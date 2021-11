​Business report Cum a ajuns un sat săsesc să voteze un primar AUR. De ce mai iau mită medicii? Cât plătiți în plus la bancă dacă ROBOR crește la 3%. Singurătatea democratului român

Paradoxul de la Valea Lungă: Cum a ajuns un sat săsesc să voteze un primar AUR. Valea Lungă, Langenthal în germană, din județul Alba, este singura comună din Transilvania cu un primar de la AUR (Alianța pentru Unitatea Românilor). Întemeiat de sași, satul mai păstrează configurația și arhitectura de inspirație germană, sătenii lui vorbesc germana – pentru că majoritatea au făcut școala primară și grădinița în această limbă–, iar tinerii, mulți dintre ei, lucrează în Germania. Alții sunt angajați la concernul german din Blaj sau la Romgaz Mediaș. Sau muncesc în Olanda, Spania, Italia.

. Așa începe un reportaj realizat de redacția rusă a Deutsche Welle, care descrie acest fenomen, devenit subiect de presă în Berlin și care a generat o mulțime de știri false. Una din acestea, care a fost infirmată chiar de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, titra că moldovenii pot pierde din această cauză chiar și regimul liberalizat de vize cu UE. Între timp, moldovenii continuă să vină la Berlin, iar principalul motiv ar fi legislația îngăduitoare a Germaniei față de solicitanții de azil, care le permite moldovenilor să beneficieze de facilități cum ar fi, bani de buzunar, potrivit DW





. Majoritatea și-au văzut de viețile lor, și-au plătit taxele, n-au furat, n-au stat să aștepte pomeni de la stat, ba chiar și-au petrecut nenumărate seri în stradă, încercând să-i împiedice pe colegii domnului Ciolacu să transforme România în Belarus și să o scoată definitiv de pe drumul timid de democrație europeană pe care ajunsese, aparent, din greșeală, scrie PressOne





Parchetul European: Patru persoane arestate şi 23 de milioane euro confiscate în Cehia, România şi Slovacia .Patru persoane au fost arestate şi bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost confiscate în Republica Cehă, România şi Slovacia, într-o acţiune coordonată miercuri şi joi de Parchetul European (EPPO, Biroul procurorului public european), sub bănuiala de formare a unei organizaţii infracţionale şi evaziune fiscală, indică un comunicat al EPPO. "Principalii suspecţi au organizat un aşa-numit carusel TVA (taxa pe valoare adăugată), care a implicat circulaţia repetată a unor bani fictivi prin aceleaşi companii", a explicat EPPO în comunicat. Potrivit EPPO, unele dintre aceste companii nu şi-au îndeplinit obligaţiile fiscale şi astfel au permis altor companii, cu sediul în Germania, să solicite încasarea TVA. Pierderile fiscale estimate în Germania din cauza acestor activităţi infracţionale este de cel puţin 23 de milioane de euro. Nucleul activităţii infracţionale era la Hamburg (nordul Germaniei), iar spălarea banilor era organizată în primul rând în Cehia şi Slovacia, cu importante legături în România, scrie Financial Intelligence.

