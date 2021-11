Șeful Consiliului Fiscal: Cine miza pe o revenire viguroasă a economiei constată noul val al pandemiei / În 2022 creşterea reală va fi considerabil inferioară

Datele privind creşterea economiei româneşti în trimestrul III, care au surprins negativ piaţa şi i-au determinat pe economişti să revizuiască în jos estimările pentru acest an, reflectă faptul că în România, ca şi în alte state, există o revenire inegală a economiei, a afirmat, la Profit News TV, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. "Cei care mizau pe o continuare a revenirii economiei într-un ritm viguros constată că la noi îşi spune cuvântul noul val al pandemiei. În plus, ceea ce mulţi subestimează este că avem o revenire inegală, care a părut să fie extrem de viguroasă, inclusiv în România. Această încetinire în ultima parte a anului era de aşteptat. Vom vedea că în 2022, chiar şi sub auspicii favorabile, creşterea economică reală va fi considerabil inferioară celei consemnate la finele anului 2021", spune Dăianu.El estimează, totuşi, pentru acest an, o creştere reală în jurul a 7%, chiar cu încetinirea din ultimele luni, anul agricol fiind, de exemplu, unul bun.În ceea ce priveşte renunţarea la cota unică şi trecerea la impozitarea progresivă, preşedintele Consiliului atenţionează că este extrem de complicat de schimbat un regim fiscal, iar terminologia de "taxă pe lux" este una extrem de nefericită, mai eficiente fiind soluţii pentru o colectare mai bună a taxelor, nu schimbarea sistemului.Produsul intern brut a crescut cu 0,3% trimestru la trimestru şi cu 7,2% în termeni anuali, faţă de o estimare de 0,8%, respectiv 9,7% la nivelul analiştilor. Sursele contribuţiei la creşterea economică vor fi publicate în decembrie, datele de acum fiind doar unele de tip semnal din partea Statisticii.Comisia de Prognoză aşteaptă un avans de 7% a economiei în acest an, după o contracţie de 3,9% în 2020.