merge să se trateze într-un spital modern, scrie PressOne

Moldova își împrăștie corupții prin toată lumea. În primele 100 de zile de când Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a preluat guvernarea, mai mulți lideri de partide au renunțat la politică, unii foști șefi din poliție au fugit din țară, alții au ajuns în arest.Procurorul general și prim-adjunctul său au fost suspendați și plasați în arest, iar ceilalți adjuncți au demisionat de bunăvoie. Pentru prima dată în istoria țării, un judecător a fost condamnat cu executare pentru îmbogățire ilicită, iar mai mulți procurori și judecători caută acum disperați soluții ca să-și pună la adăpost juridic averile nejustificate, dobândite în perioada dezmățului oligarhic. Foști, dar unii încă șefi de agenții, reprezentanți în diferite companii de stat, jefuite sub fostele guvernări, dar și patronii oficiali și neoficiali ai sistemelor de microfinanțare și-au scos averile la vânzare și, cel mai probabil, se pregătesc să fugă din țară, cu bani cu tot, până se așează lucrurile la Procuratură și în justiție., În primele 100 de zile de când Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a preluat guvernarea, mai mulți lideri de partide au renunțat la politică, unii foști șefi din poliție au fugit din țară, alții au ajuns în arest.Procurorul general și prim-adjunctul său au fost suspendați și plasați în arest, iar ceilalți adjuncți au demisionat de bunăvoie. Pentru prima dată în istoria țării, un judecător a fost condamnat cu executare pentru îmbogățire ilicită, iar mai mulți procurori și judecători caută acum disperați soluții ca să-și pună la adăpost juridic averile nejustificate, dobândite în perioada dezmățului oligarhic. Foști, dar unii încă șefi de agenții, reprezentanți în diferite companii de stat, jefuite sub fostele guvernări, dar și patronii oficiali și neoficiali ai sistemelor de microfinanțare și-au scos averile la vânzare și, cel mai probabil, se pregătesc să fugă din țară, cu bani cu tot, până se așează lucrurile la Procuratură și în justiție., scrie DW





Fake News cu pana de curent. Cum s-a transformat un exercițiu austriac într-o dezinformare masivă . O știre „senzațională” a deschis jurnale și site-uri de știri mai multe zile: Europa avea să se scufunde în beznă două săptămâni. Totul din cauza unei pene de curent. Cei care avertizau asupra dezastrului citau surse de încredere - chiar pe ministrul austriac al Apărării. Informația era falsă.

Ministerul austriac al Apărării începea, pe 30 septembrie, o campanie de instruire a populației pentru a ști cum să reacționeze în situația în care s-ar putea produce o pană de curent majoră.

Debutul campaniei este marcat pe Instagram de Klaudia Tanner, deținătoarea portofoliului Apărării, însoțită de un comentariu prin care spune că „O „pană de curent” este o întrerupere a energiei, a infrastructurii și a aprovizionării la nivel european - este un risc realist și, în același timp, subestimat. Prin urmare, scopul nostru este să îmbunătățim rezistența republicii noastre în ansamblu!, . O știre „senzațională” a deschis jurnale și site-uri de știri mai multe zile: Europa avea să se scufunde în beznă două săptămâni. Totul din cauza unei pene de curent. Cei care avertizau asupra dezastrului citau surse de încredere - chiar pe ministrul austriac al Apărării. Informația era falsă.Ministerul austriac al Apărării începea, pe 30 septembrie, o campanie de instruire a populației pentru a ști cum să reacționeze în situația în care s-ar putea produce o pană de curent majoră.Debutul campaniei este marcat pe Instagram de Klaudia Tanner, deținătoarea portofoliului Apărării, însoțită de un comentariu prin care spune că „O „pană de curent” este o întrerupere a energiei, a infrastructurii și a aprovizionării la nivel european - este un risc realist și, în același timp, subestimat. Prin urmare, scopul nostru este să îmbunătățim rezistența republicii noastre în ansamblu!, scrie Europa Liberă.