Valea Lungă a fost condusă timp de 16 ani de un primar PNL, iar din toamna trecută a devenit singura localitate cu un primar AUR din Transilvania.Satul arată prosper, are case renovate, castel și parc dendrologic, spațiu de joacă, școală modernă, centru social pentru copii și bătrâni, grădiniță nouă, cămin cultural, bancă, gară, străzi asfaltate, poduri și rigole. Aproape fiecare casă are mașina la poartă și utilaje agricole în curte, o forfotă de toamnă animă locul încă de la intrare. Se lucrează la întărirea unui taluz care străjuiește șoseaua principală. Deasupra lui, un șir de case toate cu etaj, anunță o localitate de oameni înstăriți, scrie PressHub În ultima perioadă tot mai mulți moldovenii solicită azil în capitala Germaniei, Berlin. Doar în luna septembrie 2021 au fost înregistrate peste 600 de cereri.Oranienburger Strasse 285. La această adresă din cartierul Reinickendorf, din nordul Berlinului, poți vedea multe autobuze cu numere moldovenești. Aici se află centrul de primire și înregistrare iniţială a celor care solicită statutul de refugiat. După două zile de drum, aici sosesc zeci de cetățeni ai Republicii Moldova cu solicitarea de azil în Germania”.. Ghinion. Așa s-ar putea rezuma părerea președintelui Iohannis despre cei care l-au votat – de două ori (sau chiar de patru), doar pentru a scăpa de PSD. La fel ca profesorii care n-au știut să-și ia cinci-șase case din meditații, și votanții domniei sale au avut ghinionul de a nu se descurca în viață.În primul rând, au făcut greșeala să rămână în țară și să investească din timpul și energia lor nu doar la vot, dar mai ales ca să fie cetățeni cinstiți. Nu s-au dus nici în PNL, nici în PSD sau alt partid de descurcăreți, s-au dus eventual într-un partid de încurcă-lume deturnat de alții mai puțini naivi dar cu orgolii cât cerul. Aia e, ghinion.„Nu au niciun fel de scuză, ne descalifică pe toți”. Un medic renumit de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov a fost reţinut de procurori, după ce a fost prins în flagrant, în timp ce primea mită 8.000 de lei, pentru o intervenţie chirurgicală pe care o făcuse în acest spital public. Medicul a fost dus la audieri şi apoi reţinut. „Este un fapt care, din păcate, îi pune într-o lumină proastă pe toți medicii”, afirmă la RFI Bogdan Tănase, director medical al Institutului Oncologic. El subliniază că astfel de acte intolerabile contribuie la adâncirea faliei dintre medici și pacienți.Medicul a fost plasat în arest la domiciliu, scrie RFI Guvernul ungar a recunoscut joi pentru prima dată că a cumpărat programul spion Pegasus, care conform mass-media internaţionale a fost folosit de mai multe ţări pentru a spiona politicieni din opoziţie, activişti sau jurnalişti, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. ”Ministerul de Interne a cumpărat soft-ul”, a declarat în faţa presei Lajos Kósa (foto), preşedintele Comisiei de Apărare şi Securitate din parlamentul ungar şi membru al Fidesz, partidul de guvernământ al premierului Viktor Orban.Politicianul ungar a mai susţinut că operaţiunea a fost una legitimă, dar a refuzat să ofere informaţii despre modul în care a fost folosit programul spion sau despre persoanele vizate de operaţiunile de supraveghere cu acest software.Potrivit portalului ungar de investigaţii Direkt36, programul Pegasus a fost folosit în Ungaria pentru spionarea mai multor jurnalişti, proprietari ai unor mass-media, avocaţi şi fotografi, fiind găsite amprente ale programului în telefoanele mobile ale acestora, scrie Economica.net La un ROBOR de 2,3%, cât a fost marți, față de 1,67% în vară, plus o marjă a băncii de 2% la un credit ipotecar, pentru un împrumut de 85.000 de euro, un client trebuie să plătească în plus 196 de lei pe lună, adică 2.356 lei în plus pe an.Dacă ROBOR crește la 3% trebuie să mai aducă încă 270 de lei astfel încât, per total față de vară dobânda a crescut cu 463 de lei pe lună. Adică 5.576 de lei în plus pe an. Adică o vacanță în Grecia.Această creștere a dobânzii înseamnă destul de mult pentru că se suprapune cu creșterea energiei electrice, creșterea gazelor și creșterea celorlalte prețuri la produse și servicii.Și nu știu dacă creșterea salarială, asta dacă ai norocul, va acoperi toate aceste creșteri.Au apărut prea multe lebede negre în economie și vin vremuri grele, iar România din păcate se mai confruntă și cu o criză politică și nu are un guvern plin, ca să nu mai vorbim de o majoritate parlamentară, scrie AlephNews . Tinerii șomeri fără studii și fără experiență profesională, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, care stau în sud-vest, sud-est, centrul țării sau sudul Munteniei, vor fi sprijiniți de stat, prin intermediul anumitor entități, cu până la 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri, potrivit unui comunicat de presă de miercuri al Ministerului Investițiilor. Astfel, tinerii vor primi banii prin intermediul unor terți, nu-i vor cere ei efectiv la stat. Potrivit comunicatului ministerului, până pe 31 decembrie 2021 este deschis un apel de proiecte cu fonduri destinate consilierii, formării, găsirii unui loc de muncă și finanțării noilor afaceri ale tinerilor șomeri amintiți.Important de reținut este că finanțarea funcționează în două etape. În prima etapă, terții depun proiecte la stat pentru a obține finanțare. În a doua etapă, ulterior obținerii finanțării, terții vor pune fondurile la dispoziție tinerilor șomeri care vor să deschidă afaceri - fiecare tânăr șomer va putea primi până la 25.000 de euro și se estimează înființarea a peste 800 de afaceri noi. Este vorba, în esență, de entități precum ONG-uri, furnizori de formare profesională, sindicate, patronate sau asociații de întreprinderi, scrie Avocatnet.ro . “Visul era așa: stăteam pe terasa casei pe care plănuiam să mi-o fac undeva la poalele Munților Retezat, o vale mai încolo de unde s-a întâmplat atacul, veneau în fiecare dimineață exact acei oameni care m-au lovit atunci și, când îmi beam cafeaua, ei veneau și mă omorau. A fost nevoie să iau decizia să locuiesc în altă parte, ascuns, pentru a scăpa de coșmarul acesta.”Este descrierea coșmarului recurent pe care activistul de mediu Gabriel Păun l-a avut noapte de noapte, după atacul de la poalele Munților Retezat, când a fost bătut cu bestialitate de niște necunoscuți care apărau alte interese decât cele ale Mediului.Gabriel Păun spune despre sine că s-a născut activist. Sunt zeci de ani de când luptă pentru protejarea mediului. Dar nu poate uita nici astăzi momentul în care, țintuit la pământ, continua să fie lovit cu pumnii și picioarele, doar pentru că încerca să documenteze o situație de încălcare a legii la poalele Munților Retezat. Este în continuare fascinat de paradoxul că o persoană non-violentă cum e el a ajuns să fie cumva legată de un episod violent, dar nu i-a trecut nicio secundă prin minte ideea de a renunța la această luptă, scrie Investigatoria. În doar 12 zile de tranzacționare, investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Această performanță reprezintă cea mai rapidă creștere într-o perioadă scurtă de timp din istoria piețelor de capital. Iar în timp ce alți producători mari de automobile au avut vânzări în scădere, Tesla a reușit să-și crească vânzările în T3 2021 cu 56,8% față de T3 2020. Despre cât de sustenabil este avântul luat de compania condusă de Elon Musk și care este semnificația acordului de vânzare a 100.000 de vehicule electrice către Hertz, ne explică Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe bursele internaționale, listată pe Bursa de la Varșovia. Citește continuarea pe FinEco24News