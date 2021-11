Business report: Pe urmele unui miliard de lei. Adevărurile economice din spatele Squid Game. Profesor fanatic, concediat de școală. Frații Micula vor să pună sechestru pe conturile României din SUA. Cum ar trebui să arate tezele din semestrul I

Pe urmele unui miliard de lei. Cum ține statul român blocat ajutorul pentru HoReCa ● Adevărurile economice din spatele fenomenului Squid Game ● Profesor fanatic, concediat de școală ● Întâlnirile întâmplătoare ● Cum ar trebui să arate tezele din semestrul I. Argumente practice și incoerența autorităților ● Frații Micula vor să pună sechestru pe proprietățile și conturile României din Statele Unite ● George Butunoiu, headhunter: Angajații au devenit mai aroganți față de angajatori, știu că au mult mai multe opțiuni la îndemână ● Jeff Bezos prezice că oamenii se vor naşte în spaţiu şi „vor vizita Pământul” în vacanţă ● Damnații de la Nicorești ● A scapat BNR inflatia de sub control? ● Marcel Ciolacu, despre posibila taxă de solidaritate: Ar urma să fie introdusă în legea bugetului ● Către o fortăreață europeană ● Lucian Băltaru: Secretul e să crezi în oameni mai mult decât cred ei.





Pe urmele unui miliard de lei. Cum ține statul român blocat ajutorul pentru HoReCa. „Bucătarii sunt acum pe șantier”

. În spatele Squid Game, cel mai vizionat serial din istoria Netflix, e mult adevăr – senzaționalizat, e drept – despre societatea coreeană, dar și despre capitalism și lumea în care trăim, scrie Panorama









Întâlnirile întâmplătoare. Perioada asta de pandemie a fost, pentru mine, foarte interesantă, din multe puncte de vedere. A avut momentele ei de cădere și momentele ei de extaz, a avut revelații neașteptate, unele pozitive, altele nu. A reașezat lucruri pe care nu îmi imaginam că vor fi vreodată reașezate. Dintre ele, poate cel mai interesant și cu consecințele cele mai importante pentru fiecare dintre noi, e reașezarea felului în care ne raportăm la muncă și mai ales la munca de la distanță.



Se pare, deci, că paradigma “muncii de oriunde” s-a instalat puternic și, probabil, a pus cultura muncii pe un traseu diferit, nou. Dar, pentru mine, deși iubesc libertatea pe care această paradigmă mi-a adus-o, ea mi-a și luat ceva extrem de important, ceva ce cred că e important pentru mulți oameni: șansa întâlnirilor întâmplătoare.

Eu nu sunt mare fan de făcut planuri, mai ales planuri elaborate și pe termen lung. Nu sunt pentru că în viața mea nu prea mi-a ieșit mimic așa cum am planificat în schimb mi-au ieșit multe lucruri pe care nu le-am planificat deloc. Am învățat, cu timpul, să apreciez și să caut întâlnirile întâmplătoare, .

Cum ar trebui să arate tezele din semestrul I. Argumente practice și incoerența autorităților. Un sondaj realizat de elevii de la Consiliul Național al Elevilor arată că, dintre toți cei chestionați online, aproximativ 90% dintre elevi, profesori și părinți sunt de părere că nu este oportună susținerea tezelor pentru semestrul I.

Cei chestionați susțin eliminarea lor mai ales că aceste teze ar trebui să fie ținute după vacanța de iarnă și așa scurtată din cauza vacanței forțate de două săptămâni din lunile octombrie-noiembrie.

Elevii au trimis puncte de vedere către Ministerul Educației și au făcut petiții online, însă nimeni nu i-a ascultat. Spre deosebire de anul trecut, când au fost suspendate, tezele școlare se vor susține în format fizic în acest an, cu una mai puțin pentru gimnaziu și pentru liceu, .



Frații Micula vor să pună sechestru pe proprietățile și conturile României din Statele Unite. Pentru a convinge statul român să îi achite cât mai repede încă o sută de milioane de dolari, Viorel și Ioan Micula încearcă să blocheze activitățile consulare ale României din Statele Unite.

