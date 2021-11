Fidelis și Tezaur, „mâncate” de inflație. Aceasta este dublă față de dobânzile oferite de stat

Titlurile de stat lansate de Finanțe anul trecut și anul acesta nu vor acoperi inflația. Practic au fost "mâncate" de aceasta. Putem spune că dobânzile au fost chiar "înghițite". E totuși mai bine decât să stea banii într-un cont curent, dar dacă te gândești să câștigi peste acest nivel, poate ar trebui să te uiți spre alte tipuri de investiții. În același timp, e adevărat că dacă nu ai un apetit prea mare pentru risc, nu prea rămân multe opțiuni.







Noua prognoză de inflație a BNR

Tezaur pe termen de 1-3 ani pare că nu prea merită

Titlurile de anul acesta: dobânzi de 2-3 ori sub inflație

Toate emisiunile Tezaur pentru populație lansate anula acesta sau chiar anul trecut (dacă ne referim pe cele de 2-5 ani) sunt în aceeași situație de anul acesta. Evident, decât să stea într-un cont curent, mai bine să primești ceva. Tot e mai bine decât nimic.





Fidelis – prețurile pe piața de capital, mai mici

Recomandările unor manageri de fonduri în perioade de inflație ridicată

Sursa: BNRSă ne uităm prima dată la Tezaur, acele titluri care se achiziționează prin Trezorerie sau de la Poșta Română, la prețul de 1 leu/titlu.Să presupunem că o persoană a subscris anul trecut, în noiembrie. Dobânda se plătește undeva la jumătatea lunii decembrie din 2021.Dacă a cumpărat titluri pe 1 an, atunci dobânda e de 3,5%. Cât e inflația prognozată pentru finalul anului de către BNR: 7,5%.Mai pe înțelesul tuturor, să spunem că a cumpărat titluri pe un an de 1.000 lei. Ar fi trebuit, ca să acopere inflația, să câștige 75 lei. Adică în final să aibă 1.075 lei.(Ce cumpărai anul trecut cu 1000 lei, vei cumpăra în decembrie cu 1075 lei – în teorie. În practică depinde de ce anume consumă fiecare. În general, în investiții trebuie să bați inflația)În schimb, vei primi 35 lei, deci vei avea 1.035 lei.În noiembrie anul trecut au mai fost două emisiuni pe 2 și 3 ani. Dobânzile oferite de stat: 3,75% și 4%.Dacă ne uităm mai sus la inflație, la fel, sub ea cu mult.Ca să facem lucrurile mai interesante, poate ar trebui să ne uităm la titlurile lansate în acest an și la prognoza de inflație a BNR de anul viitor.Pentru finalul primului trimestru din 2022, Banca Centrală vede o inflație de 7,4%, iar pentru cel de-al doilea, de 8,6%.Anul acesta au fost emisiuni Tezaur lunare.Să luăm în considerare luna martie, pentru că dobânzile se plătesc la finalul acelei luni din 2022, iar prognoza BNR o avem pentru T1 la final de lună.Dobânda pe oferta de 1 an era de 2,85%. Cât e inflația prognozată? 7,4%!Dobânda pe oferta de 3 ani era de 3,1%. Cât e inflația prognozată? 7,4%!Dobânda pe oferta de 5 ani era de 3,25%. Cât e inflația prognozată? 7,4%!Așadar, cei care au cumpărat titluri pe 1 an e clar că au o dobânda mai mică de 2,6 ori decât inflația.Poate cei pe 3 ani, chiar dacă sunt sub inflație, și vor lua prima dobândă în 2022, se gândesc că aceasta va mai scădea. Totuși, dacă e să ne uităm după prognoza BNR, nu vor acoperi creșterile de prețuri la produse nici în 2023 (prognoză de 5% pentru T1 2023). Poate vor reuși să acopere inflația doar într-un singur an, 2024, dar nu se știe. Trăim vremuri incerte.Cei care au achiziționat pe 5 ani, poate în 2024 și 2025 sau 2026 vor acoperi inflația. Nu se știe, dar e clar că pe actuala prognoză, în 2022 și 2023 n-au cum.8,6%, atât estimează BNR pentru jumătatea anului viitor.Dacă ne uităm la dobânzile oferite de stat în iunie, vedem că au fost emisiuni pe 1, 3 și 5 ani. Dobânzile: 2,95%, 3,35% și 3,65%.Nu cred că are rost să repetăm cele de mai sus. Situația e clară. Dacă ne uităm la oferta pe 1 an, e clar: dobânda e mai mică de aproape 3 ori decât inflația prognozată.La Fidelis (pe lei) situația e similară dacă ne uităm la dobânzi, pentru că au cam fost în linie cu cele de la Tezaur. Așadar, nu mai are rost să facem comparații la fel ca mai sus.Diferența este că acele titluri au fost listate și se tranzacționează pe piața românească de capital.Prețul unui titlu era de 100 lei la subscriere.În noiembrie 2020, de exemplu, dobânzile erau de 3,5% pe un an și 4% pe 3 ani pe lei. Ne-am uitat la acestea pentru că plata e în decembrie.Prețurile astăzi pe bursă sunt de 99,8 lei/titlu pe oferta de 1 an și de 99,28 lei pe 3 ani. Prețurile au mai urcat puțin deoarece se apropie plata dobânzii peste câteva săptămâni.Emisiunea din februarie 2021 pe un an se vinde acum cu 99,3 lei, iar cea pe 3 ani cu 95 de lei/titlu.Și cea pe euro este sub prețul inițial, ajungând acum la 98,5 euro/titlu.Fidelis de iunie – iulie 2021: prețurile astăzi sunt de 98,9 lei, 97,5 lei și 99 euro (cea în euro are scadenta la 3 ani).*fiind listate, e posibil ca unele prețuri să se fi schimbat între timpPentru investitorii de pe piața de capital, managerii de fonduri au venit cu unele recomandări săptămâna trecută, pentru a se proteja în fața inflației ridicate. Când prețurile bunurilor și serviciilor cresc puternic, trebuie să ai o bună diversificare, iar investițiile trebuie să fie lichide. Adică în caz de nevoie să-ți poți retrage rapid banii.Principalele concluzii din cadrul unui eveniment BVB la care au participat aceștia: Acțiunile sunt, istoric, clasa de active care protejează cel mai bine în fața inflației• REIT-urile - altă clasă de active care se mișcă bine pe inflație• Sectorul de real estate în general tinde să meargă în pas cu inflația• Real estate înseamnă și: turnuri GSM, depozite sau centre de baze de date• Un dezvoltator imobiliare are în general o marjă între 50-100% în România• La BVB, avem companii beneficiare ale acestui trend de creștere a prețului energiei, a creșterii de dobândă și a creșterii prețurilor materialelor de construcții: sectoarele bancar, energetic și cel al materialelor de construcții• Dacă vorbim de inflație neașteptată, probabil că cea mai bună categorie de active sunt materiile prime, precum petrolul• Administrator de fonduri: N-aș îndruma pe nimeni să rămână pe poziții cash semnificative• Dacă vedem o inflație de 6,3% - 7%, iar la depozite vedem randamente la lei în jurul la 2-3% anualizat înseamnă că dobânda este real negativă. Trebuie să găsim soluții.• Investitorii trebuie să țină cont de lichiditatea pe care o oferă anumite investiții• Dacă este să ne uităm la capitolul lichiditate, românii ar trebui să meargă către Bursa de Valori București sau internațională• Fiecare trebuie să se protejeze știind că banii lui produc, respectiv că banii se pot întoarce oricând în conturile bancare cu cea mai mare rapiditate