​Business report Pandemia mamelor. Cum va arăta a doua iarnă a pandemiei în Europa. Interzicere a reclamelor în anumite zone ale drumurilor publice. Wizz Air îşi provoacă angajaţii şi pasagerii să-şi lase mustaţă. Povestea metroului românesc

În orice interacțiune pe care o desfășurăm ținem cont de norme ideologice și sociale: de la ce, cui, când, cum spunem, până la tot restul lucrurilor aparent banale pe care le întreprindem. Autoreglementarea emoțiilor face parte din viața noastră cotidiană, iar asta include ipostazele de muncă. Ce se întâmplă în cazul antropologiei și a muncii de teren pe care o implică? Poate fi studiată antropologia și prin prisma muncii emoționale?26 august 2021*. Centrul de zi pentru vârstnici CARP OMENIA: După ora de engleză am stat la cercul literar. Oare m-am făcut de rușine? Am plâns până mi s-a făcut rău. Puteam măcar să iau un interviu. O să fie ciudat data viitoare când mă întorc? Oare a părut că mă prefac? […] Doamne, când le-am văzut mâinile tremurânde m-am gândit la toți bunicii, la toți nepoții care rămân fără bunici, la bunicii mei, la cum găsești refugiu după ce rămâi singur. Cine te ajută? Cui îi (mai) pasă de tine? Care îți mai sunt resorturile? […] Toată lumea a plâns. M-am simțit bine la început pentru că am simțit că prezența mea nu a fost percepută ca fiind intruzivă. Vorbeau de-ale lor, discutau făcând cât se poate abstracție că e cineva care îi ascultă. Sau…? Dar când am început să plâng am atras atenția fără să vreau asupra mea. Eu eram cea cercetată. […] Mă simt prost. Am plâns din empatie pentru ei sau am plâns pentru că mă gândeam la propriile frici privind singurătatea și bătrânețea? Am plâns pentru că mă durea sufletul pentru ei, care duc doliul morții celor dragi lor, sau pentru că mă gândeam că aș vrea ca bunicii mei să trăiască o eternitate? Dacă zâmbetul am ajuns să îl pot controla, cu plânsul nu am nicio șansă. Articolul complet în Iscoada