Un judecător federal din Washington a decis luni, 9 noiembrie, să amendeze statul român cu 1,5 de milioane de dolari pentru că Bucureștiul nu a oferit date complete legate de proprietățile și conturile României din SUA.

George Butunoiu, headhunter: Angajații au devenit mai aroganți față de angajatori, știu că au mult mai multe opțiuni la îndemână. Cum poți ajunge singur IT-ist, cum poți trece la 2.000 euro și cum își poți face un CV bun Angajatorii se simțeau, înainte de pandemie, pe o poziție de superioritate față de angajați, dar la scurt timp raportul de forțe s-a inversat, angajații realizând acum că pot lucra de acasă fără să fie controlați, chiar și pentru firme din străinătate, și devenind mult mai aroganți față de angajatori, deoarece știu că au mult mai multe opțiuni la îndemână, explică George Butunoiu, expert în recrutare, la Ora de Profit.ro.Raportul de forțe este acum clar în favarea angajaților și o să fie, probabil, foarte mult timp de acum înainte", spune Butunoiu. El arată că retailul, sectorul medical, anumite categorii din sectorul pharma au crescut în pandemie, spre deosebire de turism, HoReCa, nișa de recrutare clasică, librării,



Jeff Bezos prezice că oamenii se vor naşte în spaţiu şi „vor vizita Pământul” în vacanţă. Jeff Bezos prezice că în viitor oamenii se vor naşte în spaţiu şi vor locui în colonii spaţiale. În viziunea lui asupra viitorului, oamenii vor vizita Pământul în vacanţă.

Jeff Bezos a discutat despre spaţiu, despre planurile Blue Origin şi despre relaţia dintre explorarea spaţială şi salvarea Pământului în timpul unei conversaţii care a avut loc miercuri la Forumul Ignatius 2021 din Washington, potrivit Insider.

În timpul interviului, fondatorul Amazon şi Blue Origin a dezvoltat ideea sa despre coloniile spaţiale: habitate plutitoare care imită vremea şi atracţia gravitaţională a Pământului. Cilindrii plutitori, care se învârt, ar putea găzdui până la 1 milion de oameni şi ar avea „râuri şi păduri şi viaţă sălbatică”, a spus el.

Damnații de la Nicorești. Povestea copiilor condamnați la moarte în căminele statului a rămas, în esență, istoria dezumanizării unui regim, cel comunist, care ținea zeci de mii de irecuperabili în condiții de lagăr.





Lucian Băltaru: Secretul e să crezi în oameni mai mult decât cred ei. Orice persoană nouă, orice coleg nou care vine în Sameday are încrederea mea maximă, pentru că știu că în mod natural va tinde să nu mă dezamăgească. Și așa se întâmplă în 95% din cazuri. Se mai întâmplă să fie și în celălalt sens, dar mult prea puțin, nu e important. Ce face o abordare de genul ăsta e că scoate potențialul maxim din acea persoană și îl duce la un nivel chiar mai sus decât credea el că poate să fie. Probabil că nu-l cunoașteți, încă, prea bine pe Lucian Băltaru. Dar ați văzut peste tot în jur acele mașini de curierat pictate cu roșu și o pasăre albă, ca un origami. Chiar este origami. Pentru Lucian, care este fondatorul Sameday, înseamnă flexibilitate și continuă transformare.

Lucian a intrat cu multă determinare în antreprenoriat, la 18 ani. Visa să facă cea mai mare companie de taximetrie din Bacău. A dat faliment. Am vorbit cu Lucian despre de ce să ai încredere necondiționată în oameni, despre cum și-au refăcut de câteva ori modelul de business, despre forța subtilă a dereminării și cum au forțat în existență o întreagă piață, chiar sub nasul competiției, despre parenting și pasiunea lui pentru motociclete și despre cum vor ajunge în zece ani la un miliard.