​Precizări CNPP pentru persoanele care solicită ieşirea la pensie. Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a făcut câteva precizări importante pentru persoanele care doresc să se înscrie la pensie. Astfel, potrivit prevederilor art. 103 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare. De asemnea, potrivit prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizia de pensie poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare. CNPP precizează că aceste prevederi vizează doar situaţia înscrierilor noi la pensie, nu şi a recalculărilor / revizuirilor de drepturi aflate deja în plată, Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a făcut câteva precizări importante pentru persoanele care doresc să se înscrie la pensie. Astfel, potrivit prevederilor art. 103 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare. De asemnea, potrivit prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizia de pensie poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare. CNPP precizează că aceste prevederi vizează doar situaţia înscrierilor noi la pensie, nu şi a recalculărilor / revizuirilor de drepturi aflate deja în plată, scrie Adevărul





Plata muncii în PIB – România părăsește ultima poziție în clasamentul regiunii. România a părăsit anul trecut ultima poziție în regiune la compensarea salariaților pentru munca depusă, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un procentaj de 41,3% din PIB, am urcat de puțin peste Polonia (40,5% PIB) dar am rămas încă în urma Ungariei (42% PIB), Slovaciei (44,5%) și Bulgariei (45,5%). Pentru referință, menționăm că media UE27 s-a situat în anul declanșării pandemiei la 48,9% ( ușor sub media Zonei Euro, de 49,5%) iar Germania a avut o pondere în PIB a compensării salariaților de 55,2%). De reținut, toate statele membre și-au mărit anul trecut acest indicator în condițiile scăderii rezultatelor economice, scrie Curs de Guvernare.



Record al contingentului de lucrători străini: 100.000 permise de muncă pentru 2022 – proiect HG. Numărul lucrătorilor din state terțe nou admiși ce vor putea fi angajați anul viitor în România este de 100.000 de persoane, conform unui proiect de HG. Este cel mai mare număr de permise aprobat vreodată în România și reprezintă dublul contingentului din 2021. Pentru anul acesta, Ministerul Muncii acceptase un număr inițial de 25.000 de persoane, dublat în vară, la cererea firmelor, în special a celor din sectorul HORECA. Contingentele anuale de permise de muncă sunt stabilite prin analiza domeniilor cu deficit de forță de muncă și a ocupațiilor/meseriilor pentru care angajatorii declară locuri de muncă vacante în mod repetat, scrie Curs de Guvernare.



România a părăsit anul trecut ultima poziție în regiune la compensarea salariaților pentru munca depusă, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un procentaj de 41,3% din PIB, am urcat de puțin peste Polonia (40,5% PIB) dar am rămas încă în urma Ungariei (42% PIB), Slovaciei (44,5%) și Bulgariei (45,5%). Pentru referință, menționăm că media UE27 s-a situat în anul declanșării pandemiei la 48,9% ( ușor sub media Zonei Euro, de 49,5%) iar Germania a avut o pondere în PIB a compensării salariaților de 55,2%). De reținut, toate statele membre și-au mărit anul trecut acest indicator în condițiile scăderii rezultatelor economice,Numărul lucrătorilor din state terțe nou admiși ce vor putea fi angajați anul viitor în România este de 100.000 de persoane, conform unui proiect de HG. Este cel mai mare număr de permise aprobat vreodată în România și reprezintă dublul contingentului din 2021. Pentru anul acesta, Ministerul Muncii acceptase un număr inițial de 25.000 de persoane, dublat în vară, la cererea firmelor, în special a celor din sectorul HORECA. Contingentele anuale de permise de muncă sunt stabilite prin analiza domeniilor cu deficit de forță de muncă și a ocupațiilor/meseriilor pentru care angajatorii declară locuri de muncă vacante în mod repetat,

