Chat-ul ANAF va fi lansat în proiect pilot până la finalul anului. În 2022 urmează a fi digitalizate 61 de declarații, iar noii mari contribuabili vor declara în SAF-T obligatoriu din luna iulie – șefa ANAF

Digitalizarea declarațiilor, Chat-ul și factura electronică

Potrivit acesteia, a fost testat de curând serviciul de Chat. Acesta va fi lansat în sistem pilot până la finalul acestui an.





SAF-T – noii mari contribuabili vor avea ca termen luna iulie 2022

Reînființarea Autorității Vămale

• Am avut în vedere susținerea Vămii prin PNRR și prin fondurile de care ANAF va beneficia, 70 milioane de euro sunt dedicate Vămii atât în ceea ce privește partea de informatizare, dar avem în vedere să rezolvăm și problema scanerelor.





Proiectul APIC – până la final de 2022 posibil să fie gata modulul de analiză de risc

“Am ajuns la un grad de depunere a declarațiilor fiscale pentru persoanele juridice de 99%. Am reușit să digitalizăm în acest an 51 de formulare și declarații. Sunt perspective să finalizăm încă 61 de astfel de documente în primul semestru al anului 2022. Adică să digitalizăm toate formularele și declarațiile”, a spus ea.De asemenea, a spus că lucrează împreună cu colegii din Ministerul Finanțelor la operaționalizarea sistemului pe relația B2G în privința facturii electronice.„Nu am reușit să publicăm în luna octombrie cum ne-am propus lista marilor contribuabili și am avut o oarecare întârziere. A fost de analizat mai bine decât în alte ocazii evoluția cifrei de afaceri a contribuabililor în contextul pandemic”, a spus Călugăreanu.• Având în vedere că am întârziat și am intrat în luna noiembrie, am avut în vedere ca urmare a semnalelor pe care mediul de afaceri ni l-a dat, ca pentru noii mari contribuabili sistemul de declarare în SAF-T să devină obligatoriu începând cu luna iulie a anului 2022.“Ca regulă generală, toți contribuabilii care vor raporta au o perioadă de grație de 6 luni pentru prima raportare, perioadă în care nu vor fi sancționați”, a precizat șefa ANAF.“Deja lucrăm la partea de bucătărie la ceea ce înseamnă transpunerea actului normativ, respectiv a Legii privind înființarea Autorității Vamale Române”, a spus Călugăreanu.“De la anul începem lansarea procedurii de achiziție publică în ceea ce privește Big Data și APIC. Noi vedem proiectul APIC ca fiind unul modular în care să implementăm etapizat acest instrument. Ne-am bucura ca la finele anului 2022 să vă spunem că avem un modul de analiză de risc care să ne automatizeze în totalitate acest proces”, a spus șefa ANAF.APIC înseamnă Administrație Performantă prin Informație Consolidată.Despre acest proiect ea declara în ianuarie că: „Presupune dezvoltarea unei platforme de tip Big Data care va permite gestionarea unui volum masiv de date analiză și modelare. Implementarea unui sistem informatic integrat care să asigure realizarea în mod automat a analizei de risc”.În ceea ce privește eșalonarea simplificată: până acum au fost aprobate peste 67.000 de decizii de eșalonare pentru suma de 12 miliarde lei.