Antreprenorii HoReCa așteaptă un miliard de lei, sprijin promis de stat încă de anul trecut. Politicienii dau vina unii pe alții, iar la mijloc cad funcționarii publici. Un cerc vicios și o întrebare: Nu vă supărați, când vin banii?„Dacă cineva mi-ar fi spus în martie, atunci când totul s-a închis, că va dura atât de mult și că va costa atât, oricine în locul meu ar fi zis pas. Oricât de mult ți-ai dori, e greu să accepți că totul e blocat doi ani. Nu știu dacă realizăm că acest Covid-19 se numește așa și pentru că a început în 2019. Suntem la final de 2021 și lucrurile se întâmplă în continuare la fel.”Valentin B. este partener la un pub/restaurant din centrul Bucureștiului și se numără printre miile de antreprenori care au aplicat pentru ajutorul financiar de la stat acordat industriei HoReCa. De la începutul pandemiei și până astăzi hotelurilor, restaurantelor, barurilor și cafenelelor li s-au promis compensații pentru pierderile pe care le încasează zi de zi, dar „de fapt e un pending continuu, se așteaptă”, după cum spune, dezamăgit, antreprenorul. Citiți articolul complet în PressOne. Ficțiune: 456 de oameni îndatorați până în pragul disperării se înscriu într-un joc pentru a câștiga premiul cel mare, de 45,6 miliarde de woni coreeni – 33,5 milioane de euro. Concursul e, de fapt, unul de supraviețuire. Fiecare probă, inspirată din jocuri din copilărie, înseamnă eliminarea, la propriu, a unor concurenți.Realitate: În 2008, un regizor coreean falit se apucă să scrie o distopie despre inegalitatea socială, inspirată din experiența proprie. După 10 ani de eșecuri, reușește să vândă ideea unuia dintre cele mai de succes produse ale economiei moderne, Netflix. Ideea devine succes global – cel mai urmărit serial de pe cea mai urmărită platformă. Cumpărătorul face un munte de profit. Vânzătorul nu primește nimic în plus față de prețul inițial. Nu e nici măcar aproape de premiul cel mare de 45,6 miliarde de woni.Una dintre explicațiile pentru succesul colosal al seriei Squid Game (în română, Jocul Calamarului) e tocmai regula de aur a unei distopii reușite: în spatele ei trebuie să stea niște adevăruri foarte puternice. Unul dintre ele e că motivul pentru care concurenții din film au ajuns să se lupte pentru bani e rupt din realitatea multor coreeni.* Augustin Cezar Vieru a fost eliberat din funcție de Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, dar contestă decizia la Tribunal* Profesorul preda Științe Sociale, dar făcea propagandă antivaccinistă la ore, cu manifestări extremiste. Se declară vicepreședinte al partidului neo-legionar Noua Dreaptă* Profesorul Vieru a absolvent de Filozofie la „Cuza” și are doctorat, dar are comportament ultra-radical* Cazul său a stat ascuns ani de zile în sistemul școlar de stat: directoarea liceului din Răducăneni nu a divulgat nici acum ziariștilor motivele concedierii* În urmă cu 4 ani, Augustin Vieru făcea propagandă anti-avort la școală și prezenta elevelor de liceu, la ore, filme cu avorturi pentru a le „educa”* Reacția conducerii a fost doar de a-l detașa la două școli generale afiliate Centrului Școlar din Răducăneni* Un profesor extremist, fanatizat, a rezistat ani de zile în sistem, supunând elevii de gimnaziu unor traume psihice inimaginabile* Copiilor le scria pe grupul online că lasă corigent pe oricine îl contrazice. Le scrie că vaccinul omoară și că o aduce pe Șoșoacă la Răducăneni, să „declanșeze uraganul”* Copiii îl implorau în scris să-i lase să doarmă* Inspectoratul Școlar a tolerat ani de zile acest caz de natură psihiatrică, profesorul fiind îndepărtat extrem de târziu, la intervenția hotărâtă a unui grup de părințiÎn cimitirul din comuna gălățeană Nicorești, locul e de găsit în spatele clopotniței. Aici erau îngropați copiii din căminul-spital Nicorești, unde irecuperabilii ocupau camerele de la etajul clădirii așteptând să moară. Nu doar cei vii, ci și cei dispăruți trebuiau ascunși de ochii comunității. Pentru ultimii locul de veci era o groapă comună în care erau puși unii peste alții. Pe locul acelei gropi comune există azi două plăci memoriale, puse de străinii veniți voluntari după Revoluție în spitalul-cămin din localitate.Pe ele sunt trecute numele a 92 de copii. Dintre aceștia 78 au sub 10 ani, scrie Dela0.ro . Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2021, de 1.233.386, din care peste 63,3% în administraţia publică centrală, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), citate de Agerpres.Din totalul celor 780.875 de angajaţi din administraţia publică centrală, 575.382 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat.Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 273.076, Ministerul Afacerilor Interne (120.798), Ministerul Apărării Naţionale (75.083), Ministerul Finanţelor (24.396) şi Ministerul Sănătăţii (18.234), scrie Financial Intelligence Publicat la data de: 13-11-2021 Zilele acestea, publicul si decidentii din majoritatea economiilor dezvoltate sunt luati prin suprindere de valorile peste asteptari ale inflatiei. Spre exemplu, in Germania inflatia a ajuns la un maxim al ultimilor 29 de ani, in timp ce in SUA inflatia a ajuns la o valoare fara precedent in ultimii 31 de ani. Romania nu face nici ea exceptie. Ultimul raport asupra inflatiei produs de BNR anticipeaza ca nivelul inflatiei recent raportat, de 7,6%, este doar un maxim temporar, avand in vedere ca in trimestrul doi din 2022 se va ajunge la un maxim de 8,6%. Ultima data cand am avut o valoare similara a fost in 2011. In acest conditii, cresterea de doar 0,25 de puncte procentuale a ratei dobanzii-cheie, pana la 1,75%, a fost privita cu mare dezamagire de actorii si observatorii pietelor financiare din Romania. Contextul sugera o abordare cu mult mai indrazneata. La fel de indrazneata ca cea a bancilor centrale din regiune, care au avut cresteri cu mult mai semnificative: 0,75 puncte procentuale in Polonia sau cu 1,25 puncte procentuale in Cehia, scrie Rdu Crăciun pe blogul personal. Primăria București anunță că, anul acesta, vom avea Târg de Crăciun pe esplanada cu statui din Piața Universității, în perioada 26 noiembrie – 26 decembrie 2021. Vizitatorii vor putea face cumpărături de sezon, produse artizanale, globuri pictate manual, clopoței, coronițe, decorațiuni și ornamente. Nu vor lipsi nici aromele specifice, cozonacii, prăjiturile, plăcintele, acadelele, turta dulce, ciocolata de casă, băuturile sau gustările calde. Accesul în târg se poate face doar pe baza Certificatului verde și a unui bilet achiziționat online sau de la intrare.Crăciunul aduce în fiecare an bucurie creștinilor de pretutindeni, simbolizând lumină, speranță și iubire. Păstrăm tradițiile, valorile și magia, având grijă unii de alții – acesta este adevăratul spirit al sărbătorilor și mesajul acestei ediții. La cea de-a XIV-a ediție a Bucharest Christmas Market, momentele speciale vor fi petrecute alături de cei dragi în aer liber, într-un decor de poveste, scrie Buletin de București. "Este o discuţie pe această taxă. Noi o susţinem în continuare. Este o taxă pe activele de lux şi pe venituri excepţionale. (...) Nu trebuie să îl definesc eu (luxul, n.r.). E definit prin lege. De obicei, anumite produse au acciză. Acele produse care au acciză sunt de lux. Nu este niciun prag stabilit. Urmează să stabilim aceste praguri - fiindcă toate lucrurile sunt legate - în funcţie de pachetul de muncă", a arătat el, într-o declaraţie acordată presei.Potrivit acestuia, taxa ar urma să fie introdusă în legea bugetului, care va fi dezbătută în luna decembrie, având aplicabilitate imediată după adoptare."Nu a spus nimeni nici de maşini, nici de proprietăţi, nici de 120 de metri, nici de 50.000 de euro. Există active de lux în România şi noi considerăm că trebuie impozitate. Uitaţi-vă pe lege şi veţi vedea. Şi există venituri excepţionale. Dacă ajungi să câştigi din