​Apetitul pentru investiții al IMM-urilor are o frânare în această perioadă. Măsurile guvernamentale de anul trecut au câștigat timp, nu au rezolvat problemele. Oficial Coface: Un om sărac și îndatorat care primește un împrumut nu este un om care a câștigat la Loto

Frânare a investițiilor

Nivel scăzut de capitalizare

„Mare parte din acest sector este în continuare reprezentată de creditul comercial. Dacă discutăm de companiile mici, există și o componentă de finanțare de la prieteni, familie, dacă vorbim de companiile care sunt în prima fază de dezvoltare”, a afirmat reprezentantul CEC Bank.







Vulnerabilitățile companiilor au fost accentuate

Am trecut de la o cerere preponderent orientată către soluții de finanțare pentru capital de lucru în 2020, la un apetit crescut pentru finanțarea investițiilor pe termen mediu și lung în prima parte a acestui an, pe măsură ce a crescut și încrederea antreprenorilor în redresarea economică, iar aceștia s-au orientat către măsuri de digitalizare și extindere a activității lor, a declarat Luana Sorescu, head of clients, business banking, ING BankPotrivit acesteia, în ultimele luni, apetitul pentru investiții a mai scăzut.„Se simte o frânare în această perioadă determinată de valul 4 al pandemiei, de incertitudinea politică dar și de creșterea anunțată a prețurilor, în special cele la energie”, a mai spus ea.Avem în România un mediu de afaceri relativ tânăr, dacă e să ne comparăm cu țările din vestul Europei, a declarat Gabriel Pralea, director rețea CEC Bank.„Media de vârstă a companiilor, în special a companiilor mici, este de sub 10 ani. În vest, o mare parte din mediul de afaceri antreprenorial, mic, au mai multe generații în spate. Asta se traduce printr-o stabilitate financiară mult mai bună, o capitalizare mai bună și un grad de risc mai scăzut”, a spus el.• Principalul lucru pe care îl vedem în interacțiunea cu clienții noștri care vin la bancă este nivelul redus de capitalizare, un gap între înțelegerea lor cu privire la procesul de creditare și ceea ce băncile trebuie să progreseze pentru a putea acorda un credit.Potrivit acestuia, doar 25% dintre ele folosesc finanțarea bancară sau financiară.În anul 2020 măsurile de subvenționare și salvare a companiilor le-au ajutat să depășească un an cu provocări fără precedent, însă nu au rezolvat problemele companiilor vulnerabile, ci doar le-au ajutat să câștige timp, a declarat Alina Popa, director comercial Coface.„Un om sărac și îndatorat care primește un împrumut nu este un om care a câștigat la Loto. Banii sunt împrumutați și trebuie rambursați”, a afirmat ea.Potrivit acesteia, vulnerabilitățile companiilor au fost accentuate.„Companiile sunt mai îndatorate, au o capitalizare mai redusă, creditarea comercială a crescut și deci și riscul de contagiune, și trebuie să avem în vedere că măsurile de susținere din 2021 au fost de 10-11 ori mai mici decât cele din 2020. Gradual acest suport va fi retras”, a mai spus Popa.Prin urmare, precizează ea, companiile vor fi nevoite să se descurce într-un context în care avem în continuare un risc sanitar prezent, cu impact în economie.„Avem dezechilibre pe lanțul de aprovizionare și o inflație în creștere. Este de așteptat să avem și costuri de finanțare impactate de această inflație, deci în creștere, care vor impacta buna funcționare a companiilor mai vulnerabile în perioada următoare”, a precizat reprezentanta Coface.