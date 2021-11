​Loteria de vaccinare: Duminică au loc primele extrageri din noiembrie

Loteria de vaccinare continuă în noiembrie, iar duminică au loc primele extrageri ale acestei luni. Ca de obicei, fiind extragere săptămânală, este vorba despre 80 de premii de 10.000 lei și unul de 100.000 de lei. Participă persoanele care s-au înscris de vinerea trecută, de la ora 12:00 până astăzi la aceeași oră.





Cum te înscrii la Loteria Vaccinării

Când au loc extrageri la Loteria Vaccinării în noiembrie 2021

Extragerea premiului lunar, cel de 300.000 lei, va avea loc pe 28 noiembrie, odată cu cea săptămânală, și vor putea participa persoanele care s-au înscris în intervalul 29 octombrie – 26 noiembrie, ora 12:00.





Când vor fi anunțați marii câștigători ai Loteriei Vaccinării

Câștigătorii, mai exact numerele câștigătoare, sunt anunțate la TVR 1, în momentul extragerii. NU sunt anunțate numele, ci numerele, evident, la fel ca până acum.





Duminica aceasta emisiunea poate fi urmărită de la 20:50.



Valoarea premiilor oferite la Loteria Vaccinării

1. accesare site https://certificat-covid.gov.ro 2. autentificare: se introduce adresa de e-mail;3. verificare e-mail: link de autentificare;4. accesare e-mail primit de la platforma „Certificate COVID”;5. accesare buton „Autentificare”,6. identificare certificat de vaccinare al persoanei pentru carese va înregistra participarea la loterie;7. accesare buton „Vizualizare certificat”;8. selectare opțiune „De acord cu regulamentul și condițiilede participare”9. selectare opțiune „De acord cu publicarea datelor personale pe site-ul Ministerului Sănătății, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N.L.R.”;10. selectare opțiune „PARTICIPĂ LA LOTERIA DE VACCINARE”Prima, așa cum am spus, are loc duminica aceasta.• Cea de-a doua extragere săptămânală va avea loc pe 14 noiembrie.• Cea de-a treia pe 21 noiembrie.• Cea de-a patra pe 28 noiembrie.De asemenea, rezultatele extragerilor vor fi afișate pe site-ul Loteriei Române , pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerului Sănătății La extragerile săptămânale se acordă 80 de premii în sumă de 10.000 de lei și unul de 100.000 de lei.La extragerea lunară, în cazul de față cea care va avea loc pe 28 noiembrie, premiul se ridică la 300.000 lei.La finalul anului vor mai avea loc două extrageri finale (pe 31 decembrie), la care premiile sunt de 500.000 lei și 1 milion lei. În ultima zi din an (pentru aceste premii) vor participa toți cei care s-au înscris de la începutul Loteriei și până pe 31 decembrie 2021 la ora 12:00.