venituri excepţionale, pe persoană fizică, peste un milion de euro - vă dau un exemplu - e normal să existe o taxă de solidaritate. Este peste tot în lume", a spus Marcel Ciolacu , potrivit Newsweek. Situația refugiaților de la granița dintre Polonia și Belarus relevă modificări politice importante. Solicitând construirea unui zid, Charles Michel, președintele Consiliului European încalcă, din nou, un tabu.Politica vizând refugiații s-a aflat cel mai recent pe ordinea de zi la summitului de toamnă al UE din octombrie, unde șefii de guvern nu au convenit asupra unei căi comune de urmat. Sprijinirea țărilor sudice, porți de intrare în Europa pentru migranți, redistribuirea celor care au dreptul la azil și, mai nou, securizarea frontierelor externe cu garduri și ziduri, continuă să creeze animozități.Cât de impenetrabilă poate fi ”fortăreața europeană” fără a se renunța complet la valorile sale fundamentale? Evoluțiile politice recente indică o preferință pentru izolare extinsă.Douăsprezece țări au făcut un demers în octombrie în vederea obținerii de bani europeni pentru a construi ziduri și bariere la frontierele lor externe. Între acestea se numără Polonia, statele baltice și Austria. Ultimele luni au arătat că presiunea migratorie nu se diminuează, a explicat Alexander Schallenberg, noul cancelar de la Viena, scrie DW Utilizarea progresivă a energiei electrice pare să fie cel mai eficient mod de a atinge obiectivul de zero emisii nete, în special în domenii precum industria, construcțiile și transporturile, deoarece aceste sectoare sunt principalele producătoare la nivel global de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit unei analize Deloitte citate în documentul de strategie al grupului B20 Italia. Documentul de strategie a fost pregătit cu contribuția experților Deloitte și emis de grupul de lucru de Energie și Eficiență a Resurselor din cadrul B20, forumul de dialog al Grupului celor douăzeci (G20) cu comunitatea de afaceri globală, înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice, COP26, care are loc anul acesta între 31 octombrie și 12 noiembrie, la Glasgow, în Scoția, scrie FinEco24News Ponderea efectivă a energiei în coșul prețurilor de consum a crescut semnificativ ca urmare a impactului indirect al costurilor mai mari de pe lanțurile de producție, de la materiile prime spre prețurile finale ale produselor. Oricum, marile scumpiri energetice au determinat direct creșterea inflației, prin ponderea consumului energetic în coșul acesteia.În plus, efectul este amplificat de valorile mari de intensitate energetică, adică ale consumului sporit de energie din cauza diferitelor grade de ineficiență energetică ale diferitelor sectoare economice. Așa se face că, deși energia are o pondere directă relativ mică în coșul indicelui prețurilor de consum (IPC), ponderile efective ale prețurilor energiei cresc, dacă sunt calculate incluzând costurile energetice ale producătorilor de diferite alte mărfuri, potrivit unei analize a Băncii Naționale a României, citate de Curs de Guvernare . Participanții la conferința pentru climă COP26 au ajuns la un acord, după două săptămâni de negocieri. Toți participanții au fost de acord cu textul, chiar dacă îl consideră „imperfect”, scrie The Guardian.Conferința de la Glasgow s-a încheiat cu o zi mai târziu decât era prevăzut pentru că cele 197 de țări participante nu reușeau să cadă de acord, în principal pe tema finanțării impactului asupra țărilor în curs de dezvoltare și pe tema combustibililor fosili.Textul final menționează în mod explicit cărbunele, care este cel mai mare contributor la schimbările climatice, dar nu se mai vorbește de eliminarea acestuia, ci de reducerea utilizării. Documentul promite ca lupta împotriva încălzirii globale să accelereze, dar fără să asigure limitarea acesteia la 1,5°C sau să răspundă solicitărilor de asistență din partea țărilor sărace, scrie Curs de Guvernare.