În pofida cererii record, deoarece oamenii au petrecut mai mult timp acasă în urma pandemiei, profitul înainte de taxe al Inter IKEA Group - care deţine franciza IKEA şi este responsabil cu aprovizionarea - a scăzut cu 16% în perioada august 2020 - august 2021, la 1,71 miliarde de euro. În anul fiscal 2019, profitul înregistrase un declin de 4%. "Pe plan global pandemia a afectat veniturile noastre din exploatare în anul fiscal 2021. Principala cauza a fost majorarea semnificativă a preţului transportului şi materiilor prime în a doua parte a anului fiscal", se arată în comunicatul Ikea, potrivit Adevărul. Curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău este plină de ambulanțe și mașini personale cu pacienți care au nevoie de oxigen sau care își așteaptă rândul, la internare. Pentru că nu mai sunt locuri în spital, pacienții sunt tratați provizoriu în propriile autoturisme.Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut în ultimele zile mai multe controale în supermarketuri din București. Rezultatele arată un adevărat dezastru. Nu are sens să mai înșir toate neregulile constatate de inspectorii ANPC. Doar să spunem că ele sunt de toate felurile, de la insecte sau mai exact gândaci, până la rafturi ruginite pentru expunerea produselor.Gravitatea situațiilor descoperite de controalele ANPC este dovedită și de nivelul amenzilor, dar mai ales de propunerea de închidere a unor magazine în care s-au găsit nereguli majore. Este o penalizare fără precedent, cea privind propunerea de închidere a unității comerciale, care indică o anumită determinare pe care au avut-o inspectorii ANPC. Să spunem că inspecțiile au fost la trei rețele comerciale, Cora, Mega Image și Auchan, la mai multe magazine care fac parte din aceste lanțuri comerciale. Nu facem un proces de intenție, dar nu este imposibil ca și în alte hypermarketuri, sub alte branduri, să se întâlnească situații asemănătoare. Deocamdată, însă, comercianții care nu au fost controlați sunt negustori cinstiți, scrie RFI. Cel mai mare producător auto din Cehia a fost nevoit să oprească temporar producția din cauza lipsei de microcipuri. Activitatea a fost reluată, dar nimeni nu știe pentru cât timp. Încă lipsesc piese și materii prime.Republica Cehă este unul dintre cei mai mari producători de automobile din lume. La capacitate maximă, uzinele Skoda (grupul VW), Toyota și Hyundai produc peste 1,3 milioane de mașini anual. Industria auto din această țară cu zece milioane de locuitori asigură aproximativ 120.000 de locuri de muncă, iar autovehiculele reprezintă 53% din totalul exporturilor cehe. Nu întâmplător, companiile auto se numără printre cei mai mari contribuabili din statele membre ale UE., potrivit DW. . Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a retras zece licențe pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, în acest an, toate la solicitarea operatorilor economici, potrivit datelor instituției, trimise redacției la solicitarea noastră. Dintre acestea zece, importante cu adevărat sunt patru cazuri, restul fiind retrase în condițiile în care operatorii nu au prestat serviciul și nu au avut clienți.Este vorba despre Hargaz Harghita Gaz SRL, Măcin Gaz SRL, Progaz P&D SRL și Vega 93 SRL, care aveau clienți, ba chiar unul dintre ei destul de mulți și care au renunțat de bună voie la activitatea de furnizare a gazelor și, implicit, și la clienți. În total, numărul clienților acestor furnizori se ridică la circa 15.000.Potrivit legii, ANRE transferă clienții furnizorilor care nu mai pot presa activitatea către furnizorii de ultimă instanță de gaze, cel puțin până la momentul la care clienții își găsesc un alt furnizor, scrie Economica.net. Angajatorului nu îi este interzis prin lege să prezinte angajaților săi avantajele vaccinării; nici să-i bonifice pe cei care aleg să o facă, precum nici să le prezinte angajaților, pragmatic și fără să formuleze nicio amenințare privind stabilitatea raporturilor de muncă, că nevaccinarea salariaților poate aduce prejudicii firmei pe termen scurt și mediu. La acest moment, legea face o separare clară între vaccinați și nevaccinați, din mai multe puncte de vedere - acces la anumite activități, în anumite spații ș.a.m.d. Mai există însă o distincție care poate duce la situații dificile la locul de muncă, distincție impusă tot la nivel legislativ , scrie avocatnet.ro Investiţiile în mărfuri par să ia faţa celor în acţiuni, în perioada următoare. Se pare că liniştea privind viitorul economiei României este îngrădită într-un cerc din ce în ce mai strâmt în jurul guvernului demis. Deşi e bombardat în mod constant cu ştiri triumfaliste, românul de rând simte pe propria piele cum stau lucrurile în mod real. Nu fac excepţie nici cei un pic mai înstăriţi care caută să pună ceva deoparte şi să plaseze micile economii în ceva care măcar să le conserve dacă să le aducă un câştig nu e posibil. Investitorii români se tem din ce în ce mai mult de inflație și de starea economiei naționale, potrivit celui mai recent sondaj eToro *Retail Investor Beat*, care a cercetat preferințele investitorilor individuali, potrivit FinEco24News.